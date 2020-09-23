УКР
Важливо збільшити для Путіна ціну його агресії проти України серед росіян, - Волкер

Президент РФ Володимир Путін дуже задоволений ситуацією в Донбасі такою, якою вона є сьогодні, заявив під час другого дня форуму організованого американським Центром аналізу європейської політики колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Він не бачить необхідності у розв’язанні ситуації, він щасливий вести проти України гібридну війну низького рівня, яка послаблює Україну та відділяє її від ЄС", - зазначає Волкер.

Волкер також підкреслив важливість збільшити для Путіна ціну його агресії проти України серед самих росіян:

"Це непопулярна ідея в Москві, коли вони бачать, що російські солдати вбивають українських цивільних чи українських солдат. Люди не розуміють, чому російські солдати воюють проти їхніх братів в Україні. Саме тому Путін намагається тримати це прихованим, саме тому він не визнає відкритої військової операції, яку він там проводить…Всередині російського суспільства є тиск. І ми повинні посили цей тиск щодо війни в Україні", - зазначив екс представник Держдепартаменту США по Україні.

Волкер вважає, якщо США вдасться до цих кроків та створять такі умови для Путіна, він може дійти висновку, що його політика по відношенню до Україна має занадто велику ціну.

путін володимир (24596) росія (67230) США (24064) Донбас (22360) Волкер Курт (619)
+13
Курт, цена агрессии для расисян измеряется только падением уровня жизни с помощью Вежливых санкций, иначе никак. Только пустой холодильник победит буйный телевизор
23.09.2020 13:57 Відповісти
+10
От зеленского я такого не слышал ни разу
23.09.2020 13:59 Відповісти
+10
Перевод для мацкалей:
мацкали будут нищенствовать.
23.09.2020 14:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Курт, цена агрессии для расисян измеряется только падением уровня жизни с помощью Вежливых санкций, иначе никак. Только пустой холодильник победит буйный телевизор
23.09.2020 13:57 Відповісти
Вони звикли жити в лайні. Трохи знизь ціну на бояру і вже раді. Санкції б'ють тільки по богатим, а вони втрати компенсують з бюджету. Тому це, гра на довгу дистанцію, поки хвиля докотиться до ціни на бояру.
23.09.2020 14:22 Відповісти
От зеленского я такого не слышал ни разу
23.09.2020 13:59 Відповісти
русские солдаты воюют против их братьев в Украине

Волкер -- малоросс!!!
23.09.2020 13:59 Відповісти
ето он тонко протролил тупоголових мацкалей.
23.09.2020 14:03 Відповісти
Перевод для мацкалей:
мацкали будут нищенствовать.
23.09.2020 14:02 Відповісти
Однозначно потрібно робити так, щоб усі 130 млн. кацапоїдів стали нищобродами і світовими ізгоями. Тільки це приведе до результату. А оте все, що вони повводили - то таке, ні про що. Ну не поїдуть сотня кацапів у США на відпочинок. І що? Є тисячі інших місць, де їх з радістю приймуть.
23.09.2020 14:08 Відповісти
не кажіть.
путен почав скавчати і просити зняти санкції, мотивуючи це ковідом.
Було. Факт!
23.09.2020 14:11 Відповісти
Доволен путин или не доволен- это его личное дело!!!!
Помогите нам!!!!! Помогите!!!!
23.09.2020 14:03 Відповісти
Ну, такої кількості союзницької авіації, як сьогодні, Україна не бачила з часів Другої світової.
23.09.2020 14:26 Відповісти
Як допомогти ? Дати рибу чи вудку ?
показати весь коментар
Ага одни дебилы там, прям не знают. Всё знают и поддерживают или глубоко пофиг.

