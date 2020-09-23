УКР
Спецоперацією "плівки Деркача" керує особисто Путін, - The Washington Post із посиланням на секретний звіт ЦРУ

Спецоперацією
Фото: Pablo Martinez Monsivais/AP

Президент Росії Володимир Путін і його найближче оточення, "ймовірно, направляють" російську операцію із зовнішнього впливу на втручання в президентські вибори 2020 року проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена, в якій беруть участь відомий український депутат Деркач, пов'язаний з особистим адвокатом президента Трампа.

Про це пише видання The Washington Post, посилаючись на звіт Центрального розвідувального управління, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел авторів статті, 31 серпня ЦРУ опублікувало оцінку російських зусиль із втручання у вибори у внутрішньому, секретному звіті під назвою CIA Worldwide Intelligence Review.

Документ містить деталі аналізу діяльності українського депутата ВР Андрія Деркача з розповсюдження принизливої ​​інформації про Байдена в США через лобістів, Конгрес, ЗМІ та контакти з діячами, близькими до президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна проводить слідство щодо записів, оприлюднених Деркачем, плівки на експертизі, - Венедіктова

"Ми оцінюємо, що президент Володимир Путін та найвищі російські чиновники знають і, можливо, керують операціями впливу Росії, спрямованими на приниження ексвіцепрезидента США, підтримку президента США та розпалювання суспільного розладу перед виборами в США в листопаді", - йдеться у звіті ЦРУ.

Раніше Управління директора національної розвідки та Міністерство фінансів визнали Деркача російським агентом, але публічно не повідомлялося, що ЦРУ, Агентство національної безпеки і ФБР - які також залучалися до написання секретного звіту - вважають Путіна безпосереднім куратором кампанії Деркача, йдеться у статті.

Видання також зазначає, що ЦРУ, АНБ і ФБР відмовилися коментувати цю інформацію, але жодне з трьох відомств не заперечує жодної деталі цього звіту.

The Washington Post нагадує, що 10 вересня Міністерство фінансів США ввело санкції проти Деркача, стверджуючи, що він "був активним російським агентом більш десяти років, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами". Міністр фінансів Стівен Мнучін 10 вересня заявив, що "Деркач і інші російські агенти використовують маніпуляції і обман для спроби вплинути на вибори в США та інших регіонах світу".

Заяви про втручання Росії та її агента Деркача у виборчу кампанію США зробив також директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Іваніна. Видання також нагадує, що минулого тижня директор ФБР Крістофер Рей посилався на заяву Іваніни під час свідчень перед Комітетом національної безпеки Палати представників Конгресу США. Рей заявив, що ФБР відслідковувало "дуже активні зусилля" Росії з метою очорнити віцепрезидента Байдена - пише The Washington Post.

+45
та кто ж.. вся зебильная мразь на Цензоре - в в главных ролях "подпевок" - бегала и орала (и продолжает орать) - цитируя методички из ольгино...
23.09.2020 11:16 Відповісти
+38
Ага

Спецоперацією "плівки Деркача" керує особисто Путін, - The Washington Post із посиланням на секретний звіт ЦРУ - Цензор.НЕТ 1563
23.09.2020 11:30 Відповісти
+37
Дружина скандального "свободівця" Мірошниченка влаштувалася в штаб «Перемоги Пальчевського»

