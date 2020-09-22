УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9416 відвідувачів онлайн
Новини
24 044 133

Археологи виявили невідоме місто часів Київської Русі на місці знахідки 38 стародавніх срібних монет на Житомирщині, - історик Алфьоров

Археологи виявили невідоме місто часів Київської Русі на місці знахідки 38 стародавніх срібних монет на Житомирщині, - історик Алфьоров
Фото: Facebook Александра Алферова

У Городниці Новоград-Волинського району на місці знахідки 38 монет часів Володимира Великого і Святополка Окаянного, які назвали "Городницьким скарбом", археологи розкопали невідоме місто часів Київської Русі.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Алфьоров, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, археологи, що обстежували місце знахідки Городницького скарбу під керівництвом Андрія Петраускаса, віднайшли невідоме раніше місто часів Київської Русі, яке "загубилось" просто в Городниці.

Серед дерев і горбистої місцевості археологи виділили структуру досить великого міста, а подальший огляд показав, що стародавня Городниця мала дві лінії оборони - валів. Окрім того, давні фортифікатори створили ескарпи - спеціально підготовлені оборонні круті схили. Серед перших матеріалів - невеликі фрагменти обпеченої глини, з притаманною формою для плінфи - цегли княжого часу. 

"Перед нами віднайдений град із складною фортифікацією та, очевидно, з залишками цегляної будови (скоріше за все церкви), - пише Олександр Алфьоров. - Від нині можна офіційно вважати історію Городниці старшою на кілька сотень років. З цим відкриттям привідкривається і сама історія скарбу".

За словами Олександра Алфьорова, скоро вчені проведуть детальне обстеження міста, після чого опублікують результати свого дослідження.

Археологи виявили невідоме місто часів Київської Русі на місці знахідки 38 стародавніх срібних монет на Житомирщині, - історик Алфьоров 01

Читайте також: Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 27 серпня мешканець Городниці Новоград-Волинського району пішов на місцевий кар'єр накопати піску, а викопав 32 срібні монети, яким понад тисячу років. Знахідку назвали "Городницьким скарбом". На наступного дня після передачі скарбу місцевій владі, археологи розповіли, що розкопали ще шість срібних монет.

Автор: 

археолог (82) історія (1074) Київська Русь (18) Житомирська область (1304)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+76
Археологи обнаружили неизвестный город времен Киевской Руси на месте находки 38 древних серебряных монет на Житомирщине, - историк Алферов - Цензор.НЕТ 8431
показати весь коментар
22.09.2020 23:14 Відповісти
+32
Во времена ссср, так называемые советские ученые, совершали набеги в Украину, не хуже тотаромонголов и воровали артефакты принадлежащие нашей земле. А потом сдавали их в российские музеи. Потому сейчас, такие находки на вес золота для нашей истории.
показати весь коментар
22.09.2020 23:20 Відповісти
+17
Пора бы редакторам выбросить этот имперский шаблон "Киевская Русь", навязанный московитами. А вместо него использовать просто "Русь".
показати весь коментар
22.09.2020 23:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я такое слышал от одного Поляка...
- Да через Польшу веками промаршировало туда-сюда столько армий, шо невозможно точно определить национальность...
- То ты кто по национальности?
- Поляк, конечно!!!
показати весь коментар
23.09.2020 01:29 Відповісти
Нуашопаделать? Надо же как-то себя обозначать. Самое смешное, что большинство сейчас с ходу и не скажет в чем разница между моголами и монголами. А ты что-то там о событиях которым более 10 веков.
показати весь коментар
23.09.2020 01:35 Відповісти
Ну всё таки народное творчество, язык, генетическая экспертиза... Понятно, что иногда трудно определиться. Существует современное понятие политической нации. Но всё это невпихуемо по отношению к "россиянам".
показати весь коментар
23.09.2020 04:28 Відповісти
А вот по последним генетическим экспертизам, украинцы --- прямые потомки сарматов, могущественного народа, сотрясавшего даже Римскую империю... и "пересічний" украинец --- темноволосый, с карими глазами, потомок гордого народа, а не каких-то там славян (что в переводе значит -- раб) ..
Так что пусть всякие там московитяне, изо всех сил пытаются доказать свое славянство, надувают щеки ---- мы выше этого, мы и так --- выше всех!!

