У 2014 році Кернес, Добкін, Фукс і Дімент отримали від РФ $ 500 млн, щоб здати Харківську область, - російський політолог Соловей
За інформацією російського політолога Валерія Солов'я, Кремль у 2014 році намагався підкупити керівництво Харківщини, щоб там "хлібом-сіллю зустріли російські танки". Коли операція не вдалася, Кернес і Демент відмовилися повернути гроші.
Про це Соловей розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, $500 млн були тільки першим траншем, загалом ішлося про $2 млрд.
"Можу сказати, що Україні дуже пощастило (розумію, що це звучить цинічно і двозначно), що вона відбулася лише Донбасом. Тому що плани були значно більшими. Вони почали здійснюватися в січні - лютому 2014 року, коли деякі керівники Харківської області та Харкова отримали $500 млн першого траншу за те, щоб здати Харківську область Російській Федерації", - сказав Соловей.
За його даними, гроші отримали мер Харкова Геннадій Кернес, тодішній голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін, а також бізнесмени Павло Фукс і Юрій Дімент.
"Вони отримали частину грошей від людей Суркова. Йшлося про суму $2 млрд. За це Харків повинен був першим відкрити свої ворота і зустріти хлібом-сіллю російські танки. Я анітрохи в цьому випадку не гіперболізую. Після того як ці плани були зламані в силу обставин, Росія вимагала повернути аванс", - розповів Соловей.
За інформацією політолога, Добкін і Фукс "повернули гроші відразу ж, без розмов, як тільки Кремль від них це зажадав", а Кернес і Дімент "вирішили перехитрити Москву".
"Як ви розумієте, не вийшло... Кернес відмовився повертати, тому він отримав кулю в хребет (у квітні 2014 року під час пробіжки в Харкові в Кернеса вистрілив невідомий, політик вижив, але відтоді він пересувається у візку. - Ред .) Після цього він повернув свою частку авансу. А того (Дімента. - Ред.), для науки іншим, взагалі убили (Дімента, який був близьким другом Кернеса, застрелили в лютому 2016 року в Харкові. - Ред.)", - сказав Соловей.
Російський політолог переконаний: Москва хотіла включити до свого складу східні, південні і частину центральних областей України - Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Херсонську, Миколаївську та Одеську.
"Вся територія, яка влітку 2014 року стала називатися в російському дискурсі "Новоросією", повинна була бути - підкреслюю! - включена до складу РФ... Ніхто у Кремлі, коли плани тільки будувалися, не вважав, що справа обмежиться тільки Кримом чи тільки Донбасом. Це вважалося неуспіхом і особистою невдачею Владислава Юрійовича Суркова, коли справа обмежилася лише Донбасом", - зазначив Соловей.
На запитання про те, чи отримували від Кремля гроші керівники інших українських регіонів, Соловей відповів так: "Я цього не знаю. Я можу з упевненістю говорити про чотирьох керівників Харкова і Харківської області".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От чому треба голосувати за ЄС.
Отже, щоб отримати мільйон доларів американськими сотнями, потрібно сто пачок. Повертаючись до початку статті і роздумів про грабіжників, тепер можна з упевненістю відповісти на питання про вагу мільйона. Це всього лише 10 кілограм. А ось, наприклад, десятками, кожна з яких теж важить по 1 граму, та ж сума виллється вже в 100-кілограмову паперову масу.
За 5 доларів - 200 кг.
За 2 долари - 500 кг.
По 1 долару - 1 тонна.
Тому простіше забрати мільйон 100-доларовими купюрами. Питання цікавіше - скільки важить мільярд доларів в 100-доларових купюрах? Це 10 тонн або 10 тисяч кілограмів. Далеко не кожна вантажівка впорається.
Це цікаво: не дивлячись на те, що максимально велика грошова банкнота у американського долара, що знаходиться в ходу, це 100, існує купюра 100 000 доларів! Але використовується вона тільки в міжбанківських операціях.
ПОВСТАЛИЙ СТЕП
Досі степ гуде луною
Грізний брязкіт сталі.
А над степом клич «за Волю!»
В бій веде повсталих.
Не за славу - за свободу,
Не на смерть, а в Ирій
Йшли сини свого народу -
Молоді та щирі.
Всі за батьком отаманом -
На багнет «червоних»!
Вкриє поле кров тиранів
Залунають дзвони.
Але ворог йшов стіною.
Звір той не втомився
Степ багрянів під ходою
У крові втопився.
За спиною хата рідна -
Ворогу не взяти.
Та у серці Україну
Не закриють ґрати.
Громом вдарив
долі постріл:
«Брати, прощавайте
як до волі доживете
від мене вітайте».
Спи спокійно, отамане,
Спи і не турбуйся
Вже і куля не дістане,
Коні не спіткнуться.
Спи спокійно,
батьку рідний,
Ми не підведемо,
Пройдемося по Вкраїні
Ворога доб'ємо.
Максим Степовий
Кернес отказался возвращать, поэтому он получил пулю в позвоночник... После этого он вернул свою долю аванса. Источник: https://censor.net/ru/n3220738
Жиди схильні до криміналу, Адольфовіч як раз такий і є
З числами не дружите.
«23 квітня ЦВК опрацювало 100% протоколів. За результатами голосування, Володимир Зеленський отримав 73,22%, за нього проголосували 13,5 мільйона виборців. Петро Порошенко отримав 24,45% - 4,5 мільйони голосів.»
https://vybory.detector.media/2019/04/23/za-zelenskoho-proholosuvalo-73-2-ukrajintsiv-tsvk-opratsyuvala-100-protokoliv/ https://vybory.detector.media/2019/04/23/za-zelenskoho-proholosuvalo-73-2-ukrajintsiv-tsvk-opratsyuvala-100-protokoliv/
Чекаю від Вас, пруф з числами наведеними Вами.
Джерело: Комітет виборців України, фінансові звіти партій про витрати з виборчих фондів
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/3/7222694/
Україна - моноетнічна та унітарна держава.
Нема чого визначати їм квоти.
А крім москалів і ж** у нас живуть представники багатьох інших національностей.
І кількість тих представників не стала.
- правильно, Александр Фельдман
но убил его, скорее всего, Янукович
Слава Богу Харків був збережен від кацапської чуми, а Кернес у 2014 му завозив з Бєлгорода і Курська безробітних кацапів на Антимайдан і селив їх по всьому Харкову, навіть в ДЮСШ, він ще відповість за це перед народом України, тут одним інвалідством не обійдеться
Не сумніваюсь що цим курвам Кремль башляв немалі фінанси у 14 му, навіть незважаючи на фігуру Солов я, це правда.
за старые грехи
слушавшая эти слова российская гопота была разочарована и разъехалась
харьковские сепары ( Оплот) были вынуждены выехать на Донбасс
за это Кернес получил пулю в позвоночник уже 24 апреля 14 года, скорее всего от оплотовцев
в 18 году лидер Оплота Жилин был убит в Подмосковье киллером, загримированным "под Боярского"
На фото справа - Фукс, упомянутый в данной статье.