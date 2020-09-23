Тіхановську в ЦВК Білорусі поставили перед дуже жорстким вибором - або її діти будуть сиротами, або вона покине країну, - прессекретарка політика
11 серпня в кабінеті глави ЦВК РБ білоруській опозиційній політику Світлані Тіхановській погрожували, що її діти залишаться сиротами, якщо вона не поїде з країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це розповіла її прессекретарка Ганна Красуліна в інтерв'ю YouТube-каналу И грянул Грэм.
"Цілком очевидно, що вона поїхала не сама. Вона була поставлена перед дуже жорстким вибором - або її діти ростимуть сиротами, або вона покине країну", - заявила Красуліна.
Також Красуліна додала, що їй цього досить, щоб зрозуміти вчинок Тіхановської і не засуджувати її за нього.
9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. Лукашенко оголосив про свою перемогу. Вже більше місяця в країні проходять протести проти чинної влади, які намагаються розганяти силовики.
11 серпня Тіхановська в кабінеті глави ЦВК Білорусі з листа зачитала звернення, в якому вона закликала прихильників не протистояти міліції. Опозиція вважає, що відео записали під тиском силовиків. Того ж дня Тіхановська виїхала в Литву.
17 вересня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій офіційно не визнав результати президентських виборів і Лукашенка як "президента Білорусі".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ану розкажи.
Конкретизуємо:
«Светлане Тихановской угрожали, что ее дети останутся сиротами, если она не уедет из страны. Источник: https://censor.net/ru/n3220792».
Як би поступив ти у такій ситуації на її місці?
(Якщо і зараз тобі "мисль по древу" не видно, то я тобі не "лікбез"... Щоб знав - правильно фраза звучить так«Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мысью по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облакы...». ("Мись" - білка, старослов"янською... Звідси "промисел", "промишлять" - ловить білок, шкурки яких були і грошовим еквівалентом, і експортним товаром...).
Як би поступив ти у такій ситуації на її місці?
НЕМАЄ
Прямо девіз диванних сідєльцев
Коротше, відповідь ти так і не знайшов ....
Ну і от тобі для розвитку:
«Серед людей, що знають про існування ефекту [Даннінга-Крюгера], трапляється нерозуміння суті цього психологічного феномену [це про тебе].
Перше хибне розуміння - що ефект діє лише на некомпетентних людях. Насправді, ефект притаманний всім людям. По-перше, навіть спеціалісти в певній галузі є дилетантами в більшості інших галузей і можуть навіть не підозрювати цього [це про тебе] .
По-друге, навіть в рамках однієї галузі схильність до переоцінки свого рівня притаманна більшості людей, включно з людьми, що мають середній і навіть вище рівень компетенції, хоча в людей з вищим рівнем компетенції помилка в оцінці буде меншою.
І лише невелика меншість, люди з найвищою компетенцією, можуть недооцінювати свій рівень [ну, це точно, не про тебе] .»
Я и говорю шо президентом должен быть не сюсюкальщик с детьми, а мужик, просто мужик шо ему нечего терять. Кстати один такой бы, правда он на детей клал(ложил), и это как вы догадались, Сталин.(сталин - это псевдоним)
Ну а за его, тоже усатого кореша я и не говорю.
Віктор Андрійович Ющенко, присвоїв звання Героя України Степану Андрійовичу Бандері.
ты понимаешь шо это = 1 размах ручки(той шо пишут)
на, пранк
Кацапы в очередной раз лоханулись.
Узурпатор янукович отдыхает
Когда-то мухи и пчелы жили в одном доме. Все жужжали одинаково, были сыты пыльцой, нектаром и медом. Но однажды мухи решили, что пчелы их обманывают. Выбирая президента улья, мнение мух пчелами игнорируется и никак не учитывается на выборах. А весь мед пчелы разворовывают и не делятся с ними.
Договорились с медведем и с трутнями, и те, на выборах, при поддержке медведя, которому отдали весь мед за работу, посадили во главе улья какую-то муху. Так муха и стала руководить ульем, но мед там почему-то сам больше не захотел образовываться, да и пчелы, пошептавшись, куда-то слиняли.
С тех пор мухи жрут не мед, а г@вно, а пчелы всегда выгоняют трутней из ульев перед выборами.