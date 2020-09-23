"Вимагаємо зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури для всіх", - мовний омбудсмен Кремінь

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що скасування обов'язкового ЗНО з української літератури - одна з найбільших загроз як щодо освітньої реформи, так і в цілому державної гуманітарної політики.

Про це Кремінь повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вимагаємо зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури для всіх, натомість пропонуємо розробити тестові завдання кількох рівнів складності з української літератури для вступників в залежності від того, на які спеціальності вони вступатимуть: "гуманітарні" чи "технічні"", - підкреслив мовний омбудсмен.

За словами Кременя, вже підготовлено відкрите звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, яке підтримали виші, академіки, професори, вчені, шевченківські лауреати, поети, письменники і українські музиканти.

Нагадаємо, раніше в УЦОЯО повідомили, що в 2021 році зміниться формат ЗНО з української мови та літератури.