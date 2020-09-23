УКР
6 149 46

Тіхановську в ЦВК Білорусі поставили перед дуже жорстким вибором - або її діти будуть сиротами, або вона покине країну, - прессекретарка політика

11 серпня в кабінеті глави ЦВК РБ білоруській опозиційній політику Світлані Тіхановській погрожували, що її діти залишаться сиротами, якщо вона не поїде з країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це розповіла її прессекретарка Ганна Красуліна в інтерв'ю YouТube-каналу И грянул Грэм.

"Цілком очевидно, що вона поїхала не сама. Вона була поставлена ​​перед дуже жорстким вибором - або її діти ростимуть сиротами, або вона покине країну", - заявила Красуліна.

Також Красуліна додала, що їй цього досить, щоб зрозуміти вчинок Тіхановської і не засуджувати її за нього.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. Лукашенко оголосив про свою перемогу. Вже більше місяця в країні проходять протести проти чинної влади, які намагаються розганяти силовики.

Також дивіться: "Встати на бік закону - це пряме запрошення до зради", - Лавров про заклик Тіхановської до білоруських силовиків. ВIДЕО

11 серпня Тіхановська в кабінеті глави ЦВК Білорусі з листа зачитала звернення, в якому вона закликала прихильників не протистояти міліції. Опозиція вважає, що відео записали під тиском силовиків. Того ж дня Тіхановська виїхала в Литву.

17 вересня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій офіційно не визнав результати президентських виборів і Лукашенка як "президента Білорусі".

Білорусь (8027) Тіхановська Світлана (389)
Топ коментарі
+15
А вона думала, що її шлях встелять ковровою доріжкою? У "совковій" країні? Це їй не Європа...
показати весь коментар
23.09.2020 10:17 Відповісти
+6
Отдать жизнь за тупое быдло-это глупость.
показати весь коментар
23.09.2020 10:18 Відповісти
+5
Тобі так цікаво? Спочатку подумав-би... Цим розумна людина відрізняється від марнославного, гонорового дурня... А потім - відмовився-б... У мене була можливість, у свій час, потрапить у "вищу лігу", однак, я відмовився... Бо не захотів платить ту ціну, яку змушений був-би, заплатить, посівши ту посаду...
показати весь коментар
23.09.2020 10:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вона думала, що її шлях встелять ковровою доріжкою? У "совковій" країні? Це їй не Європа...
показати весь коментар
23.09.2020 10:17 Відповісти
А як би поступив ти у такій ситуації на її місці?
Ану розкажи.
показати весь коментар
23.09.2020 10:24 Відповісти
Тобі так цікаво? Спочатку подумав-би... Цим розумна людина відрізняється від марнославного, гонорового дурня... А потім - відмовився-б... У мене була можливість, у свій час, потрапить у "вищу лігу", однак, я відмовився... Бо не захотів платить ту ціну, яку змушений був-би, заплатить, посівши ту посаду...
показати весь коментар
23.09.2020 10:29 Відповісти
Шото ти сильно растьокся мислью по дрєву....
Конкретизуємо:
«Светлане Тихановской угрожали, что ее дети останутся сиротами, если она не уедет из страны. Источник: https://censor.net/ru/n3220792».

Як би поступив ти у такій ситуації на її місці?
показати весь коментар
23.09.2020 10:36 Відповісти
Відповім народною мудрістю: "Бачили очі, що купували? Їжте, хоч повилазьте...".
(Якщо і зараз тобі "мисль по древу" не видно, то я тобі не "лікбез"... Щоб знав - правильно фраза звучить так«Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мысью по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облакы...». ("Мись" - білка, старослов"янською... Звідси "промисел", "промишлять" - ловить білок, шкурки яких були і грошовим еквівалентом, і експортним товаром...).
показати весь коментар
23.09.2020 13:41 Відповісти
Коротше кажучи- словес багато, а відповіді прямої і однозначної на питання -

