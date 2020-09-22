Мерські посади і списки "Слуги народу" продавали в різних областях, зокрема Київській, - нардеп СН Юнаков

Злив місцевих виборів гостро відчувається депутатами-мажоритарниками. Деяким доводиться агітувати за кандидатів від інших партій.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Іван Юнаков.

"Я читав неодноразово про "злив" багатьох міст. Як продавали мерські посади і списки. Зокрема в Київській області. Тобто депутатів-мажоритарників від "Слуги народу" просто обманюють, не дають їм обіцяних квот. Більше того, є депутати від СН, яким доводиться агітувати за кандидатів від інших партій", - повідомив він.

Нагадаємо, виборчий список "Слуги народу" в Київській області курирує нардеп Олександр Дубінський.

