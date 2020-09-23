Після інавгурації Лукашенка опозиція Білорусі закликала до безстрокової акції непокори: Вимагаємо нових виборів

Білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми ніколи не погодимося з фальсифікацією і вимагаємо нових виборів! Закликаємо всіх розпочати безстрокову акцію непокори", - написав член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко в своєму ТГ-каналі.

Він також назвав "безпрецедентною ситуацією" інавгурацію Лукашенка, яка відбулася "в обстановці таємниці і секретності".

"Сьогодні ми стали свідками безпрецедентної ситуації. Президент, який іде, стверджує, що набрав понад 80 відсотків голосів на виборах, провів спецоперацію зі своєї самоінавгурації. Під охороною ОМОН, в обстановці таємниці і секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників. Де радісні громадяни? Де дипломатичний корпус?" - зазначив Латушко.

Читайте також: Зеленський: "Чесні вибори президента Білорусі - найкращий вихід із кризи"

Як повідомлялося раніше, у Палаці Незалежності відбулася інавгурація Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Вперше в історії країни подія не анонсувалося.

Вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК підсумками, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основну опонентку Світлану Тіхановську - 10,12%. Масові акції протесту проти підсумків виборів тривають у країні вже більш як місяць.

Європейський Союз не визнає Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.

Лукашенко займає пост президента з 1994 року.