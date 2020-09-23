Після місцевих виборів спалаху захворюваності на COVID-19 не буде, - Рубан

Після проведення місцевих виборів в Україні не буде спалаху захворюваності на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан зазначив, що до спалаху призводить тривале спілкування в організованих колективах, і на виборах такого не буде.

"Вибори - це той захід, де спалаху не буде. Тому що до спалаху призводить тривале спілкування в організованих колективах, понад 15 осіб. На виборах такого спілкування немає", - зазначив Рубан.

Чиновник додав, що на виборах мають дотримуватися трьох речей: обмежене спілкування, провітрювання приміщень і дотримання санітарних правил.

"Якщо комісія сидить, дотримується маскового режиму, приміщення провітрюється, а загальне якесь спілкування в приміщеннях без вентиляції, то це стовідсоткове інфікування", - сказав Рубан.

Також читайте: Київ перебуватиме в "помаранчевій" зоні щонайменше до березня, - Рубан