Депутатам фракції "Слуга народу", які не підтримали сумнівну конкурсну комісію САП, погрожують, - нардеп СН Юнаков

Депутатам фракції

Нардеп "Слуги народу" Іван Юнаков хотів утриматися під час голосування за постанову про конкурсну комісію для призначення антикорупційного прокурора, але побачив, як ОПЗЖ і "За майбутнє "всім складом підтримали документ, обурився і проголосував проти.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Юнакова, близько третини депутатів "не розбираються і не вникають, за що голосують, оскільки у кожного, умовно, свій напрямок".

Сам він під час голосування постанови про конкурсну комісію САП орієнтувався на антикорупційний комітет і колег, яких вважає компетентними.

"Ті люди, на яких я орієнтувався, або утрималися, або не голосували взагалі. Тобто, по суті, всі виступили проти. І потім, до речі, деякі з них так само отримали повідомлення з погрозами", - зазначив Юнаков, не уточнивши імен.

Нардеп упевнений, що надіслані йому та іншим повідомлення, скоріше, мали не меті понервувати, аніж означають загрозу розправи.

"Так погрози не робляться, це очевидно. По-іншому б передали меседж. Хоча, звичайно, це неприємно, все-таки особистий номер. До речі, цих повідомлень мені прийшло декілька. Плюс у Facebook багато всяких ботів написали. Загалом, я з гумором поставився, але заяву в правоохоронні органи все ж написав. Між іншим, схожі повідомлення прийшли, як я дізнався згодом, ще десятьом людям, які теж не голосували. І тільки депутатам нашої фракції", - зазначив Юнаков.

Він вказав, що це не поодинокий випадок. На думку нардепа, так робиться, щоб неугодні розуміли: контролюється все, що вони роблять.

"Я вважаю, це не погроза, а свого роду облік неугодних, тих, хто не голосував за "спірні" закони. Такі ж повідомлення були, коли обговорювався антиколомойський банківський закон", - пригадав "слуга народу".

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

Однак Верховна Рада ухвалила постанову.

Це рішення було розкритиковано опозицією - Петро Порошенко закликав переглянути рішення Верховної Ради про формування конкурсної комісії по САП

Посольства США та Євросоюзу виступили зі спільною заявою, що від результатів конкурсу нового глави САП буде залежати подальша підтримка України.

"Слуга народу" Іван Юнаков повідомив, що ініціаторами постанови про конкурсну комісію для призначення антикорупційного прокурора були депутати його фракції.

Читайте повне інтерв'ю: Комунікація - і всередині фракції, і між фракцією та Офісом президента - втрачена. Відчуття, що її зовсім немає, - "слуга народу" Іван Юнаков

