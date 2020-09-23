Після інавгурації Лукашенка опозиція Білорусі закликала до безстрокової акції непокори: Вимагаємо нових виборів
Білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми ніколи не погодимося з фальсифікацією і вимагаємо нових виборів! Закликаємо всіх розпочати безстрокову акцію непокори", - написав член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко в своєму ТГ-каналі.
Він також назвав "безпрецедентною ситуацією" інавгурацію Лукашенка, яка відбулася "в обстановці таємниці і секретності".
"Сьогодні ми стали свідками безпрецедентної ситуації. Президент, який іде, стверджує, що набрав понад 80 відсотків голосів на виборах, провів спецоперацію зі своєї самоінавгурації. Під охороною ОМОН, в обстановці таємниці і секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників. Де радісні громадяни? Де дипломатичний корпус?" - зазначив Латушко.
Як повідомлялося раніше, у Палаці Незалежності відбулася інавгурація Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Вперше в історії країни подія не анонсувалося.
Вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК підсумками, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основну опонентку Світлану Тіхановську - 10,12%. Масові акції протесту проти підсумків виборів тривають у країні вже більш як місяць.
Європейський Союз не визнає Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.
Лукашенко займає пост президента з 1994 року.
Жыве Беларусь!!!
Слава Укрине!!!
Героям слава!!!
Ходите баранчиками до седьмого прешествия Исуса Христа.
Попустись.
кривлялка идет в
Деньги можно печатать, а в развале экономики обвинить протестующих.
На экономику, в конце концов, можно просто плюнуть.
Так или иначе это может длиться очень долго.
Чтобы содержать ментов баксы не нужны.
А там все можно отрегулировать.
Вопрос договорится ли лукашенко с путиным, думаю, уже не стоит.
Когда-то мухи и пчелы жили в одном доме. Все жужжали одинаково, были сыты пыльцой, нектаром и медом. Но однажды мухи решили, что пчелы их обманывают. Выбирая президента улья, мнение мух пчелами игнорируется и никак не учитывается на выборах. А весь мед пчелы разворовывают и не делятся с ними.
Договорились с медведем и с трутнями, и те, на выборах, при поддержке медведя, которому отдали весь мед за работу, посадили во главе улья какую-то муху. Так муха и стала руководить ульем, но мед там почему-то сам больше не захотел образовываться, да и пчелы, пошептавшись, куда-то слиняли.
С тех пор мухи жрут не мед, а г@вно, а пчелы всегда выгоняют трутней из ульев перед выборами.
Навіть якщо там почне активніше діяти опозиція Омон свій чи переодітий із запоребрика швидко всіх розгонить. І в нас тоді б розігнав якби не Льовочкін і фірташ
Тепер лахтинських пропагандонів кинуть на білоруський інфофронт, менше гімна буде на Цензорі.
Т.о. невозможность, неспособность, неумение распределить правильно ресурсы, ведет, как правило, в любом государстве, к кризису власти.
Т.е вы поняли, абсолютно любую власть можно сделать кризисной, абсолютно любое государство можно искуствеенно сделать неуправляемым....и это может сделать....сам народ, как основополагающая сила в государстве.
Понимание этого -основа вашей борьбы.
Бесполезное сотрясание воздуха. Предприятия как работали так будут и работать. А оппозицию он постепенно всю пересадит.