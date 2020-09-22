УКР
Склад конкурсної комісії САП затверджено за погодженням з Офісом президента, - "слуга народу" Юнаков

Склад конкурсної комісії САП затверджено за погодженням з Офісом президента, -

Ініціаторами постанови про конкурсну комісію для призначення антикорупційного прокурора були депутати "Слуги народу".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Іван Юнаков.

"Хто конкретно був "головним заводієм", мені не відомо, але ініціаторами постанови були депутати нашої фракції. І, думаю, склад комісії затверджено, як кажуть у кулуарах, не без узгодження з Офісом (президента. - Ред.)", - уточнив він.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

Однак Верховна Рада ухвалила постанову.

Це рішення було розкритиковано опозицією - Петро Порошенко закликав переглянути рішення Верховної Ради про формування конкурсної комісії по САП

Посольства США та Євросоюзу виступили зі спільною заявою, що від результатів конкурсу нового глави САП буде залежати подальша підтримка України

Слуга народу (2842) Офіс Президента (2052) Юнаков Іван (10)
+4
Мені цікаво хто буде прибирати після цього зеленого кодла?
22.09.2020 20:26 Відповісти
+3
Цікаво, правда зедебіли?
22.09.2020 20:25 Відповісти
+2
Призначать ще якогось 100% свого чорта.
22.09.2020 20:27 Відповісти
Цікаво, правда зедебіли?
22.09.2020 20:25 Відповісти
Призначать ще якогось 100% свого чорта.
22.09.2020 20:27 Відповісти
їм не цікаво, бо саме така головна мета зебілів - поставити свого, ватного на чолі в САП та НАБУ та повернутися в обійма "мышебратьев"
22.09.2020 21:12 Відповісти
ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) https://censor.net/ru/news/3219945/ot_prozrachnosti_izbraniya_novogo_glavy_sap_zavisit_nasha_podderjka_ukrainy_zayavlenie_posolstv_ssha.

а в ОП(Г) зеленої шмарклі верещать що то "Порох все виноват!"))
Источник: https://censor.net/ru/n3220693
22.09.2020 21:14 Відповісти
Мені цікаво хто буде прибирати після цього зеленого кодла?
22.09.2020 20:26 Відповісти
Балаболы балаболят, а караван идет!
22.09.2020 20:33 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3220736/*************************************************************************************************** ОФIС НАПОЛЛЯГАВ, чi на пiдлогу?
22.09.2020 20:34 Відповісти
после утверждения состава Состав конкурсной комиссии САП по согласованию с Офисом Президента ,через две недели будет готов отчет ЕС о приостановке безвиза,состав конкурсной комисии которой,должен был быть согласован с ЕС,поскольку это было условие по предоставлению безвиза Украине.
22.09.2020 20:39 Відповісти
Власти это и нужно. Власть это олигархи,а олигархам нужно ,чтобы рабы были в избытке
22.09.2020 20:43 Відповісти
Зараз, з-за турбомонобільшості всі закони і постанови ВР спочатку затверджуються в офісі д'Єрмака і потім офіційно і технічно проводяться зеленими кнопками під куполом
22.09.2020 21:03 Відповісти
Это свидетельские показания об узурпации и захвате власти негодяем зеленским
22.09.2020 21:25 Відповісти
 
 