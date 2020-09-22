УКР
2 909 12

Коаліції "Слуги народу" і ОПЗЖ не буде, але на кожного депутата, який щось робить, є важіль, - нардеп СН Юнаков

Коаліції

У фракції "Слуги народу" спостерігається "скочування на схід", проте поки досить сил, щоби підтримувати справді важливі проукраїнські законодавчі ініціативи.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Іван Юнаков.

Сам депутат проти коаліції "Слуги народу" і ОПЗЖ.

"Я багато аналізував, шукав однодумців. Знаєте, це абсолютно ситуативна кількість людей - залежно від питання. Наприклад, щодо САП я був здивований, що, здавалося б, проукраїнські люди віддали голоси "за". Напевно якась ситуація не дозволила їм проголосувати "проти", - упевнений нардеп.

При цьому він припустив, що пов'язано це не з певною матеріальною зацікавленістю, а іншими засобами впливу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутатам фракції "Слуга народу", які не підтримали сумнівну конкурсну комісію САП, погрожують, - нардеп СН Юнаков

"Про матеріальний фактор я нічого не знаю; у моєму оточенні таке ніколи не мелькало. Ні серед друзів, ні серед колег. Швидше за все - переконання. Або, наприклад, депутат готує законопроєкт, дуже важливий для нього, який цілком може бути класним, проукраїнським, абсолютно корисним. Але депутату кажуть: ми тебе не підтримаємо, якщо ти не підтримаєш нашу ініціативу. Тобто на кожного депутата, який щось робить, є важіль", - пояснив Юнаков.

Ускладнюється ситуація різношерстістю "слуг народу".

"Не секрет, що всі, хто зараз перебувають у парламенті від партії і фракції "Слуга народу", - це чіткий зріз того суспільства, який є в Україні: від комсомолу до УПА. Правого спрямування, лівого спрямування, центристи і всі інші. Грубо кажучи, там немає одношерстої публіки. Адже спочатку яка була роль "Слуги народу"? Зібрати всіх докупи, за рахунок цього створити якийсь центризм - і в інтересах цього центризму йти. А те, що ви говорите про скочування на схід ... так, я це бачу. Може навіть за непрямими ознаками, але такий відкат є", - констатував нардеп.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

Однак Верховна Рада ухвалила постанову.

Це рішення було розкритиковано опозицією - Петро Порошенко закликав переглянути рішення Верховної Ради про формування конкурсної комісії по САП

Посольства США та Євросоюзу виступили зі спільною заявою, що від результатів конкурсу нового глави САП буде залежати подальша підтримка України.

"Слуга народу" Іван Юнаков повідомив, що ініціаторами постанови про конкурсну комісію для призначення антикорупційного прокурора були депутати його фракції.

Читайте повне інтерв'ю: Комунікація - і всередині фракції, і між фракцією та Офісом президента - втрачена. Відчуття, що її зовсім немає, - "слуга народу" Іван Юнаков

Автор: 

ВР (15171) Слуга народу (2842) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (495) Юнаков Іван (10)
Топ коментарі
+4
Это не тот рычаг, которым кива управляет?
показати весь коментар
22.09.2020 21:10 Відповісти
+4
Та невже!
А порохоботи кажуть, що така коаліція існує
показати весь коментар
22.09.2020 21:11 Відповісти
+4
Как называются люди(?), которые доверили свою судьбу, судьбу своих детей, своей собственности, бизнеса, сборищу случайных проходимцев с "образованием" в неделю "Трускавца"?
показати весь коментар
22.09.2020 21:15 Відповісти
Коментувати
Это не тот рычаг, которым кива управляет?
показати весь коментар
22.09.2020 21:10 Відповісти
Ківа управляє самовисуванцем.))
показати весь коментар
22.09.2020 21:54 Відповісти
Та невже!
А порохоботи кажуть, що така коаліція існує
показати весь коментар
22.09.2020 21:11 Відповісти
Во фракции "Слуги народа" наблюдается "скатывание на восток", Источник: https://censor.net/ru/n3220741Татышо??? Прям вот только зара почало "наблюдаться"??? Ну, млин, Зоркий Сокол.
показати весь коментар
22.09.2020 21:13 Відповісти
У місто Южне, що під Одесою, нітрат амонію привозять із Туреччини та Болгарії. За червень і серпень тут вивантажили 12 тисяч тонн селітри. Хімікат продають українським фермерам - вони використовують його як добриво. Поки небезпечний вантаж лежить на причалі, прямо над ним проводять зварювальні роботи. Згідно з Державним стандартом України, запаковану аміачну селітру дозволено зберігати на відкритих майданчиках не більше місяця. Хімікат лежить під палючим сонцем з липня. А в одному ряду складено понад тисячу тонн. В адміністрації порту «Південний» впевнені, що жодних порушень немає. Кажуть, що аміачна селітра упакована в спеціальні мішки, які захищають її від нагрівання.
показати весь коментар
22.09.2020 21:13 Відповісти
Как называются люди(?), которые доверили свою судьбу, судьбу своих детей, своей собственности, бизнеса, сборищу случайных проходимцев с "образованием" в неделю "Трускавца"?
показати весь коментар
22.09.2020 21:15 Відповісти
Невероятные, ну просто сказочные длббы! Клуб самоубийц...
показати весь коментар
22.09.2020 21:48 Відповісти
"нелохи"?
показати весь коментар
23.09.2020 00:40 Відповісти
Дядько шукає місця у ЄС.
Це є добре.
показати весь коментар
22.09.2020 21:19 Відповісти
можна подумати, що після цього у рейтинг піде вгору... Хлопчики ви все профукали, хоча у вас і не було реально підтримки ніколи!!!
показати весь коментар
22.09.2020 21:25 Відповісти
А зачем им обоим палево в виде «коалиции» - они и так синхронно голосуют
показати весь коментар
22.09.2020 21:30 Відповісти
Вот ваш зебильный "срез общества":
Коалиции "Слуги народа" и ОПЗЖ не будет, но на каждого депутата, который что-то делает, есть рычаг, - нардеп СН Юнаков - Цензор.НЕТ 4232
показати весь коментар
22.09.2020 21:44 Відповісти
 
 