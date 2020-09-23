УКР
Главі Харківського окружного адмінсуду, викритій у наданні $3 тис. хабаря, повідомлено про підозру, - САП

Главі Харківського окружного адмінсуду, раніше викритій на передачі хабаря, повідомлено про підозру.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

"22 вересня 2020 року прокурорами САП за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора повідомлено про підозру одній з керівників Харківського окружного адміністративного суду, викритій напередодні на наданні неправомірної вигоди. Так, судді інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, тобто надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила главу Харківського окружного адміністративного суду на передачі хабаря.

Чиновниця здійснювала тиск на одного із суддів для ухвалення необхідної судової постанови в адміністративній справі щодо земельного питання. За ухвалення суддею "правильного" рішення глава суду передала 3 тис. доларів США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Харківські поліцейські затримали воєнкома під час одержання хабаря в 8,5 тис. грн. ФОТОрепортаж

хабар (4773) суд (11812) Харків (5844)
а она что? послала наверное, как вовки киевские..., а ниче вы ей не сделаете, а если сделаете, так мы заплатим потом за вынужденный прогул такого хорошего человека...
23.09.2020 12:17 Відповісти
Статья 29. Председатель апелляционного суда 1. Председатель апелляционного суда: 1) представляет суд как орган государственной власти в отношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами; 2) определяет административные полномочия заместителей председателя апелляционного суда; 3) контролирует эффективность деятельности аппарата суда, вносит Главе Государственной судебной администрации Украины представления о назначении на должность руководителя аппарата суда, заместителя руководителя аппарата суда и о освобождении их из должностей, а также о применении к руководителю аппарата суда, его заместителя поощрения или наложения дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством; 4) выдает на основании акта о избрании на должность судьи или освобождения судьи с должности соответствующий приказ; 5) сообщает Высшую квалификационную комиссию судей Украины о наличии вакантных должностей в апелляционном суде в десятидневный срок с дня их образования; 6) обеспечивает выполнение решений собраний судей апелляционного суда; 7) контролирует ведение и анализ судебной статистики, организует изучение и обобщение судебной практики, заботится о информационно-аналитическом обеспечении судей с целью повышения качества судопроизводства; 8) обеспечивает выполнение требований относительно повышения квалификации судей апелляционного суда; 8 1 ) осуществляет полномочия следственного судьи и назначает из числа судей апелляционного суда судей (судью) для осуществления таких полномочий в случаях, предусмотренных процессуальным законом; (часть первая статьи 29 дополнена пунктом 8 1 по закону Украины от 13.04.2012 г. N 4652-VI) 9) осуществляет другие полномочия, определенные законом.
23.09.2020 12:37 Відповісти
ДА ОТКУПИТСЯ ЖИВОТНОЕ 100 ПУДОВ.... ОНА ТАМ НАСКИРДОВАЛА СЕБЕ ТАКИХ ПО 3 ТЫСЯЧИ СОТНИ РАЗ ДАВНО В ЗАГАШНИК.... у нас видать никто не сидел. не сидит и сидеть не будет ещё чёрт знает сколько времени. и при какой власти...((
23.09.2020 13:35 Відповісти
 
 