COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 403, Тернопільщина - 337 і Київ - 307
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській, Тернопільській областях та м.Києві.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 22 вересня в Харківській області на коронавірус захворіли 403 людини.
Загальна кількість інфікованих становить 15 908 осіб.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 315 осіб, за минулу добу - 7. З початку епідемії одужали 4 248 пацієнтів.
Станом на 23 вересня кількість активних хворих на Харківщині - 11 345 осіб.
У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Тернопільська область та м.Київ.
Так, на Тернопільщині добовий приріст хворих на коронавірус становить 337 осіб. Загальна кількість інфікованих - 12 069. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 146 осіб, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 5 622 пацієнти. Кількість активних хворих на Тернопільщині - 6 301.
У Києві на коронавірус захворіли 307 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 20 335 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 330 осіб, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 6 043 пацієнти. Кількість активних хворих у Києві становить 13 962 особи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
..Тому Їх постійно "імєют" на виборах Мерів.
Бидло вчергове голосує за Кернеса чи Садового..БЕЗ РІЗНИЦІ..
туберкульоз -це бацила,не вірус..Є ліки.
Снід не передахється через дихання.
На грип Є вакцина -не скористався -ТВІЙ ВИБІР -ризикнути,чи ні...
рак взагалі не заразний...
Ребята, вы видите предсмертные судороги так называемой "западной цивилизации". Она заканчивает своё существование лютым позором. Семейка австрийских вырожденцев-дегенератов подмяла под себя мировую банковскую систему, и теперь открыто издевается над своими холопами.