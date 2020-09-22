УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9434 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
11 606 75

Понад 200 нардепів планують увійти в нове міжфракційне об'єднання "Шлях додому", на мій погляд, це "мир за всяку ціну", - "слуга народу" Юнаков

Понад 200 нардепів планують увійти в нове міжфракційне об'єднання

Реваншистські процеси в парламенті зайшли настільки далеко, що зараз створюється численне міжфракційне об'єднання, яке готове на все "заради миру" в Україні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів депутат "Слуги народу" Іван Юнаков.

"Ви знаєте, що зараз створюється міжфракційне об'єднання під назвою, якщо не помиляюся, "Шлях додому"? На мій погляд, це "мир за всяку ціну". І ця концепція на сьогодні для мене неприйнятна", - зазначив нардеп.

Читайте також: "Слуга народу" Юнаков: У прозахідній частині нашої фракції близько 40 осіб, але важливі для України закони підтримають і 200, і 300 нардепів

За його інформацією, в цьому об'єднанні понад 200 осіб.

Читайте повне інтерв'ю: Комунікація - і всередині фракції, і між фракцією та Офісом президента - втрачена. Відчуття, що її зовсім немає, - "слуга народу" Іван Юнаков

Автор: 

ВР (15171) реванш (22) Юнаков Іван (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
гниды зеленые, зе-мафия прокоцапская
показати весь коментар
22.09.2020 22:29 Відповісти
+34
Путь домой это путь в паРашу? Или в тюрьму за предательство? Ну тогда пусть сразу п--дуют из Рады нах и не сидят там, не воняют. Отбросы всякие засели на 5 лет, слишком долго их терпеть, надо гнать уже сейчас. Сатанве рогатой не место во власти.
показати весь коментар
22.09.2020 22:34 Відповісти
+25
Дамой на Ростов.
показати весь коментар
22.09.2020 22:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гниды зеленые, зе-мафия прокоцапская
показати весь коментар
22.09.2020 22:29 Відповісти
Путь домой это путь в паРашу? Или в тюрьму за предательство? Ну тогда пусть сразу п--дуют из Рады нах и не сидят там, не воняют. Отбросы всякие засели на 5 лет, слишком долго их терпеть, надо гнать уже сейчас. Сатанве рогатой не место во власти.
показати весь коментар
22.09.2020 22:34 Відповісти
Дамой на Ростов.
показати весь коментар
22.09.2020 22:31 Відповісти
Ну так большинство в Украине проголосовало. Тут про зеркало и рожу....
показати весь коментар
22.09.2020 22:32 Відповісти
Но ведь никто не мешает подкорректировать свой выбор и отправить некоторых депутатов домой наРашу, а остальных "рускамирных" из парламента обратно на свои рабочие места. 2014-й ведь уже показал, что иногда у людей может и бомбануть
показати весь коментар
22.09.2020 22:39 Відповісти
Не будет никакого нового Майдана. Исчерпано движение.
показати весь коментар
22.09.2020 22:43 Відповісти
А Майдана и не надо. Можно менее масштабно и затратно показать всяким там гавно-объединениям "за мир любой ценой", что такая схема не пройдёт, прежде всего для них персонально. Народ уже повоевал, пролил свою кровь, налогоплатильщики платят за войну и повесить всю эту дичь в виде Луганона на наши же плечи не получится. 2020-й это уже не 2014й, иллюзии подпрошли
показати весь коментар
22.09.2020 22:51 Відповісти
Ты льешь розовое масло на мои раны, но это не лечение....в Украине сегодня есть то ядро, которое может начать. Но нет тех, кем это ядро обрастает, превращаясь в тот каменный шар, который пробивает стену. Так было в 2013-14. Но не сейчас. Массы не пойдут. Все. Революции закончились. Теперь у Вас - только политический эволюционный путь развития.
показати весь коментар
22.09.2020 23:01 Відповісти
У наших масс семь пятниц на неделю, "хочу всего и сразу, не вставая с дивана", выборы это показали и опросы только подтверждают. А вот ядра имеются и поправят заблудших, а потом снова массы скажут своё "авторитетное мнение". Хождение по кругу ведь никто не отменял
показати весь коментар
22.09.2020 23:07 Відповісти
Хождение по кругу - это как раз именно то, шо Вы делаете с тех пор, когда сдох совок! Не пора выбрать направлние движения? Желательно, на Запад...
показати весь коментар
22.09.2020 23:12 Відповісти
Для поступательного и уверенного движения на Запад , нам понадобится ещё одно поколение, когда те, которым сейчас 5-10 подрастут и пойдут голосовать. А пока у нас постсовок и дикий капитализм, в основном, в головах. Да и отток молодых и энергичных на загнивающий Запад на работу и пмж отягощает ситуацию
показати весь коментар
22.09.2020 23:17 Відповісти
Я Вам скажу за себя.Я жуткий индивидуалист. И я таки себе избрал направление на Запад еще в начале 90-х. И не скажу, шо мне сразу было тут небо в алмазах,брызги шампанского и голая Шарон Стоун. Было по две работы на двоих с женой, 12 часов в день. 7 дней в неделю. Лет 5. Это шоб выйти на уровень "как у людей".Потом - попроще, но тоже не прогулка по парку. Зато сейчас - в свое удовольствие...ну кому какое удовольствие, у нас - земли почти два гектара, сад-огород, плюс внуки, плюс у каждого свой бизнесс. А теперь все это - в масштабе 40-миллионной страны. Это ж сколько времени и труда потрибно!!!
