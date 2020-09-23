Зеленський про війну на Донбасі: Всі вже втомилися і хочуть миру, але ключові кроки має зробити Росія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початком режиму "тиші" на Донбасі зупинився нескінченний процес втрат українських воїнів і цивільних осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив в інтерв'ю словацькому виданню Hospodárske noviny.

Зеленський назвав режим "тиші" на Донбасі ефективним.

"Зупинився нескінченний процес втрат наших військових і цивільних, місцеві мешканці вперше за багато років почули "тишу", і це має неабиякий психологічний ефект. Повірте, всі вже стомилися й хочуть миру. Зараз основне завдання для всіх – від стабільної "тиші" йти до сталого миру", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, Україна зацікавлена ​​в мирі найбільше, тому що війна - на нашій території.

"Але на шляху до миру має бути рух двох сторін, і ключові кроки має зробити Росія, яка контролює окуповані території України. Ми хотіли б бачити більше прагнення Москви пришвидшити досягнення миру.

Звісно, війна триває лише на 3% нашої території, однак нам все одно потрібна підтримка Заходу. Війна на Донбасі дестабілізує ситуацію на всьому континенті. Це втрати для економіки та людського капіталу", - підсумував президент.