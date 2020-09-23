2 024 24
Ляшко про ймовірну дату початку вакцинації від COVID-19: "Червень 2021 року, не раніше"
9 вакцин нині перебувають на третій клінічній стадії випробувань. У них беруть участь понад 20 тисяч осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За словами головного санлікаря, на пацієнтах перевіряють, чи формується імунна відповідь, чи захищає вона від захворювання.
"Тому наприкінці року сподіваємося, що будуть позитивні результати, і на 2021 рік, весна, трохи пізніше, ВООЗ прогнозує масові щеплення. Можна розраховувати на червень 2021 року, не раніше", - зазначив Ляшко.
Рождаемость в среднем: 1 242 чел/день
Смертность:в среднем 1 759 чел/день (без COVID-19) плюс эмиграция.
Дальше сам посчитаешь или тебе посчитать?
Единственное, в чем ты прав - некоторые не успеют переболеть коронавирусом и умрут раньше.
Упрощенно можно считать (идеальные условия никто не рождается никто не умирает) 37 000 000 населения 3 500 в сутки = 10 571 суток для полного заражения = 28 лет!
А теперь давайте вспомним, что есть прирост и смертность, т.е. каждые сутки происходит частичное замещение больных здоровыми....Т.е. нужно гораздо больше 28 лет!!!
Для того чтобы мы переболели за 1 год счет заболевших должен перевалить за 100 000 в сутки
От мозгов ты "свободный" - вот это точно.
На днях начались продажи отечественных таблеток Арепливир по цене всего 13230 рублей за пачку.
И не спешите кричать про "фуфломицин". Препарат действительно обладает широким противовирусным действием и в том числе действует на коронавирусы.
Умный человек сразу спросит меня "А в чём подвох?" Потому что умный человек понимает, что нынешняя Россия не то что неспособна сделать что-то "первой в мире", нынешнияя Россия вообще неспособна сделать хоть что-то работающее правильно.
Ну, что же, умный человек, конечно прав.
Новейшая Российская разработка - это препарат фавипиравир, разработанный в Японии, но из-за чрезвычайной токсичности этот препарат запрещен к применению в большинстве стран мира.
Единственная страна где он был допущен к применению в чрезвычайных ситуациях с рядом оговорок - это сама Япония. Оговорки эти такие, что и в Японии этот препарат тоже никогда не применялся.
Перпарат действительно пагубно вляет на вирусы, однако не излечивает вирусные заболевания, а лишь облегчает их течение. Поскольку эффект от препарата незначителен, а его токсичность многократно перекрывает потенциальную пользу, ни в одной стране мира он не поступает в аптеки.
Но если маркетинговые исследования показывают, что напуганный человек готов выложить 13230 р за то, чтобы купить надежду, то обязанностью государства является защитить население от действия криминальных группировок, пытающихся на этом нажиться.
Кроме случаев, когда государство само является криминальной группировкой.
https://www.facebook.com/a.m.shipilov/posts/4602305616506697 Андрей Шипилов
https://youtu.be/AwqWnG2ZofY?t=77
Одним словом: пусть сами своё жрут.