Важливо збільшити для Путіна ціну його агресії проти України серед росіян, - Волкер

Президент РФ Володимир Путін дуже задоволений ситуацією в Донбасі такою, якою вона є сьогодні, заявив під час другого дня форуму організованого американським Центром аналізу європейської політики колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Він не бачить необхідності у розв’язанні ситуації, він щасливий вести проти України гібридну війну низького рівня, яка послаблює Україну та відділяє її від ЄС", - зазначає Волкер.

Волкер також підкреслив важливість збільшити для Путіна ціну його агресії проти України серед самих росіян:

"Це непопулярна ідея в Москві, коли вони бачать, що російські солдати вбивають українських цивільних чи українських солдат. Люди не розуміють, чому російські солдати воюють проти їхніх братів в Україні. Саме тому Путін намагається тримати це прихованим, саме тому він не визнає відкритої військової операції, яку він там проводить…Всередині російського суспільства є тиск. І ми повинні посили цей тиск щодо війни в Україні", - зазначив екс представник Держдепартаменту США по Україні.

Волкер вважає, якщо США вдасться до цих кроків та створять такі умови для Путіна, він може дійти висновку, що його політика по відношенню до Україна має занадто велику ціну.