показати весь коментар
23.09.2020 06:58 Відповісти
Так, я теж на початку 90-х перечитав багато літератури про історію народів, які жили на Подніпров'ї, в Ірані, Азії, Близькому Сході, Європі. З усього можна зробити висновок, що ******** український народ дуже давній. Мова, народна творчість, генетичні, антропологічні, лінгвістичні дослідження доказують це. Просто черговий раз постало питання самоусвідомлення після декількох окупацій і нищення кращих представників народу. Але навіть якби історія народу починалася у 1991 році, то все було закріплено законодавчо, на рівні міжнародних угод і законів. І ми праві в усьому, що стосується нашого суверенітету і території.
показати весь коментар
23.09.2020 10:11 Відповісти
А, что такое может быть, что бы один народ был давний, а другой недавний?
показати весь коментар
23.09.2020 23:11 Відповісти
українці здебільшого потомки білих хорватів, які в свою чергу потомки скіфо-сарматів. А слов'янами римляни називали всі різношерсті східно-європейські племена, що не піддалися латинізації - тобто всі слов'яни по крові між собою навіть не рідня
показати весь коментар
23.09.2020 10:39 Відповісти
Понятие политической нации и национальности как бы не одно и то же. В первом случае - это принадлежность к ареалу проживания, гражданству, во втором - принадлежность к народу, объединенному по кровным признакам, генетическим в том числе, а не этнической идентичности. .
показати весь коментар
23.09.2020 12:19 Відповісти
А я считаю, главный признак украинского народа, нации --- мы , как минимум 1000 лет, не чистили никому ботинки!!
показати весь коментар
23.09.2020 16:54 Відповісти
Этническая принадлежность скорее подтверждает второе, чем является самостоятельным понятием.
показати весь коментар
23.09.2020 16:56 Відповісти
Ничего она не подтверждает. Можно быть удмуртом, выросшим в этой среде и впитавшим в себя украинский этнос, понятия не имея о своем национальном этносе ничего. Но украинцем по национальности он от этого не станет.
показати весь коментар
23.09.2020 20:15 Відповісти
перші київські правителі називалися каганами, а не конунгами
показати весь коментар
23.09.2020 00:31 Відповісти
Не всеми,не всегда. Византийцы назвали Княгиню Ольгу " Helga,Regina Rugorum", тобто Хелга, Королева Ругов/Русов.
показати весь коментар
23.09.2020 00:36 Відповісти
Ну попутал немного человек киевских и московитских правителей. Бывает.
показати весь коментар
23.09.2020 00:43 Відповісти
королевою її стали називати після того як вона хрестилася - а всі правителі язичники називалися каганами
показати весь коментар
23.09.2020 11:04 Відповісти
Нет у вас истории РАБссиянцы и никогда не было до 1871 года....Ордынское быдло
показати весь коментар
22.09.2020 23:55 Відповісти
Абсолютно верно, но я лично начинаю их историю с петровских времен, да и то они не смогут описать границы, и атрибуты державности..так что то зарождалось, перевернув флаг Голландии, голодранцы они (потомки татаро-монгол) ...
показати весь коментар
22.09.2020 23:58 Відповісти
а и верно, кацапистория началась после 1700, когда лаптеунты предали и ханство, как когда-то русь, прекратив платить дань... И эта история стыкуется со становлением США... Тобто каазлабадия и США - одногодки, но какие они разные( по уровню жизни).
показати весь коментар
23.09.2020 04:03 Відповісти
Производя раскопки,группа опытных археологов обнаружила группу неопытных археологов
показати весь коментар
22.09.2020 23:59 Відповісти
Цензор, ти коли будеш грамотно писати московицькою?Або взагалі не пиши…shdhgjykyk
показати весь коментар
23.09.2020 00:03 Відповісти
Кнут викинг после Эдуарда схатил земли острова анго саксов и что
показати весь коментар
23.09.2020 01:37 Відповісти
Кацапам на заметку, в западной Европе нет никаких упоминаний историками времен величия Киевской Руси о существовании еще какой-то северной руси. Крапка. Рюрик - это ассимилировавшийся в серболужичанах германец+недобитый вестгот антами РУСИ., который сбежал в Нормандию -юг Дании, где самоназвался викингом. Викинги затем расселились в скандинавию, а оттуда напали на британские острова. Те викинги, которых какцапы называют варягами - это ворюги , ничего не производящие из Рерика-Велеграда(юг Балтии). придя в приильменье к кассубо-словене-чудь-мордве Рюрик не был русью, бо в повести ПВЛ об этом говорится, при перечислении племен, которые тогда заселяли район приильменья. Мало того, Рюрик гыгнув , так и не самоназвавшись РУСЬЮ. Бо русью назвал приильменцев самозванец-воевода рюрика , после смерти Рюрика, когда подло убил гостеприимных Дира и Аскольда. Тобто бывший Воевода Рюрика по имени Олег , захватив власть в в руси ( в КИЕВЕ), прозвал и приильменцев РУСЬЮ. Но приильменцы позиционировали этому искусственному для них названию, даже в 1100-ых годах, когда писали на бересте, мол поеха в Киев, к руси. А варяги дажже в 1500-х так и не звались РУСЬЮ, хотя в московии они составили костяк опричнины, нынче это НКВД-КГБ-ФСБ-промуйловцы-живодеры.
показати весь коментар
23.09.2020 04:22 Відповісти
тю, чуть не забыл поласувати... Кацапы, ваш Новгород был образован в средине 940-ых годов княгиней Ольгой, путем объединения трех деревушех, в которых когда-то поселился Рюрик. Эти деревушки княгиня Ольга обнесла ТЫНОМ, назвав эту опорную базу для сбора дани с приильменья, перед отправкой в Киев, Новгородом. Кацапы, Новгород- это синоним такому бренду , как город некрещенных дыкунив, рабов-данников при РУСИ у Киева. Кацапы, вы даже в 1500-х не все были христианами, а с отцов проповедующих слово нашего бога сдирали шкуру живьем и это все было приившке грозном. Какая вы вы нафИГ РУСЬ. нА ВАШЕМ КГБИСТСКО-ГУНДЯЕВСКОМ САТАНАТЕ - 500-от летняя АНАФЕМА от вселенского патриарха... Ваша церковь не имеет юридической бумаги -разрешения править службу.
показати весь коментар
23.09.2020 04:44 Відповісти
https://youtu.be/IvVr2uks0C8 КАКЦАПЫ, ВОТ ДАВАЙТЕ ТОКА ПО ЧЕСНОКУ... СКАЖИТЕ , ВЫ ЖЕ СЛУШАЕАЯ https://youtu.be/IvVr2uks0C8 Jesus Christ Superstar - Superstar https://youtu.be/IvVr2uks0C8 , ПОДПЕВАЕТЕ НА СВОЙ МАКАР, МОЛ наш колхоз, наш колхоз... выполнил план по надою коз, БЕЗБОЖНИКИ ВЫ ЭДАКИЕ...
показати весь коментар
23.09.2020 05:11 Відповісти

