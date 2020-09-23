УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4356 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі
9 805 53

Білоруські військові присягнули на вірність Лукашенку, який захопив владу в країні

Білоруські військові присягнули на вірність Лукашенку, який захопив владу в країні

Білоруські військовослужбовці сьогодні після церемонії інавгурації Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, присягнули на вірність народу і "президенту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише БЕЛТА.

У церемонії взяли участь представники різних родів військ. Вони присягнули перед білоруським народом і "головнокомандувачем", що завжди готові надійно захистити суверенітет і територіальну цілісність Батьківщини.

"Ми, військовослужбовці військових формувань Республіки Білорусь, запевняємо весь білоруський народ і вас, товаришу Головнокомандувачу, в тому, що завжди готові надійно захистити суверенітет і територіальну цілісність нашої Батьківщини. Сьогодні, в день вступу на посаду Президента Республіки Білорусь, ми урочисто клянемося з гідністю і честю нести високе звання захисника Вітчизни, без вагань служити білоруському народу і Президенту Республіки Білорусь, захищати нашу Батьківщину мужньо, вміло, не шкодуючи своїх сил і самого життя! Клянемся!" - вимовив текст клятви міністр оборони Віктор Хренін.

Читайте: У Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей. ФОТО

У відповідь прозвучало триразове "Клянемося!" від військовослужбовців, після чого оркестр виконав Державний гімн.

Як повідомлялося раніше, у Палаці Незалежності відбулася інавгурація Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Вперше в історії країни подія не анонсувалося.

Після інавгурації Лукашенка опозиція Білорусі закликала до безстрокової акції непокори.

Вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК підсумками, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основну опонентку Світлану Тіхановську - 10,12%. Масові акції протесту проти підсумків виборів тривають у країні вже більш як місяць.

Європейський Союз не визнає Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.

Лукашенко займає пост президента з 1994 року.

Автор: 

Білорусь (8027) Лукашенко Олександр (2685) присяга (99) репресії (1629)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Белорусские военные принесли клятву на верность захватившему власть в стране Лукашенко - Цензор.НЕТ 5715
показати весь коментар
23.09.2020 13:37 Відповісти
+11
Обычное дело же! Если победил с результатом 80% - инаугурацию проводи досрочно и тайно!
показати весь коментар
23.09.2020 13:43 Відповісти
+10
Белорусские военные принесли клятву на верность захватившему власть в стране Лукашенко - Цензор.НЕТ 5838
показати весь коментар
23.09.2020 13:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Им Тихановская тоже предоставит гарантии. Не беспокойтесь
показати весь коментар
23.09.2020 13:36 Відповісти
Боже бережи королеву?Білоруські військові присягнули на вірність Лукашенку, який захопив владу в країні - Цензор.НЕТ 8490
показати весь коментар
23.09.2020 15:14 Відповісти
Белорусские военные принесли клятву на верность захватившему власть в стране Лукашенко - Цензор.НЕТ 5375
показати весь коментар
23.09.2020 13:36 Відповісти
Навіщо ти мавпочок ображаєш?
показати весь коментар
23.09.2020 13:37 Відповісти
...заверяем весь Белоруский народ... На статью уже хватит.
показати весь коментар
23.09.2020 13:37 Відповісти
Белорусские военные принесли клятву на верность захватившему власть в стране Лукашенко - Цензор.НЕТ 5715
показати весь коментар
23.09.2020 13:37 Відповісти
Клянуться они!!!! Вы им зарплату не дайте три месяца - и заклятие испарится!!!!
Диктаторам не клянуться их или бояться или сами по уши в крови!!!
показати весь коментар
23.09.2020 13:38 Відповісти
он не диктатор. так,авторитаризм
показати весь коментар
23.09.2020 13:45 Відповісти
Ну, подонки всегда будут держаться подонка.
показати весь коментар
23.09.2020 13:39 Відповісти
Ніфіга білоруси вже не зроблять. Пострибають та на тій сраці і сядуть.
показати весь коментар
23.09.2020 13:40 Відповісти
думают клятву произнесли, на самом деле нож поцеловали стоя на коленках
показати весь коментар
23.09.2020 13:41 Відповісти
Стамеска, какой нож?
показати весь коментар
23.09.2020 13:42 Відповісти
кто в теме знают
показати весь коментар
23.09.2020 13:45 Відповісти
А вот и "мясо" уже готовое убивать и дохнуть за "рюський мыр".
показати весь коментар
23.09.2020 13:41 Відповісти
Типа поклялись защищать усатую тварь от народа?
показати весь коментар
23.09.2020 13:42 Відповісти
Белорусские военные принесли клятву на верность захватившему власть в стране Лукашенко - Цензор.НЕТ 5838
показати весь коментар
23.09.2020 13:42 Відповісти
Обычное дело же! Если победил с результатом 80% - инаугурацию проводи досрочно и тайно!
показати весь коментар
23.09.2020 13:43 Відповісти
Скоро отправятся обратно в стойло жевать овес. Как Пушкин писал:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
https://rvb.ru/pushkin/02comm/0335.htm#c1 Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Прошло два века. Зачем тратить на них время? Стаду свобода не нужна.
показати весь коментар
23.09.2020 13:44 Відповісти
клятва... это такая вещь...которая меняется и предаётся при случаях продажности, или под влиянием пыток,насилия...((хоть клятва служению отечеству, хоть клятва президента, дипутата, мэра ,или врача тайна гипократа... всё это в большей степени пустые слова...сотрясание и вибрации воздуха((
показати весь коментар
23.09.2020 13:45 Відповісти
Писец !!!!!! Бесхребетное стадо баранов !!!!
показати весь коментар
23.09.2020 13:45 Відповісти