показати весь коментар
22.09.2020 23:25 Відповісти
Вот именно, поэтому индивидуальное членство в Евросоюзе, а как по мне Штаты или Канада
показати весь коментар
22.09.2020 23:30 Відповісти
У Вас перед глазами наглядный пример - Польша. 20 лет назад Польша была приблизно там же, где сейчас Украина, минус поголовье русни. Т.е., Вам мешает ,в сущности, только Ваша доморощенная русня. К сожалению, эта мерзость в Украине является политической силой до сих пор, как наглядно показали прошедшие выборы.
показати весь коментар
22.09.2020 23:36 Відповісти
Согласен,только с малым уточненнием.У нас нет дикого или какого-либо другого капитализма.Капитализм требует чётких правил игры, которые он умело обходит для получения прибыли. С этой беспредельной и крайне приступной юриспруденции никакого капитализма не может быть. С приходом зе беззаконие увеличилось. У нас происходит переходной процесс от глубочайшего совка к построению цивилизованного общества.Но с приходом к власти невежественной власти зелёных,этот процесс,очень мягко говоря, затормозился.А вот сколько поколений понадобится вопрос открырый.Наш народ сильно болен шизофренией и комуняки дали потомство шариковых.
показати весь коментар
23.09.2020 10:06 Відповісти
Русь -Україну «хоронять» вже 1500 років.
Орда, Московський Улус, Московія, Россія, Росімпєрія, Совєтськийсаюз...
І де вони?
показати весь коментар
22.09.2020 22:55 Відповісти
А где Вы? И кто Ви?
показати весь коментар
22.09.2020 23:02 Відповісти
Т.е. вся история существования Украины - это затянувшиеся похороны?
показати весь коментар
23.09.2020 02:19 Відповісти
І що їх тут тримає, хай шурують домой! Чи чекають на пенделя?!
показати весь коментар
22.09.2020 22:33 Відповісти
Замазался в зеленой субстанции и теперь изображает "я не такая, я жду трамвая".
показати весь коментар
22.09.2020 22:36 Відповісти
Ну шож.. Прийдется скидываться на билеты домой для этих депутатов.
показати весь коментар
22.09.2020 22:36 Відповісти
Билеты им предлагали в 14-м) Они так ничего и не поняли... Ну что же, это их выбор... Гиляка, значит гиляка)))
показати весь коментар
22.09.2020 22:47 Відповісти
7 ракетных бригад - пускай будут, а то Горбулин и Грищенко уже проводили агитацию..Ни ракетных бригад,ни Горбулина и Грищенко в 2001 году..все на пенсии. Это о политических решения и их последствия..Так отож))
показати весь коментар
22.09.2020 22:38 Відповісти
назовем ее миграцией питухов
показати весь коментар
22.09.2020 22:39 Відповісти
Более 200 нардепов планируют войти в новое межфракционное объединение "Путь домой", на мой взгляд, это "мир любой ценой", - "слуга народа" Юнаков - Цензор.НЕТ 9035
показати весь коментар
22.09.2020 22:39 Відповісти
Уже штурмуєш двері військомату?
показати весь коментар
22.09.2020 22:59 Відповісти
купили шлюх
показати весь коментар
22.09.2020 22:42 Відповісти
7 ракетных бригад и это без таранки и хамчака
показати весь коментар
22.09.2020 22:50 Відповісти
Міжфракційне об'єднання "Путю додому".
показати весь коментар
22.09.2020 22:50 Відповісти
Путь на кладбище...#андоны штопаные!!!
показати весь коментар
22.09.2020 22:50 Відповісти
Это попросту формирование новой коалиции Слуги+ОПЗЖ, короткая дорога к политическому кризису.
показати весь коментар
22.09.2020 22:51 Відповісти
Медведчук на российские деньги скупляет депутатов, у которых "какая разница".Скоро им всем будет под зад ногой, так они хотят успеть заработать хоть на предательстве.
показати весь коментар
22.09.2020 23:02 Відповісти
На эти 200 человек выйдет мильон киевлян - погрузит эти отбросы в мусорные баки и отправит ДОМОЙ В ПАРАШУ 😀😜😌
А Мертветчука надо обязательно на ёлку
показати весь коментар
22.09.2020 23:02 Відповісти
И шоколадного барыгу ,который дал мертвечуку зелёный свет в украинскую политику и возможность скупать наше медиапространство
показати весь коментар
23.09.2020 00:20 Відповісти
Никто никого уже не отправит, к великому сожалению. Колодец глубокий, но не бездонный.
показати весь коментар
22.09.2020 23:15 Відповісти
В "першій сотні" Слуг 76 жидів. Може ми щось не так розуміємо? Може вони за репатріацію в Ізраїль монобільшості ВР! А ми тут вигадуємо щось, фантазуємо...
показати весь коментар
22.09.2020 23:19 Відповісти
Сторонники Зеленского, по всей видимости, испытывают чувство глубокого удовлетворения.
С теми из них, кто априори против Украины, всё понятно, а те, кто был за Украину, что скажите?
показати весь коментар
22.09.2020 23:24 Відповісти
Спрашивал одного такого, которого считал до выборов умным и про-украинским, и уговаривал хотя бы за партию, из непонятно кого, не голосовать. Как пол-года назад, так и сейчас отвечает: "Надо посмотреть. Вот пройдет пять лет, и посмотрим сделает Зе что-то хорошее или нет. А пока - еще мало времени прошло, рано судить! Ничего такого страшного не произошло!" Тьфу... мрази... (((((((((((