Спецоперацией "пленки Деркача" руководит лично Путин, - The Washington Post со ссылкой на секретный отчет ЦРУ - Цензор.НЕТ 1912
23.09.2020 11:07 Відповісти
В первую очередь она финансируется за счет нашего газа.
23.09.2020 12:13 Відповісти
дебил, верней ЗЕбил. у меня 20 лет работа построена, вложены деньги, сколько ты не заработаешь за всю жизнь, твои дети и внуки. хотя я бы вас стерилизовал. вопрос-сколько налогов платишь ты, сколько помог армии с 14 года, патриот #уев.
23.09.2020 12:14 Відповісти
А Зе -пофик! Он в домике. "А я шо? Я нишо, шо сказали, то и делаю"!
23.09.2020 12:14 Відповісти
Спецоперацією "плівки Деркача" керує особисто Путін, - The Washington Post із посиланням на секретний звіт ЦРУ - Цензор.НЕТ 2986
23.09.2020 12:16 Відповісти
Там про елочку было. Путин-то ему, возможно, и нравится. В том-то и их беда
23.09.2020 17:50 Відповісти
а малолєтній дурачок їх анонсував. Правда кажуть, кого Бог хоче покарати- позбавляє того розуму.
23.09.2020 12:26 Відповісти
відомо, що Руді організовує захист в Штатах Фірташа, а тепер і Ігоря Валерійовича. Плівки вилучив Ермак іпередав деркачу - юніору разом з бізнесом в енергоатомі. Руді зимою зробив їм разом з Сашком медійний тренінг по вкиду інформації щодо Байдена. Але забули про яри, рижий америкос (замовник) просрав всю виборчу кампанію, навіть у бункері ховався від виборців, і вся затівка - коту під хвіст. Руді під ковпаком ФБР, відмовляється спілкуватись з ними до виборів. Його агентура, яка була в Україні, пішла на угоду з ФБР. І вся робота Деркача курям на сміх. Керівник операції Патрушев сховався від критики. А ЦРУ стала відома картина через своїх кротів в Кремлі, які сплять і бачать крах Патрушева-основної кремлівської башні. А наші як завжди - хотіли скроїти "костюмчик в талію" а одержали шаровари незрозумілого кольору. Як говорив славетний Михайло Михайлович Жванецкий - "а может.просто руки пацану помить"
23.09.2020 12:35 Відповісти
Знатно зеБилам и ватникам в рты насрал деркач.чавкают и добавки просят
23.09.2020 13:25 Відповісти
Спецслужбы США обнародовали информацию о том, что спецслужбы россии (параши) после победы на выборах Д. Трампа проводили массированную информационную компанию по дискредитации Украины.
Как всем известно именно россия через свои ботофермы и сетки фейковых аккаунтов влияла на выборы в США. Но после победы Трампа, наш враг - россия, сделала все, чтобы сместить фокус внимания и используя своих агентов влияния в Украине, скомпрометировать нас и сделать главными виновниками во вмешательстве во внутренние дела в США!
В этой спецоперации принимали активное участие целая сетка российских телеграм-каналов: разведчик, легитимный, резидент, дубинский про, бужанский, портнов, лукаш, шептун, бородатая бабушка, картель, ЗеРада, шарий, женщина с косой и т.д.
Будьте бдительны и после чтения этих сливных бачков мойте руки с мылом)
23.09.2020 13:29 Відповісти
Как росийские ботофермы могли повлиять на выборы в США? Каким образом ? Не доказано ни одним расследованием , ни фактами . Есть масса заявлений Демпартии . А то что Хиллари Клинтон была плохим кандидатом ни у кого сомнений не вызывало кроме самой Хиллари . А перед дебатами в нарушении законов Хиллари передавали список вопросов которые будет задавать модератор . Это и есть нарушение избирательного процесса .
23.09.2020 19:36 Відповісти
Спецоперацією "плівки Деркача" керує особисто Путін, - The Washington Post із посиланням на секретний звіт ЦРУ - Цензор.НЕТ 3048
23.09.2020 13:46 Відповісти
"матушка", так сать.
23.09.2020 14:08 Відповісти
байденовская газетёнка с безосом у них свои делишки
23.09.2020 13:51 Відповісти
Андре́й Леони́дович Де́ркач (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Андрі́й Леоні́дович Де́ркач; https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 19 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1967 1967 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA Днепропетровск , УССР) - украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA политик . Народный депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Верховной рады .

Кавалер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) ордена «За заслуги» III степени. Также высшие церковные ордена - Святого Равноапостольного князя Владимира, Преподобного Нестора-летописца, Святых Антония и Феодосия Печерских, Святого Димитрия Ростовского, Святого Феодосия Черниговская. Награждён государственным орденом Италии «За заслуги перед Итальянской Республикой» степени Командора.

Женат. Жена - Терехова Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии Киевского национального университета культуры и искусств.
В семье три дочери - Татьяна, Ксения и Екатерина - и два сына Григорий и Михаил.
Отец - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Деркач, Леонид Васильевич , бывший глава https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ Украины.

В 1990-1993 годы - слушатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Академии Министерства безопасности России , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юрист . Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .

Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации (Академия ФСБ России) - высшее военное учебное заведение, осуществляющее подготовку офицеров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91 Федеральной службы безопасности Российской Федерации и других российских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B спецслужб и спецслужб дружественных государств.
Академия образована https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 24 августа 1992 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 указом Президента Российской Федерации на базе Высшей школы КГБ им. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ф. Э. Дзержинского и Академии пограничных войскhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-1 [1] .
23.09.2020 15:23 Відповісти
Зрозуміло чому "Сткдент" зразу ж прокукурікав
23.09.2020 16:22 Відповісти
чому Деркач не заарештований?
23.09.2020 16:32 Відповісти
Американцы узеленским уже прямо гвоворят - у вас кацпские агенты уже в край оборзели а вы не чешитесь...
23.09.2020 17:18 Відповісти
У самих американцев китайские агенты не скрываються , работают открыто и ничего . А Китай для США более серьезная угроза чем расея .
23.09.2020 19:31 Відповісти
Я очень глубоко обеспокоен по этому поводу
23.09.2020 17:49 Відповісти
А Вашингтон Пост ничего не хочет написать про финансирование Китаем протестного движения в США Черные Жизни которые отвецтвенны за разбой , насилие , поджоги федеральных зданий , грабежи магазинов , избиение и убийства граждан ? Ах да это не укладываеться в планы левацки настроенных политиков Демпартии . То что пишет Деркач открыто в доступе от множества источников . Вот и видео где Байден открыто наговаривает себе состав преступления . Не интересует такая информация Вашингтон пост ?

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2019/12/10/2055859933200103472/640x360_MP4_2055859933200103472.mp4
23.09.2020 19:30 Відповісти
ТАК ПОСАДИТЕ ДЕРКАЧА !!!
24.09.2020 04:41 Відповісти
Ага, а еще путин сам разливает "Новичок" по бутылкам. Инфа 100%
24.09.2020 11:07 Відповісти
