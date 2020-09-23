Тіхановську в ЦВК Білорусі поставили перед дуже жорстким вибором - або її діти будуть сиротами, або вона покине країну, - прессекретарка політика

11 серпня в кабінеті глави ЦВК РБ білоруській опозиційній політику Світлані Тіхановській погрожували, що її діти залишаться сиротами, якщо вона не поїде з країни.

про це розповіла її прессекретарка Ганна Красуліна в інтерв'ю YouТube-каналу И грянул Грэм.

"Цілком очевидно, що вона поїхала не сама. Вона була поставлена ​​перед дуже жорстким вибором - або її діти ростимуть сиротами, або вона покине країну", - заявила Красуліна.

Також Красуліна додала, що їй цього досить, щоб зрозуміти вчинок Тіхановської і не засуджувати її за нього.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. Лукашенко оголосив про свою перемогу. Вже більше місяця в країні проходять протести проти чинної влади, які намагаються розганяти силовики.

11 серпня Тіхановська в кабінеті глави ЦВК Білорусі з листа зачитала звернення, в якому вона закликала прихильників не протистояти міліції. Опозиція вважає, що відео записали під тиском силовиків. Того ж дня Тіхановська виїхала в Литву.

17 вересня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій офіційно не визнав результати президентських виборів і Лукашенка як "президента Білорусі".