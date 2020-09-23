Зеленський перепризначив суддю Гарника, який забороняв протести проти візиту до Києва Путіна і патріарха Кирила
Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду судді Окружного адміністративного суду Києва Кирила Гарника. Він отримав цю посаду під час президентства Віктора Януковича, а в 2013 році забороняв протести проти приїзду до Києва президента РФ Володимира Путіна і глави РПЦ патріарха Кирила.
Указ про перепризначення Гарника опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Гарника Кирила Юрійовича на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва", - свідчить текст указу.
Кирило Гарник був призначений на цю посаду указом Віктора Януковича в березні 2013 року. До цього Гарник був суддею Полтавського окружного адміністративного суду.
Проєкт "Про суд" стверджує, що в липні 2013 року Гарник забороняв акції протесту проти візиту до Києва на святкування 1025-річчя хрещення Русі патріарха Кирила та президента Росії Володимира Путіна.
Дурник плює на вимогу зняти фокіна з кравчуком, продовжує, не зважаючи на протести, призначати колаборантів та зрадників, на ключові посади держави.
То хто дурень, той хто це робить, чи ті, що вважають, що він "по дурості" нищить все, що захищає їх та їх державу?
"Зелена мавпа підписала папірець який принесли великі дяді."
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Спасибі 73% дебілів, які привели до влади всю цю мерзоту!
О Всесвіте!!!, а ще ж тягнути 3,5 років, нєеее не витримаємо!!!!
А для олігархів України це радість, бо вседозволеність
для сім"ї Януки повернення.....
А нарід України їсть полин щоб йому повилазило............
Потенциально это опасно тем, что ему легко могут подсунуть Указ о капитуляции например и он все подпишет...