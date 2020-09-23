УКР
Зеленський перепризначив суддю Гарника, який забороняв протести проти візиту до Києва Путіна і патріарха Кирила

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду судді Окружного адміністративного суду Києва Кирила Гарника. Він отримав цю посаду під час президентства Віктора Януковича, а в 2013 році забороняв протести проти приїзду до Києва президента РФ Володимира Путіна і глави РПЦ патріарха Кирила.

Указ про перепризначення Гарника опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Гарника Кирила Юрійовича на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва", - свідчить текст указу.

Кирило Гарник був призначений на цю посаду указом Віктора Януковича в березні 2013 року. До цього Гарник був суддею Полтавського окружного адміністративного суду.

Читайте також: Суд виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира "Беркута", - прокуратура Києва

Проєкт "Про суд" стверджує, що в липні 2013 року Гарник забороняв акції протесту проти візиту до Києва на святкування 1025-річчя хрещення Русі патріарха Кирила та президента Росії Володимира Путіна.

Зеленський Володимир суддя
Зебилоиды, вы триколоры уже постирали?
https://gordonua.com/news/politics/shtepu-kotoruyu-obvinyayut-v-separatizme-zaregistrirovali-kandidatom-v-mery-slavyanska-1519691.htm Штепу, которую обвиняют в сепаратизме, зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска Бывший мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа опубликовала фотографию удостоверения №1 кандидата на должность городского головы.l
Ну и дура
Свободу Нелли Штепе!

Зеленський перепризначив суддю Гарника, який забороняв протести проти візиту до Києва Путіна і патріарха Кирила - Цензор.НЕТ 5494
рюзький мир - кому и Кобыла Невеста....
Опять вместе с Медведчуком будет ждать прихода "наших мальчиков"

Зеленський перепризначив суддю Гарника, який забороняв протести проти візиту до Києва Путіна і патріарха Кирила - Цензор.НЕТ 9530
Зебилоид ватний.
Украину спасёт только Америка , а так ее полный пипец с таким народом, который выбирает себе в президенты еврея и ещё дурного
Він не дурний. Він підлий, і він ворог, який грає роль дурника.
Дурник плює на вимогу зняти фокіна з кравчуком, продовжує, не зважаючи на протести, призначати колаборантів та зрадників, на ключові посади держави.
То хто дурень, той хто це робить, чи ті, що вважають, що він "по дурості" нищить все, що захищає їх та їх державу?
Сын Берия долгое время жил и работал в Киеве.
И колбасу по 2.20
Ничего не понимаю. Сама по себе подборка информации, любопытна, но совсем не удивительна. Удивительно количество лайков. Все люди живут там где им нравится. Почему к детям и внукам, должны быть другие требования?
Другие новости :

Оборонявший крепость до 16 сентября Плисовский и державший последний форт до 26 сентября Радзишевский. Оба расстреляны НКВД. Один в Харькове, второй в Катыни.