показати весь коментар
22.09.2020 23:29 Відповісти
Одно название чего только стоит...
А где ж вы сейчас, сироты казанские?
Украина для вас уже не ненька, твари вы зеленорожие?
показати весь коментар
22.09.2020 23:26 Відповісти
Может путь на грабли?
показати весь коментар
22.09.2020 23:26 Відповісти
и народ их мирно расстреляет.
показати весь коментар
22.09.2020 23:27 Відповісти
пора раду распускать.
показати весь коментар
22.09.2020 23:28 Відповісти
Нет оснований (впрочем, как и летом прошлого года). И нет заинтересованности от Зе, т.к. в след.Раде у него будет в 4 раза меньше депутатов. Можно только расстрелять, как в сериале. Но тогда власть в Украине лишиться легитимности, чего и хочет Путин для очередной попытки "откусить кусочек пожирнее"
показати весь коментар
22.09.2020 23:32 Відповісти
вовсе не обязательно расстреливать. если не ошибаюсь то есть вариант массового сложения депутатских полномочий.
показати весь коментар
22.09.2020 23:35 Відповісти
На каком основании?
Нет-нет, пусть совершат побольше преступлений, чтобы было не "отмазаться", когда их судить будут.
показати весь коментар
23.09.2020 03:40 Відповісти
Мир за всяку ціну? Нихрена собі...Це що,скоро Мотороли будуть управлять Києвом?
показати весь коментар
22.09.2020 23:30 Відповісти
Уже Ермак управляет... Внешний вид по-импозантнее, суть - та же
показати весь коментар
22.09.2020 23:33 Відповісти
Зебланы кого вы привели...
показати весь коментар
22.09.2020 23:31 Відповісти
Нужно майдан запускать и требовать роспуска Рады! Они не представляют интереса народа, а значит они не легитимные больше! А это значит роспуск и новые выборы в Раду!
показати весь коментар
22.09.2020 23:33 Відповісти
Путь в Растов.
показати весь коментар
22.09.2020 23:36 Відповісти
Продажная Рада за деньги Кремля все сдаст на свете. Нужно вообще Раду распустить навсегда и запустить вместо нее - прямую демократию. Чтобы люди сами предлагали законы и принимали их. Это будет куда лучше, чем то, что они принимают в Раде - все антинародное и все про олигархическое и кто деньги дает им, тот и выбивает себе привилегии. А нахера оно тогда такое надо вообще??? Проще создать сайт государственный - прямой демократии и там люди будут голосовать и в открытую, чтобы все могли убедиться, что голос пошел правильно. Депутатов придумали для того, чтобы они голосовали от имени людей, который дали им голос свой представлять, а раз они обманом выманивают голос и потом не представляют интересы избирателей, то это абсурдно все - нелегитимно и нарушение системы. В Англии например, если депутат голосует не так, как хочет избиратель, то избиратель может отозвать этого депутата ибо тот не представляет его интереса. У нас же полностью все на жульничистве и не порядочности выстроено. Нам нужно полностью реформировать всю систему! Прямая демократия должна быть введена с максимально расширенными возможностями для народа. Народ должен сам свои голоса представлять, а не давать их этим актерам погорелого театра, шутам гороховым, фотографам, любителям шлюх, дрочунам в Раде, проституткам, певцам, шоубизнесменам - дыбилам, олигархическим шестеркам, агентам кремля, и прочему мусору, который собрался в Раде. Прямая демократия дает людям возможности изменить страну и сделать ее комфортной для населения! Страна создается для народа, а не для олигархов. В государстве все должны иметь равный голос - по середине - не больше, не меньше кого то. Читайте Аристотеля - Политику и поймете, что лучшей системы нету, чем та, которая описана выше. И суды должны в 100% случаев быть - судами присяжных, чтобы народ был судья! Такие суды будут справедливей тех, которые судят судьи и потом у них пентхаусы за миллионы.
показати весь коментар
22.09.2020 23:49 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
22.09.2020 23:51 Відповісти
Лущее так:"Аська мастосрань". И вереницей у ссысрань и засрань.
показати весь коментар
23.09.2020 00:31 Відповісти
это же новые причуды ПУтина+Мертвячука. а давай так попробуем, и так, и эдак. и Ермак присоединился, испражняется
показати весь коментар
23.09.2020 00:40 Відповісти
хай об'єднуються якщо вони такі дбл. будем знати хто, а потім їх чекає в кращому випадку сміттевий бак в гіршому лісопосадка. Україна славиться чорноземами, а їх треба підживлювати.
показати весь коментар
23.09.2020 01:01 Відповісти
Ничего из этого не получится, разберут их на запчасти.
показати весь коментар
23.09.2020 01:38 Відповісти
Кто?
показати весь коментар
23.09.2020 02:14 Відповісти
Как это - "кто"?
Главные "таксидермисты" - Порошенко с Турчиновым.
Кожу сдерут со Слуг Народа, набьют соломой чучелки и выставят на всеобщее обозрение.
показати весь коментар
23.09.2020 03:39 Відповісти
Путь домой - а дом у мразей в Москве
показати весь коментар
23.09.2020 01:43 Відповісти
ЩАЗ.
Нужны они там.
Это г*вно нигде не нужно, не принимают Слуг Народа нигде, своих отбросов хватает.