Белорусские военные принесли клятву на верность захватившему власть в стране Лукашенко - Цензор.НЕТ 7759
показати весь коментар
23.09.2020 13:45 Відповісти
..потрепал их по холке и покормил сахарком.
показати весь коментар
23.09.2020 14:08 Відповісти
Дополнительная информация. Министр обороны Беларуси Хренин - этнический кацап, хоть и родился в Беларуси, где его папашка, уроженец Пензы проходил армейскую службу.
показати весь коментар
23.09.2020 13:46 Відповісти
Не в этом дело.Первой воинской частью,присягнувшей на верность народу Украины,тоже командовал не украинец.А толку,что Уссатый белорус?Совесть и честь-вот критерии,а не этническая принадлежность.А если белорусы терпят этих ублюдков,то это их выбор.Точнее-их ссыкливость и пассивность.До недавнего времени и наша власть Лукашика в дупу цемала.Я уже не говорю об открытой поддержке Белоруссией аннексии Крыма,но есть еще кое-что,о чем не хотят говорить.Было несколько подтвержденных случаев,когда подбитая кацапская техника оказывалась прибывшей с территории Белоруссии.Почему об этом молчат,можно только догадываться
показати весь коментар
23.09.2020 13:58 Відповісти
Хех ... Лукашенко по національності українець. Яник був білорус.
показати весь коментар
23.09.2020 14:45 Відповісти
Я не особо интересуюсь биографией гниды Лукашенко.А к чему эта справка о национальностях?
показати весь коментар
23.09.2020 14:57 Відповісти
Prezidenta tak vet netu.Komu oni prisiagu davali neponiatno
показати весь коментар
23.09.2020 13:47 Відповісти
Военные Беларуси не предали Бацку, как в свое время военные крысма предали Украину. До конца так до конца. Предателей нигде не любят
показати весь коментар
23.09.2020 13:50 Відповісти
Шарики, цвяточки, мялиция с на уродам...
показати весь коментар
23.09.2020 13:51 Відповісти
Революцию в Беларуси организовали продавцы шариков и цветочков.
И они таки не прогадали )))))))
показати весь коментар
23.09.2020 14:15 Відповісти
Вытаскивать и вязать женщин - это та еще заслуга. Позорище.
показати весь коментар
23.09.2020 13:52 Відповісти
Фундаментальная разница: в Украине воинская присяга даётся народу Украины, а не властям.
показати весь коментар
23.09.2020 13:56 Відповісти
А крысчане кому присягу давали? ху#лу по всей видимости...
показати весь коментар
23.09.2020 14:15 Відповісти
Рамсы попутали.
показати весь коментар
23.09.2020 17:17 Відповісти
Это упрёк, а если да, то нам ли их упрекать?
показати весь коментар
23.09.2020 13:59 Відповісти
А что в этой губернии паРаши присягу принимают на верность президенту каждые пять лет??
показати весь коментар
23.09.2020 14:02 Відповісти
