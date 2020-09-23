5 770 38
Макрон в ГА ООН заявив про ризик виникнення розлому на європейському континенті через Білорусь
Криза в Білорусі, якщо її не вирішити, може стати своєрідним розломом на карті Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час виступу на Генасамблеї ООН.
"У випадку з Білоруссю є ризик утворення розлому на європейському континенті", - сказав французький президент у вівторок.
Він наголосив, що "потрібно уникнути втручання в ситуацію ззовні".
Також президент Франції запевнив, що "підтримує білоруський народ".
Макрон вважає за необхідне вирішувати білоруську кризу за посередництва ОБСЄ. За його словами, він разом з канцлером ФРН Ангелою Меркель висловлювали цю думку під час контактів із президентом РФ Володимиром Путіним.
лягти,іншими словами,під ХУ%ЛА разом..
этот пердеж в пустую бочку уже приелся, если честно.
благодаря озабоченностям
та хотя белорусское быдло тоже этого хочет.
Им нужно просто убрать посмевшего перечить путену Лукашенку и поставить или дурочку, или номенклатурного КГБ-та....
Тре дорозвалити совок, тоді у Світі зникне багато війн...
Вон и прыщик на губе!
Ой, растратишь ты здоровье
В политической борьбе!..