Глава ЄК фон дер Ляєн оголосила про нову стратегію ЄС щодо міграції та надання притулку

Колишні рецепти регулювання міграції більше не діють у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Пакт Європейської комісії з міграції та притулку, який ми сьогодні представляємо, пропонує новий старт. Необхідно знайти рівновагу між численними справедливими інтересами. Ми хочемо поважати наші цінності і водночас прийняти виклик глобалізації", - сказала фон дер Ляєн, виступаючи в середу в Брюсселі із заявою для преси.

За її словами, Європі варто відмовитися від надзвичайних рішень, щоб замінити їх передбачуваною системою управління міграцією.

"Я переконана, що пропозиція комісії є для цього хорошим підґрунтям", - зазначила глава ЄК, додавши, що пропонований пакт розумно поєднує відповідальність і солідарність між державами-членами ЄС. Вона бачить у ньому "дуже прагматичний і реалістичний підхід".

Також читайте: Макрон запропонував Греції та Болгарії допомогу в захисті кордонів від мігрантів

Фон дер Ляєн наполягала на довірі між державами-членами ЄС та забезпеченні довіри громадян союзу.

"Пакт відображає цю проблематику у всій її складності. Він охоплює всі аспекти міграції: управління кордонами, перевірку мігрантів, (соціальну) інтеграцію, повернення (в країни виходу) і відносини з нашими зовнішніми партнерами", - продовжила голова ЄК.

Вона зазначила, що враховується різниця в тому міграційному тиску, який чиниться на кордонах різних держав, і питання ставиться в плані того, як у рамках солідарності одні держави-члени мають допомагати іншим.

"Ми маємо знайти стійкі рішення для міграції, ми маємо всі діяти для цього", - закликала голова ЄК.

При цьому фон дер Ляєн оголосила про пілотний проєкт Єврокомісії для грецького острова Лесбос щодо центру прийому мігрантів. Для цього за допомогою агентств Європейського Союзу створено спеціальну робочу групу, якій доручено поліпшити становище мігрантів, які перебувають на острові.

"Разом ми маємо показати, що Європа регулює питання міграції гуманним і ефективним чином", - наголосила голова Європейської комісії.