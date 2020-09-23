Макрон в ГА ООН заявив про ризик виникнення розлому на європейському континенті через Білорусь

Криза в Білорусі, якщо її не вирішити, може стати своєрідним розломом на карті Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час виступу на Генасамблеї ООН.

"У випадку з Білоруссю є ризик утворення розлому на європейському континенті", - сказав французький президент у вівторок.

Він наголосив, що "потрібно уникнути втручання в ситуацію ззовні".

Також президент Франції запевнив, що "підтримує білоруський народ".

Макрон вважає за необхідне вирішувати білоруську кризу за посередництва ОБСЄ. За його словами, він разом з канцлером ФРН Ангелою Меркель висловлювали цю думку під час контактів із президентом РФ Володимиром Путіним.