Коаліції "Слуги народу" і ОПЗЖ не буде, але на кожного депутата, який щось робить, є важіль, - нардеп СН Юнаков

У фракції "Слуги народу" спостерігається "скочування на схід", проте поки досить сил, щоби підтримувати справді важливі проукраїнські законодавчі ініціативи.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Іван Юнаков.

Сам депутат проти коаліції "Слуги народу" і ОПЗЖ.

"Я багато аналізував, шукав однодумців. Знаєте, це абсолютно ситуативна кількість людей - залежно від питання. Наприклад, щодо САП я був здивований, що, здавалося б, проукраїнські люди віддали голоси "за". Напевно якась ситуація не дозволила їм проголосувати "проти", - упевнений нардеп.

При цьому він припустив, що пов'язано це не з певною матеріальною зацікавленістю, а іншими засобами впливу.

"Про матеріальний фактор я нічого не знаю; у моєму оточенні таке ніколи не мелькало. Ні серед друзів, ні серед колег. Швидше за все - переконання. Або, наприклад, депутат готує законопроєкт, дуже важливий для нього, який цілком може бути класним, проукраїнським, абсолютно корисним. Але депутату кажуть: ми тебе не підтримаємо, якщо ти не підтримаєш нашу ініціативу. Тобто на кожного депутата, який щось робить, є важіль", - пояснив Юнаков.

Ускладнюється ситуація різношерстістю "слуг народу".

"Не секрет, що всі, хто зараз перебувають у парламенті від партії і фракції "Слуга народу", - це чіткий зріз того суспільства, який є в Україні: від комсомолу до УПА. Правого спрямування, лівого спрямування, центристи і всі інші. Грубо кажучи, там немає одношерстої публіки. Адже спочатку яка була роль "Слуги народу"? Зібрати всіх докупи, за рахунок цього створити якийсь центризм - і в інтересах цього центризму йти. А те, що ви говорите про скочування на схід ... так, я це бачу. Може навіть за непрямими ознаками, але такий відкат є", - констатував нардеп.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

Однак Верховна Рада ухвалила постанову.

Це рішення було розкритиковано опозицією - Петро Порошенко закликав переглянути рішення Верховної Ради про формування конкурсної комісії по САП

Посольства США та Євросоюзу виступили зі спільною заявою, що від результатів конкурсу нового глави САП буде залежати подальша підтримка України.

"Слуга народу" Іван Юнаков повідомив, що ініціаторами постанови про конкурсну комісію для призначення антикорупційного прокурора були депутати його фракції.

