Мерські посади і списки "Слуги народу" продавали в різних областях, зокрема Київській, - нардеп СН Юнаков
Злив місцевих виборів гостро відчувається депутатами-мажоритарниками. Деяким доводиться агітувати за кандидатів від інших партій.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Іван Юнаков.
"Я читав неодноразово про "злив" багатьох міст. Як продавали мерські посади і списки. Зокрема в Київській області. Тобто депутатів-мажоритарників від "Слуги народу" просто обманюють, не дають їм обіцяних квот. Більше того, є депутати від СН, яким доводиться агітувати за кандидатів від інших партій", - повідомив він.
Нагадаємо, виборчий список "Слуги народу" в Київській області курирує нардеп Олександр Дубінський.
Элементарно!!!
Причём, раз три-четыре подряд.
Пізно, Ваню, ти в лайні. В зЕленому смердючому лайні. І, головне, ТИ САМ В НОГО ВЛІЗ по самі вуха.
А вот мне интересно другое: кому пошли все эти "честно заработанные непосильным трудом" деньги?