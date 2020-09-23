УКР
Зеленський про війну на Донбасі: Всі вже втомилися і хочуть миру, але ключові кроки має зробити Росія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початком режиму "тиші" на Донбасі зупинився нескінченний процес втрат українських воїнів і цивільних осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив в інтерв'ю словацькому виданню Hospodárske noviny.

Зеленський назвав режим "тиші" на Донбасі ефективним.

"Зупинився нескінченний процес втрат наших військових і цивільних, місцеві мешканці вперше за багато років почули "тишу", і це має неабиякий психологічний ефект. Повірте, всі вже стомилися й хочуть миру. Зараз основне завдання для всіх – від стабільної "тиші" йти до сталого миру", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, Україна зацікавлена ​​в мирі найбільше, тому що війна - на нашій території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Росією історично було чимало контактів, які "довелося болісно обривати", - Зеленський

"Але на шляху до миру має бути рух двох сторін, і ключові кроки має зробити Росія, яка контролює окуповані території України. Ми хотіли б бачити більше прагнення Москви пришвидшити досягнення миру.

Звісно, війна триває лише на 3% нашої території, однак нам все одно потрібна підтримка Заходу. Війна на Донбасі дестабілізує ситуацію на всьому континенті. Це втрати для економіки та людського капіталу", - підсумував президент.

Зеленський Володимир (25133) росія (67230) Донбас (22360)
+100
Все уже устали от усталости клоуна
23.09.2020 13:12 Відповісти
+68
23.09.2020 13:12 Відповісти
+60
Особенно ты устал. Раз 6 отдохнул за год и устал воевать.
23.09.2020 13:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
"Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины.

*****, объясните кто-нибудь "уставшему ат вайны" Утырку, что раисся не "контролирует территории", а воюет на них!
23.09.2020 14:30 Відповісти
Не понятно: плакать или смеяться... наивный, нихера не понимающий глупыш...
23.09.2020 14:31 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с началом режима "тишины" на Донбассе остановился бесконечный процесс потерь украинских воинов и гражданских лиц. Источник: https://censor.net/ru/n3220829

ІШАК ТИ КРИВОРІЗЬКИЙ - ТЕ ЩО ТИ ПРОПОНУЄШ ЦЕ ПОЧАТОК ВЖЕ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ В САМІЙ УКРАЇНІ І ІЇ ФІНАНСОВЕ ЗНИЩЕННЯ ФІНАНСУВАННЯМ РОЗБОМБЛЕНОГО МОСКОВІЄЮ ДОНБАСУ
Як по мені той хай Донецьк і Луганськ якийсь час побудуть нарізно від України (доки не прийде патріот України до влади)
23.09.2020 14:36 Відповісти
мира "а-ля Зеленский" хотят
только враги Украины
Пора в Ростов
23.09.2020 14:39 Відповісти
ОСЛАБЛЯТЬ
влияние
23.09.2020 14:40 Відповісти
Если ты от жизни от такой устал, то вернись сейчас же в свой родной квартал.
23.09.2020 14:41 Відповісти
...ключові кроки має зробити Росія. © Зе
Тю. А хіба не Порох?
Ти ж під час дебатів на стадіоні із штанів вистрибував, переконуючи виборців, шо війна не закінчується через Пороха.

23.09.2020 14:47 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ ДЯТЕЛ !!!!!!!
23.09.2020 16:41 Відповісти
ИШАК
23.09.2020 18:16 Відповісти
Ну раз ключові кроки має зробити паРаша, постав ***** ультиматум. Жорсткий.
Бгг

