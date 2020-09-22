Під час розмови з Алієвим Зеленський закликав азербайджанський бізнес інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові розповів президентові Азербайджану Ільхаму Алієву про безпекову ситуацію на Донбасі і нагадав, що під час зустрічі радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату було підтверджено необхідність дотримання сталого режиму припинення вогню, який триває ось уже майже два місяці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби президента України.

"За цей час внаслідок провокації Україна втратила одного військового, однак в інші дні бойових втрат фактично немає", - зазначається в інформації.

Алієв заявив про підтримку з боку Азербайджану суверенітету й територіальної цілісності України й наголосив, що Азербайджан ставиться до України як до близького стратегічного партнера.

Президенти обговорили перебіг виконання низки масштабних інфраструктурних та інвестиційних проектів, які за активної участі великого бізнесу та інвесторів з Азербайджану реалізуються в Україні.

"Приємно, що азербайджанські партнери беруть активну участь у реалізації важливих проектів у нас. Яскравий приклад – капітальний ремонт 38 кілометрів траси М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. Ми також рухаємося до завершення будівництва сервісного хабу на КПВВ "Чонгар", – сказав Зеленський.

Президент України відзначив динаміку двостороннього політичного діалогу та запросив азербайджанські компанії до участі у великій приватизації. Він також запропонував активізувати двосторонню співпрацю у межах проектів з ДП "Антонов".

Окрему увагу Володимир Зеленський та Ільхам Алієв приділили обговоренню співпраці України та Азербайджану в культурно-гуманітарній сфері, у спорті, туризмі та сфері міжлюдських контактів.

Також Президент України подякував за те, що Азербайджанський національний музей килима впровадив проєкт першої леді України й надає туристам послуги україномовного аудіогіда.

"Мені особливо приємно, що Музей зробив Україні цей чудовий подарунок до Дня Незалежності нашої країни – із серпня цього року "заговорив" українською", – сказав глава Української держави.

