У Києві через COVID-19 на карантин закрито п'ять шкіл і один дитячий садок, - Кличко

Міська влада робить усе, щоб максимально убезпечити навчальний процес у столиці. Так, разом з київською профспілкою працівників освіти місто придбало майже 40 тис. захисних щитків для педагогів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Разом з київською профспілкою працівників освіти місто придбало майже 40 тис. захисних щитків для педагогів. Ці засоби захисту вже доставляють до закладів освіти. Ще 13 тис. щитків за кошти міста придбали районні адміністрації столиці, - повідомив мер. - Ми робимо все, щоб максимально убезпечити навчальний процес. Щоб захистити від розповсюдження вірусу і дітей, і педагогічних працівників", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що місто контролює ситуацію в навчальних закладах і реагує на неї оперативно. У школах, де виявляють хворих дітей чи педагогів, класи або навчальні заклади відправляють на дистанційне навчання.

На сьогодні 5 шкіл закрито на карантин через випадки захворювання серед учителів. По одній школі в Шевченківському, Дарницькому, Голосіївському, Печерському і Святошинському районах столиці.

"У 121 школі перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 326 класів, де є хворі учні. Усього хворих на коронавірус школярів у столиці – 292. А також - 152 педагоги, - повідомив мер. - У дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрито 15 груп. Один садок – у Святошинському районі – закритий на карантин. Хочу зазначити, що цього тижня, після планових ремонтів, відновили свою роботу ще 4 дошкільні заклади. Наповненість дітей у дитсадках столиці сьогодні – трохи більше 54%", - зазначив Кличко.