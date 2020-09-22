Внесення змін до постанови про місцеві вибори ставить під сумнів їх легітимність, - Разумков
Внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів ставить під сумнів їх легітимність
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Прямий" ввечері у вівторок.
"У неділю висували кандидатів по країні, хтось у суботу проводив конференції та з'їзди. Тобто сьогодні внести зміну до цієї постанови - це поставити під сумнів легітимність проведення виборів. Чому? Тому що вибори - це послідовність дій: одне йде за іншим" , - заявив Разумков
За його словами, у владі сьогодні немає людей, яким було б цікаво поставити під сумніви легітимність виборчого процесу.
