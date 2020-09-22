Склад конкурсної комісії САП затверджено за погодженням з Офісом президента, - "слуга народу" Юнаков

Ініціаторами постанови про конкурсну комісію для призначення антикорупційного прокурора були депутати "Слуги народу".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Іван Юнаков.

"Хто конкретно був "головним заводієм", мені не відомо, але ініціаторами постанови були депутати нашої фракції. І, думаю, склад комісії затверджено, як кажуть у кулуарах, не без узгодження з Офісом (президента. - Ред.)", - уточнив він.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

Однак Верховна Рада ухвалила постанову.

Це рішення було розкритиковано опозицією - Петро Порошенко закликав переглянути рішення Верховної Ради про формування конкурсної комісії по САП

Посольства США та Євросоюзу виступили зі спільною заявою, що від результатів конкурсу нового глави САП буде залежати подальша підтримка України