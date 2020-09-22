Понад 200 нардепів планують увійти в нове міжфракційне об'єднання "Шлях додому", на мій погляд, це "мир за всяку ціну", - "слуга народу" Юнаков

Реваншистські процеси в парламенті зайшли настільки далеко, що зараз створюється численне міжфракційне об'єднання, яке готове на все "заради миру" в Україні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів депутат "Слуги народу" Іван Юнаков.

"Ви знаєте, що зараз створюється міжфракційне об'єднання під назвою, якщо не помиляюся, "Шлях додому"? На мій погляд, це "мир за всяку ціну". І ця концепція на сьогодні для мене неприйнятна", - зазначив нардеп.

Читайте також: "Слуга народу" Юнаков: У прозахідній частині нашої фракції близько 40 осіб, але важливі для України закони підтримають і 200, і 300 нардепів

За його інформацією, в цьому об'єднанні понад 200 осіб.

Читайте повне інтерв'ю: Комунікація - і всередині фракції, і між фракцією та Офісом президента - втрачена. Відчуття, що її зовсім немає, - "слуга народу" Іван Юнаков