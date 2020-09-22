УКР
"Слуга народу" Юнаков: У прозахідній частині нашої фракції близько 40 осіб, але важливі для України закони підтримають і 200, і 300 нардепів

Налаштованих відстоювати європейське майбутнє України депутатів фракції "Слуги народу" важко збити зі шляху.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Іван Юнаков.

"Вважаю, що тих, хто дивиться в західному напрямку, близько 40. Це ті, яких, на мій погляд, зараз складно збити зі шляху. Так, за ним працюють, намагаються знайти слабкі місця, але, мабуть, поки не знаходять. Тому іноді не вистачає голосів усередині фракції, і керівництво змушене домовлятися за голоси з ОПЗЖ, "за Майбутнє", "Довіра" тощо", - зазначив він, додавши, що це було видно по голосуванню за конкурсну комісію САП.

Також читайте: Коаліції "Слуги народу" і ОПЗЖ не буде, але на кожного депутата, який щось робить, є важіль, - нардеп СН Юнаков

Водночас, Юнаков упевнений, що проукраїнськи налаштовані депутати зможуть вчасно зреагувати на потенційно небезпечні ініціативи: "Такі речі мають пройти підкомітет, комітет, вийти у Верховну Раду. Цього часу вистачить для розпізнання "зради".

"Ми розосереджені по різних комітетах і напрямках. При цьому ми стежимо за тим, що відбувається, намагаємося реагувати. І деяким небезпечним моментам нам вдалося запобігти", - зазначив він.

Читайте також: Створюється враження, що графік Зеленського забивають низькопріоритетними речами, щоб не було можливості спілкуватися з депутатами, - "слуга народу" Юнаков

"Практично всі депутати, що входять у нашу неформальну внутрішньофракційну групу, - це люди, які пройшли або АТО, або Майдан, або були волонтерами: Чернів, Радіна (Красносільська), Ясько, Булах, Богуцька, Підгірна, Петрунак, Циба, Бондар Г. і т.д. Цих людей завжди видно за результатами голосування", - повідомив Юнаков.

На думку "слуги народу", хоча у нього небагато однодумців: "Більшість - меншість, яка переконує всіх інших".

"Можу сказати так: якщо розглядатиметься важливе питання, від якого залежатиме цілісність України, її реальні інтереси, - гадаю, що буде і 200, і 300 осіб. Більшість депутатів з різних фракцій будуть на боці України", - переконаний Юнаков.

Читайте повне інтерв'ю: Комунікація - і всередині фракції, і між фракцією та Офісом президента - втрачена. Відчуття, що її зовсім немає, - "слуга народу" Іван Юнаков

ВР (15171) Слуга народу (2842) Юнаков Іван (10)
+13
то есть зелибобики работают чтобы сбить с прозападного пути, ну и гниды
показати весь коментар
22.09.2020 22:07 Відповісти
+12
А на ватном пути 210
показати весь коментар
22.09.2020 22:10 Відповісти
+12
"Прозападные"?... А остальные, протаёжные?
показати весь коментар
22.09.2020 22:10 Відповісти
то есть зелибобики работают чтобы сбить с прозападного пути, ну и гниды
показати весь коментар
22.09.2020 22:07 Відповісти
А они шо вообще как-то работают?
показати весь коментар
22.09.2020 23:07 Відповісти
А на ватном пути 210
показати весь коментар
22.09.2020 22:10 Відповісти
Чувак просто воткрытую признался, что большинство слуг на рашу смотрят и готовы раздвинуть ягодицы для тупина, что мы собственно и видим во все политике СН, как внешней, так и внутренней.
показати весь коментар
22.09.2020 23:11 Відповісти
"Прозападные"?... А остальные, протаёжные?
показати весь коментар
22.09.2020 22:10 Відповісти
1 к 6. Наголосовали приколисты-абынепорошисты. 80 мест ваты это неснижаемый лохторат. Остальное -ослиное стадо.
показати весь коментар
22.09.2020 22:30 Відповісти
Остальные скорее- просовково-прокацапские
показати весь коментар
22.09.2020 23:09 Відповісти
не знаю, какой он депутат, но архитектор и дизайнер он хороший. https://33by.pro/loft.html ИНТЕРЬЕР LOFT
показати весь коментар
22.09.2020 22:12 Відповісти
""Считаю, что тех, кто смотрит в западном направлении, около 40..."

