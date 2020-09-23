УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8141 відвідувач онлайн
Новини
23 159 133

Путін заявив, що Навальний міг сам отруїтися "Новачком", натомість він іронічно підтвердив, що мріяв опинитися в омському морзі, але план провалився

Путін заявив, що Навальний міг сам отруїтися

Президент Росії Володимир Путін заявив у розмові з французьким колегою Емманюелем Макроном, що опозиціонер Олексій Навальний міг "сам проковтнути отруту".

Про це повідомляє газета Le Monde, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За даними газети, в розмові Путін відгукувався про Навального презирливо і назвав його "звичайним баламутом в інтернеті". Також російський президент розповів Макрону, що Навальний нібито використовував свій Фонд боротьби з корупцією для "шантажу депутатів і чиновників" і вчиняв протиправні дії.

Крім того, пише Le Monde, Путін припустив, що Навальний сам міг прийняти отруту - за його словами, нервово-паралітичну речовину не так складно виготовити, як вважається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальний вимагає, щоб Росія повернула йому одяг: 30 днів ховали доказ

Навальний відповів на ці звинувачення. "Зварив на кухні "Новачок". Тихо сьорбнув із фляжки в літаку. Впав у кому. До цього домовився з дружиною, друзями і колегами, що, якщо МОЗ наполягатиме, щоб мене відвезли лікувати до Німеччини, вони в жодному разі не дозволяли це зробити", - написав він у фейсбуці.

Російський опозиціонер іронізує, що його кінцевою метою було "померти в омської лікарні й опинитися в омському морзі, де встановили б причину смерті "пожив достатньо"".

"Але Путін мене переграв. Його просто так не проведеш. У підсумку я як дурень пролежав у комі 18 днів, але свого не досяг. Провокація не вдалася!" - написав Навальний.

Читайте: Макрон зажадав від Росії пояснень через отруєння Навального

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

Також читайте: Україна закликає світ до скоординованого тиску на РФ через отруєння Навального, - МЗС

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Також читайте: Столтенберг закликав Росію розслідувати замах на Навального

Автор: 

отруєння (947) путін володимир (24566) росія (67226) Навальний Олексій (613) Макрон Емманюель (1567)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
"Совсем плохо у дедушки с отмазками" - Нет, конечно, это не причина подобных заявленй. Причина - он держит т. н. лидеров Запада за презренных, пресмыкающихся ничтожеств. Просто откровенно глумится над ними. Падаль!
показати весь коментар
23.09.2020 01:16 Відповісти
+32
"Новичёк" сам на кухне сварил и выпил, Боинг сам упал, Крым сам отвалился, "шахтёры и трактористы" сами воюют 7-й год подряд, а танки и снаряды в шахтах находят, кокаин в аргентинском посольстве подкинули... Совсем плохо у дедушки с отмазками
показати весь коментар
23.09.2020 01:07 Відповісти
+23
1. Литвиненко сам себя отравил.
2. Украина сама на Россию напала.
3. США сами в свои выборы вмешались.

