3 211 85

Трамп готовий першим у США випробувати на собі вакцину проти COVID-19, - Білий дім

Трамп готовий першим у США випробувати на собі вакцину проти COVID-19, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп згоден першим у країні випробувати на собі вакцину проти коронавірусу COVID-19.

Про це заявила речниця Білого дому Кейлі Макенані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент вже казав, що буде щасливий стати і першою в країні людиною, яка зробить цю вакцину, і останньою, залежно від того, як буде краще для американського народу. Він вважає, що це буде безпечна і ефективна вакцина, і він безумовно згоден випробувати її", - сказала речниця.

Відповідаючи на запитання про розробки РФ і Китаю, Макенані також додала, що президент "зніме капелюх", якщо інша країна першою створить подібний ефективний препарат. Утім, вона не уточнила, чи готовий він буде зробити собі вакцину, вироблену саме в іноземній державі, а не в Сполучених Штатах.

Також читайте: Трамп обіцяє вакцину від COVID-19 до кінця року, але тільки в США

Також вона зазначила, що, на думку Вашингтона, лідирує зараз вакцина, що розробляється фахівцями з Оксфорда. "Жодна вакцина ще не пройшла третю стадію клінічних випробувань, крім оксфордської", - сказала Макенані.

Вона зазначила, що в США розробляються шість вакцин. За словами Макенані, США мають на меті отримати приблизно 100 мільйонів доз препарату до кінця цього року.

вакцина (4419) карантин (18172) США (24058) Трамп Дональд (6858) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
