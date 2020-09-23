Путін заявив, що Навальний міг сам отруїтися "Новачком", натомість він іронічно підтвердив, що мріяв опинитися в омському морзі, але план провалився

Президент Росії Володимир Путін заявив у розмові з французьким колегою Емманюелем Макроном, що опозиціонер Олексій Навальний міг "сам проковтнути отруту".

Про це повідомляє газета Le Monde, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За даними газети, в розмові Путін відгукувався про Навального презирливо і назвав його "звичайним баламутом в інтернеті". Також російський президент розповів Макрону, що Навальний нібито використовував свій Фонд боротьби з корупцією для "шантажу депутатів і чиновників" і вчиняв протиправні дії.

Крім того, пише Le Monde, Путін припустив, що Навальний сам міг прийняти отруту - за його словами, нервово-паралітичну речовину не так складно виготовити, як вважається.

Навальний відповів на ці звинувачення. "Зварив на кухні "Новачок". Тихо сьорбнув із фляжки в літаку. Впав у кому. До цього домовився з дружиною, друзями і колегами, що, якщо МОЗ наполягатиме, щоб мене відвезли лікувати до Німеччини, вони в жодному разі не дозволяли це зробити", - написав він у фейсбуці.

Російський опозиціонер іронізує, що його кінцевою метою було "померти в омської лікарні й опинитися в омському морзі, де встановили б причину смерті "пожив достатньо"".

"Але Путін мене переграв. Його просто так не проведеш. У підсумку я як дурень пролежав у комі 18 днів, але свого не досяг. Провокація не вдалася!" - написав Навальний.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

