Новини Коронавірус і карантин
COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 403, Тернопільщина - 337 і Київ - 307

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській, Тернопільській областях та м.Києві.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 22 вересня в Харківській області на коронавірус захворіли 403 людини.

Загальна кількість інфікованих становить 15 908 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 315 осіб, за минулу добу - 7. З початку епідемії одужали 4 248 пацієнтів.

Станом на 23 вересня кількість активних хворих на Харківщині - 11 345 осіб.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Тернопільська область та м.Київ.

Так, на Тернопільщині добовий приріст хворих на коронавірус становить 337 осіб. Загальна кількість інфікованих - 12 069. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 146 осіб, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 5 622 пацієнти. Кількість активних хворих на Тернопільщині - 6 301.

У Києві на коронавірус захворіли 307 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 20 335 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 330 осіб, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 6 043 пацієнти. Кількість активних хворих у Києві становить 13 962 особи.

Харьків бистрими темпами обганяє всі регіони. Зато кернес ,плюнув на жителів Харькова, і полетів лікуватись за кордон. То яка може бути довіра до людини,яка "побудувала " медицину в місті,а сама їй не довіряє.. Бути мером міста --значить їсти,лікуватись,жити,відпочивати,вчитись ТІЛЬКИ в своєму місті. Але це не для євреїв брехунів і піарщиків. Ну а лохі--все схавають , що їм обіцяють і без аналіза тих обіцянок.
рагулі і лохи не мають політичних переконань і просто мозгів..
..Тому Їх постійно "імєют" на виборах Мерів.
Бидло вчергове голосує за Кернеса чи Садового..БЕЗ РІЗНИЦІ..
зебілам картинки до одного місця, як и маски - носять на підборідді та на локті... хто маску не носить тоге четверо виносять....
Харьків бистрими темпами обганяє всі регіони. Зато кернес ,плюнув на жителів Харькова, і полетів лікуватись за кордон. То яка може бути довіра до людини,яка "побудувала " медицину в місті,а сама їй не довіряє.. Бути мером міста --значить їсти,лікуватись,жити,відпочивати,вчитись ТІЛЬКИ в своєму місті. Але це не для євреїв брехунів і піарщиків. Ну а лохі--все схавають , що їм обіцяють і без аналіза тих обіцянок.
рагулі і лохи не мають політичних переконань і просто мозгів..
..Тому Їх постійно "імєют" на виборах Мерів.
Бидло вчергове голосує за Кернеса чи Садового..БЕЗ РІЗНИЦІ..
А что там с другими заболеваниями, СПИД, туберкулез, онкология? Везде паабеда!? Гриппом люди уже не болеют? В удивительное время живем, кругом больные на голову и никто не лечится...
Який ти самокритичний.
особливо тупим..

туберкульоз -це бацила,не вірус..Є ліки.
Снід не передахється через дихання.
На грип Є вакцина -не скористався -ТВІЙ ВИБІР -ризикнути,чи ні...
рак взагалі не заразний...
Почему в Украине закрыты больницы, не проводятся плановые операции, люди не имеют возможности получить медицинское обслуживание? Ответь умник, потому что 3000 чел на всю страну заразилось короной? А мой отец просто простудился, пневмония, не от короновируса, от другого ОРВИ, и что теперь, почему его выкинули из больницы? Т.е. если недай Бог чего с ним дома что то случится, от другой ОРВИ, не короны, то он в статистику не попадет, и все офигенно?
Давно запланированный геноцид белой расы. Ротшильды люто ненавидят белых людей.
Я читаю "ковидные" новости и не знаю - ржать или рыдать. Европейские авиакомпании собираются вводить преполётное "ковидное" тестирование. Как это мы в СССР летали, ездили, не проверяясь даже на триппер ?

Ребята, вы видите предсмертные судороги так называемой "западной цивилизации". Она заканчивает своё существование лютым позором. Семейка австрийских вырожденцев-дегенератов подмяла под себя мировую банковскую систему, и теперь открыто издевается над своими холопами.
Эту цивилизацию раскормили уложили как элитную свинью чтобы не дергалась и скоро под нож пустят.
Именно так. Всех кроме тех кто будет отстреливаться.
