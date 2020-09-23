Рани, завдані українсько-угорським відносинам за останні роки, потрібно лікувати повільно й обережно, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що у відносинах з Угорщиною не варто чекати швидких зрушень, тому що "рани, завдані українсько-угорським відносинам" потрібно лікувати обережно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав під час візиту до Ужгорода, де повинен зустрітися з угорським колегою Петером Сійярто.

"Якихось сенсацій і проривів цей візит Петера і наша зустріч не принесе, але це дуже важливий крок до дипломатичних проривів в інтересах України і Європи в цілому. ... Рани, які були завдані українсько-угорським відносинам за останні роки, потрібно лікувати повільно і підходити до цього дуже обережно", - пояснив Дмитро Кулеба.

Він додав, що постійно підтримує контакт з главою МЗС Угорщини і такі зустрічі дозволяють поступово рухатися до пошуку рішень, які будуть прийнятні і для України, і для Угорщини.

Нагадаємо, раніше Кулеба підтвердив, що Україна не планує змінювати закон "Про освіту" в частині з навчання національних меншин, оскільки вже виконала рекомендації Венеціанської комісії, але продовжить пояснювати партнерам, як збирається вирішувати проблемні питання.