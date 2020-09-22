УКР
Новини Агресія Росії проти України
Порошенко хоче оплатити захисникам України штрафи за вогонь у відповідь по терористах

Порошенко хоче оплатити захисникам України штрафи за вогонь у відповідь по терористах

П’ятий президент України Петро Порошенко озвучив ідею оплати штрафів, які на українських військовослужбовців можуть накласти за відкритий без наказу вогонь по терористах.

Про це Порошенко сказав в ефірі "34 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"У мене зараз є дуже хороша ідея. Я звернуся до одного з об'єднань ветеранів та запропоную, щоб кожному військовому, якого влада зважиться оштрафувати, ми змогли компенсувати цю суму. І ні в якому разі не допустити, щоб наші військові, які захищають нашу землю, постраждали", - сказав Порошенко.

Він розкритикував керівництво Міноборони за наказ №330, який позбавляє військовослужбовців премій за вогонь без наказу.

Читайте також: Мета наказу №330 - додатково мотивувати наших військових на Донбасі, робота над документом триває, - Міноборони

"Це виставити їх (захисників України. - Ред.) на вбивство", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив наказ Міністерства оборони №330. Документ передбачає, що солдатів ЗСУ позбавлятимуть премій за порушення, зокрема за відкритий без наказу вогонь у відповідь на вогонь противника.

Автор: 

Порошенко Петро (15222) Донбас (22359) штраф (1912) операція Об’єднаних сил (6725)
Топ коментарі
+125
Нормальный ход! Так их порох! дави зеленую гниль!
22.09.2020 21:56 Відповісти
+116
Есть еще у зелёной Украины Порох в пороховницах!
22.09.2020 21:56 Відповісти
+109
Красавчик Порох !!! Мужик и Патриот !!!
22.09.2020 22:02 Відповісти
если сильно подгорает набери льда из морозилки и посиди на нём ))))
23.09.2020 10:59 Відповісти
Ну я так і думав що ти ні хера не зрозумієшь що таке порядок по суті. Доречі за Зеленського не голосував..і Пороха не сильно поважаю Тому ідіть ви зі своєю тролячою війною Зе проти Пе на Х..)))))) Розважайся дитино поки тобі балолюбцю платять за твою маленьку і гнеленьку дішоночку.
23.09.2020 11:47 Відповісти
Ти класична українська воша, а може й рюзьге гнида. "Порядок" захотів, паразит? Кравчучка - КПП - Денере.
23.09.2020 12:20 Відповісти
Про Иловайск та Дебальцево вже не згадує?
23.09.2020 10:13 Відповісти
у тебя методичка просроченная, всем уже новые выдали )))))
23.09.2020 11:00 Відповісти
У тебя за какое число?
23.09.2020 11:07 Відповісти
Вона тільки з запою вийшла, ще не отдуплілась.
23.09.2020 12:24 Відповісти
ПРАХОБОТЫ, вы в .............................
23.09.2020 10:25 Відповісти
Ну , одобрямс
23.09.2020 10:43 Відповісти
Рюзьге свиней - в утиль. Сиди в спаме, https://censor.net/ru/user/473198.
23.09.2020 12:16 Відповісти
Какой тогда смысл форума если публикуются только "удобные" отзывы и комментарии???? Я думал форум это дисскусия людей имеющих разные политические взгляды и предпочтения.
23.09.2020 12:19 Відповісти
Свои политические ватные мысли можешь строчить на чебурнете.
23.09.2020 12:22 Відповісти
А чем они "ватные"??? Я что Россию хвалю???? Или при Порошенко мы жить лучше стали и война закончилась за месяц как он публично обещал на президентских выборах???
23.09.2020 12:24 Відповісти
Тролль, ты устал ат вайны на диване? Да, учитывая, что было с экономикой в 2014 году украинцы стали лучше жить. Ты или не украинец, или БОМЖ, которому все-равно, кто президент. Один хрен в полной заднице.
23.09.2020 12:28 Відповісти
Нормальний хід: армія не порушує новітніх інструкцій, армія вірна Присязі,
і армія вільна діяти як повинна, коли на неї йде атака.
Зеленському треба відробляти оманські "інвестиції" - то його зелені жаб'ячі проблеми.
23.09.2020 13:52 Відповісти
До чого смердючий провокатор. Бери своіх хлопців,що сховав у Європах,кумів,свиначуків,сраколизів і на допомогу в окопи.
23.09.2020 13:52 Відповісти
Это круто !
23.09.2020 14:29 Відповісти
Какого Гетьмана просрали...
23.09.2020 14:41 Відповісти
Давайте не кидаться в крайности - если бы Петя не ограбил народ через курс доллара
и взмывшую до небес коммуналку - в сторону Зеленского было бы гыдко плюнуть,
а не то, что избрать.
Петя очень жадный, и эта жадность его губит.
Но в данном случае его ход - это сильный и стильный троллинг предателя Зе.
23.09.2020 14:47 Відповісти
встань над мусорным ведром и повытряхивай из головы уже всю эти зеленые сказки, это кацапским копытом все писано
23.09.2020 16:38 Відповісти
Порошенко хоче оплатити захисникам України штрафи за вогонь у відповідь по терористах - Цензор.НЕТ 2474
23.09.2020 21:55 Відповісти
Ну, а почему же зЕ со своей турбокомандой не уронил доллар и коммуналку?
23.09.2020 22:31 Відповісти
ты просто глуп что бы это понять
23.09.2020 23:09 Відповісти
пустая казна, активные боевые действия с накачкой действующего состава ЗСУ, авральная переориентация с расейского рынка на европейский, это все так, просто набор фактов совсем не связанных с экономикой и с гривной. гривна это же просто крантик, повернул влево укрепилаь, повернул вправо обвалилась, просто и понятно.
24.09.2020 10:28 Відповісти
а условия подачи транша от мвф по рыночной цене на энергоресурсы для населения никоим образом не связанны с подачей самого транша, его дают просто за красивые глаза или если хорошо умеешь х#ем на рояле играть. и то что после каждой подачи транша у нас как по часам укреплялась гривна это вообще не связанно, это просто гонтарева случайно крантик логтем задела.
24.09.2020 10:33 Відповісти
готовий щомісяця вносити посильну допомогу для цієї доброї справи !!!
23.09.2020 14:51 Відповісти
Стесняюсь спросить, а по чем будет стоить "абонемент" на постоянную ответку? И такой, что действует сразу на бригаду. Готова поучаствовать.
23.09.2020 15:58 Відповісти
Дак може хай заплатить своєму сину і сину Луценка і хай стріляють?!
23.09.2020 16:07 Відповісти
А менеймьотчику буде платить? Десь його не видно?
23.09.2020 16:09 Відповісти
Молодець Гетьман!
23.09.2020 16:46 Відповісти
И пусть заплотит - продаст фабрику в Липецке и заплотит сполна всем кто погиб по его вине.
23.09.2020 17:00 Відповісти
Респект Петру Олексійовичу 👍🏼👍🏼👍🏼
23.09.2020 18:02 Відповісти
Уже купил большую коробку Вечерний Киев - пацаны огонь.
23.09.2020 18:43 Відповісти
Порох следующий президент Украины!
23.09.2020 18:55 Відповісти
Порошенко хоче оплатити захисникам України штрафи за вогонь у відповідь по терористах - Цензор.НЕТ 7409
23.09.2020 21:28 Відповісти
Да это же пиар чистой воды! Смешные вы..
23.09.2020 19:51 Відповісти
Ну пиар, ну и что??
PR - Public Relations - публичные отношения, связи с общественностью, отношения с общественностью, общественные связи, общественное взаимодействие.