Настоящие герои и настоящая история обороны Брестской цитадели. Не летом 1941-го. Осенью 1939-гоhttps://skrepohistory.livejournal.com/19327.html
всю шваль собирает и назначает ... главное "новые" лица ...
Ну просто еще не всех проституток на Окружную собрали.
И проститутов.
Там дна нет. Это факт.
И ещё... https://www.obozrevatel.com/abroad/v-finlyandii-sobaki-budut-***********-koronavirus-u-passazhirov-v-aeroportu.htm В Финляндии собаки будут "вынюхивать" коронавирус у пассажиров в аэропорту ,а в Мордовии медведи будут внюхиваться в коронавирус у пассажиров в городском транспорте.
Зебилоиды, вы триколоры уже постирали?
Как таковых уже не осталось. Часть перешла к опгзж/шарию часть к порошенко часть разбрелась
и да приехали
Пусть готовятся трусы стирать.
Пора стирать зеленые сопли!
тут еще остались зе-тыпилы, думающие, что Зеленский не ватный малорос?
ЗЕбилы думающие - это оксюморон.
Не-а. Все ушли на пивасик
Зеленский переназначил судью Гарника, который запрещал протесты против визита в Киев Путина и патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 38
"Се, истинно глаголю: допишите в скрижали Моисеевы ещё одну заповедь. Аще от кого услышишь "Какая бо разница?" - бери сии скрижали и с размаху по тыкве на плечах его! Греха не бойся - там разума ни с горчичное зерно"
(с) типа Иисус
сейчас зебилоиды расскажут, что опять Петя во всем виноват
Зеленский переназначил судью Гарника, который запрещал протесты против визита в Киев Путина и патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 748
Або навіть простіше: "А шо, при Порохе лучше было?"
(а ще може виповзти п'яна Люсяндра Ілючка і проварнякати "при свыне меня с овощебазы за синьку выперли, доча в 13 лет родила, в хате клопы - свыня виновата!")
А кто ж ещё? В России - Америка, а у нас Петя. Он же физиологически отличается от президента.
Да они то расскажут конечно... только ведь мы то знаем что Петя ни в чем не виноват, правда? Он же даже если насс.т в глаза с трибуны, все равно ведь он будет ГЕТЬМАН!
А тебе твое ***** даже в глаза не ссыт, за ненадобностью, вы и так все дерьмо хаваете. Правда, фуфломет ряженый. нулевка кацапсинская?
зеленський нахабно переходить всі межі цивілізованої людини... хотілось би побажати йому або швидкого одужання від цієї хвороби або раптової смерті, щоб не мучився і сам, та інших біля себе...
Не возвеличуйте, яке нахабство може бути у сцикла.
Нема слів, одні матюччя... Тварина... тупа малороська тварина!
маланець розставля біля корита своїх соплямєнніков...
ЦЕНЗОР. НЕТ - "Зеленский назначил на должность судьи Окружного административного суда Киева Кирилла Гарника, который запрещал протесты против визита в Киев Путина и патриарха Кирилла"

Зеленский переназначил судью Гарника, который запрещал протесты против визита в Киев Путина и патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 94
Ручной судья очень нужная тварь в доме.Животное выполняющее все команды хозяина нынче в почёте.
Всё по открытым конкурсам, да дебилы?
Цензор, заголовок потрібно було писати так:
"Зелена мавпа підписала папірець який принесли великі дяді."
Ой. та які там великі?! Якась "шістка".
Зелена мерзота тихою сапою знищує Україну.
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Зеленский делает всё, что требует от него Путлер, и даже упреждает его требования.
Все очікувано, жидокацапня рулить Україною!
Спасибі 73% дебілів, які привели до влади всю цю мерзоту!
О Всесвіте!!!, а ще ж тягнути 3,5 років, нєеее не витримаємо!!!!
Яке там рулить! Пускає під откіс
Російські блюдолизи при повній підтримці Зелепуцького рвуться до влади. Як та сарана. Закривають двері, вони лізуть у вікно.А зараз, по-моєму, і двері відкриті навстіж...
це зрада
не ужели овцам не понятно, кто для барыжного цирка в приоритете, только холуи кремля!!!!!!
Собирайтесь дружно и на Майдан все.... разбалаболились здесь. Порох в вас нуждается!
Переназначив - означає, що цей Гарник і до цього був суддею того ж суду. І куди тільки той Порошенко дивився? Чи тоді зради не було?
Тоді не було, бо Президент не уповноважений за власної ініціативи звільняти суддів.
А почему бы своему своего и не переназначить?
Еврей наркоман це трагедія для сім"ї
А для олігархів України це радість, бо вседозволеність
для сім"ї Януки повернення.....
А нарід України їсть полин щоб йому повилазило............
Трагедия в том, что торчок, подписывая такие Указы, не имеет ни малейшего представления о персоналиях....грубо говоря, он как руководитель никогда не проверяет и не смотрит, что он подписывает!
Потенциально это опасно тем, что ему легко могут подсунуть Указ о капитуляции например и он все подпишет...
Даже не пытайся. Все он прекрасно осознает и представляет. Долго на дурочку падать не получится
Собирайте список из всех этих фамилий и их заслуг. Придет время - ему все припомнят
Тупа гнила зеленява пісюнява
