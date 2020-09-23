УКР
Макрон в ГА ООН заявив про ризик виникнення розлому на європейському континенті через Білорусь

Криза в Білорусі, якщо її не вирішити, може стати своєрідним розломом на карті Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час виступу на Генасамблеї ООН.

"У випадку з Білоруссю є ризик утворення розлому на європейському континенті", - сказав французький президент у вівторок.

Він наголосив, що "потрібно уникнути втручання в ситуацію ззовні".

Також президент Франції запевнив, що "підтримує білоруський народ".

Макрон вважає за необхідне вирішувати білоруську кризу за посередництва ОБСЄ. За його словами, він разом з канцлером ФРН Ангелою Меркель висловлювали цю думку під час контактів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Топ коментарі
+10
Путлер купил себе 9 миллионов очередных рюсскаязычных... всего за полтора ярда зеленых
23.09.2020 09:34 Відповісти
+8
класних рабів заполучило ХУ№ЛО.З оригінальним розумінням "протестів "...
Макрон в ГА ООН заявив про ризик виникнення розлому на європейському континенті через Білорусь - Цензор.НЕТ 6652
23.09.2020 09:40 Відповісти
+7
Макрон в ГА ООН заявил о риске возникновения разлома на европейском континенте из-за Беларуси - Цензор.НЕТ 6632
23.09.2020 09:31 Відповісти
Макрон в ГА ООН заявил о риске возникновения разлома на европейском континенте из-за Беларуси - Цензор.НЕТ 6632
23.09.2020 09:31 Відповісти
"Высказал озабоченность" пока Уйло отправляет в Белоруссию дубинки с патронами и водометами.
23.09.2020 09:33 Відповісти
Нажаль не тільки *****, чехи теж продають Лукавому світлошумові гранати.
23.09.2020 10:07 Відповісти
Сегодня капиталисты продадут веревку на которой завтра их повесят. В.И. Ленин.
23.09.2020 11:23 Відповісти
Точно! А давайте ограничимся выражением "крайней озабоченности"! Лука и Великий Пу так этого боятся, так боятся...
23.09.2020 16:10 Відповісти
Путлер купил себе 9 миллионов очередных рюсскаязычных... всего за полтора ярда зеленых
23.09.2020 09:34 Відповісти
причому у кредит(500 млн лише через рік)

Агентство ПраймПресс подготовило обзор текущей ситуации в экономике и финансовой системе Беларуси. Информация обзора «Беларусь стоит на пороге снижения суверенного кредитного рейтинга» актуальна по состоянию на начало третьей декады сентября 2020 г. О чем обзор - читайте https://primepress.by/analitika/belarus_stoit_na_poroge_snizheniya_suverennogo_kreditnogo_reytinga-24766/ по ссылке
23.09.2020 09:38 Відповісти
класних рабів заполучило ХУ№ЛО.З оригінальним розумінням "протестів "...
Макрон в ГА ООН заявів про ризик виникнення розлому на європейському континенті через Білорусь - Цензор.НЕТ 6652
23.09.2020 09:40 Відповісти
за такую футболку не грех и в морду дать.
23.09.2020 10:06 Відповісти
Ну, коли тобі гарно побритий дядько в скрєпній майці дарує букет то, навіть у білоруських мусорів спрацьовує рефлекс.
23.09.2020 10:10 Відповісти
Мкарон, Меркель, ЯК ЗАВЖДИ, закликають змиритись з вибриками НЕДОІМПЕРАТОРА мордора.. і припинити розкол...

