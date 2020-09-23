УКР
Кулеба перед зустріччю із Сійярто: Закон про повну загальну середню освіту в частині навчання для нацменшин не змінюватимемо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед зустріччю з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Закарпатській області заявив, що Україна не буде вносити зміни до закону України "Про загальну середню освіту" в частині навчання для національних меншин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, я вже неодноразово наголошував, що закон України "Про загальну середню освіту" в частині навчання для національних меншин ми не змінюватимемо. Ми вже виконали всі рекомендації Венеціанської комісії. Але ми маємо говорити з партнерами про те, як ми будемо імплементувати законодавство, яким чином будемо усувати ті негативні (скажу дипломатично) явища, які виникли з угорського боку в 2017 році, після ухвалення цього закону", - сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що "сенсацій і проривів цей візит і наша зустріч не принесе, але це ще один дуже важливий крок до дипломатичних проривів в інтересах України і в інтересах Європи загалом".

"Ви знаєте мою позицію: я вважаю, що будь-яка національна меншина - це досягнення України, це перевага України. І я щасливий від того, що у нас є румуни, угорці, поляки, словаки, інші представники національних меншин, які збагачують наше суспільство. Усе, чого ми хочемо, - це щоб вони зберігали свою ідентичність, але при цьому були інтегровані в українське суспільство і почувалися його невід'ємною частиною. А для цього, серед іншого, треба знати українську мову", - пояснив він.

Кулеба також зазначив, що глава МЗС Угорщини під час візиту на Закарпаття передасть гуманітарну допомогу Україні для боротьби з COVID-19 - 50 апаратів штучної вентиляції легень.

"Це дуже дружній крок з боку наших партнерів", - зауважив він.

Кулеба , приселите в порядок хотя бы дороги в сёлах Закарпатья
В районе КП Вилок их вообще нет
Перед венграми просто стыдно - ведь они помогают Закарпатские венграм
23.09.2020 12:56 Відповісти
Софія, а у сіл Закарпаття "рєпа не треснє?..." Дороги, що ведуть від траси загальнодержавного значення до сіл - це "головняк" місцевої влади, а не Кулеби... Якщо звикли до таких доріг, то хай по таких і їздять, і хай їм соромно буде, а не Кулебі... Позвикали на "Київ" кивать... Та й взагалі, хто у нас головний медик, Головнокомандуючий, фінансист і "автодоровець"? Ваш завтрашній гість... От хай він і ганьбиться...
23.09.2020 13:07 Відповісти
То ти хочеш сказати, що Петро Олексійович за 5 років навіть дороги не зробив? То Петро Олексійович байдикував й дбав лише про свої статки? Та ні- маячня!
23.09.2020 13:24 Відповісти
Ні, Петро Олексійович не байдикував. Він багато чого зробив. Але дбав здебільшого про свої статки.
23.09.2020 19:08 Відповісти
Украина и так пошла на беспрецедентные уступки в области образования для нац. меньшинств из народов представляющих страны ЕС. Больше право уж и не куда. Если же Венгрии этого мало, то тогда это просто надуманная акция с подачи друзей из Кремля, не более того. Видимо забыли уроки истории, когда Раша трижды топила в крови Венгрию.. ну или бабло застит глаза.
23.09.2020 13:00 Відповісти
Не нужно ничего менять!
Умные и богатые уедут учиться и жить в Европу.
А глупым и так сойдёт.