Растуды их в качель!!
показати весь коментар
23.09.2020 07:05 Відповісти
спасибо, шо вы - не кокцап и понимаете с полуслова. СЛАВА РУСИ У КИЕВА !!!
показати весь коментар
23.09.2020 14:57 Відповісти
Шок, сенсація!!! А нічого, що в назві населеного пункту (Городниця) вже говориться про те, що розміщений він на місці старого города? В Україні мабуть сотні таких Городниць, Городищ і подібних назв, які стоять на місті старих поселень.
показати весь коментар
23.09.2020 07:33 Відповісти
"археологи раскопали неизвестный город времен Киевской Руси"
только месяц назад клад нашли, а они уже успели раскопать целый город. начинаю верить, что это древние Укры вырыли Чёрное море.
показати весь коментар
23.09.2020 08:06 Відповісти
и земледельцы и землекопы...а ты сомневался
показати весь коментар
23.09.2020 09:53 Відповісти
лАПТЕ УНТЫ , sure, не слышали о возможности сканировать почву, не раскапывая ее, чтобы определить границы древнего поселения, шо делается за пару дней, как скажем культивация поля... Мало того, лаптеунты не читают исторические академвыкладки... А ведутся на сказки для самых маленьких, типо, вырыть лопатою Черное море... - и это все результ недодопереинтоксикации (алкоголем) катаклизЬма мозгов великага шовинизма.
показати весь коментар
23.09.2020 15:07 Відповісти
Да, мы такие! Можем и Балтийское зарыть.))
показати весь коментар
23.09.2020 16:47 Відповісти
та не гоните лошадей, дайте сначала наши земли(на востоке ) пополнить коцапгумусом... Шо вы раскрываете секреты... Правда, лахта и без нас села на подмену , насчет балтики -сейчас там мирное небо бороздят квадратно-гнездовым способом английские военные самолеты, как амеры Черноморское небо взяли в клещи , вплоть до Урала.
показати весь коментар
23.09.2020 17:40 Відповісти
Мабуть це залишки Рошенграда - родинного маєтку царя
показати весь коментар
23.09.2020 10:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 