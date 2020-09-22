УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9999 відвідувачів онлайн
Новини
2 670 6

Внесення змін до постанови про місцеві вибори ставить під сумнів їх легітимність, - Разумков

Внесення змін до постанови про місцеві вибори ставить під сумнів їх легітимність, - Разумков

Внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів ставить під сумнів їх легітимність

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Прямий" ввечері у вівторок.

"У неділю висували кандидатів по країні, хтось у суботу проводив конференції та з'їзди. Тобто сьогодні внести зміну до цієї постанови - це поставити під сумнів легітимність проведення виборів. Чому? Тому що вибори - це послідовність дій: одне йде за іншим" , - заявив Разумков

За його словами, у владі сьогодні немає людей, яким було б цікаво поставити під сумніви легітимність виборчого процесу.

Читайте також: Сакварелідзе - Верещук: "Знімайтеся з перегонів, поки ще можна зберегти обличчя і не посісти ганебне 3-4 місце". ВIДЕО

Автор: 

місцеві вибори (1367) Разумков Дмитро (1528)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В связи с пандемией и угрожающем изменении ситуации с заболеваемостью, смертностью и мед помощью. выборы нужно переносить на конец апреля 2020. ( и смотреть по ситуации) Иначе власти придется отвечать по уголовным статьям.
показати весь коментар
22.09.2020 20:09 Відповісти
Умник, апрель прошел, сентябрь скоро закончится. Выборы на носу, "эксперт" по пандемии!
показати весь коментар
22.09.2020 20:21 Відповісти
Ну дурнем прикидываться не стоит Вова, с годом прошиб имел в виду 2021 конечно, думаю догадался. Но ты типа поумничал.. Ну ну давай ковид тебе в помощь и рашен вакцина "новичвек" ниже спины.
показати весь коментар
22.09.2020 21:23 Відповісти
Т.е проблема только в легитимности? А кацапня с калашами на участках то ниче?
показати весь коментар
22.09.2020 20:10 Відповісти
Взагалі незрозуміло, навіщо донбаські бандити вимагають змін в постанові.
показати весь коментар
22.09.2020 20:21 Відповісти
Якби-то тільки вони, а то ж умовно наші кравчуки і фокіни це в*якують замість того, щоб послати на віддалений хутір, ловити метеликів.
показати весь коментар
22.09.2020 20:44 Відповісти
 
 