Может он сибирских отшельников имеет ввиду?
23.09.2020 14:04 Відповісти
А недоумок ******** *****. Ністрілять!
23.09.2020 14:04 Відповісти
Так вперед, чому шмарклі там жуєте? Чи думаєте, якщо заборонили сотні кацапів у вас там шльондрати, то це вже ВАЩЄ?
23.09.2020 14:05 Відповісти
Курт,не с этой земразью у власти,они увеличивают цену для украинцев,ублюдки
23.09.2020 14:05 Відповісти
а у зе то скидки, то распродажи, то черные пятницы...
23.09.2020 14:09 Відповісти
Да этим ценителям боярышника плевать. Не лучше ли арестовать имущество всяко-разных Абрамовичей и Усмановых и сделать вид "аэтонемы!!!"
23.09.2020 14:10 Відповісти
Це він зебілам пояснює ?
Марно. Вони вже хочуть капітулювати.
Боротись за країну важко і ліньки.
23.09.2020 14:10 Відповісти
Хороший парень этот Волкер, но слишком деликатный. Никогда не поймут они ордынско - мордовского менталитета
23.09.2020 14:13 Відповісти
За них не парся, все вони прекрасно розуміють, краще нас.
23.09.2020 14:27 Відповісти
кацапский МПК1331пр. столкнулся с рефрижератором у Дании , а город подумал..
23.09.2020 14:13 Відповісти
А кто увеличит цену агрессия моники против Украины?

Нафтогаз - чистая прибыль за первое полугодие:
2016; 21,8 млрд
2017: 18,6 млрд
2018: 13,6 млрд
2019: 17,6 млрд
2020: МИНУС 11,5 млрд
23.09.2020 14:18 Відповісти
"Оспреї " над Києвом В-52 над Украіною !
Росія в істериці і по запарці і почала збивати своі літаки над Тамбовом 👍🏼😄
23.09.2020 14:28 Відповісти
Люди не понимают, почему русские солдаты воюют против их братьев в Украине. Именно поэтому Путин пытается держать это скрытым,....АМЕРИКАНЦЫ МОГЛИ БЫ ВСЕМУ МИРУ ЧЕРЕЗ СВОИ СМИ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ РАССКАЗАТЬ ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ МОСКОВИЯ В СВОИХ БЫВШИХ КОЛОНИЯХ ,так как Украина деньги пускает на армию,чтобы сдерживать московскую Орду. Источник: https://censor.net/ru/n3220842
23.09.2020 14:29 Відповісти
Не схоже що він говорить про втому чи безальтернативне миролюбство. Доки каців не мочити, вони не будуть відчувати втому від агресії.
23.09.2020 14:29 Відповісти
23.09.2020 14:33 Відповісти
Так, якщо Україна не має мети і шатається з сторони в сторону. Ось Європа і не може зрозуміти наші наміри.
23.09.2020 15:11 Відповісти
Эмбарго на поставку из орды нефти, газа, золота, украденных у колоний (народов Сибири, Дальнего востока и т.д.) вместо словесных заявлений., могло бы сильно ускорить процесс ее умиротворения.
23.09.2020 14:37 Відповісти
Речь идет о потерях в рядах "повстанцев"? Так у нас "стойкое перемирие" с нашей стороны.
23.09.2020 14:47 Відповісти
І вже багато років.
23.09.2020 15:12 Відповісти
Когда-то в Киеве к бульвару Джона Маккейна прибавится проспект Курта Волкера.
23.09.2020 14:56 Відповісти
Не надо создавать миф-все все знают и понимают.Мало того-одобряют.Так что нищенское настоящее должно стать достойной оплатой за имперские понты.
23.09.2020 15:11 Відповісти
Слуги кремля старательно и упорно цену агрессии для агрессора всячески снижают.
23.09.2020 15:14 Відповісти
У 19 році "Даймлєр - Бенц" відкрив у Мордорі завод повного циклу (зварка, фарбування) по виготовленню "Мерседесів" потужністю 25 т.шт. на рік...


У церемонії відкриття приймали участь голова правління Daimler AG Дітер Цетше, міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмайер...
23.09.2020 15:21 Відповісти
А в Украине сколько заводов открыли европейцы?
23.09.2020 18:58 Відповісти
Все правильно,есть только одно но...
поцЗедент со своим окружением с Волкером не согласны
23.09.2020 15:22 Відповісти
Санкций побольше и почаще. И забор повыше. Через 5 лет спросить - "Хватит"? В случае не правильного ответа ещё добавить побольше и почаще. Через 5 лет опять спросить. Если будет у кого.
24.09.2020 10:58 Відповісти
 
 