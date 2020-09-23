УКР
У Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей. ФОТО

Церемонія інавгурації Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, в ці хвилини відбувається в Палаці Незалежності

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише БЕЛТА.

На церемонію інавгурації запрошено кілька сотень людей. Серед них вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури і спорту.

Відповідно до Конституції Республіки Білорусь, президент вступає на посаду після складання присяги такого змісту: "Вступаючи на посаду Президента Республіки Білорусь, урочисто присягаюся вірно служити народу Республіки Білорусь, поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, дотримуватися і захищати Конституцію Республіки Білорусь, свято і сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки".

Поклавши праву руку на Конституцію, Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про складання присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила Олександру Лукашенку посвідчення Президента Республіки Білорусь.

Уперше в історії Білорусі інавгурація ніяк не анонсувалася.

Нагадаємо, раніше Telegram-канал Nexta повідомив, що інавгурація "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, може відбутися сьогодні, 23 вересня, о 12:00 або наприкінці поточного тижня - на початку наступного, тобто 27-28 вересня.

Водночас у ЦВК журналістам "РИА Новости" повідомили, що не чули про інавгурацію Лукашенка, але сама глава комісії Лідія Єрмошина кудись поїхала.

+37
лукашеску идет до конца. а до своего или страны увидим в ближайшее время.
23.09.2020 11:45 Відповісти
+34
Во Дворце Независимости прошла инаугурация захватившего власть в Беларуси Лукашенко. Впервые в истории страны событие никак не анонсировалось - Цензор.НЕТ 7261
23.09.2020 11:50 Відповісти
+32
Наш Майдан теж не за три дні був.
Правда просрали його за один день.
21.04.2019
23.09.2020 11:56 Відповісти
Не скажи. Вон кипрские мерзавцы поддерживают убийства,
избиения и расправы в Беларуси, не позволяя ввести санкции
23.09.2020 14:10 Відповісти
Они с Турцией воюют...
24.09.2020 10:27 Відповісти
Ну, шо сябры, я вас таки поздравляю. БелГЛАГ состоялся. Ай яй яй, а кто же это сделал? Вот вы это и сделали. За 26 лет своего голосования. Теперь оно с вами это это же сделает, я имею в виду ГОЛО СОВАНИЕ. И голо совать вам будут долго и весело. Ну, надеюсь вы поняли. А кто не понял, после того, как с ним в КГБ или МВД проведут процедуру голо сования, поймет.
23.09.2020 13:35 Відповісти
Ты определись"старый", который зольдат.Ещё недавно ты тут на форме кричал-кто , если не лукашенко, главный друг Украины.
23.09.2020 13:45 Відповісти
Поздравляю вас СОВРАМШИ.
Представьте доказателбтства того, что вы тут ляпнули в отношении меня.
23.09.2020 15:05 Відповісти
Нам тут пофиг, какое говно у вас будет, потому что одно говно. Вы про себя сейчас думайте.
23.09.2020 15:35 Відповісти
Ну, шо, балалаечник вы наш, лаптеногий, где подтверждение вашего высера? Шо, нету? Тогда вы ПЕНЗЮК.
23.09.2020 16:37 Відповісти
Але, Андруша из Параши, так где подтверждение? Шо, по сей час не нашлось? Так я имею вам сказать шо вы таки потомственный ПЕНЗЮК. Дед и прадед ваши были пензюками, папа ваш пензюк, мама ваша пензючка, вы пензюк женатый на пензючке или женитесь на ней и нарожает она вам пензюков и внуки с правнуками ваши будут пензюками.
23.09.2020 20:02 Відповісти
Что ты там раскукарекался старый сраный сапог,на обиженных хрен ложат или воду возят.И не трогай сраная свинья моих близких своим грязным языком.Один хрен несесь на форумах полную бредятину,это факт.
23.09.2020 22:30 Відповісти
Так на вас ее и возят, пензюк вы наш лапотный. Где доказательства вашего высера? Опять нет? Ну тогда не только вы, лживый парашный пензюк, но и вся родня ваша брехливые парашные пензюки.😀😃😄😅🤣😂
24.09.2020 05:44 Відповісти
Бацька це комуняцький непотріб, його місце біля чаушеску.
23.09.2020 20:15 Відповісти
кто про что, а русскомирцы завели свою любимую тему...
23.09.2020 13:54 Відповісти
Первое, - к СРУскому миру не имню ни кпкого отношения в отличии от вас.
Второе, - в вашем нике ошибка, вы пишите Беларус3000, а надо писать Беларусь200.
23.09.2020 15:08 Відповісти
не надо злорадствовать над Белорусами,они делают то,что могут
https://censor.net/ru/user/163398, просто надо стараться оставаться человеком
23.09.2020 18:08 Відповісти
Да, что вы говорите?! И где вы увидели у меня злорадство? Простая констатация фактов, и не более. Мне их искрене жаль. От всей души моего большого, да, что там большого, ОГРОМНОГО И ДОБРОГО СЕРДЦА. ЖалЬ, как ТЕРПИЛ. Да, как вы говорите, делают таки ВСЕ что могут? Согласен с вами, на сей момент ВСЕ, ЧТО ОНИ МОГУТ, ЭТО БЫТЬ ТЕРПИЛАМИ. Как и все прелыдущие 26 лет подряд.
23.09.2020 18:52 Відповісти
Жопа так и ищет приключений на свою голову!!!
Лови!!!!!
23.09.2020 14:01 Відповісти
Сябры- стадо бесхребетных баранов !!!!! Целуйте .......
23.09.2020 14:05 Відповісти
Твои сябры лошадь за оврагом доедают и запивают бояркой.
23.09.2020 14:11 Відповісти
У нас, хто пройшов Майдан, не ображає тих, хто робить свій Майдан своїм шляхом.
Удачі вам і перемоги.
Вона буде. Як не сьогодні, то через якийсь, але реально осяжний, час.
23.09.2020 14:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/120135. Друже не обращай внимание на ********** троллей,типа https://censor.net/ru/user/375637,

