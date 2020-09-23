УКР
З Росією історично було чимало контактів, які "довелося болісно обривати", - Зеленський

З Росією історично було чимало контактів, які

Президент Володимир Зеленський назвав відносини Росії та України "складними".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny.

"З Росією в нас складні відносини. Сьомий рік триває війна на Донбасі. Росія анексувала наш півострів Крим. Водночас історично раніше у нас було чимало економічних і людських контактів, які довелося болісно обривати", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що війна на Донбасі забрала понад 14 тис. життів, скалічила десятки тисяч доль, зруйнувала родини, забрала дім у мільйонів.

"Говорити про нормалізацію – це накладати штампи на складні процеси. У цьому випадку – процес переговорів щодо досягнення миру. Лише цьогоріч нам вдалося встановити реальний режим припинення вогню. Він протривав 42 дні, поки не сталися дві серйозні провокації: у результаті один наш військовий загинув, двох було поранено. Однак і після цього українській армії вистачило мужності та мудрості зберегти перемир'я – найдовше за шість із половиною років", - додав Зеленський.

+26
разорвали...
по этому торговля с Рашкой второй год подряд РАСТЕТ!
а у тебя лично ДВЕ фирмы на Рашке получают гранты напрямую из ГосДуры оккупанта.
что ты там визжал про "липецкую фабрику" - ТОРГОВЛЯ НА КРОВИ?!
23.09.2020 12:45 Відповісти
+20
еще бы.. минобороны рашки финансировала фильмы зеленского - а тут пришлось "обрывать"..
а уж сколько шмаркля потерял на отмене концертов в рашке - жах...
23.09.2020 12:51 Відповісти
+18
Т.е. снимать говнокино за деньги Минообороны расеи єто "рвать связи") Записываю.
23.09.2020 12:46 Відповісти
еще бы.. минобороны рашки финансировала фильмы зеленского - а тут пришлось "обрывать"..
а уж сколько шмаркля потерял на отмене концертов в рашке - жах...
23.09.2020 12:51 Відповісти
И это тоже , но я в контексте исторической ретроспективы: унижение, ущемление, угнетения, истребление, порабощение, геноцид - вот составляющие рецепта «крепкой братской кацапской любви». Туда нас осел всех и тянет изо всех сил
23.09.2020 12:58 Відповісти
23.09.2020 12:59 Відповісти
Надо меньше реагировать на лживую пропаганду Кремлевских правителей, а лучше запустить свою контрпропаганду, а еще добавить тезисы о свободе угнетенным народам, коих по России тьма. Там реально тюрьма народов, Москва нещадно доит регионы и жирует, а те в все в дерьме. Вот где тема чистого сепаратизма не раскрыта.
23.09.2020 14:52 Відповісти
Блин! Снимите фильм, исторический, где Сталин говорит: "С фашистской Гэрманией било исторически нэ мало канатктав, которые балезнэно пришлос абрыват..." Ну это же - ОДНО и ТО ЖЕ! Такой бред может родиться только у режесера мелких клипов или пьяных корпоративов!
23.09.2020 15:58 Відповісти
А как больно было Липецкую фабрику закрыть, вы не представляете.
23.09.2020 12:58 Відповісти
23.09.2020 13:00 Відповісти
23.09.2020 13:01 Відповісти
23.09.2020 13:05 Відповісти
А что там делает кондитер.
У него все прекрасно с Расеей, бизнес идет, можешь на паРашке заказать себе тортик
https://kiev-konditer.ru/
23.09.2020 13:07 Відповісти
23.09.2020 13:08 Відповісти
Ну так что, заказал себе тортик?
23.09.2020 13:12 Відповісти
Слышь, придурок, какое отношение Порошенко имеет к тому, что какие-то частинки через проводников или бусиками таскали продукцию Рошен на паРашу и продавали кацапсинам там её втридорога? Официально продукция Рошен не продаётся на паРаше лет семь, по крайней мере на масквабаде. Да и последнее обновление сайта этих перекупщиков от начала 16 года. Телефон не отвечает, сайт не обновляется, так шта засунь себе свою ссылку в дупу.
23.09.2020 17:44 Відповісти
Говоришь не работают?
А ну да точно, ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНА МЫ ПРИОСТАНАВЛИВАЕМ РАБОТУ ДО 30.09.2020
Ну, то типа они пострадали от последних "санкций" введенных две недели назад, а так вообще у них все в шоколаде.

