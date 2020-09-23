Ляшко про ймовірну дату початку вакцинації від COVID-19: "Червень 2021 року, не раніше"

9 вакцин нині перебувають на третій клінічній стадії випробувань. У них беруть участь понад 20 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами головного санлікаря, на пацієнтах перевіряють, чи формується імунна відповідь, чи захищає вона від захворювання.

"Тому наприкінці року сподіваємося, що будуть позитивні результати, і на 2021 рік, весна, трохи пізніше, ВООЗ прогнозує масові щеплення. Можна розраховувати на червень 2021 року, не раніше", - зазначив Ляшко.

