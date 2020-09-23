Білоруські військові присягнули на вірність Лукашенку, який захопив владу в країні
Білоруські військовослужбовці сьогодні після церемонії інавгурації Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, присягнули на вірність народу і "президенту".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише БЕЛТА.
У церемонії взяли участь представники різних родів військ. Вони присягнули перед білоруським народом і "головнокомандувачем", що завжди готові надійно захистити суверенітет і територіальну цілісність Батьківщини.
"Ми, військовослужбовці військових формувань Республіки Білорусь, запевняємо весь білоруський народ і вас, товаришу Головнокомандувачу, в тому, що завжди готові надійно захистити суверенітет і територіальну цілісність нашої Батьківщини. Сьогодні, в день вступу на посаду Президента Республіки Білорусь, ми урочисто клянемося з гідністю і честю нести високе звання захисника Вітчизни, без вагань служити білоруському народу і Президенту Республіки Білорусь, захищати нашу Батьківщину мужньо, вміло, не шкодуючи своїх сил і самого життя! Клянемся!" - вимовив текст клятви міністр оборони Віктор Хренін.
У відповідь прозвучало триразове "Клянемося!" від військовослужбовців, після чого оркестр виконав Державний гімн.
Як повідомлялося раніше, у Палаці Незалежності відбулася інавгурація Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Вперше в історії країни подія не анонсувалося.
Після інавгурації Лукашенка опозиція Білорусі закликала до безстрокової акції непокори.
Вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК підсумками, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основну опонентку Світлану Тіхановську - 10,12%. Масові акції протесту проти підсумків виборів тривають у країні вже більш як місяць.
Європейський Союз не визнає Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.
Лукашенко займає пост президента з 1994 року.
Диктаторам не клянуться их или бояться или сами по уши в крови!!!
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
https://rvb.ru/pushkin/02comm/0335.htm#c1 Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Прошло два века. Зачем тратить на них время? Стаду свобода не нужна.
науродам...
И они таки не прогадали )))))))
Кому від цього стало краще?
Кремлю!
Тобто - "корисні ідіоти" спрацювали на Кремль..Як завжди...
Бьют барабаны, -
Кожу для них дают
Сами бараны... https://sites.google.com/site/ernstbush/pesni-i-ih-istoria-mp3-file-1/spisok/baranij-mars-1943 (с)
Клятва країні - теж зрозуміло...
А до чого клятва найнятому чинуші???
Смотрит в зеркало, а там лисичка-писец.