Як би поступив ти у такій ситуації на її місці?
НЕМАЄ
показати весь коментар
23.09.2020 13:55 Відповісти
А ти чого сюди приплівся? Чи ти "аватар" мого опонента? Я відповів так, як захотів... Якщо "у декого" розуму не вистачає зрозуміть - я вам не "лікбез"... Дурень, потрапивши у подібну ситуацію, б"ється головою об стіну... Розумний думає, як з неї вийти ... Мудрий робить так, щоб у таку ситуацію не потрапить... Я дав вичерпну відповідь у першому коментарі...
показати весь коментар
23.09.2020 14:31 Відповісти
«Мудрий робить так, щоб у таку ситуацію не потрапить» (с)

Прямо девіз диванних сідєльцев

Коротше, відповідь ти так і не знайшов ....
показати весь коментар
23.09.2020 17:17 Відповісти
Я все більше і більше стверджуюсь у висновку, що до аналітичного рівня мислення (про філософський уже не кажу), тобі "далеко, що куцому до зайця...".Є такий принцип Даннінга-Крюгера, який тебе стосується напряму, і на "побутовому рівні" розшифровується так : "Дурневі неможливо пояснить, що він дурень, саме тому, що він - дурень...". (А от свої два аккаунти ти "засвітив"...Буду знать...).
показати весь коментар
23.09.2020 17:47 Відповісти
А які ще мої«два аккаунта»? Напиши, щоб і я знав
Ну і от тобі для розвитку:
«Серед людей, що знають про існування ефекту [Даннінга-Крюгера], трапляється нерозуміння суті цього психологічного феномену [це про тебе].
Перше хибне розуміння - що ефект діє лише на некомпетентних людях. Насправді, ефект притаманний всім людям. По-перше, навіть спеціалісти в певній галузі є дилетантами в більшості інших галузей і можуть навіть не підозрювати цього [це про тебе] .
По-друге, навіть в рамках однієї галузі схильність до переоцінки свого рівня притаманна більшості людей, включно з людьми, що мають середній і навіть вище рівень компетенції, хоча в людей з вищим рівнем компетенції помилка в оцінці буде меншою.
І лише невелика меншість, люди з найвищою компетенцією, можуть недооцінювати свій рівень [ну, це точно, не про тебе]
показати весь коментар
23.09.2020 18:52 Відповісти
Вона все зробила правильно.
показати весь коментар
23.09.2020 16:36 Відповісти
А я що - "проти"? "Вляпалась", і змушена була рятувать свою задницю... А могла-б, спокійно, смажить чоловіку котлети...
показати весь коментар
23.09.2020 17:50 Відповісти
І спокійно носити їх йому в тюрму?
показати весь коментар
23.09.2020 18:32 Відповісти
А хто ЙОГО змушував пертися в президенти? Повинен був здогадуватися, чим ризикував... (Тільки не додумайтеся "клюнуть у зад" мене, що я закликаю до "сидіння мовчки" і "сопіння у три дірки"... У американців є прислів"я - "Ти можеш бажать і мать що-завгодно... Тільки не забувай, що за все треба платить...". А вони не співставили свої бажання з "купівельною спроможністю"...).
показати весь коментар
23.09.2020 19:17 Відповісти
Отдать жизнь за тупое быдло-это глупость.
показати весь коментар
23.09.2020 10:18 Відповісти
Герои поступают нелогично, часто себе во вред. Увы, в Беларуси нет ни одного
показати весь коментар
23.09.2020 10:47 Відповісти
то же как и с Ющенком - тупо пригрозили шо "детей ухохокаем" и он обосрался.
Я и говорю шо президентом должен быть не сюсюкальщик с детьми, а мужик, просто мужик шо ему нечего терять. Кстати один такой бы, правда он на детей клал(ложил), и это как вы догадались, Сталин.(сталин - это псевдоним)
Ну а за его, тоже усатого кореша я и не говорю.
показати весь коментар
23.09.2020 10:19 Відповісти
Чмолахтинське, що ти несеш?
показати весь коментар
23.09.2020 10:25 Відповісти
у тя "логика "= выорщьрщеколиььи
показати весь коментар
23.09.2020 10:29 Відповісти
Так.
Віктор Андрійович Ющенко, присвоїв звання Героя України Степану Андрійовичу Бандері.
показати весь коментар
23.09.2020 10:38 Відповісти
а еще он ср*л фиалками.
ты понимаешь шо это = 1 размах ручки(той шо пишут)
показати весь коментар
23.09.2020 10:42 Відповісти
Від цього 1 размаха, хохловата до цих пір сереться шлакоблоками.
показати весь коментар
23.09.2020 10:53 Відповісти
\\хохловата\\\\\

