Кулеба перед зустріччю із Сійярто: Закон про повну загальну середню освіту в частині навчання для нацменшин не змінюватимемо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед зустріччю з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Закарпатській області заявив, що Україна не буде вносити зміни до закону України "Про загальну середню освіту" в частині навчання для національних меншин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, я вже неодноразово наголошував, що закон України "Про загальну середню освіту" в частині навчання для національних меншин ми не змінюватимемо. Ми вже виконали всі рекомендації Венеціанської комісії. Але ми маємо говорити з партнерами про те, як ми будемо імплементувати законодавство, яким чином будемо усувати ті негативні (скажу дипломатично) явища, які виникли з угорського боку в 2017 році, після ухвалення цього закону", - сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що "сенсацій і проривів цей візит і наша зустріч не принесе, але це ще один дуже важливий крок до дипломатичних проривів в інтересах України і в інтересах Європи загалом".

"Ви знаєте мою позицію: я вважаю, що будь-яка національна меншина - це досягнення України, це перевага України. І я щасливий від того, що у нас є румуни, угорці, поляки, словаки, інші представники національних меншин, які збагачують наше суспільство. Усе, чого ми хочемо, - це щоб вони зберігали свою ідентичність, але при цьому були інтегровані в українське суспільство і почувалися його невід'ємною частиною. А для цього, серед іншого, треба знати українську мову", - пояснив він.

Кулеба також зазначив, що глава МЗС Угорщини під час візиту на Закарпаття передасть гуманітарну допомогу Україні для боротьби з COVID-19 - 50 апаратів штучної вентиляції легень.

"Це дуже дружній крок з боку наших партнерів", - зауважив він.