Связи с общественностью - это стратегический коммуникационный процесс, позволяющий строить взаимовыгодные отношения между организациями и общественностью.
23.09.2020 22:06 Відповісти
а путен мира хочет, его там ЗЕбубачка в глазах путина увидел, всё верно козломордый ЗЕбил сепарок????
23.09.2020 20:36 Відповісти
У ЗЕсепарни горит от Порошенко бо не здал Украину ихнему любимому *****..
Вообще красиво Петя умыл ЗЕбильное стадо..
23.09.2020 20:51 Відповісти
Петя врет...Петя может только отжать...заплатить он удавится от жадности....
23.09.2020 21:35 Відповісти
В 2014 году Порошенко отдал прикамз мочить в сортире рюсских баранов в Дебальцнво и Йловайске ТОЧКА У вышла на поцию в 7 утра...е вечеру Путлер позвонил и сказал ХВАТИТ...крысы Мавзолейные ...что вы взяли после Дебальцево и Иловайска?НОЛЬ..ни одной позиции...
23.09.2020 21:39 Відповісти
РЮССКИЕ..вы бараны
23.09.2020 21:40 Відповісти
Дайте № счета и мы переведем деньги.
23.09.2020 21:51 Відповісти
Создайте счёт! Я готов туда каждую неделю по пару тысяч закидывать.
23.09.2020 23:01 Відповісти
Коли була написана ця стаття Зе влада ще не познімала міни на Чонгарі.
15.11.2022 01:17 Відповісти
