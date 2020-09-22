Створюється враження, що графік Зеленського забивають низькопріоритетними речами, щоб не було можливості спілкуватися з депутатами, - "слуга народу" Юнаков

Комунікація у фракції "Слуги народу" з Офісом президента втрачена.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Іван Юнаков.

"Комунікація припинилася після того, як пішов Андрій Богдан. Через якийсь час комунікацію відновили, президент навіть зустрічався з групами заступників фракції. Але, на жаль, до нас черга не дійшла. Виходячи з новин, день президента зайнятий поїздками по країні, відкриттям садочків і доріг. Створюється враження, що графік спеціально забивають не найбільш пріоритетними речами, щоб у нього не було можливості спілкуватися з депутатами", - повідомив Юнаков.

Водночас він упевнений, що сам Володимир Зеленський цього поки не розуміє, і припустив, що президента вводять в оману і багато чого недоговорюють.

"Це система, якій вже не одна сотня років і працює вона в такому вигляді на всіх континентах... Ви думаєте в Америці по-іншому? Президент фізично не може знати все про всіх, він орієнтується на інформацію, яку отримує від своїх радників і помічників, яким довіряє. В Америці, мені здається, простіше бути президентом. Там ти озвучуєш свою політику, спілкуєшся з виборцями. А інституція працює, запобігаючи глобальним помилкам президента. В Україні інституції розвалені до біса давним-давно або ще не створені. А має бути так: президент декларує свою політику - а держмашина працює. Офіс президента має працювати, міністерства, комітети, відомства", - висловив думку Юнаков.

Зараз же Офіс президента "недостатньо підготовлений, щоб відстоювати інтереси України".

