Білоруси, які з політичних мотивів утікають у Латвію, отримують візи в день звернення, - латвійське МЗС

Латвія видає візи в день звернення тим громадянам Білорусі, які просять про притулок.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє у вівторок агентство BNS із посиланням на латвійське міністерство закордонних справ.

За його даними, після виборів президента Білорусі 9 серпня і загострення ситуації в республіці Латвія видала 89 віз громадянам цієї країни.

Візи видавалися як тим, хто постраждав від насильства в Білорусі і тепер лікується в Латвії, так і тим, хто може зазнавати переслідувань із політичних причин, заявили в МЗС. Там зазначили, що видача віз ще не означає, що вони використані.

Читайте також: За 4,5 місяці на опонентів Лукашенка та учасників протестів у Білорусі завели понад 250 кримінальних справ, - правозахисники

+3
Все как на бамбасе, а тем что останутся кацапы свои паспорта раздадут...
22.09.2020 21:17 Відповісти
+2
Будєтє смєяться, но:
«"Он отравился":

Патріоти України.»
22.09.2020 21:23 Відповісти
+1
путін до війни готується:
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17068 59 минут назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17068 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17068&force-full=1
🏢👑Предстоящая встреча Путина и сенаторов за сутки до ее проведения уже попала в топ информационной повестке и обросла различными слухами. Активизация Совета Федерации может стать частью стратегии Кремля по подготовке к турбулентному периоду. С учетом постепенно ширящихся региональных протестов СФ попробуют использовать в качестве «палаты регионов», где обсуждаются ключевые для страны проблемы и принимаются важнейшие решения. На заседании с высокой долей вероятности будет объявлено о введении около 30 сенаторов по президентской квоте, 7 из назначенных будут занимать пост пожизненно. Одновременно с этим будет девальвирована роль нижней палаты, ведь впереди выборы в Госдуму, а качественная социалогия не дает стопроцентной победы. Кремлю разумно понижать ставки, создавая из этих выборов малозначимое рутинное мероприятие. Важно то, что завтрашний прием СФ в полном составе на Боровицком холме и ожидаемые перестановки обрисует видение Президента устройство власти в транзит. Сложится более детальное понимание наступившего трансфера. Не исключено, что Путин может запросить разрешение у верхней палаты на использование войск за рубежом, но без обозначения конкретной страны. Геополитически ставки высоки как никогда.
22.09.2020 21:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все как на бамбасе, а тем что останутся кацапы свои паспорта раздадут...
22.09.2020 21:17 Відповісти
А тут скоріш всього лукохуйлофіли видавали б їх назад Пацькє.
Бо як вони «посмєлі бунтовать протів хароших дарог і молочкі !»...
22.09.2020 21:19 Відповісти
А их в Латвии спрашивают "Чей Крым?" или "как зовут фюрера русни?" ?
22.09.2020 21:46 Відповісти
А яким боком український Крим до Білорусі?
Це білоруси винні, що Янукович ПРОДАВ ***** Крим за $3 більйони?
22.09.2020 21:57 Відповісти
Не признаешь страну-помойку агрессором и оккупантом - ты есть русня. Просто и понятно. А в Латвии и своей вонючей *********** мразоты хватает.
22.09.2020 22:07 Відповісти
Чувак, одним з тих, хто боровся за Незалежну Україну на Майдані, і віддав за неї життя, був БІЛОРУС Михайло Жызьнеўскі.
Герой України.



А вати, і тут 73,22%.
Ти Усика оно, запитай «чєй Крим ?».
22.09.2020 23:39 Відповісти
А я всех спрашиваю "Чей Крым?". И в заказах отказываю тем, владеющим псевдoславянским эсперанто(так называемым "русскоязычным"), которые не знают, шо страна-помойка - оккупант. Для меня деньги - пахнут. И денег от вонючей русни я не беру. Эти деньги мертвечиной воняют.
22.09.2020 23:48 Відповісти
Будєтє смєяться, но:
«"Он отравился":

Патріоти України.»
22.09.2020 21:23 Відповісти
Ты будешь смеяться, но Леха Не Бутерброд хочет возвращаться в родимую страну-помойку
22.09.2020 22:09 Відповісти
Ти будеш смеяться, но Навального на Росии ненавидят за то, что он ДОПУСТИЛ возможность референдума в Крьіму.
Всего лишь.
И да. По моему Украине бьіло бьі легче, если бьі вместо *****, бьіл Навальньій.
23.09.2020 00:12 Відповісти
Я не разбираюсь в сортах дерьма.
23.09.2020 00:14 Відповісти
Ну, если тьі даже в дерьме не разбираешься, то что уж с тобой говорить о серьезньіх вещах.
23.09.2020 00:24 Відповісти
Ну, разбираться в дерьме я оставлю спецам по дерьму. Удачи.
23.09.2020 00:28 Відповісти

Скабеевой привет.
23.09.2020 00:47 Відповісти
Тебе ближе передать.
23.09.2020 00:52 Відповісти
«В сортах говна не разбираюсь !»
Шо таваріщь, працюємо за методом: «Какая разніца !» ?
Порошенко - Зеленський : «какаяразніца !»,
Кличко - Верещук: «какаяразніца !»,
Тихановская - Лукашенко : «какаяразніца !»,
Навальний - Путін: «какаяразніца !»,
«Скільки Вам подарувати долларів 1000 чи 10 000 ?»
Гамно вопрос ?
23.09.2020 09:35 Відповісти
Те, кому нечего ждать, садятся в седло,
Их не догнать, уже не догнать.
(с)
22.09.2020 21:26 Відповісти
Самый п***ц для Беларашки будет когда программисты из нее побегут на Запад, Именно на программистах еще держится економика Беларашки
22.09.2020 22:07 Відповісти
Вы хотите знать что будет с Беларусью? Вымывание коренной нации "русским миром", как это случилось в Абхазии, Южной Осетии, Молдавии и Донбассе.
23.09.2020 00:10 Відповісти
Создали коридор для ФСБшных крыс?
23.09.2020 11:55 Відповісти
 
 