Одним словом, СН це те саме якщо б в бочку змі6али 40% меду і 60% гівна і хочуть щоб народ це їв.
показати весь коментар
22.09.2020 22:12 Відповісти
Лайна там явно більше. 40 до 206, це лише 19%.
Але, з іншого боку, це на 40 людей більше.
Тобто 110, це ще не 150, але й не 70.
показати весь коментар
22.09.2020 22:54 Відповісти
прозападные слуги жабы, когда им не хватает голосов, договариваются с рыгами...
показати весь коментар
22.09.2020 22:14 Відповісти
Из 250 условно про-Западных АЖ 40??? Ну, если это считать изьявлением воли Украинского Народа, то вибачайте, Панове, Ви не набагато краще беларусiв....
показати весь коментар
22.09.2020 22:17 Відповісти
так откуда же взяться прозападным если все выезжают.
показати весь коментар
22.09.2020 22:22 Відповісти
Так их выдавливает большинство, судя по всему.
показати весь коментар
22.09.2020 22:25 Відповісти
Тебя когда выдавили?
показати весь коментар
22.09.2020 22:30 Відповісти
Еще когда фюрер русни бегал в лакеях у Собчака, а Моника Нелох42 развлекал русню по саунах за срубли.
показати весь коментар
22.09.2020 22:34 Відповісти
40 чел в прозападной а 200 в какой?
показати весь коментар
22.09.2020 22:28 Відповісти
Там несколько групп. Каломойшина, портянкина и основная- прокацапская разной степени прожарки.
показати весь коментар
22.09.2020 22:32 Відповісти
непогано, привели проросійську наволоч в основному...
показати весь коментар
22.09.2020 22:29 Відповісти
Так нечего прозападным партиям устраивать срачи. А уж если прозападники начинают агитировать за прокацапа, то на выходе результат не должен удивлять.
показати весь коментар
22.09.2020 22:34 Відповісти
Остальньіе 200 человек. значит, пророссийские?
показати весь коментар
22.09.2020 22:35 Відповісти
1,5 года прошло, где результаты?
Вас всех сажать надо по ст. Мошеничество. Обещали - не выполнили, в тюрьму. Если кто не понял ведь и революция может быть настоящая
показати весь коментар
22.09.2020 22:36 Відповісти
В прозападной части нашей фракции около 40 человек... Из 250 депутатов СН 40 за Европейское будущее Украины. Остальные 210 прокремлевские. Дофига. Вместе с опоблоком и прочими За життя это новая пророссийская коалиция. Учитывая, что СН подконтрольный президенту и без согласования с ним ничего не предпримут, то напрашивается вывод, что и наш "гарант" посматривает в сторону Москвы. Думаю и коммунист Фокин озвучивает мысли этого большинства о повстанцах на Донбассе, об поголовной амнистии для боевиков. Похоже страну переориентируют на россию, на таежный союз. Добром такие маневры точно не закончатся.
показати весь коментар
22.09.2020 22:38 Відповісти
Приблизительно было тоже самое в бпп, прозападных (порядочных, проукраинских, патриотов) было до 30 штыков, остальное всякий сброд, воры, коррупционеры, результат такого расклада мы увидели на выборах, крах шоколада и тормоз в прогрессе Украины, пассивно наблюдать четыре года за дальнейшим падением страны, равносильно преступлению.
показати весь коментар
22.09.2020 22:39 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZV9GT5IzuakTD5D_dDLqi-bf5a7LjWqMui3fT7JfxqeH-cL0pRf2P6DlO6LnED-gwzzFFKSBFkbdITSeqrsZrRWd3HE6MGV-8AfHf6Z8xv0HvO3jeiyrsy76pOhM0vA5cU&__tn__=-UC%2CP-R Helgi Sharp

РАНКОВІ НОТАТКИ...

