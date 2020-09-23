УКР
Через неякісні комунальні послуги кияни платять за воду двічі, - Борислав Береза

Майбутній кандидат у мери Києва Борислав Береза ​​назвав сурогатом комунальні послуги, які отримують кияни. За словами політика, за воду мешканцям столиці доводиться платити двічі.

Про це лідер "Еко партії Берези" написав на сторінці у Facebook.

"Щомісяця кияни витрачають величезні суми сімейного бюджету, щоб сплатити за комунальні послуги. У тому числі – за воду. Але натомість отримують сурогат, адже постійно пити воду з-під крана в столиці – ризиковано для здоров’я. Це визнають експерти та навіть представники місцевої влади. І хоча проблема зі старими трубами та очисними спорудами в столиці існує давно, влада не займається її вирішенням системно. Базові потреби киян проігноровані роками", – заявив політик.

За словами Берези, вода з бюветів у Києві також не завжди відповідає нормам. Про це свідчать результати дослідження ГУ "Держпродспоживслужби", що проводилося влітку 2020 року.

"У половині випадків якість води в бюветах не відповідає нормам. Нагадаю, що слідкувати за її якістю зобов’язане комунальне підприємство "Київводфонд".Саме тому в програмі "Еко партії Берези" пункт про заміну старих труб та забезпечення киян чистою водою з-під кранів – є одним із ключових. Люди оплачують цю послугу, а отже, мають отримувати її в повному обсязі, не хвилюючись за здоров’я сім’ї та не виходячи з дому", – підкреслив він.

Нагадаємо, що минулої п’ятниці, 18 вересня, у Києві відбулася конференція Київської міської організації політичної партії "Еко партія Берези", під час якої майбутній кандидат у мери Києва Борислав Береза презентував програму своєї політсили. Також він представив членів команди, які балотуватимуться від "Еко партії Берези" до складу Київради.

+6
Как только его изберут мэром-сразу перестанет говорить о проблемах с водой
показати весь коментар
23.09.2020 09:46 Відповісти
+6
перед выборами все нам рассказывают как у нас чистят карманы , после выборов принимают активное участие в этой чистке молча !!!!
показати весь коментар
23.09.2020 09:47 Відповісти
+4
Не уроды. Просто во власть хочется айллбибэкнуться. Один он такой что ли...
показати весь коментар
23.09.2020 09:47 Відповісти
в смысле "будущий"?

\\\\\\\Именно поэтому в программе "Эко партии Березы" пункт о замене старых труб и обеспечение киевлян чистой водой из-под кранов - один из ключевых. Люди оплачивают эту услугу и должны получать ее в полном объеме, не волнуясь за здоровье семьи и не выходя из дома", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net/ru/n3220786\\\\\\\

Валяюсь(rofl)
а где ты был до этого то? Какие же вы все таки уроды
показати весь коментар
23.09.2020 09:46 Відповісти
Не уроды. Просто во власть хочется айллбибэкнуться. Один он такой что ли...
показати весь коментар
23.09.2020 09:47 Відповісти
ну да, у нас же как - например честнейший мусор(гггг), дорвавшись к корыту, становится.... "не очень честным"
Шапошников с месяц назад ролик про такого ублюдка выложил - хатынка как у миллиардера. Ну и кстати, Аваков и его псы совершенно круто жили как при Пе, так и живут при Зе.
то есть, киданули т.н. народ как..... ну, тут слово "лох" не подходит даже.
показати весь коментар
23.09.2020 09:56 Відповісти
Власть обеляет. Такой вот парадокс
показати весь коментар
23.09.2020 10:06 Відповісти
Какой парадокс?
Власть дает бонус "тебя пока не посодют", да и только. Ну и в придачу - православное лицо и возможность пойти и посюсюкать шо какой-то раб погиб, защищая властные интересы.
Или я ошибаюсь, а?
показати весь коментар
23.09.2020 10:11 Відповісти
Это сказано давно и тем не менее сущая правда.

Так он вырос, этот Джим, женился, имел кучу детей и однажды ночью размозжил им всем головы топором. Всякими плутнями и мошенничествами он нажил состояние, и теперь он - самый гнусный и отъявленный негодяй в своей деревне - пользуется всеобщим уважением и стал одним из законодателей штата.
показати весь коментар
23.09.2020 10:40 Відповісти
ммм, это вродк О.Генри?
Классно же. И ведь вы в точку поставил то шо я бы расписывал неск. страниц, а гитеры и ленины бы томА писали про .... ну, в сортире было весело читать(Ленина "труды")
кстати смешной технопранк с грузинскими ментами(полицией) -

