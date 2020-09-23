УКР
Бомбардувальники США В-52Н у супроводі Су-27 і МіГ-29 увійшли в повітряний простір України, - Повітряні Сили ЗСУ

Бомбардувальники США В-52Н у супроводі Су-27 і МіГ-29 увійшли в повітряний простір України, - Повітряні Сили ЗСУ

Стратегічні бомбардувальники Сполучених Штатів Америки В-52Н Stratofortress знову в повітряному просторі України.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 23 вересня пара В-52H увійшла в повітряний простір України. Стратегічні бомбардувальники США супроводжують винищувачі Су-27 та МіГ-29 бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Американські пілоти в інтеграції з українськими винищувачами створюють можливості колективної оборони і надають США, країнам НАТО і ключовим партнерам Альянсу стратегічні та операційні можливості для стримування країни-агресора.

"Американські партнери України вкотре демонструють всебічну підтримку нашої держави на міжнародній арені в сфері безпеки", - зазначили в Командуванні ПС.

+57
Дуже добре
показати весь коментар
23.09.2020 12:57
+42
МЛЯ!
Кацапы только подштанники с прошлого раза успели поменять.
И вот опять...
показати весь коментар
23.09.2020 12:58
+36
Раньше новость "Бомбардировщики США вошли в воздушное пространство Украины..." вызвала бы оторопь... а теперь говоришь им "Добро пожаловать друзья", понимая кто тебе друг а кто враг рогатый
показати весь коментар
23.09.2020 12:58
система "выруби транспондер".
показати весь коментар
23.09.2020 14:30
Та я шучу. Шучю. Шутю - так правильнее.
показати весь коментар
23.09.2020 14:58
Ну что, теперь - регулярные полеты В-52 над Донбассом (над землей Украины) не помешают. Пусть попробуют путиноиды что-нибудь изобразить - их ведь там нет.
показати весь коментар
23.09.2020 14:29
Смерть росссийской федерации !
показати весь коментар
23.09.2020 14:32
рашэн кацап сдавайся
показати весь коментар
23.09.2020 15:07
Уже прописались. Как и разведчики БПЛА и Посейдоны а так же примкнувшие к ним Оспрей. Должны еще F-35 подтянуться и будет полный набор. Скоро икто внимания обращать не будет. Пора им тут помалеху аэродром строить. Было дело даже присматривались.
показати весь коментар
23.09.2020 16:04
Также по состоянию на 14:50 над Черным морем в районе крымского побережья «висит» сразу несколько самолетов НАТО - три стратегических разведчика Boeing RC-135, патрульный самолёт ПЛО P-8 Poseidon и британский самолёт разведки и целеуказания Sentinel R1. В районе дельты Дуная сканирует пространство «летающая тарелка» Boeing E-3CF системы АВАКС, а над Затокой барражирует заправщик Airbus KC2 Voyager ВВС Великобритании
показати весь коментар
23.09.2020 16:15
Красавцы!!!
показати весь коментар
23.09.2020 17:13
....."заимели " крым , потеряли Украину !!!! и сегодня ч\з день могут УШАТАТЬ скрепоносную в говно !!!!
показати весь коментар
23.09.2020 17:20
Дякуємо США за підтримку!
показати весь коментар
23.09.2020 17:30
Ну что, готовтимся к крестовому походу вглубь Раши
показати весь коментар
23.09.2020 19:13
Лаптемордый иван сдавайся
показати весь коментар
23.09.2020 19:33
