Білоруси, які з політичних мотивів утікають у Латвію, отримують візи в день звернення, - латвійське МЗС

Латвія видає візи в день звернення тим громадянам Білорусі, які просять про притулок.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє у вівторок агентство BNS із посиланням на латвійське міністерство закордонних справ.

За його даними, після виборів президента Білорусі 9 серпня і загострення ситуації в республіці Латвія видала 89 віз громадянам цієї країни.

Візи видавалися як тим, хто постраждав від насильства в Білорусі і тепер лікується в Латвії, так і тим, хто може зазнавати переслідувань із політичних причин, заявили в МЗС. Там зазначили, що видача віз ще не означає, що вони використані.

