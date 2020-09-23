Главі Харківського окружного адмінсуду, викритій у наданні $3 тис. хабаря, повідомлено про підозру, - САП

Главі Харківського окружного адмінсуду, раніше викритій на передачі хабаря, повідомлено про підозру.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

"22 вересня 2020 року прокурорами САП за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора повідомлено про підозру одній з керівників Харківського окружного адміністративного суду, викритій напередодні на наданні неправомірної вигоди. Так, судді інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, тобто надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила главу Харківського окружного адміністративного суду на передачі хабаря.

Чиновниця здійснювала тиск на одного із суддів для ухвалення необхідної судової постанови в адміністративній справі щодо земельного питання. За ухвалення суддею "правильного" рішення глава суду передала 3 тис. доларів США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Харківські поліцейські затримали воєнкома під час одержання хабаря в 8,5 тис. грн. ФОТОрепортаж