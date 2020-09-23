У Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей. ФОТО
Церемонія інавгурації Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, в ці хвилини відбувається в Палаці Незалежності
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише БЕЛТА.
На церемонію інавгурації запрошено кілька сотень людей. Серед них вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури і спорту.
Відповідно до Конституції Республіки Білорусь, президент вступає на посаду після складання присяги такого змісту: "Вступаючи на посаду Президента Республіки Білорусь, урочисто присягаюся вірно служити народу Республіки Білорусь, поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, дотримуватися і захищати Конституцію Республіки Білорусь, свято і сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки".
Поклавши праву руку на Конституцію, Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про складання присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила Олександру Лукашенку посвідчення Президента Республіки Білорусь.
Уперше в історії Білорусі інавгурація ніяк не анонсувалася.
Нагадаємо, раніше Telegram-канал Nexta повідомив, що інавгурація "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, може відбутися сьогодні, 23 вересня, о 12:00 або наприкінці поточного тижня - на початку наступного, тобто 27-28 вересня.
Водночас у ЦВК журналістам "РИА Новости" повідомили, що не чули про інавгурацію Лукашенка, але сама глава комісії Лідія Єрмошина кудись поїхала.
избиения и расправы в Беларуси, не позволяя ввести санкции
Представьте доказателбтства того, что вы тут ляпнули в отношении меня.
Второе, - в вашем нике ошибка, вы пишите Беларус3000, а надо писать Беларусь200.
https://censor.net/ru/user/163398, просто надо стараться оставаться человеком
Лови!!!!!
Удачі вам і перемоги.
Вона буде. Як не сьогодні, то через якийсь, але реально осяжний, час.
они тут часто пасутся
Привет махателям шариками-цветочками.
Это ваш президент еще на 5 лет.
А, теперь это "вор в законе".
Все что тайно - от лукавого.
Лукавый - черт, чертовня, сатанизм, подлость, трусоть.
Но чтобы инаугурацию под одеялом проводить - это новость)
Какая разница с помпой или без. .Главное ему удостоверение выдали, что Прэзыдэнт. Теперб делай, что хочешь
,,ЕС очень очень --- озабочено,,
Инаугурация Лукашенко, тайная она или нет, является свидетельством того, что решения, которые он будет принимать после инаугурации, необходимо будет выполнять. Познав коварную суть прозападной демократии, которая, по определению, не совместима с национальными интересами народов, которые стремятся к самоидентификации, Лукашенко, ради национальных интересов Беларуси, вынужден будет искать способы, чтобы освободится от её мёртвой хватки. Я, например, не понимаю, по какому такому праву, партии, предлагающие своим потенциальным избирателям свои программы по улучшению жизни всего народа, сразу же после победы на выборах, начинает формировать свою партийную власть, под видом государственной (всенародной). Ведь программа партии - это всего лишь намерения, которые она обязана пред своими избирателями воплотить в жизнь, придя к власти. В реальной же жизни, эти партийные программные намерения, которые позволили партии придти к государственной власти, могут оказаться, не только неосуществимы в реальной жизни, но и быть всего лишь блефом. Поэтому, на мой взгляд, государственная власть должна осуществляться только профессионалами на постоянной основе. Долг же партий, победивших на выборах пред своими избирателями - это принятые ими таких законов, которые содействовали бы реализации их программ с помощью профессионалов во власти.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня сентябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме