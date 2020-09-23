Трамп готовий першим у США випробувати на собі вакцину проти COVID-19, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп згоден першим у країні випробувати на собі вакцину проти коронавірусу COVID-19.

Про це заявила речниця Білого дому Кейлі Макенані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент вже казав, що буде щасливий стати і першою в країні людиною, яка зробить цю вакцину, і останньою, залежно від того, як буде краще для американського народу. Він вважає, що це буде безпечна і ефективна вакцина, і він безумовно згоден випробувати її", - сказала речниця.

Відповідаючи на запитання про розробки РФ і Китаю, Макенані також додала, що президент "зніме капелюх", якщо інша країна першою створить подібний ефективний препарат. Утім, вона не уточнила, чи готовий він буде зробити собі вакцину, вироблену саме в іноземній державі, а не в Сполучених Штатах.

Також читайте: Трамп обіцяє вакцину від COVID-19 до кінця року, але тільки в США

Також вона зазначила, що, на думку Вашингтона, лідирує зараз вакцина, що розробляється фахівцями з Оксфорда. "Жодна вакцина ще не пройшла третю стадію клінічних випробувань, крім оксфордської", - сказала Макенані.

Вона зазначила, що в США розробляються шість вакцин. За словами Макенані, США мають на меті отримати приблизно 100 мільйонів доз препарату до кінця цього року.