2 521 12

Коронація узурпатора може відбутися найближчими днями і таємно: білоруський Telegram-канал назвав ймовірні дати інавгурації Лукашенка

Інавгурація "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, може відбутися сьогодні, 23 вересня, о 12.00 або в кінці поточного тижня – на початку наступного, тобто 27-28 вересня. У будь-якому випадку, згідно із законодавством, церемонія має відбутися до 9 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруський Telegram-канал Nexta live з посиланням на власні джерела.

"Як відомо, диктатор зобов'язаний провести свою коронацію не пізніше 2 місяців з моменту "виборів" - до 9 жовтня. І Лукашенко навряд чи наважиться це робити відкрито, бо люди явно захочуть вийти на вулиці і сказати своє слово. Залишається тільки один варіант. Як ви вже здогадалися, це означає таємну церемонію.

За сьогодні ми отримали повідомлення про ймовірні дати: 23 вересня (сьогодні) о 12:00 або 27/28 вересня (неділя / понеділок). Але найбільш ймовірно, що процес коронації узурпатора може і правда пройти в неділю - про це побічно натякає факт того, що на сайті Президент-Готелю закрито бронювання номерів на 27, 28 і 29 вересня. Також наші російські джерела говорять про те, що в Мінську запрошені провідні російські чиновники, наприклад Рапота, Матвієнко, Бєглов", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіхановську в ЦВК Білорусі поставили перед дуже жорстким вибором - або її діти будуть сиротами, або вона покине країну, - прессекретарка політика

Також припускають, що інавгурацію можуть провести одночасно з сьомим форумом регіонів Білорусі та РФ, який буде 28-29 вересня.

Однак припускають, що Лукашенко навряд чи зважиться відкрито провести інавгурацію. Тому очікується, що це може бути таємна церемонія.

"Одне ми знаємо точно - провести свою інавгурацію у Лукашенка таємно не вийде. Та й сотні тисяч білорусів, які вийдуть на вулиці цього дня, явно скажуть своє слово", - пише Nexta.

"Как известно, диктатор обязан провести свою коронацию не позднее 2 месяцев с момента "выборов" - до 9 октября. И Лукашенко едва ли осмелится это делать открыто, так как люди явно захотят выйти на улицы и сказать своё слово. Остаётся только один вариант. Как вы уже догадались, это означает тайную церемонию .Источник: https://censor.net/ru/n3220799

Буде, як пацюк, у норі.
23.09.2020 10:56 Відповісти
а смысл в тайной инаугурации? это мероприятие как раз должно быть максимально публичным, чтобы выполнить функцию легитимизации избранного кандидата.
23.09.2020 11:13 Відповісти
23.09.2020 10:56 Відповісти
сябры .......?????
23.09.2020 10:58 Відповісти
В таком случае комуняка-уголовник будет тайным, для своих холуев презом.
23.09.2020 11:00 Відповісти
а смысл в тайной инаугурации? это мероприятие как раз должно быть максимально публичным, чтобы выполнить функцию легитимизации избранного кандидата.
23.09.2020 11:13 Відповісти
В кремле?
23.09.2020 11:14 Відповісти
Видать в Беловежской Пуще.
23.09.2020 11:45 Відповісти
В Украину тоже ползуче надвигается рюський мир...В школах юго востока Украины, детей заставляют учебники покупать, ибо в школе НЕТ учебников на укр.языке, а в магазине - есть.
23.09.2020 11:20 Відповісти
Так приезжал монгол Шайбу с ордынской Московии и короновал уже управляющего западной колонией Лукашенко
23.09.2020 11:24 Відповісти
Монархи cев. кореи, зимбабве, венесуэлы, дух пол-пота из камбоджи уже приглашены... пуйло "поскромничал"..., на коронацию губернаторов табель о рангах ему не позволяет приехать... представлять пуйла будет его конь... по заморским делам.
23.09.2020 11:39 Відповісти
Вот те на! По данным ЦИК "за" проголосовало 80%. При такой поддержке - "тайное венчание"? Какая-то непонятная "воля" народа на выборах, что после них приходится прятаться от народа.
23.09.2020 11:42 Відповісти
брак насильный... может развалиться в любой день.... зато как хочется церемонии... поздравления будут за пределами зала... кирпичи и булыжники с коктейлями поздравители заготовили.
23.09.2020 11:54 Відповісти
Пацюча инавгурация оказывается сегодня уже прошла... тайно и без свидетелей...
23.09.2020 11:58 Відповісти
 
 