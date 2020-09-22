У 2014 році Кернес, Добкін, Фукс і Дімент отримали від РФ $ 500 млн, щоб здати Харківську область, - російський політолог Соловей

За інформацією російського політолога Валерія Солов'я, Кремль у 2014 році намагався підкупити керівництво Харківщини, щоб там "хлібом-сіллю зустріли російські танки". Коли операція не вдалася, Кернес і Демент відмовилися повернути гроші.

Про це Соловей розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, $500 млн були тільки першим траншем, загалом ішлося про $2 млрд.

"Можу сказати, що Україні дуже пощастило (розумію, що це звучить цинічно і двозначно), що вона відбулася лише Донбасом. Тому що плани були значно більшими. Вони почали здійснюватися в січні - лютому 2014 року, коли деякі керівники Харківської області та Харкова отримали $500 млн першого траншу за те, щоб здати Харківську область Російській Федерації", - сказав Соловей.

За його даними, гроші отримали мер Харкова Геннадій Кернес, тодішній голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін, а також бізнесмени Павло Фукс і Юрій Дімент.

"Вони отримали частину грошей від людей Суркова. Йшлося про суму $2 млрд. За це Харків повинен був першим відкрити свої ворота і зустріти хлібом-сіллю російські танки. Я анітрохи в цьому випадку не гіперболізую. Після того як ці плани були зламані в силу обставин, Росія вимагала повернути аванс", - розповів Соловей.

За інформацією політолога, Добкін і Фукс "повернули гроші відразу ж, без розмов, як тільки Кремль від них це зажадав", а Кернес і Дімент "вирішили перехитрити Москву".

"Як ви розумієте, не вийшло... Кернес відмовився повертати, тому він отримав кулю в хребет (у квітні 2014 року під час пробіжки в Харкові в Кернеса вистрілив невідомий, політик вижив, але відтоді він пересувається у візку. - Ред .) Після цього він повернув свою частку авансу. А того (Дімента. - Ред.), для науки іншим, взагалі убили (Дімента, який був близьким другом Кернеса, застрелили в лютому 2016 року в Харкові. - Ред.)", - сказав Соловей.

Російський політолог переконаний: Москва хотіла включити до свого складу східні, південні і частину центральних областей України - Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Херсонську, Миколаївську та Одеську.

"Вся територія, яка влітку 2014 року стала називатися в російському дискурсі "Новоросією", повинна була бути - підкреслюю! - включена до складу РФ... Ніхто у Кремлі, коли плани тільки будувалися, не вважав, що справа обмежиться тільки Кримом чи тільки Донбасом. Це вважалося неуспіхом і особистою невдачею Владислава Юрійовича Суркова, коли справа обмежилася лише Донбасом", - зазначив Соловей.

На запитання про те, чи отримували від Кремля гроші керівники інших українських регіонів, Соловей відповів так: "Я цього не знаю. Я можу з упевненістю говорити про чотирьох керівників Харкова і Харківської області".