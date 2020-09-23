Завершено розслідування щодо ексспівробітника ГПУ Щербини про хабар у $150 тис. за закриття справи в ДБР, - НАБУ

Завершено розслідування за підозрою ексначальника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербини, викритого в шахрайстві і підбурюванні до вручення 150 тисяч доларів хабаря колишньому директору ДБР Роману Трубі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ, слідство встановило, що колишній чиновник ГПУ разом зі спільником спланували отримання від столичного забудовника грошей за закриття кримінального провадження, яке розслідується територіальним управлінням ДБР.

"Зазначені кошти нібито повинні були передаватися директору ДБР, однак такого наміру в ексспівробітника прокуратури не було. Особа затримали після отримання першого траншу в 75 тис. дол. США з обговорених 150 тис. дол. США. В цей же день учаснику злочину повідомили про підозру", - наголошується в повідомленні.

Наразі досудове розслідування у справі завершено. Підозрюваному і його адвокатам відкрили матеріали справи для ознайомлення, після чого обвинувальний акт направлять до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Дії Щербини кваліфікували за ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27 ч.4 ст.369, ч.1 ст.263 КК.

У той же час, матеріали щодо його спільника виділили в окреме провадження, досудове розслідування в якому ще триває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис. Пізніше в НАБУ підтвердили, що права рука Труби, ексчиновник ГПУ Щербина затриманий на одержанні $75 тис. хабаря.

5 грудня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,13 млн грн, але вже 9 грудня Щербина вийшов під заставу.