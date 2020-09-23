Бомбардувальники США В-52Н у супроводі Су-27 і МіГ-29 увійшли в повітряний простір України, - Повітряні Сили ЗСУ

Стратегічні бомбардувальники Сполучених Штатів Америки В-52Н Stratofortress знову в повітряному просторі України.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 23 вересня пара В-52H увійшла в повітряний простір України. Стратегічні бомбардувальники США супроводжують винищувачі Су-27 та МіГ-29 бригад тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Американські пілоти в інтеграції з українськими винищувачами створюють можливості колективної оборони і надають США, країнам НАТО і ключовим партнерам Альянсу стратегічні та операційні можливості для стримування країни-агресора.

"Американські партнери України вкотре демонструють всебічну підтримку нашої держави на міжнародній арені в сфері безпеки", - зазначили в Командуванні ПС.