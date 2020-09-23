УКР
За добу коронавірус виявили у 288 дітей та 140 медиків, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 184 734 особи. З них 12 158 дітей, а також 14 165 медичних працівників.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 3 497 осіб. З них 288 дітей, а також 140 медпрацівників. Було госпіталізовано 711 осіб, це найбільша кількість госпіталізованих за весь час пандемії. Зафіксовані 63 летальні випадки", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, за минулу добу одужали 1 768 пацієнтів, це найбільша кількість видужали за одну добу.

"За весь час пандемії в Україні захворіли 184 734 особи. З них 12 158 дітей, а також 14 165 медичних працівників. Загалом одужали 81 669 пацієнтів, а летальних випадків - 3 705", - додав міністр охорони здоров'я.

Вот и ещё 140 медиков не дождались от Зе-наркомана, ни защитных костюмов, ни увеличения зарплат.
Чего же они масок не носят?
зеленский не купил им масок - вот и не носят. зато у зеленой сопли красивые видосики с больной стройки
Сколько заболевших медиков умерло от ковида? Бо шото, как и с депутатами, летальность почти на нуле. У депутатов - ноль.
Зараза до зарази не пристає.
Я про захворівших, перехворівших.
По словам Степанова, за прошедшие сутки выздоровели 1 768 пациентов, это наибольшее количество выздоровевших за одни сутки. Источник: https://censor.net/ru/n3220780\\\\\\\

вот тебе листочек, читай!
- ээээ, бээээ,

- да не мекай, скотина, вот листок, а не на стол смотри
- мээээ, уууу, ыыыы
-.............
Чуть ли не каждый день по 100 медиков заболевают - это уровень отсталых африканских стран. Спасибо, зе-команде, что вместо масок, защитных костюмов для мед персонала, он сделал ремонт на гос даче в конче заспе.
