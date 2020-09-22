УКР
Комітет Сенату США підтримав кандидатуру генерала Дейтона на посаду посла в Києві

Комітет Сенату США підтримав кандидатуру генерала Дейтона на посаду посла в Києві

Комітет у закордонних справах Сенату США підтримав кандидатуру Кіта Дейтона та рекомендував верхній палаті Конгресу затвердити його на посаді посла США в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, засідання комітету відбулося у вівторок.

"Я радий, що Комітет схвалив п'ятнадцять кандидатів (на різні посади) сьогодні вранці. Мені особливо приємно відправити номінації для затвердження кандидатів на посади послів Японії й України на голосування Сенату в повному складі", - зауважив після засідання голова Комітету Джим Ріш.

Він підкреслив, що посади послів у цих двох країнах "відіграють життєво важливу роль у формуванні зовнішньої політики США", висловивши впевненість, що кандидатура Кіта Дейтона "незабаром буде затверджена" верхньою палатою Конгресу США.

+11
God bless USA !
Слава Україні !
22.09.2020 22:57 Відповісти
+10
Генерал , посол в воюющей стране, это понятно и нормально. Главнокомандующий- четыреждыуклонист в той же воюющей стране - это не понятно и не нормально.
22.09.2020 23:05 Відповісти
+8
Хунта?))) Окружают бубочку со всех сторон)))
22.09.2020 22:57 Відповісти
22.09.2020 22:57 Відповісти
Дейтон стратег и аналитик к тому же.
22.09.2020 23:01 Відповісти
трудно ему будет с дебилом, которому некогда думать стратегически
22.09.2020 23:02 Відповісти
А може й навпаки.
Дебілу буде важко.
22.09.2020 23:04 Відповісти
С языка сняли, то же самое хотела ответить, буквально слово в слово.
22.09.2020 23:05 Відповісти
НИКОГДА !!!

Повторяю, никогда дебилы не страдают морально из-за недостатка интеллекта.

Они просто не понимают, что их интеллект слабый.
22.09.2020 23:08 Відповісти
А задача не будет стоять заставить их страдать морально. Задача генерала будет выставить красные флажки на шакалов. Биография у него подходящая + работал плотно по Украине последние годы.
22.09.2020 23:15 Відповісти
трудность в том, что дебил не поймёт, что это красные флажки
22.09.2020 23:53 Відповісти
Ну судя по событиям, то на дебила не очень то и обращают внимание.. Ну кто поверит, что все эти учения и пролеты В-52 были инициативой бубочки и им одобрялись?))) Особенно учитывая его реакцию на возможное задержание вагнеровцев... Еще не известно кто больше нагадил в штаны от пролета бомберов)) Бубочка или *****)))
22.09.2020 23:14 Відповісти
С дебилами как раз легко. Если понимать что ты имеешь дело именно с дебилом. А вот если с дебилом вести себя как с нормальным человеком, тогда да, трудно. Но наших зебилов уже все знают. Никто не перепутает я думаю. Самое печальное что на кацапии тоже это знают.
23.09.2020 08:39 Відповісти
И не станет разевать рот до результатов выборов
22.09.2020 23:05 Відповісти
Красивый ход. С учетом того, что он вне партии и креатура Мэттиса, к тому же был старшим советником Пентагона по вопросам обороны в Украине.
22.09.2020 23:12 Відповісти
Кстати, его кандидатура была выставлена еще весной. Видно стало понятно, что дальше тянуть нельзя, потому и провели голосование. .
22.09.2020 23:17 Відповісти
22.09.2020 22:57 Відповісти
Ура!
22.09.2020 22:58 Відповісти
22.09.2020 23:05 Відповісти
и кто его такого избрал ?
22.09.2020 23:10 Відповісти
и кто его такого избрал ? -Зомбированные самой мощной в мире пропагандистской машиной РФ с бюджетом 83 млрд рублей .Которой противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен.
22.09.2020 23:16 Відповісти
Ага.
Слово «Мінстець», по частоті висерів лахтинців, було чи не на рівні з «ліпєцкой фабрікой»...
22.09.2020 23:29 Відповісти
Исчё были выражувавання карышневае гуано и рашеносасущие.
23.09.2020 00:28 Відповісти
Дейтон также работал Координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестине, где основным результатом его работы стало переформатирование Палестинской национальной службы безопасности, тысячи сотрудников которой проходили обучение и подготовку в Иордании. В ноябре 2018 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Министр обороны США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81 Джеймс Мэттис назначил Дейтона старшим военным советником в Украине.
22.09.2020 23:24 Відповісти
Одесские «Слуги народа» перепутали списки кандидатов и округа: заверенные партийной конференцией документы пытались выкрасть из теризбиркома.

Правящая партия «Слуга народа» демонстрирует непрофессионализм практически в каждой сфере. Так, одесская ячейка политсилы угодила в крупный скандал. При подаче документов в территориальную избирательную комиссию «слуги» перепутали списки кандидатов и округа. То есть, список кандидатов в Черноморский горсовет по ошибке отнесли к Беляевскому району - и именно за перепутанные списки голосовали на партийном съезде, который https://dumskaya.net/news/sploshnye-novye-litca-kandidaty-slug-naroda-v-od-126467/ состоялся 16 сентября . Но это не самое главное - обнаружив ошибку, секретарь комиссии от «слуг» попыталась выкрасть из теризбиркома документы, заверенные партийными печатями и решением конференции.
22.09.20. ДумскаяНет
22.09.2020 23:31 Відповісти
А можно вместо посла что бы не 2 самоля Б-52 летало над нами---а хотя бы 15 штук? 5 летают, 5 готовятся взлететь, а 5 отдыхают. Ну примерно так. Можно и больше конечно. А посол там пусть сидит---дома у себя, у нас же страна в смартфоне!
23.09.2020 00:28 Відповісти
Ну и чтобы платили за этот банкет с Б-52 американские налогоплательщики.
23.09.2020 00:36 Відповісти
Ну цэ вжэ занадто! Но харчами бы местными мы бы обеспечили, на рыбалку на карасей, у костра самогону чуть---та можно ещё что.
23.09.2020 15:01 Відповісти
Ну,нарешті. Час вже допомогти зайняти Україні реально жорстку позицію до окупанта,а не тільки охмурювати совкову вату в дурних кріпачих головах колишніх совіцьких порашних бранців фейковим петра отим змом.
23.09.2020 03:10 Відповісти
Оччень хорошая кандидатура!
23.09.2020 08:36 Відповісти
 
 