Літаки країн НАТО в межах навчань "Об'єднані зусилля - 2020" відпрацьовуватимуть завдання в північно-західній частині Чорного моря. КАРТА

Літаки В-52Н Stratofortress відпрацьовуватимуть завдання в північно-західній частині Чорного моря за планом військових навчань Україна - НАТО "Об'єднані зусилля - 2020".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Такого ми ще не бачили - 7 літаків-розвідників та заправників країн НАТО над Чорним морем. Сьогодні авіаційна група Стратофортрессов В-52Н у кількості чотирьох бортів, два з яких вже вилетіли з Великої Британії (зараз у районі Гостомеля), а ще два вилітають у найближчі пів години, буде відпрацьовувати завдання на полігонах західній частині України і північно-західній частині чорного моря за планом військових навчань Україна - НАТО "Об'єднані зусилля - 2020", - зазначає журналіст.

Крім того, за словами Клименка, американський літако-гелікоптер (Bell Helicopter V-22 Osprey) зараз летить над Дніпром на північ, до Києва підлітає над Дніпром з півдня.

