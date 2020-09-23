УКР
Новини Коронавірус і карантин
2 328 18

Після місцевих виборів спалаху захворюваності на COVID-19 не буде, - Рубан

Після проведення місцевих виборів в Україні не буде спалаху захворюваності на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан зазначив, що до спалаху призводить тривале спілкування в організованих колективах, і на виборах такого не буде.

"Вибори - це той захід, де спалаху не буде. Тому що до спалаху призводить тривале спілкування в організованих колективах, понад 15 осіб. На виборах такого спілкування немає", - зазначив Рубан.

Чиновник додав, що на виборах мають дотримуватися трьох речей: обмежене спілкування, провітрювання приміщень і дотримання санітарних правил.

"Якщо комісія сидить, дотримується маскового режиму, приміщення провітрюється, а загальне якесь спілкування в приміщеннях без вентиляції, то це стовідсоткове інфікування", - сказав Рубан.

Також читайте: Київ перебуватиме в "помаранчевій" зоні щонайменше до березня, - Рубан

Автор: 

карантин (18172) місцеві вибори (1367) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+4
А доллар упадет?
показати весь коментар
23.09.2020 11:10 Відповісти
+2
То есть избирательные штабы, комиссии это не организованные коллективы?
показати весь коментар
23.09.2020 11:13 Відповісти
+2
Козе понятно, что вирус имеет чисто политическое происхождение.
показати весь коментар
23.09.2020 12:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
А доллар упадет?
показати весь коментар
23.09.2020 11:10 Відповісти
Да до 32.
показати весь коментар
23.09.2020 11:16 Відповісти
После выборов.
показати весь коментар
23.09.2020 12:07 Відповісти
Сегодняшняя власть самая честная за все годы Украины.
показати весь коментар
23.09.2020 11:11 Відповісти
Хитрый ты Толик, и нашим и вашим.
показати весь коментар
23.09.2020 11:16 Відповісти
То есть избирательные штабы, комиссии это не организованные коллективы?
показати весь коментар
23.09.2020 11:13 Відповісти
Откуда инфа чувак? Из центра управления Космосом?А если будет и Ветер Перемен споет Виктор Цой?
показати весь коментар
23.09.2020 11:16 Відповісти
В него дух Ванги вселился.
показати весь коментар
23.09.2020 12:08 Відповісти
значит от празднований дней города вспышка будет, а от выборов не будет. Не пойму логики зевласти.
показати весь коментар
23.09.2020 11:23 Відповісти
Зеленский и компания под Колпаком Прокуратуры США за отмывания бабла в Приватбанке.Жаль что не читаете Нюь-Йорк Таймс и Вашингтон пост...
показати весь коментар
23.09.2020 11:25 Відповісти
Так пости прямо сюда, Гугл транслейт как-нибудь поможет.
показати весь коментар
23.09.2020 11:32 Відповісти
А коронавирусу об этом сообщили, а то может не знать?
показати весь коментар
23.09.2020 11:32 Відповісти
Председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что к вспышке приводит длительное общение в организованных коллективах.... значит ЦИК и избиркомы не организованные коллективы ? сколько десятков тысяч теть будет сидет по всей стране выдавать бюллетени ?
показати весь коментар
23.09.2020 11:41 Відповісти
Ага. Быстро поднятое упавшим не считается.
показати весь коментар
23.09.2020 11:56 Відповісти
Сказал "не будет", значит, не будет. Классно!
показати весь коментар
23.09.2020 12:15 Відповісти
Козе понятно, что вирус имеет чисто политическое происхождение.
показати весь коментар
23.09.2020 12:25 Відповісти
только зеленые дегенераты открывают хавальник, народ офигивает
нет что бы промолчать, можно и за умного сойти
показати весь коментар
23.09.2020 12:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OiqpeB2GQHQ Маски способствуют заболеванию COVID-19. Поэтому нас заставляют маски носить.
показати весь коментар
23.09.2020 14:35 Відповісти
 
 