Говоришь сайт не обновляют с 2016 года, ню-ню посмотри раздел доставка.
Проводники таскают 50 наименований конфет, 10 наименований тортов? Ого да там наверное целый вагон забит конХфетами.
23.09.2020 22:01 Відповісти
Слухай,придурку, яке до всього цього відношення має Порошенко? Він зобов'язаний, чи в змозі відслідкувати, хто і як споживає продукцію його концерну, чи в приватному порядку вивозить та реалізує її в мікро-конторі у масквабаді, що перепродує втридорога вироби Рошен масквабадському любителям,ще з савєцкіх часів,київських тортів?

Ти реально клінічний ідіот, або свинособака під проксі, що гавкає і розповсюджує тут старі,вже з смітника рашистські дешеві наративи - барига,торгівля на крові,гав,гав і так далі...
показати весь коментар
Слышишь убогий, я понимаю, что тебе что-то рассказывать, то же самое что небо покрасить.
Твоя любимая свиноматка может в прямом эфире на площади кого-нибудь завалить, и то ты найдешь ему миллион отмазок начиная с ВЫВСЕВРЕТЕ, НИПРАВДА!
24.09.2020 01:17 Відповісти
вывсеврете - это из вашего, ********* лексикона,номерная ты кацапсина васятко.
А теперь пшло вон,болезное, навонял здеся щами да лаптями, сраная ты свинособака.))
24.09.2020 01:24 Відповісти
Культура так и прет со всех щелей, "бомонд".
Как там у вас в методичках пишут - не можешь атаковать мысль, атакуй личность.
Ну в принципе твоей истерикой удовлетворен, истери дальше убогий.
24.09.2020 07:22 Відповісти
разорвали...
по этому торговля с Рашкой второй год подряд РАСТЕТ!
а у тебя лично ДВЕ фирмы на Рашке получают гранты напрямую из ГосДуры оккупанта.
что ты там визжал про "липецкую фабрику" - ТОРГОВЛЯ НА КРОВИ?!
23.09.2020 12:45 Відповісти
Как говАривал Кучма про таких негодяев «.., падонак высшей степени!..»
23.09.2020 12:59 Відповісти
23.09.2020 13:06 Відповісти
Алена Делона в этой роли нужно сравнивать, к примеру, с Пореченковым. Делон ради величия своей страны поехал стрелять в азиатских "укропов", Пореченков ради величия своей в украинских "укропов". Нечего возвышать Делона как воевателя за сохранение Францией контроля над бывшими оккупированными территориями.
показати весь коментар
Ты в армии служил?Сравнивать боевого сержанта Делона с забулдыгой Пореченковым,который ездил на донбас попозировать?
показати весь коментар
23.09.2020 14:53 Відповісти
Я сравниваю их поступки, а не кто из них круче как актер или солдат. Делон поехать убивать за колониальные интересы своей страны. Это не может быть достойным примером.
показати весь коментар
Петя, номерной, твой пример с пореченковым просто идиотский.
показати весь коментар
Справа не в тому, що він номірний, а в тому, що він Іванов. Цим прізвищем в більшості випадлів все сказано.
показати весь коментар
Номерной - это, недалекие (по складу ума, а не территориально) гастарбайтеры (польский и канадская), нюансы авторизации на цензоре через твиттер. Если вы поддерживаете колониальную политику Франции, значит, вы поддерживаете колониальную политику любой другой страны, или вы обычные лицемеры.
показати весь коментар
Так с Третьи Рейхом и товарищем Гитлером тоже было немало контактов. Жаль что их разорвали. С Великой Германией Украина жила лучше чем при московских окупантах.
показати весь коментар
Т.е. снимать говнокино за деньги Минообороны расеи єто "рвать связи") Записываю.
показати весь коментар
Єрмак отримав від росіян хабар у $40 млн за відстоювання інтересів РФ в Україні. https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/?fbclid=IwAR0Gy1-OlxColVRny-***************************************** https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/