23.09.2020 14:49 Відповісти
Урод.
Как уже говорил - Зеля, а не хочешь ли семью на передок отправить?
23.09.2020 14:53 Відповісти
«Я привез вам мир» - заявил британцам премьер-министр Невилл Чемберлен 1 октября 1938 года, вернувшись из Мюнхена после подписания соглашения с Гитлером. Потом была война.
23.09.2020 15:03 Відповісти
и оружие нам лишнее
23.09.2020 16:29 Відповісти
Вова, ты всего полтора года, но мы от тебя уже устали еще больше чем от войны. И шо будем делать? А вот тут, как мне кажется, ключевые шаги должна сделать все-таки Украина!
23.09.2020 15:03 Відповісти
Он "устал"-поэтому никому ранее не известный маркиз дЭрмэк правит при помощи тупина бал в Украине.Этот "услужливый" барыга-40 лямов " по кличке "Козырь" не устают сдавать страну.За это ему и платят...
23.09.2020 15:04 Відповісти
Цей дизертир устал від війни?
23.09.2020 15:08 Відповісти
23.09.2020 15:10 Відповісти
зе склько можно нести чуш ,какая вхрена тишина ,проснись ,стидота ,читать тебя ислушать,,,
23.09.2020 15:31 Відповісти
Так можна смотаться отдохнуть в Оман, потом хрен на "халяву" омаров покушать.
23.09.2020 15:38 Відповісти
Все устали от войны. Заканчивай войну
23.09.2020 15:41 Відповісти
старая, но на тему мира
23.09.2020 15:43 Відповісти
Устало оно ***, выродок гундосый
23.09.2020 15:47 Відповісти
Воно ще в Юрмалі ат вайни устало.
23.09.2020 15:57 Відповісти
Саме більше стомився бубочка, з самого початку війни в окопах. Тож його можна зрозуміти, так 73% дебілів?
23.09.2020 16:20 Відповісти
особенно ты устал, заслуженный уклонист и мало-ПИД...роский, нарко-Задрот в месте со своим Сбродом!!!!
23.09.2020 16:23 Відповісти
Зеля , украінцям потрібна перемога в цій клятій війні , а не чути твоє базікання про стомленість , та і ще ВСІ !
Втомився від чого ? Жерти , пити , нюхати та спати і тихенько нишком - тишком капаітулювати перед хлм ?
Скажи відверто , за скільки ти зливаєш Украінську незалежність , бо кажуть , що мілліони доларів , це вчорашній день -
перейшли на мілліарди !
23.09.2020 16:43 Відповісти
хреново когда ********** еще и идиот. .
прикольно, бедосик приехал посмотреть на трениинги военных под Николаев и пипец, джавелин не выстрелил. где бедосик там капец. не выпускайте зеленого бедосика из помещения. посадите его на зону под охрану, что бы беды стране не приносил .
23.09.2020 16:46 Відповісти
Это что, правда, газета Господарськи новыны?)) Типа Сильским Вестям словацким...ужос
23.09.2020 16:57 Відповісти
Кацапы начали войну против Украины. Забрали украинский Крым, часть украинского Донбасса, убили десятки тысяч украинцев на украинской земле. А ты устал? Кто ещё устал и готов поднять руки в гору перед террористами? Куда нам вперся такой президент? Пензлюй до Ростова...
23.09.2020 17:15 Відповісти
Вова вперто грає роль тормоза. Війна не прихоть і не забаганка, а інструмент по досягненню цілей ініціатора. І поки цілі не будуть досягнуті, або ж ціна їх досягнення виявиться завеликою, війна триватиме.
А "втома" від від війни лікується або перемогою або капітуляцією. Вибір за Гарантом.
23.09.2020 17:18 Відповісти
Если устал - уходи.
23.09.2020 17:26 Відповісти
А раньше все не устали и хотели войны? Что ты ***** несешь...
23.09.2020 17:47 Відповісти
Все устали от Слуг Нарида.
23.09.2020 17:57 Відповісти
Устал бегать от военкомата.
23.09.2020 18:01 Відповісти
23.09.2020 19:40 Відповісти
Сейчас подрываются на "неизвестных предметах" и "неосторожном обращении с оружием".
Еще бывает "ухудшение здоровья".
А в остальном,прекрасная зеленая маркиза, все хорошо...
23.09.2020 18:10 Відповісти
https://gordonua.com/news/politics/smi-soobshchili-chto-ahmetov-vydelyaet-sluge-naroda-2-mln-ezhemesyachno-v-press-sluzhbe-biznesmena-oprovergli-eto-1519790.html Журналист "Украинской правды" Роман Романюк в расследовании "Зе!Коррупция, или старые схемы эпохи "новых лиц", которое опубликовано 23 сентября, со ссылкой на свои источники написал, что бизнесмен Ринат Ахметов каждый месяц выделяет на Офис президента Украины и на парламентскую фракцию "Слуга народа" финансирование.
"Хотя там у Рината своих и нет, заходит где-то $2 - 2,5 млн в месяц. Ясно, что он друг", - сказал журналисту один из крупных бизнесменов.
23.09.2020 18:14 Відповісти
Зегнида скот
23.09.2020 18:19 Відповісти
Офіцерам, що мали б контактувати з президентом Володимиром Зеленським під час військових навчань "Об'єднані зусилля-2020", наказали здати свою зброю!
Ссцикло перестрашилось своіх військових 😄
Я в щоке )
23.09.2020 18:22 Відповісти
Це його так Федина налякала, що він і досі потерпілий, а зброї боїться, як чорт ладана. Треба яйцями викачувати.
23.09.2020 20:10 Відповісти
Все устали от безграмотного, президента клоуна Зеленского!! правильно писала умная женщина: ЦИТАТА:"Ми про цю особистість нічого не знаємо, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях", - зазначила письменниця
23.09.2020 18:31 Відповісти
Как там у Владимира Семёновича - и не пил потому что устал...
23.09.2020 18:52 Відповісти
Причем здесь устали не устали?
23.09.2020 19:26 Відповісти
набор случайных слов , с его ключевыми шагами лаптеунтов... ЗЕ-БИЛ, одним словом.
23.09.2020 19:30 Відповісти
"большой психологический эффект", состоит в деморализации украинской армии, которая в результате приказа № 330 мин. обороны, превращена в банальное пушечное мясо.