они тут часто пасутся
23.09.2020 18:11 Відповісти
Ну просто, підпільний Киндрат!
23.09.2020 14:47 Відповісти
исходя из событий... белорусь можно смело называть фейком или колхозным недоразумением... свобода не для рабов.
23.09.2020 14:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/390832-хуйловский тролль,к украинцам не имеет никакого отношения
23.09.2020 18:12 Відповісти
У Батьки есть два путя - либо он ведёт народ Беларуси в Сев.Корею либо народ ведёт его в Гаагу.
23.09.2020 15:03 Відповісти
еще к стенке
23.09.2020 15:36 Відповісти
Поздравление бацьке!!! Молодца, выстоял, не сбежал как наш Янык!!!! Мужик!!!
23.09.2020 15:07 Відповісти
ваш янык... не означает НАШ.
23.09.2020 15:13 Відповісти
Ваш овощ? Мсье каряк?
23.09.2020 16:30 Відповісти
Вот и все.
Привет махателям шариками-цветочками.
Это ваш президент еще на 5 лет.
23.09.2020 15:15 Відповісти
То хай тепер ті кілька сотень людей беруть лопати і працюють за всю країну
23.09.2020 15:17 Відповісти
Пришёл как вор, уйдёт как трус(не кролик 😁)!
23.09.2020 16:01 Відповісти
усатая Шлюха организовала тайный сходничек))))) все что нужно знать о его "выборах"!!!
23.09.2020 16:21 Відповісти
23.09.2020 17:35 Відповісти
Лука пробил дно: ведет себя в собственной стране как вор,прячется от собственного народа
23.09.2020 18:17 Відповісти
Инаугурация вора?
А, теперь это "вор в законе".
23.09.2020 18:19 Відповісти
Люди пока не готовы умирать за Тихановскую прости госсподи. Цветочки букетики шарики - это пока максимум. Но альтернативы то никто не предлагает. Может Запад распостер объятия? Тишина. АКитай стал бы сверхлдержавой без западных производств. Еще ли 200 ласточек бы жрали. Так и у нас. Для большого скачка нужна помощь. Прозябать на задворках никому не охото. Народ против враньяи беспредела. Но настоящей то цели нет. Я уверен ее при желании "коллективного запада" можно сформулировать но почемуто этого не происходит. Зато коллективный путин не спит в шапку и дейтсвует. Может быть там у них договорнячок? Я х.з.
23.09.2020 18:26 Відповісти
А зачем коллективному западу вам помогать? Вот что из вас делать конкурентов их экономики?
23.09.2020 22:00 Відповісти
Все что скоропостижно - от лукавого.
Все что тайно - от лукавого.
Лукавый - черт, чертовня, сатанизм, подлость, трусоть.
23.09.2020 18:29 Відповісти
Рабовладелец, говорит не куда от меня не денетесь
23.09.2020 18:40 Відповісти
Зелёная шмаркля, поддержишь Луку??
23.09.2020 18:48 Відповісти
Лукашенко - подпольный президент
23.09.2020 18:53 Відповісти
Есть люди, которые жрут под одеялом, бывает...
Но чтобы инаугурацию под одеялом проводить - это новость)
23.09.2020 18:55 Відповісти
Какая разница с помпой или без. .Главное ему удостоверение выдали, что Прэзыдэнт. Теперб делай, что хочешь
23.09.2020 19:02 Відповісти
не все однозначно в Белоруссии
,,ЕС очень очень --- озабочено,,
23.09.2020 19:03 Відповісти
Европа дала Луке понять, что сильно мешать ему не будут. Так, только на словах Лишь бы слегка притормозил с Союзным государством
23.09.2020 19:05 Відповісти
и коля, такой молодой! с двумя рожками у трибуны. как санчо панса. только рогатый. как и йа го бацька ))
23.09.2020 19:24 Відповісти
до поки у нас, в Білорусі та на московії будуть посади президентів з повноваженнями яких не мали навіть царі, а тим більше королі. Тут буде те що Є. Ніяка економіка, освіта, медицина, відсутність доріг тощо...
23.09.2020 20:08 Відповісти
Инаугурация Лукашенко, тайная она или нет, является свидетельством того, что решения, которые он будет принимать после инаугурации, необходимо будет выполнять. Познав коварную суть прозападной демократии, которая, по определению, не совместима с национальными интересами народов, которые стремятся к самоидентификации, Лукашенко, ради национальных интересов Беларуси, вынужден будет искать способы, чтобы освободится от её мёртвой хватки. Я, например, не понимаю, по какому такому праву, партии, предлагающие своим потенциальным избирателям свои программы по улучшению жизни всего народа, сразу же после победы на выборах, начинает формировать свою партийную власть, под видом государственной (всенародной). Ведь программа партии - это всего лишь намерения, которые она обязана пред своими избирателями воплотить в жизнь, придя к власти. В реальной же жизни, эти партийные программные намерения, которые позволили партии придти к государственной власти, могут оказаться, не только неосуществимы в реальной жизни, но и быть всего лишь блефом. Поэтому, на мой взгляд, государственная власть должна осуществляться только профессионалами на постоянной основе. Долг же партий, победивших на выборах пред своими избирателями - это принятые ими таких законов, которые содействовали бы реализации их программ с помощью профессионалов во власти.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня сентябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
23.09.2020 22:49 Відповісти
