Путін схопиться за будь-яку можливість для військової ескалації на Донбасі до виборів президента США, - Клімкін
У зв'язку з майбутніми президентськими виборами в США ризик загострення на Донбасі значно виріс.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив у Фейсбуці колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
На його думку, Київ на мінському і нормандському майданчиках намагається "пропетляти".
За його словами, за допомогою голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука і його заступника Вітольда Фокіна українська влада "прокачує" скандальні теми поставок води в Крим, амністії бойовиків, російської мови. Це викликає обурення українців, і офіційний Київ може сказати Москві: дивіться, ось така у нас в суспільстві реакція.
"Це спроба "пропетляти" до американських виборів, від результату яких докорінно залежатиме доля подальших зусиль, ... питання тільки в тому, що Путін це дуже добре розуміє, і це точно не в його інтересах. А значить він схопиться за будь-яку нагоду для військової або гібридної ескалації протягом наступних місяців", - попередив ексміністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Путину не нужно цеплятся за возможность чтобы начать обострение на донбасе, его прокси устроят там кровавую бойню по его чиху, по рашатудей очередной раз покажут визитку яроша и пошло поехало. А в европе очередной раз выскажут озабоченность и введут санкции против сына дяди кума друга путина и очередного ООО "Рога и копыта", причем не важно будет повод для агрессии или нет.
Единственное что может сдержать Путина в Украине это нормальная боеспособная армия с крылатыми ракетами, боевыми беспилотникамии и умными снарядами для арты.