Спецслужби Нідерландів, Австралії, Бельгії та Малайзії - країн, які входять до Міжнародної слідчої групи по MH17- захотіли дізнатися, чому Єрмак вперто перешкоджав пошуку інформації про роль РФ у збитті малазійського боїнга.

Зусилля іноземних розвідників у пошуку істини були недаремними. Відповідь на згадане питання знайшла австралійська розвідка. І отримані розвіддані справді шокують.
"Андрій Єрмак орієнтовно в липні 2019 року отримав від росіян хабар, який вираховується у десятках мільйонів доларів (близько $40 млн) - за відстоювання інтересів РФ в Україні ", - розповів співробітник австралійських спецслужб на умовах анонімності.

крок_за_кроком:

взагалі то СБУ вже мало б відкрити справу просто через публікації у ЗМІ. і найпоказовіше в цій сторії - це саме мовчання СБУ,ГПУ і ДБР,такий собі маркер кругової поруки в владі зеленого вир@дка.
23.09.2020 13:39 Відповісти
недорого кремляді обходяться запроданці та їхні консерви серед української влади...

Жалкие дешёвки, тьфу. Щоб ви всі доживали невиїздними десь під Ростовом, на правах полонених,як Овоч,гидота, манкурти та запроданці срані.
показати весь коментар
І це на шостому році війни. ПреЗедент.
Воно скиглить про контакти.
23.09.2020 12:47 Відповісти
На языке психологов-криминалистов метания зЭ-зыдёныша называются сексуальные девиации не имеющие выхода
показати весь коментар
показати весь коментар
корпоратииииивыыыыыы
23.09.2020 12:48 Відповісти
23.09.2020 12:57 Відповісти
Осел ослом.
23.09.2020 12:49 Відповісти
23.09.2020 13:06 Відповісти
Это враг, а не кретин, осел, дебил и тд
показати весь коментар
За коки і на бантину !!!!!!!!!!!!!!!!!!

