Комітет Сенату США підтримав кандидатуру генерала Дейтона на посаду посла в Києві
Комітет у закордонних справах Сенату США підтримав кандидатуру Кіта Дейтона та рекомендував верхній палаті Конгресу затвердити його на посаді посла США в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, засідання комітету відбулося у вівторок.
"Я радий, що Комітет схвалив п'ятнадцять кандидатів (на різні посади) сьогодні вранці. Мені особливо приємно відправити номінації для затвердження кандидатів на посади послів Японії й України на голосування Сенату в повному складі", - зауважив після засідання голова Комітету Джим Ріш.
Він підкреслив, що посади послів у цих двох країнах "відіграють життєво важливу роль у формуванні зовнішньої політики США", висловивши впевненість, що кандидатура Кіта Дейтона "незабаром буде затверджена" верхньою палатою Конгресу США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дебілу буде важко.
Повторяю, никогда дебилы не страдают морально из-за недостатка интеллекта.
Они просто не понимают, что их интеллект слабый.
Слава Україні !
Слово «Мінстець», по частоті висерів лахтинців, було чи не на рівні з «ліпєцкой фабрікой»...
Правящая партия «Слуга народа» демонстрирует непрофессионализм практически в каждой сфере. Так, одесская ячейка политсилы угодила в крупный скандал. При подаче документов в территориальную избирательную комиссию «слуги» перепутали списки кандидатов и округа. То есть, список кандидатов в Черноморский горсовет по ошибке отнесли к Беляевскому району - и именно за перепутанные списки голосовали на партийном съезде, который https://dumskaya.net/news/sploshnye-novye-litca-kandidaty-slug-naroda-v-od-126467/ состоялся 16 сентября . Но это не самое главное - обнаружив ошибку, секретарь комиссии от «слуг» попыталась выкрасть из теризбиркома документы, заверенные партийными печатями и решением конференции.
22.09.20. ДумскаяНет