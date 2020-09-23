УКР
За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3497 осіб, видужали - 1769, померли - 63

В Україні станом на ранок середи, 23 вересня, зафіксовано 3497 нових випадків зараження. Водночас 63 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 22 вересня, повідомлялося про 2884 нові випадки, 21 вересня - про 2675, 20 вересня - про 2966, 19 вересня - про 3240, 18 вересня - про 3228, 17 вересня - про 3584, 16 вересня - про 2958, 15 вересня - про 2905, 14 вересня - про 2462, 13 вересня - про 2476, 12 вересня - про 3103, 11 вересня - про 3144 інфікованих, 10 - про 2582, 9 вересня - про 2551, 8 вересня - про 2411.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становила на ранок середи 184 734 особи, померли від початку пандемії 3705 осіб (за добу 63), видужали - 81 670 (за добу - 1769). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 99 359 осіб.

Також читайте: Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні: Доволі напружена, зайнято більш ніж третину ліжок

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (403), Тернопільській (337) областях та м. Києві (307).

Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом
23.09.2020 09:06 Відповісти
+5
С такими цифрами колапс меди системы мы увидим уже к ноябрю. Каждый кто у власти будет отвественнен за то безумие и высокую смертность, которое возможно нас ждут. Каждый. Даже руководители мерий, которые дают идиотические приказы впускать людей в троллейбусы через одни двери. И даже руководите ТВ каналов, которые рады нагнетать психоз а не разбираться в ситуации.
23.09.2020 09:09 Відповісти
+3
Больные уже из окон выпрыгивают, спасаясь от "мастеров спорта по борьбе с Ковидом".
23.09.2020 09:15 Відповісти
23.09.2020 09:06 Відповісти
Сьогоднішні данні, це беззаперечний успіх карантину, сьогодні ми маємо призове срібне місце, так що не все так погано як здається!..
23.09.2020 09:25 Відповісти
і з чого тішиться "патріот" Вітер ?
23.09.2020 09:47 Відповісти
З того, що нам відписується, сам Павло Дурда!..
23.09.2020 10:09 Відповісти
пробуй ще,майстер несмішного стьобу Вітер !
23.09.2020 10:10 Відповісти
Депресуєш?
Втратив відчуття гумору?
В тебе нові, ще невідомі медицині симптоми коронавірусу, раджу негайно повідомити МОЗ, ВОЗ, Гейбрехуса і свого псих-лікаря!
23.09.2020 10:21 Відповісти
23.09.2020 09:09 Відповісти
Колапс мед системи, у нас почався ще в 90 роки минулого століття і не припиняється до сьогодні, просто все це було поза публічним простором!
23.09.2020 09:30 Відповісти
Это то так ,но сейчас этот процесс ускоряется невиданными темпами
из-за полной апатичности как власти так и общества.
23.09.2020 09:47 Відповісти
Я из Центра Украины. Кто под носом ,кто на шее ,кто на руке ,а это тоже самое ,
что совсем без маски. Тоже относится и к продавцам. И хотя на всех дверях
магазинов красуется - "вход без масок запрещён" ,персонал замечаний
не делает и впускает.
23.09.2020 09:56 Відповісти
Ко всем вами перечисленным надо присоединить и граждан нашей страны
не соблюдающих правила карантина и ставящие этим под угрозу не только свою
жизнь ,но и жизнь окружающих .
При такой власти мы должны не надеяться на её ум и совесть ,забыть о своем
пофигизме и вспомнить ,что спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
23.09.2020 09:41 Відповісти
впереди нас ждет апокалипсис... он лишь растянут во времени - в надежде, что вакцина будет создана.. а люди, принебрегающие индивидуальными средствами защиты его приближают, как только могут
23.09.2020 09:14 Відповісти
Немає жодного, переконливого доказу в ефективності масок.
Лікарі захворюють одягнуті в "бронежилети"!
Тому є з масок користь, немає користі точно невідомо.
23.09.2020 09:34 Відповісти
дурантинофіл -"патріот"...
ОРИГІНАЛЬНЕНЬКО.....)))
23.09.2020 09:42 Відповісти
так це не ми - це експерти вооз говорять. Маски потрібні лише хворим. Мій сімейний на роботі у масці - проте має грип і важко це переносить. Вакцинована від грипу до речі.
23.09.2020 12:49 Відповісти
23.09.2020 09:15 Відповісти
То вони вискакують під впливом перевершення рекорду Бубки, шведом. Теж хотіли прославитись, там висота якраз 6,16 метра...
23.09.2020 09:28 Відповісти
Цікаво...чому дурантинофіли у темі досі мовчать...
вони ж завжди тут перші..
Якби гівна наїлись...
23.09.2020 09:30 Відповісти
То сьогодні перший вискочив...
23.09.2020 09:37 Відповісти
...вміло маскуєшся,Вітер... ))))
а на рахунок "непотрібності масок"..

