"Слуга народу" Юнаков: У прозахідній частині нашої фракції близько 40 осіб, але важливі для України закони підтримають і 200, і 300 нардепів

Налаштованих відстоювати європейське майбутнє України депутатів фракції "Слуги народу" важко збити зі шляху.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Іван Юнаков.

"Вважаю, що тих, хто дивиться в західному напрямку, близько 40. Це ті, яких, на мій погляд, зараз складно збити зі шляху. Так, за ним працюють, намагаються знайти слабкі місця, але, мабуть, поки не знаходять. Тому іноді не вистачає голосів усередині фракції, і керівництво змушене домовлятися за голоси з ОПЗЖ, "за Майбутнє", "Довіра" тощо", - зазначив він, додавши, що це було видно по голосуванню за конкурсну комісію САП.

Також читайте: Коаліції "Слуги народу" і ОПЗЖ не буде, але на кожного депутата, який щось робить, є важіль, - нардеп СН Юнаков

Водночас, Юнаков упевнений, що проукраїнськи налаштовані депутати зможуть вчасно зреагувати на потенційно небезпечні ініціативи: "Такі речі мають пройти підкомітет, комітет, вийти у Верховну Раду. Цього часу вистачить для розпізнання "зради".

"Ми розосереджені по різних комітетах і напрямках. При цьому ми стежимо за тим, що відбувається, намагаємося реагувати. І деяким небезпечним моментам нам вдалося запобігти", - зазначив він.

Читайте також: Створюється враження, що графік Зеленського забивають низькопріоритетними речами, щоб не було можливості спілкуватися з депутатами, - "слуга народу" Юнаков

"Практично всі депутати, що входять у нашу неформальну внутрішньофракційну групу, - це люди, які пройшли або АТО, або Майдан, або були волонтерами: Чернів, Радіна (Красносільська), Ясько, Булах, Богуцька, Підгірна, Петрунак, Циба, Бондар Г. і т.д. Цих людей завжди видно за результатами голосування", - повідомив Юнаков.

На думку "слуги народу", хоча у нього небагато однодумців: "Більшість - меншість, яка переконує всіх інших".

"Можу сказати так: якщо розглядатиметься важливе питання, від якого залежатиме цілісність України, її реальні інтереси, - гадаю, що буде і 200, і 300 осіб. Більшість депутатів з різних фракцій будуть на боці України", - переконаний Юнаков.

Читайте повне інтерв'ю: Комунікація - і всередині фракції, і між фракцією та Офісом президента - втрачена. Відчуття, що її зовсім немає, - "слуга народу" Іван Юнаков