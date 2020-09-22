УКР
11 327 44

Мерські посади і списки "Слуги народу" продавали в різних областях, зокрема Київській, - нардеп СН Юнаков

Мерські посади і списки

Злив місцевих виборів гостро відчувається депутатами-мажоритарниками. Деяким доводиться агітувати за кандидатів від інших партій.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Іван Юнаков.

"Я читав неодноразово про "злив" багатьох міст. Як продавали мерські посади і списки. Зокрема в Київській області. Тобто депутатів-мажоритарників від "Слуги народу" просто обманюють, не дають їм обіцяних квот. Більше того, є депутати від СН, яким доводиться агітувати за кандидатів від інших партій", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутатам фракції "Слуга народу", які не підтримали сумнівну конкурсну комісію САП, погрожують, - нардеп СН Юнаков

Нагадаємо, виборчий список "Слуги народу" в Київській області курирує нардеп Олександр Дубінський.

Читайте повне інтерв'ю: Комунікація - і всередині фракції, і між фракцією та Офісом президента - втрачена. Відчуття, що її зовсім немає, - "слуга народу" Іван Юнаков

місцеві вибори (1367) Слуга народу (2842) Юнаков Іван (10)
+15
Мэрские должности и списки "Слуги народа" продавали в разных областях, в том числе Киевской, - нардеп СН Юнаков - Цензор.НЕТ 1463
22.09.2020 20:02 Відповісти
+12
Да как только у Юнакова язык повернулся такое говорить. Неужели ему еще не рассказали, что такое только при пАпередниках могло быть, у не у кристально чистых и святых Слуг урода. Или он настолько тупой, что никак не запомнит основные постулаты? Вот интересно - его когда исключат из партии? Или уже критично и будет подобное с рук сходить?
22.09.2020 19:57 Відповісти
+12
"Паймі, у нас нєбила вибара, ми билі давєдіни да отчаянія паетому проголасавалі за зє".
22.09.2020 20:21 Відповісти
Правила форума Рада форумчан
Как можно продать то чего НЕТ ? НОНСЕНС ...
22.09.2020 19:53 Відповісти
зе-ЛОХу?
Элементарно!!!
Причём, раз три-четыре подряд.
22.09.2020 20:01 Відповісти
Паниковский вас всех купит и продаст! А потом --- еще раз!
22.09.2020 20:54 Відповісти
Мерські посади і списки "Слуги народу" продавали в різних областях, зокрема Київській, - нардеп СН Юнаков - Цензор.НЕТ 5676зебіли тому й зебіли, тому що дебіли
23.09.2020 11:55 Відповісти
єтот чувак гонит пургу, ему надо немножко побывать у психиатра или просто поселиться в дурдом....
23.09.2020 10:43 Відповісти
"НИВІІНАВАТАЯЯ", "МИНЯАБМАНУУУЛИ".
Пізно, Ваню, ти в лайні. В зЕленому смердючому лайні. І, головне, ТИ САМ В НОГО ВЛІЗ по самі вуха.
22.09.2020 19:54 Відповісти
Ой как некрасиво получилось, и Денис с Андрейкой как бы ни при чем.
22.09.2020 19:55 Відповісти
Как вы уже задолбали со своими этими мерзкими списками!
22.09.2020 19:56 Відповісти
Какие люди -- такие и списки.
23.09.2020 09:56 Відповісти
Да как только у Юнакова язык повернулся такое говорить. Неужели ему еще не рассказали, что такое только при пАпередниках могло быть, у не у кристально чистых и святых Слуг урода. Или он настолько тупой, что никак не запомнит основные постулаты? Вот интересно - его когда исключат из партии? Или уже критично и будет подобное с рук сходить?
22.09.2020 19:57 Відповісти
Как же этот барыга Порошенко уже задолбал!!!
22.09.2020 19:59 Відповісти
Все срет и срет зебилам в портки! Доколе?!
