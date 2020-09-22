УКР
Під час розмови з Алієвим Зеленський закликав азербайджанський бізнес інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові розповів президентові Азербайджану Ільхаму Алієву про безпекову ситуацію на Донбасі і нагадав, що під час зустрічі радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату було підтверджено необхідність дотримання сталого режиму припинення вогню, який триває ось уже майже два місяці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби президента України.

"За цей час внаслідок провокації Україна втратила одного військового, однак в інші дні бойових втрат фактично немає", - зазначається в інформації.

Алієв заявив про підтримку з боку Азербайджану суверенітету й територіальної цілісності України й наголосив, що Азербайджан ставиться до України як до близького стратегічного партнера.

Президенти обговорили перебіг виконання низки масштабних інфраструктурних та інвестиційних проектів, які за активної участі великого бізнесу та інвесторів з Азербайджану реалізуються в Україні.

"Приємно, що азербайджанські партнери беруть активну участь у реалізації важливих проектів у нас. Яскравий приклад – капітальний ремонт 38 кілометрів траси М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. Ми також рухаємося до завершення будівництва сервісного хабу на КПВВ "Чонгар", – сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський розповів президенту Азербайджану Алієву, що українці втомилися від карантину

Президент України відзначив динаміку двостороннього політичного діалогу та запросив азербайджанські компанії до участі у великій приватизації. Він також запропонував активізувати двосторонню співпрацю у межах проектів з ДП "Антонов".

Окрему увагу Володимир Зеленський та Ільхам Алієв приділили обговоренню співпраці України та Азербайджану в культурно-гуманітарній сфері, у спорті, туризмі та сфері міжлюдських контактів.

Також Президент України подякував за те, що Азербайджанський національний музей килима впровадив проєкт першої леді України й надає туристам послуги україномовного аудіогіда.

"Мені особливо приємно, що Музей зробив Україні цей чудовий подарунок до Дня Незалежності нашої країни – із серпня цього року "заговорив" українською", – сказав глава Української держави.

Читайте також: Президент Азербайджану Алієв: Вірменія готується до нової великої війни

Азербайджан (882) Алієв Ільхам (162) інвестиції (2135)
Топ коментарі
+18
А что у оманских инвесторов деньги уже закончились?

Во время беседы с Алиевым Зеленский призвал азербайджансикй бизнес инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 2962
показати весь коментар
22.09.2020 20:46 Відповісти
+10
Во время беседы с Алиевым Зеленский призвал азербайджансикй бизнес инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 3066
показати весь коментар
22.09.2020 20:50 Відповісти
+9
кстати да, что там с оманскими инвестициями?
показати весь коментар
22.09.2020 20:50 Відповісти
он не получает со всех сторон...он выпрашивает со всех сторон...вы где то на окружной видели такую даму,шоб сама выпрашивала?
показати весь коментар
22.09.2020 20:41 Відповісти
Шаурмячечную промішленность хочет поднять
показати весь коментар
22.09.2020 20:48 Відповісти
"С любой стороны, в любых количествах"
показати весь коментар
22.09.2020 20:42 Відповісти
Good trolling, but no...
показати весь коментар
22.09.2020 20:45 Відповісти
OMG! Why not?
показати весь коментар
22.09.2020 20:48 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3220612/bolee_57_del_o_reyiderstve_ne_rassmatrivayutsya_v_sude_opendatabot
показати весь коментар
22.09.2020 20:46 Відповісти
А что у оманских инвесторов деньги уже закончились?

