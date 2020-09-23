Завантаження ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% в Києві і 11 областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 23 вересня Київ і 22 області України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок в лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Київській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Водночас захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Таким чином, вимогам для пом'якшення каранатину відповідають лише Кіровоградська та Херсонська області.

