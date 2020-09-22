Порошенко хоче оплатити захисникам України штрафи за вогонь у відповідь по терористах
П’ятий президент України Петро Порошенко озвучив ідею оплати штрафів, які на українських військовослужбовців можуть накласти за відкритий без наказу вогонь по терористах.
Про це Порошенко сказав в ефірі "34 каналу", інформує Цензор.НЕТ.
"У мене зараз є дуже хороша ідея. Я звернуся до одного з об'єднань ветеранів та запропоную, щоб кожному військовому, якого влада зважиться оштрафувати, ми змогли компенсувати цю суму. І ні в якому разі не допустити, щоб наші військові, які захищають нашу землю, постраждали", - сказав Порошенко.
Він розкритикував керівництво Міноборони за наказ №330, який позбавляє військовослужбовців премій за вогонь без наказу.
"Це виставити їх (захисників України. - Ред.) на вбивство", - сказав Порошенко.
Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив наказ Міністерства оборони №330. Документ передбачає, що солдатів ЗСУ позбавлятимуть премій за порушення, зокрема за відкритий без наказу вогонь у відповідь на вогонь противника.
политическиеватные мысли можешь строчить на чебурнете.
і армія вільна діяти як повинна, коли на неї йде атака.
Зеленському треба відробляти оманські "інвестиції" - то його зелені жаб'ячі проблеми.
и взмывшую до небес коммуналку - в сторону Зеленского было бы гыдко плюнуть,
а не то, что избрать.
Петя очень жадный, и эта жадность его губит.
Но в данном случае его ход - это сильный и стильный троллинг предателя Зе.
PR - Public Relations - публичные отношения, связи с общественностью, отношения с общественностью, общественные связи, общественное взаимодействие.
Связи с общественностью - это стратегический коммуникационный процесс, позволяющий строить взаимовыгодные отношения между организациями и общественностью.
Вообще красиво Петя умыл ЗЕбильное стадо..