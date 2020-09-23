УКР
Новини
1 493 12

Рани, завдані українсько-угорським відносинам за останні роки, потрібно лікувати повільно й обережно, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що у відносинах з Угорщиною не варто чекати швидких зрушень, тому що "рани, завдані українсько-угорським відносинам" потрібно лікувати обережно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав під час візиту до Ужгорода, де повинен зустрітися з угорським колегою Петером Сійярто.

"Якихось сенсацій і проривів цей візит Петера і наша зустріч не принесе, але це дуже важливий крок до дипломатичних проривів в інтересах України і Європи в цілому. ... Рани, які були завдані українсько-угорським відносинам за останні роки, потрібно лікувати повільно і підходити до цього дуже обережно", - пояснив Дмитро Кулеба.

Він додав, що постійно підтримує контакт з главою МЗС Угорщини і такі зустрічі дозволяють поступово рухатися до пошуку рішень, які будуть прийнятні і для України, і для Угорщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба перед зустріччю із Сійярто: Закон про повну загальну середню освіту в частині навчання для нацменшин не змінюватимемо

Нагадаємо, раніше Кулеба підтвердив, що Україна не планує змінювати закон "Про освіту" в частині з навчання національних меншин, оскільки вже виконала рекомендації Венеціанської комісії, але продовжить пояснювати партнерам, як збирається вирішувати проблемні питання.

Автор: 

Угорщина (2411) МЗС (4245) Кулеба Дмитро (3605)
Топ коментарі
+8
****** абиделись что украинцы не консультируют с ними принятия своих законов в сфере образования и частично заблочили нам вступление в нато.
23.09.2020 13:28 Відповісти
+6
Будемо віддавати свою територію не зразу, а по метру в рік?
23.09.2020 13:27 Відповісти
+3
У вас же есть отработанные способы: отведение войск, совместное патрулирование, изменение закона о языке, федерализация, действуйте...
23.09.2020 13:30 Відповісти
Сортувати:
О каких ранах идет речь?
23.09.2020 13:25 Відповісти
****** абиделись что украинцы не консультируют с ними принятия своих законов в сфере образования и частично заблочили нам вступление в нато.
23.09.2020 13:28 Відповісти
Будемо віддавати свою територію не зразу, а по метру в рік?
23.09.2020 13:27 Відповісти
И зализывать раны.
23.09.2020 13:30 Відповісти
У вас же есть отработанные способы: отведение войск, совместное патрулирование, изменение закона о языке, федерализация, действуйте...
23.09.2020 13:30 Відповісти
ЧЕСНО...ЭТИ ВЕНГРЫ УЖЕ ЗАТРАХАЛИ СВОИМИ ****.....МИ.... КУДАХТАЮТ И КУДАХТАЮТ...ВСЁ ЖИВОТНЫЕ НЕ УГОМОНЯТСЯ....
23.09.2020 13:31 Відповісти
Слабых бьют, и плакать не дают...
23.09.2020 13:34 Відповісти
Квартальное чучело зеленский до сих пор не понял главного - если ты исполняешь все хотелки гопников чтобы те отстали, то ты и дальше будешь делать все то что они хотят, но каждый раз в больших масштабах. Но для того, чтобы они отстали нужно всегда давать ответку. Именно этих простых истин тупой криворогульный имбицил не выучил в детстве и теперь вся страна расплачивается за это.
23.09.2020 13:36 Відповісти
Клизмами лечи, волохатик зебильный, клизмами...
23.09.2020 13:39 Відповісти
Какие раны? Мадьяры нам еще за вторую мировую не компенсировали урон.
23.09.2020 13:39 Відповісти
Пока Кулеба ведет себя достойно.
23.09.2020 13:53 Відповісти
если изучать язык страны проживания и гражданства .которое на руках рана.тогда говорящий это - явный сепаратист
23.09.2020 19:21 Відповісти
 
 