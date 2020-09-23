З Росією історично було чимало контактів, які "довелося болісно обривати", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав відносини Росії та України "складними".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny.

"З Росією в нас складні відносини. Сьомий рік триває війна на Донбасі. Росія анексувала наш півострів Крим. Водночас історично раніше у нас було чимало економічних і людських контактів, які довелося болісно обривати", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що війна на Донбасі забрала понад 14 тис. життів, скалічила десятки тисяч доль, зруйнувала родини, забрала дім у мільйонів.

"Говорити про нормалізацію – це накладати штампи на складні процеси. У цьому випадку – процес переговорів щодо досягнення миру. Лише цьогоріч нам вдалося встановити реальний режим припинення вогню. Він протривав 42 дні, поки не сталися дві серйозні провокації: у результаті один наш військовий загинув, двох було поранено. Однак і після цього українській армії вистачило мужності та мудрості зберегти перемир'я – найдовше за шість із половиною років", - додав Зеленський.

