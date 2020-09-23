Через неякісні комунальні послуги кияни платять за воду двічі, - Борислав Береза
Майбутній кандидат у мери Києва Борислав Береза назвав сурогатом комунальні послуги, які отримують кияни. За словами політика, за воду мешканцям столиці доводиться платити двічі.
Про це лідер "Еко партії Берези" написав на сторінці у Facebook.
"Щомісяця кияни витрачають величезні суми сімейного бюджету, щоб сплатити за комунальні послуги. У тому числі – за воду. Але натомість отримують сурогат, адже постійно пити воду з-під крана в столиці – ризиковано для здоров’я. Це визнають експерти та навіть представники місцевої влади. І хоча проблема зі старими трубами та очисними спорудами в столиці існує давно, влада не займається її вирішенням системно. Базові потреби киян проігноровані роками", – заявив політик.
За словами Берези, вода з бюветів у Києві також не завжди відповідає нормам. Про це свідчать результати дослідження ГУ "Держпродспоживслужби", що проводилося влітку 2020 року.
"У половині випадків якість води в бюветах не відповідає нормам. Нагадаю, що слідкувати за її якістю зобов’язане комунальне підприємство "Київводфонд".Саме тому в програмі "Еко партії Берези" пункт про заміну старих труб та забезпечення киян чистою водою з-під кранів – є одним із ключових. Люди оплачують цю послугу, а отже, мають отримувати її в повному обсязі, не хвилюючись за здоров’я сім’ї та не виходячи з дому", – підкреслив він.
Нагадаємо, що минулої п’ятниці, 18 вересня, у Києві відбулася конференція Київської міської організації політичної партії "Еко партія Берези", під час якої майбутній кандидат у мери Києва Борислав Береза презентував програму своєї політсили. Також він представив членів команди, які балотуватимуться від "Еко партії Берези" до складу Київради.