Во время беседы с Алиевым Зеленский призвал азербайджансикй бизнес инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 2962
показати весь коментар
22.09.2020 20:46 Відповісти
кстати да, что там с оманскими инвестициями?
показати весь коментар
22.09.2020 20:50 Відповісти
Как что? Оман направил в Украину казаха с миллионами тенге. Сейчас зебилы, как заживут!
показати весь коментар
22.09.2020 21:28 Відповісти
Может,лучше без этих "бизнесменов" обойдёмся?Их и так на всех рынках довольно много.
показати весь коментар
22.09.2020 20:50 Відповісти
Во время беседы с Алиевым Зеленский призвал азербайджансикй бизнес инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 3066
показати весь коментар
22.09.2020 20:50 Відповісти
Був би цирк, а клоуни знайдуться. ©
показати весь коментар
22.09.2020 20:54 Відповісти
Під час розмови з Алієвим Зеленський закликав азербайджанський бізнес інвестувати в Україну - Цензор.НЕТ 36
показати весь коментар
23.09.2020 05:38 Відповісти
главное не спутать шаурму с фурмой
показати весь коментар
22.09.2020 20:51 Відповісти
Да кто вложит в страну где одно из самых больших ПДВ в мире хоть копейку? Я уже не говорю о украинской коррупции и судебной системе о которой по всему миру ходят легенды.
показати весь коментар
22.09.2020 21:03 Відповісти
Брешет все взрослым дядям и даже глазом не моргнет-типа 2 месяца перемирие. Уже бы сообщил, сколько людей погибло с украинской стороны за это время.
показати весь коментар
22.09.2020 21:07 Відповісти
Там еще обмен всех на всех, в пятый раз...
показати весь коментар
22.09.2020 21:09 Відповісти
Ему говорят, где ваши равные условия для ведения бизнеса, справедливые суды и защита инвестиций? А оно, ...инвест няня, радиошвея, абрвал...
показати весь коментар
22.09.2020 21:08 Відповісти
Взагалі то путін до війни готується:
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17068 59 минут назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17068 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17068&force-full=1
🏢👑Предстоящая встреча Путина и сенаторов за сутки до ее проведения уже попала в топ информационной повестке и обросла различными слухами. Активизация Совета Федерации может стать частью стратегии Кремля по подготовке к турбулентному периоду. С учетом постепенно ширящихся региональных протестов СФ попробуют использовать в качестве «палаты регионов», где обсуждаются ключевые для страны проблемы и принимаются важнейшие решения. На заседании с высокой долей вероятности будет объявлено о введении около 30 сенаторов по президентской квоте, 7 из назначенных будут занимать пост пожизненно. Одновременно с этим будет девальвирована роль нижней палаты, ведь впереди выборы в Госдуму, а качественная социалогия не дает стопроцентной победы. Кремлю разумно понижать ставки, создавая из этих выборов малозначимое рутинное мероприятие. Важно то, что завтрашний прием СФ в полном составе на Боровицком холме и ожидаемые перестановки обрисует видение Президента устройство власти в транзит. Сложится более детальное понимание наступившего трансфера. Не исключено, что Путин может запросить разрешение у верхней палаты на использование войск за рубежом, но без обозначения конкретной страны. Геополитически ставки высоки как никогда.
показати весь коментар
22.09.2020 21:16 Відповісти
Вспомнился Двенадцать стульев - Киса у Провала - Подайте, что нибудь на пропитание бывшему фалонисту и актёру(так себэ).
показати весь коментар
22.09.2020 21:17 Відповісти
Ща-аа-с! Азербайджан только сбегает за деньгами!
показати весь коментар
22.09.2020 21:28 Відповісти
нарисует
показати весь коментар
22.09.2020 21:29 Відповісти
Здгавствуйте догогие инвестогы Азербайджана! Я ваша инвестиционная няня!
Під час розмови з Алієвим Зеленський закликав азербайджанський бізнес інвестувати в Україну - Цензор.НЕТ 4584
показати весь коментар
22.09.2020 21:31 Відповісти
Цирк продовжуєтся то сьогоні прийняв якогось казахського проходимца закликав допомогти реформи проводити ,тепер закликав Азербайджан вкладати гроші ,він хоч розуміє що то за країни? то тоталітарні диктатури в яких вся економіка це сировина,чи він хоче з них приклад взяти ,а там і путін не далеко .
показати весь коментар
22.09.2020 21:34 Відповісти
Осел Оманский просто не как не поймет , что среди бизнесменов зебилов , то есть идиотов -лохов которым можно лапшать на уши , просто не бывает . Била вон уже дрыснула из Украины , хорошо хоть Новус активы выкупил , а это лучший сигнал для всех инвесторов . И Осел может им хоть нянь нанимать , хоть сам у всех отсасывать стоя на коленях как он любит , но ситуации это не изменит и бабок при нем в Украину и копейки не кто не вложит.
показати весь коментар
22.09.2020 21:48 Відповісти
фото Алієва класне ...видно під час розмови про інвестиції в Україну знімали
показати весь коментар
22.09.2020 21:52 Відповісти
Мусульманин який втратив частину своєї країни (Нагірній Карабах і 70 кілометрів навколо нього) завдяки діям кацапської 365 армії для збереження найбільшої військової бази ********** на Кавказі в Вірменії і веде війну вже 30 років дасть прокацапленому жиду грошей? Ви в це вірите?
показати весь коментар
22.09.2020 22:51 Відповісти
- Алло! Ето прєзідєнт Азєрбайжана?
- Да.
- Інвєстіції для України єсть?
- Нєт!
- А єсли найду?
показати весь коментар
22.09.2020 23:00 Відповісти
Кореш рейдера Коломойского теперь хочет инвестиций.
Он думает, что если Венедиктова - управляемая по телефону сошка,
если на таможне теряется 3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ, то это привлечёт инвестиции.
Есть мозги вообще упоминать при этом всём об инвестициях ?
Пусть радуется. что его не посылают наккуй открыто и сразу.
показати весь коментар
23.09.2020 00:23 Відповісти
В каждом городе есть азербайджанские бизнесмены. Торгуют овощами. Купи-продай. А почему? Так украинцы и на такой бизнес неспособны.
показати весь коментар
23.09.2020 07:12 Відповісти
 
 