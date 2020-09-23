УКР
Агресія Росії проти України
Літаки країн НАТО в межах навчань "Об'єднані зусилля - 2020" відпрацьовуватимуть завдання в північно-західній частині Чорного моря. КАРТА

Літаки країн НАТО в межах навчань

Літаки В-52Н Stratofortress відпрацьовуватимуть завдання в північно-західній частині Чорного моря за планом військових навчань Україна - НАТО "Об'єднані зусилля - 2020".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Такого ми ще не бачили - 7 літаків-розвідників та заправників країн НАТО над Чорним морем. Сьогодні авіаційна група Стратофортрессов В-52Н у кількості чотирьох бортів, два з яких вже вилетіли з Великої Британії (зараз у районі Гостомеля), а ще два вилітають у найближчі пів години, буде відпрацьовувати завдання на полігонах західній частині України і північно-західній частині чорного моря за планом військових навчань Україна - НАТО "Об'єднані зусилля - 2020", - зазначає журналіст.

Крім того, за словами Клименка, американський літако-гелікоптер (Bell Helicopter V-22 Osprey) зараз летить над Дніпром на північ, до Києва підлітає над Дніпром з півдня.

Також дивіться: Корабель ВМС Великої Британії HMS Enterprise увійшов у Чорне море. ФОТО

Літаки країн НАТО в межах навчань Обєднані зусилля - 2020 відпрацьовуватимуть завдання в північно-західній частині Чорного моря 01
Літаки країн НАТО в межах навчань Обєднані зусилля - 2020 відпрацьовуватимуть завдання в північно-західній частині Чорного моря 02
Літаки країн НАТО в межах навчань Обєднані зусилля - 2020 відпрацьовуватимуть завдання в північно-західній частині Чорного моря 03

+16
Ето же просто прекрасно!
РЕСПЕКТ США!
РЕСПЕКТ, СОЮЗНИКИ!!!
23.09.2020 13:49 Відповісти
+12
Достойный ответ, некоторым сильно "уставшим от войны" у нас, на учения кауказ2020. И казалось бы, при чём тут Кавказ, когда у наших границ вошкаются?...
23.09.2020 13:51 Відповісти
+11
И хорошо. Главное, шоб не уставали.
23.09.2020 13:47 Відповісти
и Крымскую область чиркнуть бы не мешало..километров так 100-200 в глубь..
23.09.2020 13:56 Відповісти
Тренируйтесь, тренируйтесь, подольше и почаще
23.09.2020 14:03 Відповісти
А можете оспреем зеленскава исполосить?
23.09.2020 14:04 Відповісти
Літаки країн НАТО в межах навчань "Об'єднані зусилля - 2020" відпрацьовуватимуть завдання в північно-західній частині Чорного моря - Цензор.НЕТ 3251
23.09.2020 14:08 Відповісти
в москалів дещо стислось.... читав вони там також якісь "навчання" починають - кус-кус? кіс-кіс? сказ-сказ??? забув назву!
23.09.2020 14:15 Відповісти
Газ-мяс!
23.09.2020 14:17 Відповісти
пісь-пісь
23.09.2020 14:39 Відповісти
Такої кількості союзницької авіації Україна не бачила з часів Другої світової.
23.09.2020 14:31 Відповісти
Воду в Крым возить наверно будут.
23.09.2020 14:41 Відповісти
Так Зеленский "президент мира" или "войны"?
23.09.2020 15:34 Відповісти
Чмо
23.09.2020 21:39 Відповісти
Также по состоянию на 14:50 над Черным морем в районе крымского побережья «висит» сразу несколько самолетов НАТО - три стратегических разведчика Boeing RC-135, патрульный самолёт ПЛО P-8 Poseidon и британский самолёт разведки и целеуказания Sentinel R1. В районе дельты Дуная сканирует пространство «летающая тарелка» Boeing E-3CF системы АВАКС, а над Затокой барражирует заправщик Airbus KC2 Voyager ВВС Великобритании
23.09.2020 16:19 Відповісти
Скануть поверхню для карт томагавків.
24.09.2020 00:23 Відповісти
 
 