Гугли ,а не використовуй спіда*рашений фсб Яндекс(версія для України),"патріоте"...
23.09.2020 09:44 Відповісти
От бачиш як ти обізнаний з Яндексом, відразу знаєш звідки "інформація" ...
Тисну руку "коллега"!
23.09.2020 10:06 Відповісти
мушу бути обізнаний з Яндексом..Ворогів треба знати.
. Але це не означає розносити ворожу пропаганду,як Ти,"патріоте"...
23.09.2020 10:11 Відповісти
Вміло викручуєшся! Відчувається ФСБшна виправка... скоро отримаєш високе звання прапорщика...
23.09.2020 10:15 Відповісти
спочатку єфрейтора, потім федфебеля...
23.09.2020 12:51 Відповісти
А помните, как полтора года назад любителям приколов обещали из экранов телевизоров, что избрав клоуна президентом: "хуже не будет"?! Так вот сейчас мы наблюдаем, что тупорылых буратин очень жёстко ******* продажные журналшлюхи - хуже движется семимильными шагами. Даже не смотря на тотальную фальсификацию общих результатов по стране, уже через месяц-второй наступит колапс медицины, ведь с одной стороны, медики по короновирусу массово бегут из нищеты и незащищенности порожденной тупой политикой зе-командой, с другой - гигантский наплыв больных не даст возможности разместить всех зараженных в больницах поскольку там уже не будет мест. Если у итальяшек или испанцев небыло времени подготовится к колапсу, то у зеленского было 7 долбанных месяцев! Ось така муйня малята, через 2-3 мес больные короной в Украине будут завидовать мертвым поскольку никакого лечения для них не будет, а все благодаря клоунам у власти
23.09.2020 09:44 Відповісти
Вітер з вами не погодиться про колапс... Навпаки ,скаже щоб перехворіли всі і отримали колективний імунітет,хоча цей "імунітет"максимум на 4 місяці і то лише дл одного штаму Ковід..
23.09.2020 09:46 Відповісти
звідки впевненість про 4 місяці і інші штами ковіду? Спілкуєтесь безпосередньо з розробниками нових штамів?
23.09.2020 12:53 Відповісти
А какое лечение? Или само пройдет или нет. Кислород разве что. А лекарств нет, фуфломицины только
23.09.2020 09:47 Відповісти
лікування СИМПТОМАТИЧНЕ.. не лікуючи взагалі -смертей би було в 10 раз більше.. і наслідків після хвороби...
23.09.2020 09:49 Відповісти
Я знаю одного боруна с короновирусом в Днепре.
Он еще в марте приготовился - закупил мешков для трупов, нарыл могил на кладбище.
23.09.2020 11:16 Відповісти
Та введіть вже той карантин для освіти та культури. Скільки ще людей має вмерти?
23.09.2020 09:52 Відповісти
Молодець президент, сказав, що готовий і переможе цю заразу - і переміг!!! І головне не піариться на зробленому, скромно мовчить.
23.09.2020 09:59 Відповісти
Та введіть вже той карантин для освіти та культури. Скільки ще людей має вмерти?

Согласен на 100 %
23.09.2020 09:59 Відповісти
поки народ не почне падати на вулицях і приїзжати за ним труповозки,допоки не запрацюють пересувні крематорії у кожному районі обласного центру -народ(бидломаса) не порозумнішає..
БО АГІТАЦІЯ МАЄ БУТИ НАОЧНОЮ.
23.09.2020 10:14 Відповісти
може й на краще, щоб побачили в останній раз отой свій руський мір, від якого здохнуть? Від таких треба захищатись вже якысним FFP3 та й усе... хай дохнуть...
23.09.2020 10:22 Відповісти
Надеюсь, тех двоих, что убились так и не дождавшись анализов тоже сосчитали?
23.09.2020 10:34 Відповісти
ну а як же! А ще зарахували всіх стареньких, яким приходиться вмирати від старості. Достатньо зробити тест, а що хворів на коронавірус покаже майже стовідсотково. А прл взагалі не розбирає - де ковід, а де інші коронавіруси (це за заявами цензорних експертів ).
І це нова поведінка ескулапів. Вже досить давно люди з позитивним віл вмирають від різних інфекцій. Але причиною називають ВІЛ (снід).
23.09.2020 13:00 Відповісти
Печальные рекорды .Скоро догоним Италию ,Испанию,обогнали Германию.Не зря медики разбегаются и не хотят лечить.
23.09.2020 10:59 Відповісти
В Испании 682 тысячи, во Франции 468 тыс, в Италии 300 тыс, в Германии 277. У нас 184 тыс.
Есть ещё резерв.А вот сосед по таблице Израиль уже 200 тыс.
23.09.2020 16:43 Відповісти
 
 