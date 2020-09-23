УКР
Новини Коронавірус і карантин
Під час дистанційного навчання в умовах карантину школи можуть відмовитися від оцінок з деяких предметів

Під час дистанційного навчання в умовах карантину в школах можуть запровадити власну шкалу оцінювання певних предметів або відмовитися від оцінювання з деяких предметів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Зокрема, в документі зазначено, що освітні заклади можуть оцінювати учнів за власною шкалою. Але згодом ця шкала має бути переведена в бали.

Таке оцінювання вчителі можуть використовувати для предметів "Фізична культура", "Трудове навчання", "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво", "Основи здоров'я" та інших окремих предметів варіативної складової.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дистанційне навчання в школах підтримують лише 5% жителів України, - опитування групи "Рейтинг"

Нагадаємо, раніше Міносвіти рекомендувало школам самостійно вирішувати питання про перенесення канікул з урахуванням епідеміологічної ситуації. Також рекомендується запровадити гнучку структуру освітнього процесу.

Прем'єр Денис Шмигаль 1 вересня заявив, що батьки самостійно зможуть обрати форму навчання дітей. Він зазначив, що в Україні можна здобувати середню освіту як у традиційній, так і дистанційній, екстернатній або домашній формі.

карантин (18172) школа (2242) Міносвіти (1427) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (135)
+4
Оболвание народа.Такими легче управлять. Хотя, и так далеко не разумные.
23.09.2020 07:48 Відповісти
+4
Элитные британские и американские школы известны тем, что делают огромный акцент на физическое развитие мальчиков (может и девочек, не знаю). Это приоритет для таких школ. Потому что спорт закаляет характер, тело и вырабатывается осанка джентельмена, которая позволяет воспитанникам в дальнейшем держать себя достойно в любой сложной ситуации как в жизни, так и в бизнесе и политики. И держат достойно, полмира покорили.
А вы физуха физуха....
23.09.2020 07:57 Відповісти
+3
Прощай всеобщее образование. Теперь каждый родитель сам будет думать в какой мере, и каким образом образовывать свое чадо.
23.09.2020 08:05 Відповісти
Вчителів кинули на заклання в пeрeповнeні класи, відсутні для бeзпeчноі роботи умови, навіть одну маску на дeнь вчитeлю дати нe можуть. Чи підвищили зарплатню за ризик, чи застрахували здоров.я, чи оплатять лікування в 20-30000 гривeнь при ускладнаннях? Нічого подібного зроблeно нe було!
23.09.2020 07:34 Відповісти
Так зарпалата ж в учителя зараз 4000$, можуть дозволити собі якісне лікування) Хіба ні?
23.09.2020 08:08 Відповісти
От бы в наше время такой Шалтай болтай)
23.09.2020 07:35 Відповісти
Оболвание народа.Такими легче управлять. Хотя, и так далеко не разумные.
23.09.2020 07:48 Відповісти
"не разумные" - це навіть занадно скромно.
23.09.2020 08:09 Відповісти
по физ-ре и труду.
23.09.2020 07:51 Відповісти
ну чо, в гараже будут шкоьники пилить стримы для физбухов как они разжимают гвозди и как мона вылакать стакан без правил. физбухи моментально прибегут прямо на место трансляции и:
а потом всем нормально("точка" ж недалеко)
23.09.2020 07:54 Відповісти
Поряд школа ..Ось якраз *фізо * йде на ура ...Повний стадіон малечі ..Благо погода прекрасна .
показати весь коментар
ну ось, тепер буде:
Під час дистанційного навчання на карантині школи можуть відмовитися від оцінок з деяких предметів - Цензор.НЕТ 9844

23.09.2020 08:09 Відповісти
Трудовое обучение"\\\\\\\\\\\

звучит то весело, но реально не надо этот "трут" чтобы тупо слушать пьяного дурака шо говорит: підійди до верстату та вівмкни оцю кнопку і пиляй цю деревину поки вона не стане Джжозефіною люксембург, а я на перекур, гиг, гик.

Дурацкий же предмет то. то же и по физухе - кто хочет, может отжаться сто раз, а кто не хочет - пробежка "на точку"
23.09.2020 07:51 Відповісти
Элитные британские и американские школы известны тем, что делают огромный акцент на физическое развитие мальчиков (может и девочек, не знаю). Это приоритет для таких школ. Потому что спорт закаляет характер, тело и вырабатывается осанка джентельмена, которая позволяет воспитанникам в дальнейшем держать себя достойно в любой сложной ситуации как в жизни, так и в бизнесе и политики. И держат достойно, полмира покорили.
А вы физуха физуха....
23.09.2020 07:57 Відповісти
главное - грамотно психологически воспитать "воспитианника". чего у нас ...
23.09.2020 08:04 Відповісти
Я і без "пьяного дурака" сам зробив кролячу будку! Правда, вона постояла з півгодини, а потім чомусь впала та й розвалились....
За уроки "труда" -- поддерживаю, а физкультура...ну, хоть разомнутся!)
23.09.2020 07:58 Відповісти
Під час дистанційного навчання на карантині школи можуть відмовитися від оцінок з деяких предметів - Цензор.НЕТ 6159

Тримай.
23.09.2020 08:04 Відповісти
Це нова форма атестата про середню освіту?
23.09.2020 08:11 Відповісти
За кролячу будку.
23.09.2020 08:28 Відповісти
так я й говорю шо до біса той совковий "труд", якщо є (не у всіх) адекватний батя. вже в п.ятому класі чудак може вміти склепати мотор "Карпат" в ночі. А не поліна пиляти на верстаті, які йому ("знання") не пригодяться в 99.999999? випадків
23.09.2020 08:07 Відповісти
Під час дистанційного навчання на карантині школи можуть відмовитися від оцінок з деяких предметів - Цензор.НЕТ 3300
23.09.2020 08:04 Відповісти
Прощай всеобщее образование. Теперь каждый родитель сам будет думать в какой мере, и каким образом образовывать свое чадо.
23.09.2020 08:05 Відповісти
Хорошая идея! В каждом классе, половина учеников только балласт, который мешает толковым детям учиться.. Для копания траншей и уборки навоза --- образование особо и не надо... Вот их родители и подумают... а, нет --- о чем они думают? думают только "об выпить рюмку вотки, и закусить" (почти по Бабелю...)
23.09.2020 08:19 Відповісти
Судячи з усього, дистанційка буде увесь рік. Оце навчаться!
23.09.2020 08:16 Відповісти
Одному квнщику уже ставили оценки дистанционно. Теперь все расхлебываем...
23.09.2020 08:45 Відповісти
Карантин в освіті має бути тотальний, поки не спаде пік короновірусу
23.09.2020 09:55 Відповісти
 
 