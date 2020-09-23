За добу COVID-19 виявили у 307 жителів Києва, серед них 37 дітей, п'ять осіб померли, - Кличко
Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в Києві вже 20 335.
Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість нових випадків COVID-19 в Києві, на жаль, не зменшується. Упродовж минулої доби захворіли ще 307 осіб. З них 37 дітей. П'ятеро хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 330 киян. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 20 335", - зазначив мер.
Серед захворілих 161 жінка віком від 21 до 90 років і 16 дівчаток від чотирьох місяців до 17 років. А також 109 чоловіків від 18 до 93 років і 21 хлопчик від 1 до 17 років. Захворіли також 9 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 37 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 114 осіб. Всього коронавірус побороли 6 043 жителі Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 58, Дарницькому - 50, Дніпровському - 36", - підкреслив мер Києва.