Крепостные должны работать ,хороводы и карнавал закончились, 😅😂😑🤔 Революия синих поп ,ну главное , что не Майдан ,они же не майдонутые 😂🤔
показати весь коментар
23.09.2020 14:03 Відповісти
Мали "під боком" нейтральну країну - отримали ворожу.
Кому від цього стало краще?
Кремлю!
Тобто - "корисні ідіоти" спрацювали на Кремль..Як завжди...
показати весь коментар
23.09.2020 14:10 Відповісти
Лучше иметь дочь - проститутку, чем сына - силовика
показати весь коментар
23.09.2020 14:24 Відповісти
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны, -
Кожу для них дают
Сами бараны... https://sites.google.com/site/ernstbush/pesni-i-ih-istoria-mp3-file-1/spisok/baranij-mars-1943 (с)
показати весь коментар
23.09.2020 14:29 Відповісти
Клятва народу - зрозуміло...
Клятва країні - теж зрозуміло...
А до чого клятва найнятому чинуші???
показати весь коментар
23.09.2020 14:29 Відповісти
Білоруські військові присягнули на вірність Лукашенку, який захопив владу в країні - Цензор.НЕТ 3128
показати весь коментар
23.09.2020 14:33 Відповісти
Прахоботы на раздорожье,Вроде и Лукашенко, не наш,вроде и Тихановская не наша,ну, за россию они.Пэтрухе не повезло и так нельзя, и так.
показати весь коментар
23.09.2020 14:40 Відповісти
Что за хрень? Военные дают присягу один раз - клянутся защищать Родину от внешних врагов, а не всяких 3,14дарасов, которые приходят к власти каждые 5 лет.
показати весь коментар
23.09.2020 14:44 Відповісти
еженедельные массовые выходы белорусов на улицу под национальной символикой, несмотря на угрозы, аресты, пропаганду и все прочее, сделали свое дело. Лукашенко теперь не всенародно избранный и признаваемый всем миром лидер Беларуси, а испуганный, цепляющийся любыми способами за власть выживший из ума пожилой мужик, имеющий поддержку исключительно тех людей, кому он платит зарплату. Да и то не всех".
показати весь коментар
23.09.2020 16:00 Відповісти
Тут є чиста хунта. Я думаю скабєєва і ********** про це сьогодні повідомлять?
показати весь коментар
23.09.2020 16:19 Відповісти
Революция синих жоп закончилась?
показати весь коментар
23.09.2020 16:35 Відповісти
Легитимных военных в Белоруси теперь тоже нет...
показати весь коментар
23.09.2020 17:01 Відповісти
Лукашенко прошел инаугурацию и теперь он законный президент. Нравится это кому-то или не нравится.И все-таки остается сожалеть что наш Янек не имел такого сильного характера как бацька. Сколько людей остались бы живы, Крым и Донбасс были украинскими. Экономика и финансы не пали. А осенью 2014 его все равно бы переизбрали.
показати весь коментар
23.09.2020 18:44 Відповісти
Не инаугурация, а бред алкаша перед зеркалом.
Смотрит в зеркало, а там лисичка-писец.
показати весь коментар
23.09.2020 19:35 Відповісти
 
 