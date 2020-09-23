Зеленський перепризначив суддю Гарника, який забороняв протести проти візиту до Києва Путіна і патріарха Кирила

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду судді Окружного адміністративного суду Києва Кирила Гарника. Він отримав цю посаду під час президентства Віктора Януковича, а в 2013 році забороняв протести проти приїзду до Києва президента РФ Володимира Путіна і глави РПЦ патріарха Кирила.

Указ про перепризначення Гарника опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Гарника Кирила Юрійовича на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва", - свідчить текст указу.

Кирило Гарник був призначений на цю посаду указом Віктора Януковича в березні 2013 року. До цього Гарник був суддею Полтавського окружного адміністративного суду.

Читайте також: Суд виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира "Беркута", - прокуратура Києва

Проєкт "Про суд" стверджує, що в липні 2013 року Гарник забороняв акції протесту проти візиту до Києва на святкування 1025-річчя хрещення Русі патріарха Кирила та президента Росії Володимира Путіна.