"Вимагаємо зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури для всіх", - мовний омбудсмен Кремінь
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що скасування обов'язкового ЗНО з української літератури - одна з найбільших загроз як щодо освітньої реформи, так і в цілому державної гуманітарної політики.
Про це Кремінь повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вимагаємо зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури для всіх, натомість пропонуємо розробити тестові завдання кількох рівнів складності з української літератури для вступників в залежності від того, на які спеціальності вони вступатимуть: "гуманітарні" чи "технічні"", - підкреслив мовний омбудсмен.
За словами Кременя, вже підготовлено відкрите звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, яке підтримали виші, академіки, професори, вчені, шевченківські лауреати, поети, письменники і українські музиканти.
Нагадаємо, раніше в УЦОЯО повідомили, що в 2021 році зміниться формат ЗНО з української мови та літератури.
І упевнись, що не такі, а ті що такі, з півгодинним запізненням
Там медицину і хімію вчать по Пушкіну і Толстому.
Знання мови у тих, хто не читає літератури, - приблизно як у мавпи. Так, механічно завчили правила, надрочилися їх застосовувати на диктантах, і все.
Ну , что ? Доголосовались хохлята? 😂😂😂😂
https://korrespondent.net/world/worldabus/4276706-es-trebuet-vernut-nabu-y-sap-pod-kontrol-kredytorov
22.09.20 17:34,
22.09.20 10:28,
Щоб її скрізь поменше було ?
Учебник для первых классов украинских школ, к которому приложила руку мать бизнесмена Валерия Хорошковского
via https://www.facebook.com/waleriy.lydmirski/posts/3244793782300671 Владимир Людмирский .
Как это ? Вот пример Финляндии. Они русский заменили на английский , то есть они постоянно в пространстве английского языка и тем самим они развиваются за англомовними .
Как украинцы может развиваться , если они находиться в орбите московского наречия , где происходят процессы не развития , а деградации ? Другими словами , если вы смотрите на дэбила и берёте с него пример , то как вы можете стать лучше этого дэбила ?
Не надо заканчивать 2 класса и 3 коридора что не не понимать , что так званая элита Украины все копирует с так званой элиты московии которые задают тренд деградации
А у народа спросили?
А у учеников?