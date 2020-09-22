Комітет Сенату США підтримав кандидатуру генерала Дейтона на посаду посла в Києві

Комітет у закордонних справах Сенату США підтримав кандидатуру Кіта Дейтона та рекомендував верхній палаті Конгресу затвердити його на посаді посла США в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, засідання комітету відбулося у вівторок.

"Я радий, що Комітет схвалив п'ятнадцять кандидатів (на різні посади) сьогодні вранці. Мені особливо приємно відправити номінації для затвердження кандидатів на посади послів Японії й України на голосування Сенату в повному складі", - зауважив після засідання голова Комітету Джим Ріш.

Він підкреслив, що посади послів у цих двох країнах "відіграють життєво важливу роль у формуванні зовнішньої політики США", висловивши впевненість, що кандидатура Кіта Дейтона "незабаром буде затверджена" верхньою палатою Конгресу США.

Читайте також: Найімовірніше, кандидатуру Дейтона на посаду посла США в Україні затвердять до листопадових виборів, - Єльченко