Коронація узурпатора може відбутися найближчими днями і таємно: білоруський Telegram-канал назвав ймовірні дати інавгурації Лукашенка

Інавгурація "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, може відбутися сьогодні, 23 вересня, о 12.00 або в кінці поточного тижня – на початку наступного, тобто 27-28 вересня. У будь-якому випадку, згідно із законодавством, церемонія має відбутися до 9 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруський Telegram-канал Nexta live з посиланням на власні джерела.

"Як відомо, диктатор зобов'язаний провести свою коронацію не пізніше 2 місяців з моменту "виборів" - до 9 жовтня. І Лукашенко навряд чи наважиться це робити відкрито, бо люди явно захочуть вийти на вулиці і сказати своє слово. Залишається тільки один варіант. Як ви вже здогадалися, це означає таємну церемонію.

За сьогодні ми отримали повідомлення про ймовірні дати: 23 вересня (сьогодні) о 12:00 або 27/28 вересня (неділя / понеділок). Але найбільш ймовірно, що процес коронації узурпатора може і правда пройти в неділю - про це побічно натякає факт того, що на сайті Президент-Готелю закрито бронювання номерів на 27, 28 і 29 вересня. Також наші російські джерела говорять про те, що в Мінську запрошені провідні російські чиновники, наприклад Рапота, Матвієнко, Бєглов", - сказано в повідомленні.

Також припускають, що інавгурацію можуть провести одночасно з сьомим форумом регіонів Білорусі та РФ, який буде 28-29 вересня.

Однак припускають, що Лукашенко навряд чи зважиться відкрито провести інавгурацію. Тому очікується, що це може бути таємна церемонія.

"Одне ми знаємо точно - провести свою інавгурацію у Лукашенка таємно не вийде. Та й сотні тисяч білорусів, які вийдуть на вулиці цього дня, явно скажуть своє слово", - пише Nexta.