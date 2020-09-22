11 606 75
Понад 200 нардепів планують увійти в нове міжфракційне об'єднання "Шлях додому", на мій погляд, це "мир за всяку ціну", - "слуга народу" Юнаков
Реваншистські процеси в парламенті зайшли настільки далеко, що зараз створюється численне міжфракційне об'єднання, яке готове на все "заради миру" в Україні.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів депутат "Слуги народу" Іван Юнаков.
"Ви знаєте, що зараз створюється міжфракційне об'єднання під назвою, якщо не помиляюся, "Шлях додому"? На мій погляд, це "мир за всяку ціну". І ця концепція на сьогодні для мене неприйнятна", - зазначив нардеп.
За його інформацією, в цьому об'єднанні понад 200 осіб.
Орда, Московський Улус, Московія, Россія, Росімпєрія, Совєтськийсаюз...
І де вони?
А Мертветчука надо обязательно на ёлку
С теми из них, кто априори против Украины, всё понятно, а те, кто был за Украину, что скажите?
А где ж вы сейчас, сироты казанские?
Украина для вас уже не ненька, твари вы зеленорожие?
Нет-нет, пусть совершат побольше преступлений, чтобы было не "отмазаться", когда их судить будут.
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Главные "таксидермисты" - Порошенко с Турчиновым.
Кожу сдерут со Слуг Народа, набьют соломой чучелки и выставят на всеобщее обозрение.
Нужны они там.
Это г*вно нигде не нужно, не принимают Слуг Народа нигде, своих отбросов хватает.
Потому и вынуждены Слуги Народа привести "русский мир" в Украину, отдав ОПЗЖ часть своих ассетов.
Жить то хочется Слугам Народа, сами то прикиньте.
Или они выбирают
"путь домой""русский мир", или их ОПЗЖ волокет их под ИВЛ.
Бежать то им некуда, это г*вно Израиль отказался принимать, даже Гепа вынужден "лечиться" в Германии, а Германия - не резиновая, Слуг Народа не берет.
Им теперь только на кладбище.
ОПЗЖ + Слуга Народа.
От така-то муйня, малята!
Хай роблять, щоб потім було зрозуміло кого пестити та гнати у Ростов під час другого Майдану.