лягти,іншими словами,під ХУ%ЛА разом..
23.09.2020 09:35 Відповісти
Вова и Саша заварили кашу....браццкую...
23.09.2020 09:36 Відповісти
Лукашеску з роками стає дрібнішим.
23.09.2020 10:11 Відповісти
кто из этих восьми Вампираторов РАБссии заплатил баблосы Лукашеске?
23.09.2020 09:39 Відповісти
Макрон в ГА ООН заявив про ризик виникнення розлому на європейському континенті через Білорусь - Цензор.НЕТ 5936
23.09.2020 09:40 Відповісти
ой, геолог прям...
23.09.2020 09:41 Відповісти
Успокойте Макрона, никакого Европейского континента в природе не существует. Есть континент Евразия, а Европа - его полуостров
Макрон в ГА ООН заявів про ризик виникнення розлому на європейському континенті через Білорусь - Цензор.НЕТ 8786
23.09.2020 09:45 Відповісти
Кордон Європи створився там де 300 спартанців зупинили персів. Європу придумали давні греки - бо саме вони її і створили.
23.09.2020 09:56 Відповісти
Граница Европейского полуострова постоянно ездет. Сейчас её логичней проводить по линии Финский залив - Азовское море
23.09.2020 10:02 Відповісти
Мабуть будуть копати канала аби відгородитися.
23.09.2020 10:13 Відповісти
Макрон ,как и остальные европейские политики, как всегда НИОЧЕМ.
этот пердеж в пустую бочку уже приелся, если честно.
23.09.2020 09:48 Відповісти
В 1610 году Польша,Украина и Литва освободили Московию от РАБства.Но Мацковия не стара порядочной и по сей день...
23.09.2020 09:49 Відповісти
Гроаница Европы и Азии раньше была до реки Дон,а не по Урал...
23.09.2020 09:53 Відповісти
Макрон, уточни линию разлома, плиз!? Или, как ее там, Керзона?
23.09.2020 09:55 Відповісти
не разлом, а приближение их позиций к своим границам
благодаря озабоченностям
23.09.2020 09:56 Відповісти
вторая путинская шлюха (первая - меркельша) требует отдать Беларусь путену...

та хотя белорусское быдло тоже этого хочет.
Им нужно просто убрать посмевшего перечить путену Лукашенку и поставить или дурочку, или номенклатурного КГБ-та....
23.09.2020 09:59 Відповісти
Какой разлом? Гопники давно поставили вас раком, соплежуев либеральных, скупили подешевше ваши "элиты". Проснулось оно...
23.09.2020 10:01 Відповісти
Макрон после заключений независимых шведских и французских лабораторий позвонил Путлеру и сказал : Ты убийца! КГБист ответил,а ты докажи...,Навальный жив? Жив.
23.09.2020 10:01 Відповісти
Да ***** на пенисе вертел ,Макрона и Меркель ,они же беззубые, все повыпадало от старости 🤦😂😅😂
23.09.2020 10:02 Відповісти
"По его словам, он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выражали эту точку зрения в ходе контактов с президентом РФ Владимиром Путиным." - и, шо помогло?!
23.09.2020 10:03 Відповісти
Розлом робиться не Біларуссю, а фєдєрашкою...
Тре дорозвалити совок, тоді у Світі зникне багато війн...
23.09.2020 10:08 Відповісти
Меркель звонит Гитлеру : отец,РАБссия не выполняет твой братский договор Молотов-Риббентроп от 28 сентября 1939 года.Что мне делать?взорви Северный поток коктейлем Моолотова...
23.09.2020 10:09 Відповісти
Боязливость, дилетантизм, мелочные интересы, вот геополитика в Макроновом исполнении.
23.09.2020 10:11 Відповісти
...Ты чавой-то не в себе!
Вон и прыщик на губе!
Ой, растратишь ты здоровье
В политической борьбе!..
23.09.2020 10:13 Відповісти
Пропоную той розлом оформити у вигляді каналу від Балтики вздовж кацапського кордону до Чорного моря. Ну, такий собі європейський канал в якому два американських авіаносця зможуть пройти зустрічними курсами не зупиняючись.
23.09.2020 10:18 Відповісти
Путинский интерфакс опять плетёт интриги и изворачивает правду.
23.09.2020 10:27 Відповісти
А история с Грузией, Украиной, Молдовой это еще не разлом Европы... Круто... История с Беларусью, это только один из пазлов этого разлома ( просто последний по времени)
23.09.2020 12:14 Відповісти
 
 