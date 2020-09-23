Під час дистанційного навчання в умовах карантину школи можуть відмовитися від оцінок з деяких предметів

Під час дистанційного навчання в умовах карантину в школах можуть запровадити власну шкалу оцінювання певних предметів або відмовитися від оцінювання з деяких предметів.

Зокрема, в документі зазначено, що освітні заклади можуть оцінювати учнів за власною шкалою. Але згодом ця шкала має бути переведена в бали.

Таке оцінювання вчителі можуть використовувати для предметів "Фізична культура", "Трудове навчання", "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво", "Основи здоров'я" та інших окремих предметів варіативної складової.

Нагадаємо, раніше Міносвіти рекомендувало школам самостійно вирішувати питання про перенесення канікул з урахуванням епідеміологічної ситуації. Також рекомендується запровадити гнучку структуру освітнього процесу.

Прем'єр Денис Шмигаль 1 вересня заявив, що батьки самостійно зможуть обрати форму навчання дітей. Він зазначив, що в Україні можна здобувати середню освіту як у традиційній, так і дистанційній, екстернатній або домашній формі.