https://www.youtube.com/watch?v=ixb92VdG8yI
показати весь коментар
23.09.2020 10:46 Відповісти
Твен. Рассказ о дурном мальчике. Хотя Генри тоже нравится.
показати весь коментар
23.09.2020 11:02 Відповісти
ну да, Твен еще тот гонятель попов то)
главное шо жил в праолавной, ой, ну в христанутой семье и ненавидел всю белиберду.
показати весь коментар
23.09.2020 11:12 Відповісти
Если съесть слишком много любимого лакомства-от него начинает тошнить. Раз, помню, в колхозе была такая штука-собираешь два ящика черешни с человека в пользу колхоза, а всё, что сверху-собираешь себе. Так я и посейчас прохладно отношусь к той чёртовой черешне, насобирался-наелся по самые помидоры.
показати весь коментар
23.09.2020 11:19 Відповісти
а, дед, тогда вы знаешь чего делали твои отцы. (Вермахт столько захватил на границе что Гитлер обосрался)
я тут с деюилами иногда спорю шо типо совочек мирно себе сажал картоху посредством неск. десанных корпусов(для обороны же... )
показати весь коментар
23.09.2020 11:39 Відповісти
Почему дед?Я мелким ещё тогда совсем был, но эту фигню запомнил.
показати весь коментар
23.09.2020 11:47 Відповісти
ну так тебе 80 лет.
кстати, читал шо люди говорили - огурцы не вродились = будет война.
и вот в это - верю. такое что-то есть.
показати весь коментар
23.09.2020 12:42 Відповісти
Я, конечно не Мафусаил, но возраст ты мне раза в два преувеличил)))
показати весь коментар
23.09.2020 13:06 Відповісти
ну то извини, мужик, ты же сам написал такое. ой, озвинте, тов. п*здабол

я вот дкед напримирр, подыхать пора, но как- то читаю новости и гоня всех что не верят шо мы - лучше нарпример,еГондуаса и Тегусиггальпы. ладно, уколы надо делать
держись там, не скажу за шо ...
показати весь коментар
23.09.2020 13:23 Відповісти
Ну, не всё так плохо, один вот уже начал кое-что понимать https://censor.net/ru/news/3220755/bolee_200_nardepov_planiruyut_voyiti_v_novoe_mejfraktsionnoe_obedinenie_put_domoyi_na_moyi_vzglyad_eto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74695502
показати весь коментар
23.09.2020 13:27 Відповісти
правильно, давайте выбирать исключительно проверенных барыг и казнокрадов - точно знаешь, чего от них ожидать и сколько они могут украсть за раз...
показати весь коментар
23.09.2020 10:01 Відповісти
мы будем выбирать еще надцать лет каку или цяця пока не будет механизма отзыва мандата у депутата избирателями ,причем не такой что длятся годами , а днями , плохо себя повел пошел нафик
показати весь коментар
23.09.2020 10:11 Відповісти
тогда, всем, нужно выбирать, только один критерий

кандидат должен быть натуральным, пробирочным, 100% мазохистом
показати весь коментар
23.09.2020 10:59 Відповісти
А вот и рекламка от политика пиарящегося на экологии.
показати весь коментар
23.09.2020 09:49 Відповісти
Невже в Києві ,да і всій Україні чисельність євреєв перевищує чисельність українців? Що ні депутат, чи чиновник високого рангу ,то єврей..
показати весь коментар
23.09.2020 09:50 Відповісти
Ты проверял?
показати весь коментар
23.09.2020 09:51 Відповісти
Кияни обрали собі філіал Кнессету.
показати весь коментар
23.09.2020 09:56 Відповісти
это говори о том, шо украинских поводырей(баранов-овцы)
мал анцы скупают за 2 копейки партиями
после чего бараны блеют, шо им овцы не той кондиции достались
для успокоения совести
показати весь коментар
23.09.2020 11:06 Відповісти
Ох уже ці бірьози. Не дають зелені спокійно пиляти бабло.
показати весь коментар
23.09.2020 09:57 Відповісти
ЛЮДИ УЖЕ САМИ СЕБЕ ТРУСЫ ШЬЮТ !!! СКОЛЬКО ЖЕ МЫ БУДЕМ ТЕРПЕТЬ !!!???
показати весь коментар
23.09.2020 10:03 Відповісти
Наверное до тех пор пока вместо трусов шить начнут ружья чистить. А трусы шить можно веками. Власть етим не озабачивается.
показати весь коментар
23.09.2020 10:13 Відповісти
...Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
показати весь коментар
23.09.2020 10:05 Відповісти
Вот у меня вопрос, - почему все эти политики и политиканы, воришки и ворьё, и просто поцы разного разлива и окраса, вспоминают про проблемы киевлян только в период предвыборных компаний, в преза, мэры и депутаты? Что мешает или мешало вам, год или два, а то и три года тому назад говорить об этом и ДОБИВАТЬСЯ улучшения нашей жизни? Природная скромность?
показати весь коментар
23.09.2020 10:13 Відповісти
рыло мешало добиваться
рыло было воткнуто в корыто
рыло было занято
показати весь коментар
23.09.2020 11:13 Відповісти
Именно поэтому в программе "Эко партии Березы" пункт о замене старых труб и обеспечение киевлян чистой водой из-под кранов - один из ключевых. Источник: https://censor.net/ru/n3220786

Пнукт то есть...а за какие деньги ты товаришЧ собрался это делать?? Этот пункт это пустой звук....как пук в лужу...
показати весь коментар
23.09.2020 10:24 Відповісти
Я пью. Норм. Могло бы быть и лучче, но за 20 грн(с отливом) и так сойдёть. Тратим на четверых 120 за воду - для зебила это, конечно, огромная сумма.
показати весь коментар
23.09.2020 10:31 Відповісти
Борислав, ты просто находка для Киева, жители города именно от тебя узнают все новости, раньше просто жили в вакууме.
показати весь коментар
23.09.2020 10:57 Відповісти
 
 