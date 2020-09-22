Порошенко хоче оплатити захисникам України штрафи за вогонь у відповідь по терористах

П’ятий президент України Петро Порошенко озвучив ідею оплати штрафів, які на українських військовослужбовців можуть накласти за відкритий без наказу вогонь по терористах.

Про це Порошенко сказав в ефірі "34 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"У мене зараз є дуже хороша ідея. Я звернуся до одного з об'єднань ветеранів та запропоную, щоб кожному військовому, якого влада зважиться оштрафувати, ми змогли компенсувати цю суму. І ні в якому разі не допустити, щоб наші військові, які захищають нашу землю, постраждали", - сказав Порошенко.

Він розкритикував керівництво Міноборони за наказ №330, який позбавляє військовослужбовців премій за вогонь без наказу.

"Це виставити їх (захисників України. - Ред.) на вбивство", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив наказ Міністерства оборони №330. Документ передбачає, що солдатів ЗСУ позбавлятимуть премій за порушення, зокрема за відкритий без наказу вогонь у відповідь на вогонь противника.