Створюється враження, що графік Зеленського забивають низькопріоритетними речами, щоб не було можливості спілкуватися з депутатами, - "слуга народу" Юнаков

Комунікація у фракції "Слуги народу" з Офісом президента втрачена.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Іван Юнаков.

"Комунікація припинилася після того, як пішов Андрій Богдан. Через якийсь час комунікацію відновили, президент навіть зустрічався з групами заступників фракції. Але, на жаль, до нас черга не дійшла. Виходячи з новин, день президента зайнятий поїздками по країні, відкриттям садочків і доріг. Створюється враження, що графік спеціально забивають не найбільш пріоритетними речами, щоб у нього не було можливості спілкуватися з депутатами", - повідомив Юнаков.

Водночас він упевнений, що сам Володимир Зеленський цього поки не розуміє, і припустив, що президента вводять в оману і багато чого недоговорюють.

Читайте також: Коаліції "Слуги народу" і ОПЗЖ не буде, але на кожного депутата, який щось робить, є важіль, - нардеп СН Юнаков

"Це система, якій вже не одна сотня років і працює вона в такому вигляді на всіх континентах... Ви думаєте в Америці по-іншому? Президент фізично не може знати все про всіх, він орієнтується на інформацію, яку отримує від своїх радників і помічників, яким довіряє. В Америці, мені здається, простіше бути президентом. Там ти озвучуєш свою політику, спілкуєшся з виборцями. А інституція працює, запобігаючи глобальним помилкам президента. В Україні інституції розвалені до біса давним-давно або ще не створені. А має бути так: президент декларує свою політику - а держмашина працює. Офіс президента має працювати, міністерства, комітети, відомства", - висловив думку Юнаков.

Зараз же Офіс президента "недостатньо підготовлений, щоб відстоювати інтереси України".

Читайте повне інтерв'ю: Комунікація - і всередині фракції, і між фракцією та Офісом президента - втрачена. Відчуття, що її зовсім немає, - "слуга народу" Іван Юнаков

ВР (15171) Зеленський Володимир (25118) Офіс Президента (2052) Юнаков Іван (10)
+6
Еще один прозревший?
22.09.2020 21:44 Відповісти
22.09.2020 21:44 Відповісти
+6
что значит "впечатление"?
это - реальность...
И опять же - айкосы, корабельные сосны.. пиар и хайп - вислюку-презЕденту некогда отлекаться на другие дела!))
22.09.2020 21:45 Відповісти
22.09.2020 21:45 Відповісти
+4
Айкос + группа "Дальнобойщики" - обычный рабочий день ЗЕ-Наркомана.
22.09.2020 21:45 Відповісти
22.09.2020 21:45 Відповісти
Еще один прозревший?
22.09.2020 21:44 Відповісти
22.09.2020 21:44 Відповісти
что значит "впечатление"?
это - реальность...
И опять же - айкосы, корабельные сосны.. пиар и хайп - вислюку-презЕденту некогда отлекаться на другие дела!))
22.09.2020 21:45 Відповісти
22.09.2020 21:45 Відповісти
Айкос + группа "Дальнобойщики" - обычный рабочий день ЗЕ-Наркомана.
22.09.2020 21:45 Відповісти
22.09.2020 21:45 Відповісти
Спілкування з депутатами між сеансами нірвани.
22.09.2020 21:51 Відповісти
22.09.2020 21:51 Відповісти
Потому что он не президент, а этикетка! Президент Ермак. Или и.о. президента Коломойского!
22.09.2020 21:53 Відповісти
22.09.2020 21:53 Відповісти
Бачу що черговий ноунейм-депутат, який проліз у ВР лише завдяки імені Зеленського, вважає себе ледь не Черчиллєм, бореться проти всього поганого за все хороше і йому обов'язково хтось щось винен. Нагадує Гєо Лєроса.
22.09.2020 21:54 Відповісти
22.09.2020 21:54 Відповісти
>В Америке, мне кажется, проще быть президентом.Источник: https://censor.net/ru/n3220748

пусть даже не мечтает, у нас тут местный клоун уже президент.
22.09.2020 21:56 Відповісти
22.09.2020 21:56 Відповісти
Когда никто ничего не понимает -все сложно..)) ты книги читал - а зачем?
22.09.2020 21:58 Відповісти
22.09.2020 21:58 Відповісти
Создаётся впечатление,что ЗЕлемойский гандон.
22.09.2020 22:07 Відповісти
22.09.2020 22:07 Відповісти
а может он просто ИДИОТ ?
22.09.2020 22:43 Відповісти
22.09.2020 22:43 Відповісти
не нужно этого () выгораживать, он уже не отмоется до конца дней своих...
22.09.2020 23:42 Відповісти
22.09.2020 23:42 Відповісти
после концерта на День независимости стала полностью видна вся суть зеленского - безнравственность, цинизм, пренебрежение к людям, отсутствие ума...
23.09.2020 05:34 Відповісти
23.09.2020 05:34 Відповісти
Я вам термоса вообще ничего не должен ! А доложен по гроб жизни только Великому ПУ !( )(уйлу ) Владимиру Владимировичу !
23.09.2020 06:17 Відповісти
23.09.2020 06:17 Відповісти
 
 