Білоруські військові присягнули на вірність Лукашенку, який захопив владу в країні

Білоруські військовослужбовці сьогодні після церемонії інавгурації Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, присягнули на вірність народу і "президенту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише БЕЛТА.

У церемонії взяли участь представники різних родів військ. Вони присягнули перед білоруським народом і "головнокомандувачем", що завжди готові надійно захистити суверенітет і територіальну цілісність Батьківщини.

"Ми, військовослужбовці військових формувань Республіки Білорусь, запевняємо весь білоруський народ і вас, товаришу Головнокомандувачу, в тому, що завжди готові надійно захистити суверенітет і територіальну цілісність нашої Батьківщини. Сьогодні, в день вступу на посаду Президента Республіки Білорусь, ми урочисто клянемося з гідністю і честю нести високе звання захисника Вітчизни, без вагань служити білоруському народу і Президенту Республіки Білорусь, захищати нашу Батьківщину мужньо, вміло, не шкодуючи своїх сил і самого життя! Клянемся!" - вимовив текст клятви міністр оборони Віктор Хренін.

Читайте: У Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей. ФОТО

У відповідь прозвучало триразове "Клянемося!" від військовослужбовців, після чого оркестр виконав Державний гімн.

Як повідомлялося раніше, у Палаці Незалежності відбулася інавгурація Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Вперше в історії країни подія не анонсувалося.

Після інавгурації Лукашенка опозиція Білорусі закликала до безстрокової акції непокори.

Вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК підсумками, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основну опонентку Світлану Тіхановську - 10,12%. Масові акції протесту проти підсумків виборів тривають у країні вже більш як місяць.

Європейський Союз не визнає Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.

Лукашенко займає пост президента з 1994 року.