Фокін заявив, що війна на Донбасі почалася "через мовне питання", бо в Україні "переважна більшість розмовляє російською".

Водночас, інший ходячий артефакт Кравчук стверджує, що Путін переграв Україну з Мінськими угодами.

Відповім обом.

Коли проводили русифікацію України, ніхто не називав це геноцидом - просто розстрілювали тих, хто був проти. Наразі ж, ніхто нікому не заважає розмовляти у сім'ї, на вулиці чи у магазині хоч китайською, хоч кхмерською. Але якщо ти за 29 років не вивчив українську, тут вже вимальовується сумна альтернатива: або ти свідомо зневажаєш країну, в якій живеш, або ти повний розумовий дегенерат. Україна - єдина країна в світі, де відбувається постійний тиск на державну мову з метою всілякого обмеження її прав та вживання, і призначення на посади людей на кшталт Фокіна свідчить лише про зневагу до держави з боку тих, хто цих бенедь призначає.

Що стосується Мінських угод... Вже промовчу, під яким тиском Москви і Заходу ці угоди підписувались. А також про те, що вони на той час були єдиним механізмом зупинити подальший наступ РЕГУЛЯРНОЇ армії РФ.

Так, Порох не закінчив війну, але він не пустив її в твоє місто, і на твоєму будинку не висить російський триколор. Наразі ж, просто хочу нагадати, що підписані ним угоди були дійсні до кінця 2015-го року, а потім їх щороку пролонгували рішенням Нормандської четвірки, що надавало час для відбудови армії і продовження санкцій проти Ерефії. І якщо зелена шобла вважає ці угоди настільки пагубними, вона мала повне юридичне право вийти з них ще 31 грудня 2019 року. Але чомусь цього не зробила - продовжує жерти кактус і кивати на Порошенка. Бо свого плану встановлення миру на Донбасі не має. Від слова зовсім.

Коли б при П`ятому президенті хтось сказав, що делегацію до ТКГ формуватиме наколота силиконом подружка концертного продюсера, це б сприйняли як поганий жарт. Але на тлі інших зашкварів Зе-епохи, суспільство деградувало настільки, що це вже нікого не обурює - "шльопки" крокують Україною.

Страшне інше. Це не позиція Фокіна і Кравчука. Це позиція Зеленського і тих, хто ним керує. А двух дідуганів взяли на роль зондів суспільної думки: Путін прикривався жінками та дітьми, Зермак - старими маразматиками.

Скоро місцеві вибори. По Пороху активізувалися Портнов, Лещенко, Богдан, весь медведчуковський інфопул, РВУ, Кравчук з Фокіним. Перекуплена низка блогерів з "низькою соціальною відповідальністю". Це все свідчить про одне: ми рухаємось у правильному напрямку, ми представляємо для них серйозну загрозу, ми - єдині, хто може зберегти Україну Україною, а не Малоросією чи російськомовним придатком до ОРДЛО. І ми це зробимо. Хто в це не вірить - нафіг з пляжу, зі скигліями нам не по дорозі.

Раночку, бандерівці - поборемо!
показати весь коментар
22.09.2020 22:43 Відповісти
Я би бо прозахідної частини фракції слуг уродів, окрім названих Чернєва, Радіної Ясько, Булах, Подгорної, Петрунак, Циби, Бондар відніс би і Жмеренецького, Потураєва та Буймістер. А згадана тут https://censor.net/ua/n3220753 - просто дурепа. https://censor.net/ua/n3220753
показати весь коментар
22.09.2020 23:21 Відповісти
Небритые вы совсем разваливатие того чего не было
показати весь коментар
23.09.2020 01:44 Відповісти
40 соросят?
показати весь коментар
23.09.2020 04:47 Відповісти
И как ты Шариков в очистке служил?
показати весь коментар
23.09.2020 08:20 Відповісти
 
 