"Шутки закончились"?
Олигархи с ватниками слились в единую ОПГ и пустились во все тяжкое.
Скоро "Слуги" начнут из окон выпадать и на охоте стреляться, как при Януковиче.
По словам Юнакова, около трети депутатов "не разбирается и не вникает, за что голосуют, поскольку у каждого, условно, свое направление". Какое ,,НАПРАВЛЕНИЕ ,, ?? Набрали дегенератов дупля не отбивающих , а теперь оправдываются .
Зебилоиды возвращают страну в 90-е годы. То что не удалось Дваждынесудимому, сделает Обрезаная Сопля со своей свитой дегенератов.
Уже неоднократно фотки приводили с ВР как им в чате скидывют список перед голосованием с номерами законов-постановлений отмеченых знаком "+" или "-".
Ну вообще как для дебилов...
Ну вообще как для дебилов...
Медведчук . рабинович бойко это ублюдочные свиньи.это даже не предатели .Тварей просто нужно расстрелять как сабак а потом будем заниматься судами
Там ще Дубінський-Бужанський бикують.
Олигархи с ватниками слились в единую ОПГ и пустились во все тяжкое.
Скоро "Слуги" начнут из окон выпадать и на охоте стреляться, как при Януковиче.
зе-мафия в действии
а они упорные, безвиз таки просрут
Не мели чіпуху
а зачем они так упорно хотят пропихнуть своих в комиссию, чтобы орган был 100% их
Зебилоиды возвращают страну в 90-е годы. То что не удалось Дваждынесудимому, сделает Обрезаная Сопля со своей свитой дегенератов.
Офис Президента во главе с Ермаком - это ОПГ, которое работает на уничтожение Украины. Точка.
А якщо без лозунгів, ...які є підстави?
Почитай повну версію інтерв'ю. Там Бутусов доволі конкретно формулює цілком реальний саботаж українських інтересів від партії "слуг урода", і главЗЕбіла
Воно йому треба? Навіть носом уткнеться і буте торочити: " А вы докажите".
Кацапська школа тролінгу, це не хухри- мухри.
Я таки скопіював... Бутусов питає у депутата-слуги урода:
"Вам не кажется, что в стране происходит ползучий реванш? Депутаты-взяточники и министр-плагиатор, попытки олигархических группировок и Банковой взять под контроль независимые, согласно Конституции, правоохранительные органы. Де-факто отказ от евровектора развития страны. Де-факто отказ вашей партии от борьбы за мэрские посты в пользу ОПЗЖ, "За майбутнє", "Наш край" и так далее. Я думаю, вы и без меня будете долго продолжать этот список. Повторю вопрос: вам не кажется, что в стране происходит элементарный реванш?"Источник: https://censor.net/ru/r3220711
Ве, как быдло и хотело. пА пААняткам. Жри...те.
Так ця формула працює повсюдно в усіляких радах, сенатах і що там ще є...
Ты уверен? Конгрессменам США кто-то угрожает за "неправильное" голосование? Ты в своем уме?
Я - да, в своем уме...
Но я не за угрозы говорю, а за лобирование интересов...
И, кстати, почему нет ни одного скрина этих угроз?
У тебя не возникло такого вопроса?
Были скрины, просто зепропагандоны их предпочли не видеть. Не путай законное лоббирование с гопничеством.
Это тот скрин, что ниже выложил киевский баклан?
А у зеленого слизняка-пропагандона есть обоснованное подтверждение, шо это не подлинник?
Читай ниже...
Ты мне не интересен, шоколадный сепаритист...
Как зовут фюрера русни?
Хіба немає? Чи вам вони не потрібні?
"А какие ваши доказательства?" Улюблена тема запоребрика.Депутатам фракции "Слуга народа", не поддержавшим сомнительную конкурсную комиссию САП, угрожают, - нардеп СН Юнаков - Цензор.НЕТ 4180
Как бы тебе, быдло шоколадное, очень мягко ответить, на счёт того, что я запоребриковый?
Понимаешь, о чём я?
Понимаешь, о чём я?
Ну, вас, зепропагандонов, нанимают и за поребриком. Тому есть подтверждения, в том числе и на цензоре. Как зовут фюрера русни?
Максимка, да ты, оказывается, йо....ый на всю голову...
Т.е., ты не знаешь как зовут фюрера русни,зепропагандон?
Я прмітив, що дуже значна кількість нардепів, які числяться уродами, взагалі залишили примішення під куполом, коли голосувалось:
Бабій Р.В. Бардіна М.О. Березін М.Ю. Богданець А.В. Богуцька Є.П. Буймістер Л.А. Вінтоняк О.В. Горенюк О.О. Гурін Д.О. Демченко С.О. Жмеренецький О.С. Заблоцький М.Б. Забуранна Л.В. Завітневич О.М. Задорожній М.М. Касай Г.О. Кісєль Ю.Г. Копанчук О.Є. Кузнєцов О.О. Мезенцева М.С. Мошенець О.В. Нагорняк С.В. Наталуха Д.А. Новіков М.М. Радіна А.О. Савченко О.С. Саламаха О.І. Соломчук Д.В. Соха Р.В. Тарасенко Т.П. Тарасов О.С. Тістик Р.Я. Чернявський С.М. Швець С.Ф. Якименко П.В. Яковлєва Н.І.
Може вони повинні були не мовчати, і не покидати, і волати у весь голос? блокувати трибуну? Щось взагалі робити крім мовчазної незгоди?
Если угрожают, ну так еврокомиссарам пусть жалуются и послам наших западных союзников, чтобы зЭ-шмаркачу дезинфекцию провели
Опять машины будут жечь, скукотища ...(
