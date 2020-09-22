Хабар голова Харківського окружного адмінсуду Панченко намагалася дати у справі про забудову арештованої ділянки в елітній парковій зоні, - "СЕНС"

Стали відомі подробиці справи, на рішення у якій голова Харківського окружного адмінсуду Ольга Панченко намагалася вплинути за допомогою хабаря в $3000.

Про це повідомляє компанія "СЕНС Консалтинг", інформує Цензор.НЕТ.

За даними юристів, йдеться про будівництво, яке веде ЖБК "Слайс". Ця компанія належить Ігорю Аріху - одному з найбільш наближених до Геннадія Кернеса депутатів Харківської міськради.

Компанія хоче звести будинок на Білгородському шосе. Будівництво заплановано в елітній парковій зоні. Але ділянка, на якій хочуть будувати, була заарештована ще в 2017 році.

ЖБК "Слайс" намагалася отримати у міської влади містобудівні умови для проєктування об'єкта, але забудовнику відмовили. І тоді "Слайс" звернувся в суд.

У лютому суддя Харківського окружного адмінсуду Олена Заїчка прийняла рішення на користь забудовника - суд зобов'язав міськраду надати ЖБК "Слайс" містобудівні умови.

"Суддя Заїчка Олена Вікторівна відразу після прийняття нею рішення отримала двокімнатну квартиру площею 102,5 м2 у новобудові майже в Лісопарку, в будинку по вулиці Балакірєва", - повідомляє "СЕНС" із посиланням на ГО "Харківський антикорупційний суд".

У червні громадянин Микола Буряк подав заяву про те, щоб переглянути рішення, яким Заїчка зобов'язала Харківську міськраду надати ЖБК "Слайс" містобудівні умови, через нововиявлені обставини.

"За наявною у нас інформацією, саме суддя Заїчка О.В. заявила в правоохоронні органи про нібито спробу голови суду вплинути на перегляд цього рішення за нововиявленими обставинами, який мав відбутися вчора, 21 вересня", - повідомили в "Сенс" .