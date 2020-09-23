Трамп готовий першим у США випробувати на собі вакцину проти COVID-19, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп згоден першим у країні випробувати на собі вакцину проти коронавірусу COVID-19.
Про це заявила речниця Білого дому Кейлі Макенані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Президент вже казав, що буде щасливий стати і першою в країні людиною, яка зробить цю вакцину, і останньою, залежно від того, як буде краще для американського народу. Він вважає, що це буде безпечна і ефективна вакцина, і він безумовно згоден випробувати її", - сказала речниця.
Відповідаючи на запитання про розробки РФ і Китаю, Макенані також додала, що президент "зніме капелюх", якщо інша країна першою створить подібний ефективний препарат. Утім, вона не уточнила, чи готовий він буде зробити собі вакцину, вироблену саме в іноземній державі, а не в Сполучених Штатах.
Також вона зазначила, що, на думку Вашингтона, лідирує зараз вакцина, що розробляється фахівцями з Оксфорда. "Жодна вакцина ще не пройшла третю стадію клінічних випробувань, крім оксфордської", - сказала Макенані.
Вона зазначила, що в США розробляються шість вакцин. За словами Макенані, США мають на меті отримати приблизно 100 мільйонів доз препарату до кінця цього року.
Винятковий неслабак )))
для перевірки відданості )))
клинтиниха тоже не была проти втручання москалів? - нажерлася вже до несхочу...
"Але це ні нащо не впливає" - ви впевнені?
всі проти "сватів" на украиньскому ТБ, а вручання москалів в американьські вибори - "це ні нащо не впливає"? - де логіка, шановний?
він же діючий президент, таке втручання підтримуе майже вголос, бо те проти того втручання - не проти нього.
дуже не радий був спілкуванню - до середи черeз літо.
найкращого...
я не питав чі москалям краще за рыжого стало,
я питав, чому як рижий підтримуе ***** - ви за нього?
Сенат и Палата буде проголосована республиканська.
за людину пiдлюкувату, до якоi б партии вона себе не вiдносила - мого голоса нема.
и всеж таки ви уникнули видповiдi на питання - "чому як рижий підтримуе ***** - ви за нього?"
я не дарма кажу - шкода шо Сралін не бомбанув Н.Й., шоб падли бачили ШО наробили
Тогда вопрос импичмента и лоббирования интересов Роиси в США будет исчерпан.
Народ второй раз не клюнет на пуйловскую подстилку.
Президентом станет Байден!
не нравится етот дидовский забег на 20 метров - хоть бы хто линию пересек...
а тож кондратий к обоим уже присматривается...
уволил Мэттиса за то, что тот уничтожил ихтамнетов без согласования с Белым домом, отверг секторальные санкции против российской экономики, вычеркнул из санкций Дерипапку, отверг хард-пакет и ввёл собственный софт-пакет санкций по делу Скрипалей. Единственный сильный ход был - это санкции по СП2, но, как мы понимаем, это было решение комитета конгресса, одобренное двумя партиями, и Трамп уже не захотел его по кругу голосований пускать...
даже не знаю как обьяснить, шо бы немножко все стало понятно.
любителей "сильной руки" в любом жопосранске валом - и у нас тоже масса.
ладно о наших внутренних делах, тут любой ногу сломит.
а о внешних? где рыжий, шо улучшил цемами с пельменем и китайцами?
результат - мельмень с лошади на него кучу навоза наложил, с китайцами война.
от тока с кацапней все с самого начала - мир и рыжая дружба.
рыжий - самый большой лоббист кацапни в Штатах и **** ето хорошо понимает...
Один в Калифорнии, другой в Чикаго - люди, как люди, нормальных взглядов.
А третьего - в Техас занесло. Теперь он делит людей на 1-ый, 2-й и 3-й сорты, требует всех мигрантов (а сам-то кто?) выслать на хрен и т.д. - общаться невозможно...
Я сделал вывод, что атмосфера очень сильно влияет на сознание...
в любом штате и в самом красном и в самом синем перевес не очень шо бы уже вообще...
не говорю уже за "сомневающиеся" штаты - перемешано все и очень сильно...
ОН сделает вакцину, ОН ее примет - все ОН!
не понимаю как мы все дожили до 2016го без НЕГО - мабуть тупо свезло )))
Потролил как всегда лишний раз либералов и приободрил своих избирателей.
шо та у меня с некоторых пор на рыжее и зеленое аллергия...
Рябе будувало trump tower на мацковії, а зелене скоморохом підробляло....
на превеликий жаль....
Для американского народа (и для украинского тоже) будет лучше, если Трамп станет последним человеком, попробовавшим "Новичок" от своего друга }{уйла.
Т.к. при Байдене }{уйлу останется недолго.
Старый прием -дешево....
он на перизбраться и дерьмо собачье с асфальта слижет - нравится деде власть!
даже и не знаю каким тихим словом вас поблагодарить....
Далай Лама.
Этим болеют только фюреры... по 20-50 лет у власти никак не нажрутся с корыта....Каддафи Путлеры Лукашески и даже чЛенин,100 с лишним лет сидит в головах болванов