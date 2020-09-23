Зеленський про війну на Донбасі: Всі вже втомилися і хочуть миру, але ключові кроки має зробити Росія
Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початком режиму "тиші" на Донбасі зупинився нескінченний процес втрат українських воїнів і цивільних осіб.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив в інтерв'ю словацькому виданню Hospodárske noviny.
Зеленський назвав режим "тиші" на Донбасі ефективним.
"Зупинився нескінченний процес втрат наших військових і цивільних, місцеві мешканці вперше за багато років почули "тишу", і це має неабиякий психологічний ефект. Повірте, всі вже стомилися й хочуть миру. Зараз основне завдання для всіх – від стабільної "тиші" йти до сталого миру", - підкреслив президент.
За словами Зеленського, Україна зацікавлена в мирі найбільше, тому що війна - на нашій території.
"Але на шляху до миру має бути рух двох сторін, і ключові кроки має зробити Росія, яка контролює окуповані території України. Ми хотіли б бачити більше прагнення Москви пришвидшити досягнення миру.
Звісно, війна триває лише на 3% нашої території, однак нам все одно потрібна підтримка Заходу. Війна на Донбасі дестабілізує ситуацію на всьому континенті. Це втрати для економіки та людського капіталу", - підсумував президент.
*****, объясните кто-нибудь "уставшему ат вайны" Утырку, что раисся не "контролирует территории", а воюет на них!
ІШАК ТИ КРИВОРІЗЬКИЙ - ТЕ ЩО ТИ ПРОПОНУЄШ ЦЕ ПОЧАТОК ВЖЕ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ В САМІЙ УКРАЇНІ І ІЇ ФІНАНСОВЕ ЗНИЩЕННЯ ФІНАНСУВАННЯМ РОЗБОМБЛЕНОГО МОСКОВІЄЮ ДОНБАСУ
Як по мені той хай Донецьк і Луганськ якийсь час побудуть нарізно від України (доки не прийде патріот України до влади)
только враги Украины
Пора в Ростов
влияние
Тю. А хіба не Порох?
Ти ж під час дебатів на стадіоні із штанів вистрибував, переконуючи виборців, шо війна не закінчується через Пороха.
Бгг
Как уже говорил - Зеля, а не хочешь ли семью на передок отправить?
старая, но на тему мира
Втомився від чого ? Жерти , пити , нюхати та спати і тихенько нишком - тишком капаітулювати перед хлм ?
Скажи відверто , за скільки ти зливаєш Украінську незалежність , бо кажуть , що мілліони доларів , це вчорашній день -
перейшли на мілліарди !
прикольно, бедосик приехал посмотреть на трениинги военных под Николаев и пипец, джавелин не выстрелил. где бедосик там капец. не выпускайте зеленого бедосика из помещения. посадите его на зону под охрану, что бы беды стране не приносил .
А "втома" від від війни лікується або перемогою або капітуляцією. Вибір за Гарантом.
Еще бывает "ухудшение здоровья".
А в остальном,прекрасная зеленая маркиза, все хорошо...
"Хотя там у Рината своих и нет, заходит где-то $2 - 2,5 млн в месяц. Ясно, что он друг", - сказал журналисту один из крупных бизнесменов.
Ссцикло перестрашилось своіх військових 😄
Я в щоке )
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
Нам потрібен інший верховний ГК: компетентний, вольовий, досвідчений, сильний, сміливий, рішучий та справедливий." - так відреагували наші сини з передової на заяву Зеленского о войне на Донбассе.
З початку 2020 року, станом на 7 вересня, загинули в результаті бойових дій на Донбасі 46 військових, 318 - були поранені.
При цьому небойові втрати з початку року перевищили бойові і становили 53 загиблих.
"61 - боєць поранений з "небойових "причин", - сказано в повідомленні.
Як писав УНН, за оцінками військових експертів, Генштаб ЗСУ і штаб ООС ретельно https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1890663-genshtab-zsu-i-shtab-oos-retelno-prikhovuyut-informatsiyu-pro-boyovi-vtrati-na-fronti-ekspert приховують інформацію про бойові втрати на фронті.
какао-боты не хотят мира, им только дай команду они в полный рост в атаку пойдут и клавиатурами врага победят, всю страну освободят.