4 160 7

Хабар голова Харківського окружного адмінсуду Панченко намагалася дати у справі про забудову арештованої ділянки в елітній парковій зоні, - "СЕНС"

Стали відомі подробиці справи, на рішення у якій голова Харківського окружного адмінсуду Ольга Панченко намагалася вплинути за допомогою хабаря в $3000.

Про це повідомляє компанія "СЕНС Консалтинг", інформує Цензор.НЕТ.

За даними юристів, йдеться про будівництво, яке веде ЖБК "Слайс". Ця компанія належить Ігорю Аріху - одному з найбільш наближених до Геннадія Кернеса депутатів Харківської міськради.

Компанія хоче звести будинок на Білгородському шосе. Будівництво заплановано в елітній парковій зоні. Але ділянка, на якій хочуть будувати, була заарештована ще в 2017 році.

ЖБК "Слайс" намагалася отримати у міської влади містобудівні умови для проєктування об'єкта, але забудовнику відмовили. І тоді "Слайс" звернувся в суд.

У лютому суддя Харківського окружного адмінсуду Олена Заїчка прийняла рішення на користь забудовника - суд зобов'язав міськраду надати ЖБК "Слайс" містобудівні умови.

"Суддя Заїчка Олена Вікторівна відразу після прийняття нею рішення отримала двокімнатну квартиру площею 102,5 м2 у новобудові майже в Лісопарку, в будинку по вулиці Балакірєва", - повідомляє "СЕНС" із посиланням на ГО "Харківський антикорупційний суд".

У червні громадянин Микола Буряк подав заяву про те, щоб переглянути рішення, яким Заїчка зобов'язала Харківську міськраду надати ЖБК "Слайс" містобудівні умови, через нововиявлені обставини.

"За наявною у нас інформацією, саме суддя Заїчка О.В. заявила в правоохоронні органи про нібито спробу голови суду вплинути на перегляд цього рішення за нововиявленими обставинами, який мав відбутися вчора, 21 вересня", - повідомили в "Сенс" .

хабар (4773) суддя (1598) Харків (5843) забудова (582)
пыталась дать, новыйе лицаа зелибобы рулят
22.09.2020 23:52 Відповісти
Ну даааа!
3к баксов совсем не карает против двухкомнатной квартиры!
22.09.2020 23:57 Відповісти
Якщо там хоча б один чесний суддя є то йому відразу можна пам`ятник бадувати замість лисого, а якщо ні, на ....
22.09.2020 23:59 Відповісти
ТОЛЕРАСТЫ МЛЯ !!! Вот
Хабар голова Харківського окружного адмінсуду Панченко намагалася дати у справі про забудову арештованої ділянки в елітній парковій зоні, - "СЕНС" - Цензор.НЕТ 8628
23.09.2020 00:03 Відповісти
Сидеть не будет. Иначе заговорит что знает. И это знают все. Но и говорить всё не станет--иначе стрельнут. Так и судим, так сидим, так правду откапываем, и так же закапываем правду. Деньги только по разному за такие варианты выдают---выбирайте!
23.09.2020 00:22 Відповісти
Где доказательства взятки, а не так что не удобного судью хотят убрать. суд обязал горсовет предоставить ЖБК "Слайс" градостроительные условия. Участок арестован в 2017. Если арих такой приближенный, что произошло? Какие-то схематозы со взятками
23.09.2020 05:43 Відповісти
заичке пообещали место главы суда
23.09.2020 10:55 Відповісти
 
 