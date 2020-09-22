УКР
Путін схопиться за будь-яку можливість для військової ескалації на Донбасі до виборів президента США, - Клімкін

У зв'язку з майбутніми президентськими виборами в США ризик загострення на Донбасі значно виріс.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив у Фейсбуці колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

На його думку, Київ на мінському і нормандському майданчиках намагається "пропетляти".

За його словами, за допомогою голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука і його заступника Вітольда Фокіна українська влада "прокачує" скандальні теми поставок води в Крим, амністії бойовиків, російської мови. Це викликає обурення українців, і офіційний Київ може сказати Москві: дивіться, ось така у нас в суспільстві реакція.

"Це спроба "пропетляти" до американських виборів, від результату яких докорінно залежатиме доля подальших зусиль, ... питання тільки в тому, що Путін це дуже добре розуміє, і це точно не в його інтересах. А значить він схопиться за будь-яку нагоду для військової або гібридної ескалації протягом наступних місяців", - попередив ексміністр.

агресія (1195) путін володимир (24566) Клімкін Павло (1668)
23.09.2020 00:27 Відповісти
Ну Климкин на дебила не похож, но тут он заблуждается.
Путину не нужно цеплятся за возможность чтобы начать обострение на донбасе, его прокси устроят там кровавую бойню по его чиху, по рашатудей очередной раз покажут визитку яроша и пошло поехало. А в европе очередной раз выскажут озабоченность и введут санкции против сына дяди кума друга путина и очередного ООО "Рога и копыта", причем не важно будет повод для агрессии или нет.
Единственное что может сдержать Путина в Украине это нормальная боеспособная армия с крылатыми ракетами, боевыми беспилотникамии и умными снарядами для арты.
22.09.2020 23:45 Відповісти
Taki radujet vsiakije sobitija, no zacjem skreponosci kaputirovalis, oni chtoo nestaralis uvesti letajusjcju karito.Путин схватится за любую возможность для военной эскалации на Донбассе до выборов президента США, - Климкин - Цензор.НЕТ 3008
22.09.2020 23:49 Відповісти
Вот даже есть созревшие помощники Кремля мля мля Коломойський і його соратники залишили за собою слід у США,з порожніх будівель, несплачених податків на майно, небезпечних виробничих умов, безробітних і щонайменше чотирьох сталеливарних заводів, які оголосили про банкрутство ... будівлі були знецінені, заводи закриті, а сталевари залишилися без роботи" .Куда идти Коломойскому только на Московию колонии подымать,в Украине его достанут американцы.
22.09.2020 23:36 Відповісти
_Увы, да, трумп - это окно возможностей для путлера. Он затормозит и саботирует своевременную реакцию США и НАТО при дальнейшем вторжении путлеровцев. В Украину, Балтику, Польшу.
22.09.2020 23:37 Відповісти
А Байден не окно? США воссоздают Второй флот чтобы окна для ***** открывать?
22.09.2020 23:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/188648 При демократах московити розпоясалися і розпочали війну в Європі.Демократи це популісти.
22.09.2020 23:51 Відповісти
_Трумп прямо действует в интересах кремля. Это факт независимо от того, что кто-то это не видит или не хочет видеть. Реальность остаётся на месте когда человек закрывает глаза и даже если умирает.
23.09.2020 00:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/188648 За Трампа московитам тільки гірше стає.
23.09.2020 00:55 Відповісти
Вопреки трумпу, а не благодаря.
23.09.2020 00:58 Відповісти
https://censor.net/ru/user/188648 Ви судите американську політику через нашу.В них все не так.
23.09.2020 00:59 Відповісти
Да? Ну ладно.
23.09.2020 01:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/188648 Саме так.Бо в нас є агенти москалів,на високих посадах.А вам сказали,що і в США таке можливо.
23.09.2020 01:07 Відповісти
Да? Ну ладно.
23.09.2020 01:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/188648 Саме так.
23.09.2020 01:18 Відповісти
А, ну тогда ладно.
23.09.2020 01:20 Відповісти
23.09.2020 09:51 Відповісти
Для цього потрібно мати не говнокомандуючого на чолі держави.
22.09.2020 23:49 Відповісти
и не 73% идиотов, с ними далеко не уедешь
22.09.2020 23:58 Відповісти
Ничего про "в Донбассе" у Климкина нет.
22.09.2020 23:46 Відповісти
Что вы с этим плешивым носитесь??? То он сделает, это он сделает... Сидит себе там за поребриком - вот и пускай сидит. Для него забвение самое страшное, что может быть. В игнор его и никаких комментариев или прогнозов.
22.09.2020 23:46 Відповісти
Планово рухнул )
22.09.2020 23:52 Відповісти
правый сектор отказал
23.09.2020 10:18 Відповісти
Как мля запарили эти любители поминания ***** ныне присно и вовеки веков..Климкин, иди в сад вместе со своей сакральной мумией!
22.09.2020 23:55 Відповісти
До речі, я бачив машину з таким номером.
23.09.2020 00:23 Відповісти
Самолеты НАТО включая Б-52 не уйдут из Украины....
23.09.2020 00:00 Відповісти
У нас независимо от выборов будет то же самое.Минская граница.Перестрелки.Жертвы.С 14-го до 19-го года-вынужденная гетьманская мера.Потом-малоросская зрада.Одно и то же под разными углами.
23.09.2020 00:00 Відповісти
Тут вже казали що влітку ***** нападьот обов"язково. І хдє?
23.09.2020 00:22 Відповісти
И так в стране с Зелеными то задница повсюду - так тут еще спешит к нам куйло-кацапо-геморрой..(с)
23.09.2020 00:26 Відповісти
Голодаешь?)))
23.09.2020 01:09 Відповісти
в Донбассе ?
23.09.2020 01:19 Відповісти
ТАК ЛИКВИДИРУЙТЕ ЕГО !!! СКОЛЬКО ЕЩЁ ЖДАТЬ !!!???
23.09.2020 01:44 Відповісти
Схватится за любую возможность. На русском так не пишут.
23.09.2020 01:47 Відповісти
Опять команда Порошенко правильно видит будущие события: Путин нападёт!
23.09.2020 07:12 Відповісти
 
 