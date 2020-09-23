УКР
Глава ЄК фон дер Ляєн оголосила про нову стратегію ЄС щодо міграції та надання притулку

Глава ЄК фон дер Ляєн оголосила про нову стратегію ЄС щодо міграції та надання притулку

Колишні рецепти регулювання міграції більше не діють у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Пакт Європейської комісії з міграції та притулку, який ми сьогодні представляємо, пропонує новий старт. Необхідно знайти рівновагу між численними справедливими інтересами. Ми хочемо поважати наші цінності і водночас прийняти виклик глобалізації", - сказала фон дер Ляєн, виступаючи в середу в Брюсселі із заявою для преси.

За її словами, Європі варто відмовитися від надзвичайних рішень, щоб замінити їх передбачуваною системою управління міграцією.

"Я переконана, що пропозиція комісії є для цього хорошим підґрунтям", - зазначила глава ЄК, додавши, що пропонований пакт розумно поєднує відповідальність і солідарність між державами-членами ЄС. Вона бачить у ньому "дуже прагматичний і реалістичний підхід".

Також читайте: Макрон запропонував Греції та Болгарії допомогу в захисті кордонів від мігрантів

Фон дер Ляєн наполягала на довірі між державами-членами ЄС та забезпеченні довіри громадян союзу.

"Пакт відображає цю проблематику у всій її складності. Він охоплює всі аспекти міграції: управління кордонами, перевірку мігрантів, (соціальну) інтеграцію, повернення (в країни виходу) і відносини з нашими зовнішніми партнерами", - продовжила голова ЄК.

Вона зазначила, що враховується різниця в тому міграційному тиску, який чиниться на кордонах різних держав, і питання ставиться в плані того, як у рамках солідарності одні держави-члени мають допомагати іншим.

"Ми маємо знайти стійкі рішення для міграції, ми маємо всі діяти для цього", - закликала голова ЄК.

При цьому фон дер Ляєн оголосила про пілотний проєкт Єврокомісії для грецького острова Лесбос щодо центру прийому мігрантів. Для цього за допомогою агентств Європейського Союзу створено спеціальну робочу групу, якій доручено поліпшити становище мігрантів, які перебувають на острові.

"Разом ми маємо показати, що Європа регулює питання міграції гуманним і ефективним чином", - наголосила голова Європейської комісії.

Єврокомісія (2250) Європа (1957) міграція (378) фон дер Ляєн Урсула (847)
Топ коментарі
+9
+9
цитат много, а смысла ноль. может кто-то больше понял из этого бла-бла-бла? в ЕС наконец осознали, что европейцы скоро станут этническим меньшинством у себя дома?
23.09.2020 14:24
+5
+5
Вот так европейцы и решают проблемы - наговорила целую кучу слов без всякого содержательного наполнения, этакий поток сознания.
23.09.2020 14:42
+4
+4
Halt's Maul, Unterdeutsch.
23.09.2020 14:30
Wishful thinking.
23.09.2020 14:22
У дамы есть способ честного пересчета миллиона украинских мигрантов в Польше на курдо-арабо-сирийцев в Германии, франко-африканцев во Франции и того сброда из Кале, который французкие патрули эскортируют к британским границам?
23.09.2020 14:27
Є один ньюанс... українціі в Польщі на 99% перебувають легально і не претендують на неробство і соціал, як всі ці кольорові "хомо еректус"))))
23.09.2020 18:41
Вот Европе и есть у кого поучиться.
23.09.2020 20:51
Давай лучше санкции для поляков и прибалтов. Как деньги из котла брать так они первые, а черноту у себя приютить под дурачка косят.
23.09.2020 14:22
Halt's Maul, Unterdeutsch.
23.09.2020 14:30
цитат много, а смысла ноль. может кто-то больше понял из этого бла-бла-бла? в ЕС наконец осознали, что европейцы скоро станут этническим меньшинством у себя дома?
23.09.2020 14:24
Там два аспекта. Перше, Східна Європа давно вже заявила що, бачила вона в гробу тих арабів з африканцями, вони беруть до себе тільки білих з пост-радянських країн. Друге, французи і німці вже тихенько своїй владі натякають що, будуть морди бити за тих арабів. Ковід використали тільки для обмеження і їм це, сподобалося. Європа нє рєзіновая.
23.09.2020 14:53
о этих аспектах знают все. а вот о чем тетка говорила?
23.09.2020 14:59
После закрытия границ из-за кобылавируса, где государства действовали по принципу "каждый сам за себя", такие разговоры воспринимаются особо смешно.
23.09.2020 14:28
Вот так европейцы и решают проблемы - наговорила целую кучу слов без всякого содержательного наполнения, этакий поток сознания.
23.09.2020 14:42
...При этом фон дер Ляйен объявила о пилотном проекте Еврокомиссии для греческого острова Лесбос по центру приема мигрантов. Источник: https://censor.net/ru/n3220847

