Археологи виявили невідоме місто часів Київської Русі на місці знахідки 38 стародавніх срібних монет на Житомирщині, - історик Алфьоров

У Городниці Новоград-Волинського району на місці знахідки 38 монет часів Володимира Великого і Святополка Окаянного, які назвали "Городницьким скарбом", археологи розкопали невідоме місто часів Київської Русі.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Алфьоров, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, археологи, що обстежували місце знахідки Городницького скарбу під керівництвом Андрія Петраускаса, віднайшли невідоме раніше місто часів Київської Русі, яке "загубилось" просто в Городниці.

Серед дерев і горбистої місцевості археологи виділили структуру досить великого міста, а подальший огляд показав, що стародавня Городниця мала дві лінії оборони - валів. Окрім того, давні фортифікатори створили ескарпи - спеціально підготовлені оборонні круті схили. Серед перших матеріалів - невеликі фрагменти обпеченої глини, з притаманною формою для плінфи - цегли княжого часу.

"Перед нами віднайдений град із складною фортифікацією та, очевидно, з залишками цегляної будови (скоріше за все церкви), - пише Олександр Алфьоров. - Від нині можна офіційно вважати історію Городниці старшою на кілька сотень років. З цим відкриттям привідкривається і сама історія скарбу".

За словами Олександра Алфьорова, скоро вчені проведуть детальне обстеження міста, після чого опублікують результати свого дослідження.

Нагадаємо, 27 серпня мешканець Городниці Новоград-Волинського району пішов на місцевий кар'єр накопати піску, а викопав 32 срібні монети, яким понад тисячу років. Знахідку назвали "Городницьким скарбом". На наступного дня після передачі скарбу місцевій владі, археологи розповіли, що розкопали ще шість срібних монет.