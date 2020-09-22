Путін схопиться за будь-яку можливість для військової ескалації на Донбасі до виборів президента США, - Клімкін

У зв'язку з майбутніми президентськими виборами в США ризик загострення на Донбасі значно виріс.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив у Фейсбуці колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

На його думку, Київ на мінському і нормандському майданчиках намагається "пропетляти".

За його словами, за допомогою голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука і його заступника Вітольда Фокіна українська влада "прокачує" скандальні теми поставок води в Крим, амністії бойовиків, російської мови. Це викликає обурення українців, і офіційний Київ може сказати Москві: дивіться, ось така у нас в суспільстві реакція.

"Це спроба "пропетляти" до американських виборів, від результату яких докорінно залежатиме доля подальших зусиль, ... питання тільки в тому, що Путін це дуже добре розуміє, і це точно не в його інтересах. А значить він схопиться за будь-яку нагоду для військової або гібридної ескалації протягом наступних місяців", - попередив ексміністр.

Читайте також: Поставки води в Крим - це не початок деокупації, а її кінець, - Клімкін