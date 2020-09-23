УКР
Ляшко про ймовірну дату початку вакцинації від COVID-19: "Червень 2021 року, не раніше"

9 вакцин нині перебувають на третій клінічній стадії випробувань. У них беруть участь понад 20 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами головного санлікаря, на пацієнтах перевіряють, чи формується імунна відповідь, чи захищає вона від захворювання.

"Тому наприкінці року сподіваємося, що будуть позитивні результати, і на 2021 рік, весна, трохи пізніше, ВООЗ прогнозує масові щеплення. Можна розраховувати на червень 2021 року, не раніше", - зазначив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ перебуватиме в "помаранчевій" зоні щонайменше до березня, - Рубан

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
+4
https://ibigdan.livejournal.com/25630066.html Сенсация. Россия первой в мире выпустила в продажу препарат от коронавируса!

На днях начались продажи отечественных таблеток Арепливир по цене всего 13230 рублей за пачку.
И не спешите кричать про "фуфломицин". Препарат действительно обладает широким противовирусным действием и в том числе действует на коронавирусы.

Умный человек сразу спросит меня "А в чём подвох?" Потому что умный человек понимает, что нынешняя Россия не то что неспособна сделать что-то "первой в мире", нынешнияя Россия вообще неспособна сделать хоть что-то работающее правильно.

Ну, что же, умный человек, конечно прав.

Новейшая Российская разработка - это препарат фавипиравир, разработанный в Японии, но из-за чрезвычайной токсичности этот препарат запрещен к применению в большинстве стран мира.

Единственная страна где он был допущен к применению в чрезвычайных ситуациях с рядом оговорок - это сама Япония. Оговорки эти такие, что и в Японии этот препарат тоже никогда не применялся.

Перпарат действительно пагубно вляет на вирусы, однако не излечивает вирусные заболевания, а лишь облегчает их течение. Поскольку эффект от препарата незначителен, а его токсичность многократно перекрывает потенциальную пользу, ни в одной стране мира он не поступает в аптеки.

Но если маркетинговые исследования показывают, что напуганный человек готов выложить 13230 р за то, чтобы купить надежду, то обязанностью государства является защитить население от действия криминальных группировок, пытающихся на этом нажиться.

Кроме случаев, когда государство само является криминальной группировкой.
https://www.facebook.com/a.m.shipilov/posts/4602305616506697 Андрей Шипилов
23.09.2020 11:28 Відповісти
+3
ой да ладно, эта лапша уже старая и спадает с ушей. Нет антител, повторное заражение, бла, бла, бла.
23.09.2020 11:19 Відповісти
+2
Не переболеют! Количество заболевших за 1 сутки меньше чем количество новорожденных. Такими темпами, ВСЕ не переболеют НИКОГДА (даже через 1000 лет)
23.09.2020 11:10 Відповісти
к этому времени уже все переболеют и забудут
23.09.2020 11:08 Відповісти
Не переболеют! Количество заболевших за 1 сутки меньше чем количество новорожденных. Такими темпами, ВСЕ не переболеют НИКОГДА (даже через 1000 лет)
23.09.2020 11:10 Відповісти
За 1000 лет даже при нынешней динамике прироста числа заболевших и падения рождаемости - легко. А в обозримом будущем это возможно лишь в том случае, если динамика прироста числа заболевших сохранится на текущем уровне, в чем никакой уверенности нет.
23.09.2020 11:26 Відповісти
И да, ты еще не учел смертность:

Рождаемость в среднем: 1 242 чел/день

Смертность:в среднем 1 759 чел/день (без COVID-19) плюс эмиграция.
Дальше сам посчитаешь или тебе посчитать?
Единственное, в чем ты прав - некоторые не успеют переболеть коронавирусом и умрут раньше.
23.09.2020 11:30 Відповісти
Да не важно (хоть я ошибся и заражение выше рождаемости)
Упрощенно можно считать (идеальные условия никто не рождается никто не умирает) 37 000 000 населения 3 500 в сутки = 10 571 суток для полного заражения = 28 лет!
А теперь давайте вспомним, что есть прирост и смертность, т.е. каждые сутки происходит частичное замещение больных здоровыми....Т.е. нужно гораздо больше 28 лет!!!
Для того чтобы мы переболели за 1 год счет заболевших должен перевалить за 100 000 в сутки
23.09.2020 12:06 Відповісти
А про отсутствие иммунитета после ковид-19 - не, не слышали?! Антитела сохраняются МАКСИМУМ 2 месяца, у нас уже есть случаи повторного заражения этой заразой. Так что эта зараза - "песенка без конца", разве что когда вирус окончательно мутирует и ослабеет
показати весь коментар
23.09.2020 11:12 Відповісти
ой да ладно, эта лапша уже старая и спадает с ушей. Нет антител, повторное заражение, бла, бла, бла.
23.09.2020 11:19 Відповісти
Глупо отрицать очевидное и общеизвестное.
23.09.2020 11:22 Відповісти
глупо, не отрицай. Кто не дает, у нас свободная страна.
23.09.2020 11:52 Відповісти
А по делу-то и нечего возразить!
От мозгов ты "свободный" - вот это точно.
23.09.2020 21:34 Відповісти
Дело не в том, что антитела сохраняются недолго. А в том, что во-первых вирус ОЧЕНЬ быстро мутирует и антитела не подходят к новым штаммам. А во-вторых может с большей вероятностью включиться т.н. ADE - антителозависимое усиление инфекции, которое уже было подтверждено для COVID-19, и оно очень опасно для людей с хорошим иммунитетом.
23.09.2020 11:35 Відповісти
Ага, для тех, кто таки переживет эту зиму.
23.09.2020 11:10 Відповісти
Зе-бобики переживут - они изначально отмороженные холод им не страшен, да и шерсть у их густая, что можно на снегу спать
23.09.2020 11:11 Відповісти
Не обижай бобиков - они таки "друг человека"!
23.09.2020 11:14 Відповісти
Я ж не обижаю, а даже наоборот, расписал какие они породистые
23.09.2020 11:17 Відповісти
Не льсти этим нашим "породистым",
23.09.2020 11:23 Відповісти
23.09.2020 11:28 Відповісти
23.09.2020 11:35 Відповісти
Про этот фуфломицин. Короче это дженерик японского припарата от грипа, древнего какого-то
https://youtu.be/AwqWnG2ZofY?t=77
23.09.2020 12:16 Відповісти
Там про это и написано.
Одним словом: пусть сами своё жрут.
23.09.2020 13:00 Відповісти
не раскрыта тема что "Ковид" - это дымовая завеса, и что "принесет" "повальная" "вакцинизация"....
23.09.2020 11:30 Відповісти
23.09.2020 11:36 Відповісти
23.09.2020 11:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OiqpeB2GQHQ Маски способствуют заболеванию COVID-19. Поэтому нас заставляют маски носить.
23.09.2020 14:41 Відповісти
 
 