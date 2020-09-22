Депутатам фракції "Слуга народу", які не підтримали сумнівну конкурсну комісію САП, погрожують, - нардеп СН Юнаков

Нардеп "Слуги народу" Іван Юнаков хотів утриматися під час голосування за постанову про конкурсну комісію для призначення антикорупційного прокурора, але побачив, як ОПЗЖ і "За майбутнє "всім складом підтримали документ, обурився і проголосував проти.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Юнакова, близько третини депутатів "не розбираються і не вникають, за що голосують, оскільки у кожного, умовно, свій напрямок".

Сам він під час голосування постанови про конкурсну комісію САП орієнтувався на антикорупційний комітет і колег, яких вважає компетентними.

"Ті люди, на яких я орієнтувався, або утрималися, або не голосували взагалі. Тобто, по суті, всі виступили проти. І потім, до речі, деякі з них так само отримали повідомлення з погрозами", - зазначив Юнаков, не уточнивши імен.

Нардеп упевнений, що надіслані йому та іншим повідомлення, скоріше, мали не меті понервувати, аніж означають загрозу розправи.

"Так погрози не робляться, це очевидно. По-іншому б передали меседж. Хоча, звичайно, це неприємно, все-таки особистий номер. До речі, цих повідомлень мені прийшло декілька. Плюс у Facebook багато всяких ботів написали. Загалом, я з гумором поставився, але заяву в правоохоронні органи все ж написав. Між іншим, схожі повідомлення прийшли, як я дізнався згодом, ще десятьом людям, які теж не голосували. І тільки депутатам нашої фракції", - зазначив Юнаков.

Він вказав, що це не поодинокий випадок. На думку нардепа, так робиться, щоб неугодні розуміли: контролюється все, що вони роблять.

"Я вважаю, це не погроза, а свого роду облік неугодних, тих, хто не голосував за "спірні" закони. Такі ж повідомлення були, коли обговорювався антиколомойський банківський закон", - пригадав "слуга народу".

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

Однак Верховна Рада ухвалила постанову.

Це рішення було розкритиковано опозицією - Петро Порошенко закликав переглянути рішення Верховної Ради про формування конкурсної комісії по САП

Посольства США та Євросоюзу виступили зі спільною заявою, що від результатів конкурсу нового глави САП буде залежати подальша підтримка України.

"Слуга народу" Іван Юнаков повідомив, що ініціаторами постанови про конкурсну комісію для призначення антикорупційного прокурора були депутати його фракції.

