За добу коронавірус виявили у 288 дітей та 140 медиків, - Степанов

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 3 497 осіб. З них 288 дітей, а також 140 медпрацівників. Було госпіталізовано 711 осіб, це найбільша кількість госпіталізованих за весь час пандемії. Зафіксовані 63 летальні випадки", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, за минулу добу одужали 1 768 пацієнтів, це найбільша кількість видужали за одну добу.

"За весь час пандемії в Україні захворіли 184 734 особи. З них 12 158 дітей, а також 14 165 медичних працівників. Загалом одужали 81 669 пацієнтів, а летальних випадків - 3 705", - додав міністр охорони здоров'я.