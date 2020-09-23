У Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей. ФОТО

Церемонія інавгурації Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, в ці хвилини відбувається в Палаці Незалежності

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише БЕЛТА.

На церемонію інавгурації запрошено кілька сотень людей. Серед них вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури і спорту.

Відповідно до Конституції Республіки Білорусь, президент вступає на посаду після складання присяги такого змісту: "Вступаючи на посаду Президента Республіки Білорусь, урочисто присягаюся вірно служити народу Республіки Білорусь, поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, дотримуватися і захищати Конституцію Республіки Білорусь, свято і сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки".

Поклавши праву руку на Конституцію, Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про складання присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила Олександру Лукашенку посвідчення Президента Республіки Білорусь.

Уперше в історії Білорусі інавгурація ніяк не анонсувалася.

Нагадаємо, раніше Telegram-канал Nexta повідомив, що інавгурація "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, може відбутися сьогодні, 23 вересня, о 12:00 або наприкінці поточного тижня - на початку наступного, тобто 27-28 вересня.

Водночас у ЦВК журналістам "РИА Новости" повідомили, що не чули про інавгурацію Лукашенка, але сама глава комісії Лідія Єрмошина кудись поїхала.