4. Скрипаль сам себя и дочку отравил.
5. Кокаин из Аргентины сам проник в самолёт.
6. Навальный сам себя отравил.
показати весь коментар
23.09.2020 03:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
І ЗЄля ще вірить що він може переграти кгбешну потвору +уйла ?
показати весь коментар
23.09.2020 07:21 Відповісти
Два русских сапога
показати весь коментар
23.09.2020 07:37 Відповісти
Главное,что Макрон поверил.
показати весь коментар
23.09.2020 07:50 Відповісти
Путін заявив, що Навальний міг сам отруїтися "Новачком", натомість він іронічно підтвердив, що мріяв опинитися в омському морзі, але план провалився - Цензор.НЕТ 2166
показати весь коментар
23.09.2020 08:05 Відповісти
Саме смішне з усього цього , що кацапське бидло у все це вірить.Нація рабів. А ми, українці на жаль недалеко від них. Особливо Дамбас...
показати весь коментар
23.09.2020 08:07 Відповісти
советский народ - интернационален по определению
показати весь коментар
23.09.2020 10:08 Відповісти
Не тим самим. А із того ряду. Можливо, хотіли тільки залякати, а не вбити. Можливо, щось не врахували. Що зробиш - рукожопі.
показати весь коментар
23.09.2020 08:22 Відповісти
У новичка почти с десяток отличных друг от друга разновидностей отличающиеся по способу введения в организм в виде жидкости, геля, порошка и т.п. А люди собиравшие вещдоки подозревая отравление их лидера герметично упаковали их в пакеты и были в масках и перчатках, к тому же засняв это на видео.
показати весь коментар
23.09.2020 09:14 Відповісти
Зачетный ответ ***** человека, вернувшегося с Того Света.
показати весь коментар
23.09.2020 08:20 Відповісти
Унтер-офицерская вдова сакма себя высекла.
показати весь коментар
23.09.2020 08:21 Відповісти
Путін заявив, що Навальний міг сам отруїтися "Новачком", натомість він іронічно підтвердив, що мріяв опинитися в омському морзі, але план провалився - Цензор.НЕТ 2674
показати весь коментар
23.09.2020 08:29 Відповісти
Путін заявив, що Навальний міг сам отруїтися "Новачком", натомість він іронічно підтвердив, що мріяв опинитися в омському морзі, але план провалився - Цензор.НЕТ 836
показати весь коментар
23.09.2020 08:42 Відповісти
Новачок потребує років 7 дослідів і підготовки регламенту з безпечим його отриманням і транспортуванням, що аматорам і мілкім бізнесменам не по зубам. Тому, крім спеців з ФСБ , доступу до такого продукту ніхто не має, а вкрасти отруту звичайно могли, однак шлях таких злодіїв був би відмічений численними трупами тих хто мав контакт з такою речовиною. Більш за все Пєтров і Боширов шпилі вирішили подивитись на опозиціонерах.
показати весь коментар
23.09.2020 08:49 Відповісти
Ну вот вам чистый Геббельс(хорошо прочитал его труды, да кремлевское зеленое говно?). Чем чудовищнее ложь, тем больше шансов, что в нее поверят. это его фраза.
Теперь понятно, что абсолютно нет смысла ждать каких либо пояснений, разговоров с Кремлем. Только жесткие действия шаг за шагом. Провокация, убийство - сразу ответ без вопросов.
показати весь коментар
23.09.2020 08:55 Відповісти
Трэцці Рым павінен быць зруйнованы, як і Карфаген некалі ! Пуцін тут не пры чым , як не былі
пры чым ні Юлій Цэзар, як ні Август, як ні Веспасіян і іншыя. Гэта - законы і выракі ГІСТОРЫІ .
РФ трымаецца ў фарватары расчлянення і знікнення з мапы міравой гісторыі. Пуцін - зараз
нагадвае толькі Калігулу, альбо, Нерона. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
показати весь коментар
23.09.2020 09:25 Відповісти
Трэцці Рым павінен быць зруйнованы, як і Карфаген некалі ! Пуцін тут не пры чым , як не былі
пры чым ні Юлій Цэзар, як ні Август, як ні Веспасіян і іншыя. Гэта - законы і выракі ГІСТОРЫІ .
РФ трымаецца ў фарватары расчлянення і знікнення з мапы міравой гісторыі. Пуцін - зараз
нагадвае толькі Калігулу, альбо, Нерона. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
показати весь коментар
23.09.2020 09:26 Відповісти
Трэцці Рым павінен быць зруйнованы, як і Карфаген некалі ! Пуцін тут не пры чым , як не былі
пры чым ні Юлій Цэзар, як ні Август, як ні Веспасіян і іншыя. Гэта - законы і выракі ГІСТОРЫІ .
РФ трымаецца ў фарватары расчлянення і знікнення з мапы міравой гісторыі. Пуцін - зараз
нагадвае толькі Калігулу, альбо, Нерона. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
показати весь коментар
23.09.2020 09:26 Відповісти
комментировать нечего, отмазки кремлевских урков на уровне детских отговорок!
показати весь коментар
23.09.2020 09:34 Відповісти
Хтось макрона чи путіна сприймає як еліту?
показати весь коментар
23.09.2020 09:35 Відповісти
а до чого питання? Макрон еліта, путін *****.
показати весь коментар
23.09.2020 09:43 Відповісти
позиция силы и фунт презрения
побольше звоните ему и руки пожимайте
показати весь коментар
23.09.2020 10:11 Відповісти
- Навальный выписан из стационара "Шарите".
- Надеюсь, он не поедет на реабилитацию
в Омскую клинику !!
А путлеру желаю крепкого чайку с ,, новачком"
показати весь коментар
23.09.2020 10:27 Відповісти
Скрипалі також самі попробували на смак "новичка" бо європейська їжа приїлася.
показати весь коментар
23.09.2020 10:36 Відповісти
Кремлёвскому окурку не мешало бы самоубиться по примеру Навального.
показати весь коментар
23.09.2020 11:09 Відповісти
Это же мечта любого российского оппозиционера!
показати весь коментар
23.09.2020 12:33 Відповісти
В принципе я мокшан де-то даже так понимаю. На них уже столько говна висит всякого, что им уже даже лень отмазки лепить или тупо времени нет. Сморозили старик куйю - и так сойдет.))
показати весь коментар
23.09.2020 18:55 Відповісти
Это он, это он… Ленинградский почтальон…
показати весь коментар
26.09.2020 11:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 