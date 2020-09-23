Спецоперацією "плівки Деркача" керує особисто Путін, - The Washington Post із посиланням на секретний звіт ЦРУ
Президент Росії Володимир Путін і його найближче оточення, "ймовірно, направляють" російську операцію із зовнішнього впливу на втручання в президентські вибори 2020 року проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена, в якій беруть участь відомий український депутат Деркач, пов'язаний з особистим адвокатом президента Трампа.
Про це пише видання The Washington Post, посилаючись на звіт Центрального розвідувального управління, інформує Цензор.НЕТ.
За даними джерел авторів статті, 31 серпня ЦРУ опублікувало оцінку російських зусиль із втручання у вибори у внутрішньому, секретному звіті під назвою CIA Worldwide Intelligence Review.
Документ містить деталі аналізу діяльності українського депутата ВР Андрія Деркача з розповсюдження принизливої інформації про Байдена в США через лобістів, Конгрес, ЗМІ та контакти з діячами, близькими до президента.
"Ми оцінюємо, що президент Володимир Путін та найвищі російські чиновники знають і, можливо, керують операціями впливу Росії, спрямованими на приниження ексвіцепрезидента США, підтримку президента США та розпалювання суспільного розладу перед виборами в США в листопаді", - йдеться у звіті ЦРУ.
Раніше Управління директора національної розвідки та Міністерство фінансів визнали Деркача російським агентом, але публічно не повідомлялося, що ЦРУ, Агентство національної безпеки і ФБР - які також залучалися до написання секретного звіту - вважають Путіна безпосереднім куратором кампанії Деркача, йдеться у статті.
Видання також зазначає, що ЦРУ, АНБ і ФБР відмовилися коментувати цю інформацію, але жодне з трьох відомств не заперечує жодної деталі цього звіту.
The Washington Post нагадує, що 10 вересня Міністерство фінансів США ввело санкції проти Деркача, стверджуючи, що він "був активним російським агентом більш десяти років, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами". Міністр фінансів Стівен Мнучін 10 вересня заявив, що "Деркач і інші російські агенти використовують маніпуляції і обман для спроби вплинути на вибори в США та інших регіонах світу".
Заяви про втручання Росії та її агента Деркача у виборчу кампанію США зробив також директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Іваніна. Видання також нагадує, що минулого тижня директор ФБР Крістофер Рей посилався на заяву Іваніни під час свідчень перед Комітетом національної безпеки Палати представників Конгресу США. Рей заявив, що ФБР відслідковувало "дуже активні зусилля" Росії з метою очорнити віцепрезидента Байдена - пише The Washington Post.
Кавалер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) ордена «За заслуги» III степени. Также высшие церковные ордена - Святого Равноапостольного князя Владимира, Преподобного Нестора-летописца, Святых Антония и Феодосия Печерских, Святого Димитрия Ростовского, Святого Феодосия Черниговская. Награждён государственным орденом Италии «За заслуги перед Итальянской Республикой» степени Командора.
Женат. Жена - Терехова Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии Киевского национального университета культуры и искусств.
В семье три дочери - Татьяна, Ксения и Екатерина - и два сына Григорий и Михаил.
Отец - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Деркач, Леонид Васильевич , бывший глава https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ Украины.
В 1990-1993 годы - слушатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Академии Министерства безопасности России , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юрист . Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .
Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации (Академия ФСБ России) - высшее военное учебное заведение, осуществляющее подготовку офицеров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91 Федеральной службы безопасности Российской Федерации и других российских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B спецслужб и спецслужб дружественных государств.
Академия образована https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 24 августа 1992 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 указом Президента Российской Федерации на базе Высшей школы КГБ им. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ф. Э. Дзержинского и Академии пограничных войскhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-1 [1] .
