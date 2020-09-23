Під час дистанційного навчання в умовах карантину школи можуть відмовитися від оцінок з деяких предметів
Під час дистанційного навчання в умовах карантину в школах можуть запровадити власну шкалу оцінювання певних предметів або відмовитися від оцінювання з деяких предметів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
Зокрема, в документі зазначено, що освітні заклади можуть оцінювати учнів за власною шкалою. Але згодом ця шкала має бути переведена в бали.
Таке оцінювання вчителі можуть використовувати для предметів "Фізична культура", "Трудове навчання", "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво", "Основи здоров'я" та інших окремих предметів варіативної складової.
Нагадаємо, раніше Міносвіти рекомендувало школам самостійно вирішувати питання про перенесення канікул з урахуванням епідеміологічної ситуації. Також рекомендується запровадити гнучку структуру освітнього процесу.
Прем'єр Денис Шмигаль 1 вересня заявив, що батьки самостійно зможуть обрати форму навчання дітей. Він зазначив, що в Україні можна здобувати середню освіту як у традиційній, так і дистанційній, екстернатній або домашній формі.
а потом всем нормально("точка" ж недалеко)
звучит то весело, но реально не надо этот "трут" чтобы тупо слушать пьяного дурака шо говорит: підійди до верстату та вівмкни оцю кнопку і пиляй цю деревину поки вона не стане Джжозефіною люксембург, а я на перекур, гиг, гик.
Дурацкий же предмет то. то же и по физухе - кто хочет, может отжаться сто раз, а кто не хочет - пробежка "на точку"
А вы физуха физуха....
За уроки "труда" -- поддерживаю, а физкультура...ну, хоть разомнутся!)
Тримай.