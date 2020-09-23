За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3497 осіб, видужали - 1769, померли - 63
В Україні станом на ранок середи, 23 вересня, зафіксовано 3497 нових випадків зараження. Водночас 63 раніше захворілих померли.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні, 22 вересня, повідомлялося про 2884 нові випадки, 21 вересня - про 2675, 20 вересня - про 2966, 19 вересня - про 3240, 18 вересня - про 3228, 17 вересня - про 3584, 16 вересня - про 2958, 15 вересня - про 2905, 14 вересня - про 2462, 13 вересня - про 2476, 12 вересня - про 3103, 11 вересня - про 3144 інфікованих, 10 - про 2582, 9 вересня - про 2551, 8 вересня - про 2411.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становила на ранок середи 184 734 особи, померли від початку пандемії 3705 осіб (за добу 63), видужали - 81 670 (за добу - 1769). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 99 359 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (403), Тернопільській (337) областях та м. Києві (307).