https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
23.09.2020 19:49 Відповісти
Как же бесит уже этот шут гороховый
23.09.2020 19:52 Відповісти
а ми забембались від президента-ДЕБІЛА
23.09.2020 20:04 Відповісти
А як же формула Гірського муляра. А як зміна конституції. А як референдум про легальність улусів Східного Сибіру та Верхньої та Середньої Волги. Вони ніколи не мали своєї держави, мови, релігії та писемності. Один вотяк (Пушилін) топне ніжкою в саф"яновому чобітку, і Кравчук, Фокін заходяться піною, що винуватий Порошенко. Пацани з ОПУ відтягують свій кінець. Те, що хоче Путін і вони йому пообіцяли, це і є "фініта ля комедія". Вже навіть вимагають від офіцерів здати особисту зброю перед тим, як з"явитись перед "божеством". Нагадує приміщення в Москвіф на Цветном бульваре часів Юрія Нікуліна - є і клоуни і килимові, силові гімнасти і всякі чревовещатели. "ой Вань смотри какие клоуни, рот хоть завязочки пришей, і все такие размальование и голос как у алкашей" (В.С. Висоцкий).
23.09.2020 20:41 Відповісти
"Сьогодні проводяться військові навчання "Об'єднані зусилля-2020". Сталася ГАНЕБНА ПОДІЯ - ОФІЦЕРІВ, які є елітою української нації, принизили, наказавши здати зброю на час навчань. Нівелювання честі та гідності офіцерів, недовіра до них, страх перед їх силою та мужністю, вірністю присязі та народу, це показник твого страху за свою діяльність та бездіяльність, нездатність правити державою. Біжи Вова, біжи в свій КВАРТАЛ. Може в тебе з'явиться бажання назвати війну війною, Путіна вбивцею наших побратимів, а РФ країною агресором, тоді приєднуйся до нас на передовій разом з фракцією та бездарним кабміном, будемо разом захищати державу.
Нам потрібен інший верховний ГК: компетентний, вольовий, досвідчений, сильний, сміливий, рішучий та справедливий." - так відреагували наші сини з передової на заяву Зеленского о войне на Донбассе.
23.09.2020 21:29 Відповісти
23.09.2020 21:37 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3220919/********************************************************************************************************.
23.09.2020 21:55 Відповісти
З початку року рівень небойових втрат у ЗСУ перевищив рівень бойових.
З початку 2020 року, станом на 7 вересня, загинули в результаті бойових дій на Донбасі 46 військових, 318 - були поранені.
При цьому небойові втрати з початку року перевищили бойові і становили 53 загиблих.
"61 - боєць поранений з "небойових "причин", - сказано в повідомленні.
Як писав УНН, за оцінками військових експертів, Генштаб ЗСУ і штаб ООС ретельно https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1890663-genshtab-zsu-i-shtab-oos-retelno-prikhovuyut-informatsiyu-pro-boyovi-vtrati-na-fronti-ekspert приховують інформацію про бойові втрати на фронті.
23.09.2020 23:45 Відповісти
23.09.2020 23:54 Відповісти
до обеда еще была "та сторона" ... это на него так конвертопланы подействовали???)))
24.09.2020 00:13 Відповісти
зрадуленция.
какао-боты не хотят мира, им только дай команду они в полный рост в атаку пойдут и клавиатурами врага победят, всю страну освободят.
24.09.2020 03:18 Відповісти
Когда политические клоуны поймут что Россия никому ничего не должна? Единственный сдерживающий аргумент для России это возможность получить по ушам.
29.09.2020 13:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 