22.09.2020 20:22 Відповісти
Мэрские должности и списки "Слуги народа" продавали в разных областях, в том числе Киевской, - нардеп СН Юнаков - Цензор.НЕТ 6437
22.09.2020 20:01 Відповісти
Мэрские должности и списки "Слуги народа" продавали в разных областях, в том числе Киевской, - нардеп СН Юнаков - Цензор.НЕТ 4849
22.09.2020 20:01 Відповісти
оно и в африке оно!!!
23.09.2020 10:46 Відповісти
22.09.2020 20:02 Відповісти
Набивают цену. Разводят лохов. Хто будет голосовать за это дерьмо?
22.09.2020 20:03 Відповісти
та на то она и монобильшисть .шоб сами не могли ничего решать...а только по указке сверху.пльтернатива-на выход
22.09.2020 20:05 Відповісти
Гыг! а где твой "кореш" "ВКЛ_01" потерялся ? С начала шухера в Беларуси его с "ЦН" как волной смыло
23.09.2020 15:09 Відповісти
может занят?там дел и без цензора хватает.не посещала такая мысль?
23.09.2020 15:24 Відповісти
Зеленные ребята просто влились в систему, поняв, что можно заработать у власти, что и внукам хватит, на большее не хватило ума, поступить как попередники, хотя наобещали все менять, но бабло все побеждает
22.09.2020 20:06 Відповісти
типа местные ребе не совсем контролируют процесс...
22.09.2020 20:06 Відповісти
А давайте згадаємо - ще рік тому: ейфорія, мокрі трусики, бубочка, кубікі, сдєлалівместє, Трускавець, самокати, шаурма, червоні трусєля.....тфу, й розтерти!
22.09.2020 20:20 Відповісти
"Паймі, у нас нєбила вибара, ми билі давєдіни да отчаянія паетому проголасавалі за зє".
22.09.2020 20:21 Відповісти
Не в той час жив З.Фройд.))
22.09.2020 20:24 Відповісти
Барига обагатілся на 85 мільярдов,дєньгі на краві, мальдіви, свинарчукі, і отета всьо
22.09.2020 20:25 Відповісти
А Оман!! Один Оман чего стои.... э-э-э... что-то я перепутал...
22.09.2020 20:58 Відповісти
Тебе "сливной бачек" последние мозги смыл ? Петя так украл 85 лярдов зелени, что все состояние Форбс оценил в 1,4 млрд. Ты даун, зебил или мокша?
23.09.2020 15:14 Відповісти
Это же сколько фанера- верещук отбашляла дерьмаку?
22.09.2020 21:28 Відповісти
Какаяразница!
А вот мне интересно другое: кому пошли все эти "честно заработанные непосильным трудом" деньги?
23.09.2020 09:58 Відповісти
Мені от просто смішно чути таке, якщо ти впевнений що округ злили за гроші то вийди з партії раз вона корупційна і кримінальна, а якщо ти дальше в партії то ти підтримуєш це просто перед виборами ніби стаєшь опозиційний. Він ж мажоритарщик в чому проблема...
23.09.2020 09:08 Відповісти
Мерські посади і списки "Слуги народу" продавали в різних областях, зокрема Київській, - нардеп СН Юнаков - Цензор.НЕТ 1549
23.09.2020 09:16 Відповісти
23.09.2020 09:56 Відповісти
23.09.2020 15:01 Відповісти
Девиз Зе-Ко: Ни дня без позора!
23.09.2020 09:59 Відповісти
ТАК ЭТО МЕРЗКИЕ СПИСКИ !)
23.09.2020 10:10 Відповісти
штепа идет мэром в словянск и при поддержки цирка победит.
показати весь коментар
23.09.2020 12:18 Відповісти
Мерські посади і списки "Слуги народу" продавали в різних областях, зокрема Київській, - нардеп СН Юнаков - Цензор.НЕТ 2055
23.09.2020 12:46 Відповісти
Я же говорил, что главная цель правления зеленского и его дебильного моносброда - мородерить нищую страну
23.09.2020 13:24 Відповісти
Ні может етава бить! Такого у "Країні його мрій" не було! © ЗЕблани

Мерські посади і списки "Слуги народу" продавали в різних областях, зокрема Київській, - нардеп СН Юнаков - Цензор.НЕТ 2078
23.09.2020 15:11 Відповісти
 
 