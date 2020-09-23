За добу коронавірус виявили у 288 дітей та 140 медиків, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли 184 734 особи. З них 12 158 дітей, а також 14 165 медичних працівників.
Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 3 497 осіб. З них 288 дітей, а також 140 медпрацівників. Було госпіталізовано 711 осіб, це найбільша кількість госпіталізованих за весь час пандемії. Зафіксовані 63 летальні випадки", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, за минулу добу одужали 1 768 пацієнтів, це найбільша кількість видужали за одну добу.
"За весь час пандемії в Україні захворіли 184 734 особи. З них 12 158 дітей, а також 14 165 медичних працівників. Загалом одужали 81 669 пацієнтів, а летальних випадків - 3 705", - додав міністр охорони здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вот тебе листочек, читай!
- ээээ, бээээ,
- да не мекай, скотина, вот листок, а не на стол смотри
- мээээ, уууу, ыыыы
-.............