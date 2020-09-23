COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 403, Тернопільщина - 337 і Київ - 307

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській, Тернопільській областях та м.Києві.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 22 вересня в Харківській області на коронавірус захворіли 403 людини.

Загальна кількість інфікованих становить 15 908 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 315 осіб, за минулу добу - 7. З початку епідемії одужали 4 248 пацієнтів.

Станом на 23 вересня кількість активних хворих на Харківщині - 11 345 осіб.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Тернопільська область та м.Київ.

Так, на Тернопільщині добовий приріст хворих на коронавірус становить 337 осіб. Загальна кількість інфікованих - 12 069. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 146 осіб, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 5 622 пацієнти. Кількість активних хворих на Тернопільщині - 6 301.

У Києві на коронавірус захворіли 307 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 20 335 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 330 осіб, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 6 043 пацієнти. Кількість активних хворих у Києві становить 13 962 особи.