показати весь коментар
23.09.2020 11:14 Відповісти
Йди. Я шо тебе тримаю?
показати весь коментар
23.09.2020 11:41 Відповісти
сорри, куда идти то? я не верю в крылатых мущинок, так шо ты сам идешть(гггг),сорри)
показати весь коментар
23.09.2020 12:45 Відповісти
Тю, ну ти тормоз, як та черепаха, яку послали...
показати весь коментар
23.09.2020 17:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=z8xAG6wpFWA ты уже вернулся? а я и не шел никуда(тока покурить разве), ну и как? понравилось?
на, пранк
показати весь коментар
23.09.2020 17:27 Відповісти
Шо, уже пришел?
показати весь коментар
23.09.2020 18:54 Відповісти
Сябры - терпилы их судьба колония рабсии! Дохнуть за них точно не стоит!
показати весь коментар
23.09.2020 10:19 Відповісти
У ЦИК Беларуси полномочия как у "Особого совещания" при НКВД ? Круто таракан рулит
Тихановскую в ЦИК Беларуси поставили перед очень жестким выбором - либо ее дети будут сиротами, либо она покинет страну, - пресс-секретарь политика - Цензор.НЕТ 3264
показати весь коментар
23.09.2020 10:20 Відповісти
Тихановскую в ЦИК Беларуси поставили перед очень жестким выбором - либо ее дети будут сиротами, либо она покинет страну, - пресс-секретарь политика - Цензор.НЕТ 8963.....
показати весь коментар
23.09.2020 10:24 Відповісти
Ну, уехала, детей вывезла. А теперь из-за границы просит помощи от путина.
показати весь коментар
23.09.2020 10:32 Відповісти
Не собі.
показати весь коментар
23.09.2020 10:40 Відповісти
а чего же эта курва не уехала под защиту мудрого политика ***** и друга белорусов?
показати весь коментар
23.09.2020 10:41 Відповісти
Она-не политик, а добрая,симпатизирующая московии и её фюреру,добрая женщина-мать,поэтому тихановскую не нужно особо упрекать,но и сочувствовать,конечно тоже-неправильно
показати весь коментар
23.09.2020 10:46 Відповісти
Мова про Білорусь.
показати весь коментар
23.09.2020 10:54 Відповісти
Как на украинском "рашпиль"?
показати весь коментар
23.09.2020 10:56 Відповісти
терпуг
показати весь коментар
23.09.2020 10:58 Відповісти
Если бы у нее были сиськи и задница, как у жульки, дрочеров было бы побольше.
Кацапы в очередной раз лоханулись.
показати весь коментар
23.09.2020 10:54 Відповісти
Яка дешева вистава. А ця жінка - другорядна актриса.
показати весь коментар
23.09.2020 11:04 Відповісти
Хоча продюсери цієї вистави можуть дійсно завдати їй лихо для посилення драматизму.
показати весь коментар
23.09.2020 11:08 Відповісти
Во суки...
Узурпатор янукович отдыхает
показати весь коментар
23.09.2020 11:18 Відповісти
Сказка.
Когда-то мухи и пчелы жили в одном доме. Все жужжали одинаково, были сыты пыльцой, нектаром и медом. Но однажды мухи решили, что пчелы их обманывают. Выбирая президента улья, мнение мух пчелами игнорируется и никак не учитывается на выборах. А весь мед пчелы разворовывают и не делятся с ними.
Договорились с медведем и с трутнями, и те, на выборах, при поддержке медведя, которому отдали весь мед за работу, посадили во главе улья какую-то муху. Так муха и стала руководить ульем, но мед там почему-то сам больше не захотел образовываться, да и пчелы, пошептавшись, куда-то слиняли.
С тех пор мухи жрут не мед, а г@вно, а пчелы всегда выгоняют трутней из ульев перед выборами.
показати весь коментар
23.09.2020 11:26 Відповісти
Лука міг наприклад, погрожувати фізичною розправою її чоловіку, якого він тримає у заручниках.
показати весь коментар
23.09.2020 13:58 Відповісти
Не маю сумніву.
показати весь коментар
23.09.2020 16:39 Відповісти
 
 