"Слуга народу" Юнаков: У прозахідній частині нашої фракції близько 40 осіб, але важливі для України закони підтримають і 200, і 300 нардепів
Налаштованих відстоювати європейське майбутнє України депутатів фракції "Слуги народу" важко збити зі шляху.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Іван Юнаков.
"Вважаю, що тих, хто дивиться в західному напрямку, близько 40. Це ті, яких, на мій погляд, зараз складно збити зі шляху. Так, за ним працюють, намагаються знайти слабкі місця, але, мабуть, поки не знаходять. Тому іноді не вистачає голосів усередині фракції, і керівництво змушене домовлятися за голоси з ОПЗЖ, "за Майбутнє", "Довіра" тощо", - зазначив він, додавши, що це було видно по голосуванню за конкурсну комісію САП.
Водночас, Юнаков упевнений, що проукраїнськи налаштовані депутати зможуть вчасно зреагувати на потенційно небезпечні ініціативи: "Такі речі мають пройти підкомітет, комітет, вийти у Верховну Раду. Цього часу вистачить для розпізнання "зради".
"Ми розосереджені по різних комітетах і напрямках. При цьому ми стежимо за тим, що відбувається, намагаємося реагувати. І деяким небезпечним моментам нам вдалося запобігти", - зазначив він.
"Практично всі депутати, що входять у нашу неформальну внутрішньофракційну групу, - це люди, які пройшли або АТО, або Майдан, або були волонтерами: Чернів, Радіна (Красносільська), Ясько, Булах, Богуцька, Підгірна, Петрунак, Циба, Бондар Г. і т.д. Цих людей завжди видно за результатами голосування", - повідомив Юнаков.
На думку "слуги народу", хоча у нього небагато однодумців: "Більшість - меншість, яка переконує всіх інших".
"Можу сказати так: якщо розглядатиметься важливе питання, від якого залежатиме цілісність України, її реальні інтереси, - гадаю, що буде і 200, і 300 осіб. Більшість депутатів з різних фракцій будуть на боці України", - переконаний Юнаков.
Читайте повне інтерв'ю: Комунікація - і всередині фракції, і між фракцією та Офісом президента - втрачена. Відчуття, що її зовсім немає, - "слуга народу" Іван Юнаков
Одним словом, СН це те саме якщо б в бочку змі6али 40% меду і 60% гівна і хочуть щоб народ це їв.
Але, з іншого боку, це на 40 людей більше.
Тобто 110, це ще не 150, але й не 70.
Вас всех сажать надо по ст. Мошеничество. Обещали - не выполнили, в тюрьму. Если кто не понял ведь и революция может быть настоящая
РАНКОВІ НОТАТКИ...
Фокін заявив, що війна на Донбасі почалася "через мовне питання", бо в Україні "переважна більшість розмовляє російською".
Водночас, інший ходячий артефакт Кравчук стверджує, що Путін переграв Україну з Мінськими угодами.
Відповім обом.
Коли проводили русифікацію України, ніхто не називав це геноцидом - просто розстрілювали тих, хто був проти. Наразі ж, ніхто нікому не заважає розмовляти у сім'ї, на вулиці чи у магазині хоч китайською, хоч кхмерською. Але якщо ти за 29 років не вивчив українську, тут вже вимальовується сумна альтернатива: або ти свідомо зневажаєш країну, в якій живеш, або ти повний розумовий дегенерат. Україна - єдина країна в світі, де відбувається постійний тиск на державну мову з метою всілякого обмеження її прав та вживання, і призначення на посади людей на кшталт Фокіна свідчить лише про зневагу до держави з боку тих, хто цих бенедь призначає.
Що стосується Мінських угод... Вже промовчу, під яким тиском Москви і Заходу ці угоди підписувались. А також про те, що вони на той час були єдиним механізмом зупинити подальший наступ РЕГУЛЯРНОЇ армії РФ.
Так, Порох не закінчив війну, але він не пустив її в твоє місто, і на твоєму будинку не висить російський триколор. Наразі ж, просто хочу нагадати, що підписані ним угоди були дійсні до кінця 2015-го року, а потім їх щороку пролонгували рішенням Нормандської четвірки, що надавало час для відбудови армії і продовження санкцій проти Ерефії. І якщо зелена шобла вважає ці угоди настільки пагубними, вона мала повне юридичне право вийти з них ще 31 грудня 2019 року. Але чомусь цього не зробила - продовжує жерти кактус і кивати на Порошенка. Бо свого плану встановлення миру на Донбасі не має. Від слова зовсім.
Коли б при П`ятому президенті хтось сказав, що делегацію до ТКГ формуватиме наколота силиконом подружка концертного продюсера, це б сприйняли як поганий жарт. Але на тлі інших зашкварів Зе-епохи, суспільство деградувало настільки, що це вже нікого не обурює - "шльопки" крокують Україною.
Страшне інше. Це не позиція Фокіна і Кравчука. Це позиція Зеленського і тих, хто ним керує. А двух дідуганів взяли на роль зондів суспільної думки: Путін прикривався жінками та дітьми, Зермак - старими маразматиками.
Скоро місцеві вибори. По Пороху активізувалися Портнов, Лещенко, Богдан, весь медведчуковський інфопул, РВУ, Кравчук з Фокіним. Перекуплена низка блогерів з "низькою соціальною відповідальністю". Це все свідчить про одне: ми рухаємось у правильному напрямку, ми представляємо для них серйозну загрозу, ми - єдині, хто може зберегти Україну Україною, а не Малоросією чи російськомовним придатком до ОРДЛО. І ми це зробимо. Хто в це не вірить - нафіг з пляжу, зі скигліями нам не по дорозі.
Раночку, бандерівці - поборемо!