Потому и вынуждены Слуги Народа привести "русский мир" в Украину, отдав ОПЗЖ часть своих ассетов.
показати весь коментар
23.09.2020 03:37 Відповісти
Понад 200 нардепів планують увійти в нове міжфракційне об'єднання "Шлях додому", на мій погляд, це "мир за всяку ціну", - "слуга народу" Юнаков - Цензор.НЕТ 7159
показати весь коментар
23.09.2020 02:11 Відповісти
"Более 200 нардепов планируют войти в новое межфракционное объединение "Путь домой","

Жить то хочется Слугам Народа, сами то прикиньте.
Или они выбирают "путь домой" "русский мир", или их ОПЗЖ волокет их под ИВЛ.
Бежать то им некуда, это г*вно Израиль отказался принимать, даже Гепа вынужден "лечиться" в Германии, а Германия - не резиновая, Слуг Народа не берет.
показати весь коментар
23.09.2020 03:36 Відповісти
"Путь домой - это в Израиль? 76 депутатов из первых 100 фракции - жиды.
показати весь коментар
23.09.2020 20:19 Відповісти
Нет, в Израиль их больше не берут!
Им теперь только на кладбище.
показати весь коментар
24.09.2020 05:10 Відповісти
Путь домой. В вонючую парашу.
Понад 200 нардепів планують увійти в нове міжфракційне об'єднання "Шлях додому", на мій погляд, це "мир за всяку ціну", - "слуга народу" Юнаков - Цензор.НЕТ 2985
показати весь коментар
23.09.2020 06:15 Відповісти
Список в студию!
показати весь коментар
23.09.2020 08:02 Відповісти
Вот и ширка подоспела. Путь домой - это типа в парашестан да? Ну-ну... Все предсказуемо... как и итог всего этого цирка..пачальный к сожалению. Ну, сами навыбирали, как и в 2010. Так что винить некого.
показати весь коментар
23.09.2020 08:41 Відповісти
"Ширка" версии 2.0
ОПЗЖ + Слуга Народа.
От така-то муйня, малята!
показати весь коментар
23.09.2020 11:53 Відповісти
Межфракционное об'єдінєніє людєй для которих Україіна домом нє являєтся создаєтся для поіска путі дамой, в Расеюшку! Под царя-батюшку!...
Хай роблять, щоб потім було зрозуміло кого пестити та гнати у Ростов під час другого Майдану.
показати весь коментар
23.09.2020 12:12 Відповісти
 
 