23.09.2020 13:07 Відповісти
С папашей , который презирается украинский язык от того, что банально его за свои почти 70 лет паразитирование в нашей стране не то что выучить не удосужился, а просто не в состоянии понять..' а зачем, ведь в свою очередь папаша папаши зеленскава так перед кремлем выстуживался, что, будучи присланным мусором из кацапии геноцидил и давил здесь на востоке Украины любое проявление всего украинского...
Поэтому мягко говоря любовь и уважение к Украине, которая дала им пристанище, кров, пищу, ко всему национальному у семейки зеленских никогда популярностью не пользовалась. Отсюда все эти безмозглые скетчи про «хахлив»/ «страну-проститутку» и прочие любимые в пелерации расистские шутейки...
показати весь коментар
А может его папан все это время идиш учил?
показати весь коментар
Контрольная фраза " процесс переговоров по достижению мира". Но мир возможен только после возвращения РФерией Украине Крыма и Севастополя и ОРДЛО.. Так может нужно начинать не с конца истории , а с начала..( агрессии) И обсуждать войну ( ведь противоположное миру слово война, не так ли) в комплексе начиная с нарушения Будапештских соглашений, нарушения Большого договора между РФ и Украиной, с оккупации и аннексии Крыма и Севастополя, блокада портов Азовского моря и Керченского пролива, вмешательства во внутренние дела Украины, навязывание нам ультиматумов, ну и развязывание боевых действий и оккупация ОРДЛО. Без решения всех этих вопросов ни какой мир не возможен. Все остальное самообман, и обман народа. Поэтому и нужно начинать не с конца.. , а с начала, с Крыма.
показати весь коментар
С Россией исторически было немало контактов, которые "пришлось болезненно обрывать " .- Привычно впаривает комик-пианист: "Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу"/ В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
показати весь коментар
Бубочка - дружи лучше с Австрией , Словакией, Германией . На хрена нам дурные лапти и так украинцев уничтожили мильоны в лагерях
До войны украинцев было 80 мильонов !!! Кацапы быстро уничтожали украинцев - НЕ СТОИТ ЭТО ЗАБЫВАТЬ
показати весь коментар
Он этого и не знал никогда. И вы не понимаете простую вещь: ем меньше в Украине «хахлив» - тем больше в ней останется каламойских/пинчуков и прочих не доехавших до своей исторической родины персонажей. И тем подороже можно будет продать ресурсы страны соседу-агрессору...
показати весь коментар
София, мы бы и рады, но перечисленные тобой страны закрыты для торговли с Украиной. Отгородились еврозабором.
показати весь коментар
***** зелене, які контакти можуть бути між вбивцями і їх жертвами, це таким як ти виродкам без батьківщини, боляче що не міг заробляти бабло в московських хазяїв.
показати весь коментар
Крим не анексований, а тимчасово окупований. Чи ти не збираєшся його звільняти?
показати весь коментар
Очевидно, що Фокін - свідомий вибір клоуна. Сам він - малоросійська шелупонь. А ті, хто за нього проголосував - нещасні тупі хохлята.
показати весь коментар
23.09.2020 12:59 Відповісти
ФСБ в Украине через оппозицию и не только упорно пытается ослабить позиции Президента в переговорах и противостоянии.Столько Клеветы не выбрасывалось ни на одного Президента,хотя среди них есть и тайные агенты ФСБ.
показати весь коментар
Где эта опозиция? Возможно это ОПЗЖ?
показати весь коментар
Вся оппозиция,кроме ЮВТ.
показати весь коментар
23.09.2020 13:04 Відповісти
23.09.2020 13:04 Відповісти
Учи историю, преЗедент. Может тогда поймёшь причину этих "сложностей".
показати весь коментар
В предстоящем тюремном заключении у него для этого будет уйма времени
показати весь коментар
Надеюсь.
показати весь коментар
Пусть сравнит количество погибших украинцев от пуль НАТОвской военщины и от "братской любви" соседнего народца.
показати весь коментар
Що прийшлось «обривати»!? -Геноцид і окупацію!?
показати весь коментар
В єврейської діаспори в Україні дуже тісні відношення із Росією. Там, як раз, нічого не «обривалось».
показати весь коментар
Похоже, что США, таки, договорились с Коломойским.
показати весь коментар
Напомните пожалуйста, что с Роисей оборвал ЗЕ за свое президентство!!!
показати весь коментар
Наука на этот вопрос ответа не имеет.
показати весь коментар
зеля второй день радует мои уши))) что с ним случилось?
показати весь коментар
А сейчас нечто зебильное захочет все сшить. Ибо гешефт.
Хотя, может, проще оборвать ему то, чем играет на рояле?
показати весь коментар
Пробовали... Тогда он начинает гнусАво петь головой... А єто...
показати весь коментар
Ой, та шо Ви говорите? Таки болезненно пришлось?

23.09.2020 15:13 Відповісти
Для кого-то было болезненно, когда "Сватов" "оторвали", пришлось "пришивать".
показати весь коментар
Це він про КВН? Чи зйомки кіно для російських військових?
показати весь коментар
что и до сих пор попка у шмаркли зеленой болит от такого обрыва связей?
показати весь коментар
Будь-які контакти з рашкой були і є токсичні, вони не тільки труять, але й вбивають. Історія - свідок.
показати весь коментар
контакты обрывать ерунда.- оккупация Крыма и война с Украиной отрезает пуповину...
показати весь коментар
С роSSией у нас война, пан президент.
С роSSией у нас война, пан президент.
Чувствуется тоска по корпоративчикам в роSSии у пана президента.
показати весь коментар
всё верно.
показати весь коментар
а ряху відїв...
показати весь коментар