То есть, мигрантов будут этапировать на "безлюдные" острова, оставив "в цивилизации" "избранных"...

Тобто, як було при союзі - массу ешелонами вивозили на "освоєння Сибіру"...
23.09.2020 14:50
Если не сделаете упор на миграцию людей европеоидной расы, Европа скоро изменится без возможности исправления ситуации, недолго осталось. Забирайте оставшихся из Средней Азии, Кавказа и Закавказья. Только выиграете.
23.09.2020 14:56
Гомо-советикусы "белой расы" - не менее дефектный материал для Европы, чем акбарнутые сунно-шииты. Взять тех же ПЕСанутых на Цензоре. Из них Европа, как из свиньи пахотная лошадь.
23.09.2020 15:18
...
23.09.2020 18:45
Не согласна. Уже второе поколение полностью ассимилируется и не будет отличаться от местных. Что никогда не произойдет с арабами или негроидной расой.
23.09.2020 20:17
Европа уже не та прежняя
23.09.2020 15:06
Веками отсасывать у Империи Зла то прусско-саксонскими ртами, то англо-французскими, то левацкими - невольно забеременеешь "хусским михом". А тут еще и китай на востоке пучится, инфицированный тем же русским миром посредством Великого Кормчего и подпитанный теми же немецкими и прочими деньжищами, которые бойко торгуют ******, на которых будут вешать наш западный мир Свободы... Всё идет к новым тёмным векам, особенно после того, как Запад начал заигрывать с Пуйлом на фоне его преступлений в Чечне 21 год назад.
23.09.2020 15:33
Уж лучше помогите Сирии освободиться от оккупантов и им не придется быть беженцами.
23.09.2020 15:07
Что они по сути предложили? Если это авиарейс, то да, авиакомпании берут на себя обязанность вернуть пасскажира, если не выполнены условия въезда. Если это ж/д, пешеходы и автомобили, то просто физически не пускать на территорию и тогда вариант Франция-Великобритания - лагеря нелегалов на границе с К ним приплывают на надувных лодках мигранты без документов. Ни одна страна мира их обратно к себе не примет. У ЕС два выбора: либо топить лодки вместе с пассажирами, либо принимать и ассимилировать. А то, что они предлагают резервацию сделать на острове - довольно интересно. Кстати, у Австралии есть такой остров.
23.09.2020 15:09
Цыган-то не могут веками ассимилировать, а тут еще афро-азиатские орды враждебных, чуждых и часто просто недоросших до европейской цивилизации культур... Игра с ними в поддавки, как и игра в поддавки с Пуйлом, ни приведет ни к чему, кроме крушения единственной цивилизации на Земле, построенной на принципах свободы и уважения к человеку. Человечество идет к новому варварству и темным векам.
23.09.2020 15:41
на Лесбосе давно резервация
23.09.2020 16:17
Бла бла бла.. а про що вона промукала .. хз
23.09.2020 15:14
это Европа готовится к нашествию русскоязычных жителей Украины в связи с ограничением языка в быту.
23.09.2020 16:00
возвращение в страны исхода? Оно раньше было, но африканцам удавалось доказывать в судах, что их нельзя возвращать по причине опасности. А теперь что, по другому будет? Хотя норги когда-то выставили более 300 нохчей оборатно в Рашу и глазом не моргнули.
23.09.2020 16:21
 
 