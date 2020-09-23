УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12361 відвідувач онлайн
Новини
7 911 64

Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time

Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time

Авторитетний журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей світу за 2020 рік. Персоналії розділили за категоріями "Титани", "Новатори", "Діячі мистецтва", "Лідери", "Кумири".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт видання.

Серед "Лідерів" цього року опинилися канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, його опонент на майбутніх виборах Джо Байден, голова КНР Сі Цзіньпін, президент Бразилії Жаір Болсонару та інші.

Варто зазначити, що президент РФ Володимир Путін не потрапив до рейтингу найвпливовіших людей.

Читайте також: Важливо збільшити для Путіна ціну його агресії проти України серед росіян, - Волкер

До "Титанів" видання віднесло епідеміолога з Китаю Чжун Наньшань, гендиректора Google Сундара Пічаї, главу МВФ Крісталіну Георгієву та інших.

До категорії "Новаторів" увійшли астронавти NASA Джесікаи Мейр і Крістіна Кук, один з провідних вірусологів Уханьского інституту вірусології Ши Чженлі й інші.

"Митцями" визначено південнокорейського режисера Пон Чжун Хо, співачку Селену Гомез, віолончеліста Йо Йо Ма й інших.

До "кумирів" віднесли засновників руху "Black Lives Matter", правозахисницю Анджелу Девіс, тенісистку Наомі Осаку і інших.

Автор: 

путін володимир (24601) США (24070) журнал (33) Трамп Дональд (6913)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
У кацапов второй день подряд горюшко... Вчера навернулся Су-30, вроде бил случайно сбит другой "сушкой". А сегодня в Ливии кирдыкнулся вертолет с вагнеровцами. Причем навернулся очень хорошо, выживших нет...
показати весь коментар
23.09.2020 14:32 Відповісти
+13
Все. Опустили ботоксного деда.
показати весь коментар
23.09.2020 14:20 Відповісти
+9
Да куда ему при бубочки то
показати весь коментар
23.09.2020 14:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да куда ему при бубочки то
показати весь коментар
23.09.2020 14:19 Відповісти
Молодець, тримай!
Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 8935
показати весь коментар
23.09.2020 14:27 Відповісти
У кацапов второй день подряд горюшко... Вчера навернулся Су-30, вроде бил случайно сбит другой "сушкой". А сегодня в Ливии кирдыкнулся вертолет с вагнеровцами. Причем навернулся очень хорошо, выживших нет...
показати весь коментар
23.09.2020 14:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/451550

Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 6952
показати весь коментар
23.09.2020 14:49 Відповісти
Палай далі, казковий 8 відсотковий!)))
показати весь коментар
23.09.2020 15:43 Відповісти
поражаюсь дебелизму журналистов какой нахрен влиятельный если он сам ширинку застегнуть не в состоянии вы что геть обкурылыся поклонению баблу??? а САМ ОН ЧТО МОЖЕТ БЕЗ ДЕНЕГ ТЕХ КОТОРЫЕ В ОДИН момент просто станут топливом для костров и печек???? отвечаю ничего...
показати весь коментар
23.09.2020 16:12 Відповісти
Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 2226
показати весь коментар
23.09.2020 20:11 Відповісти
напевно тому, що він перемістився у рейтинг самих паскудних людей планети. Він там перше місце має зайняти.
показати весь коментар
23.09.2020 14:19 Відповісти
Все. Опустили ботоксного деда.
показати весь коментар
23.09.2020 14:20 Відповісти
Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 9960
показати весь коментар
23.09.2020 14:50 Відповісти
яке плюгаве ЧМО !!
показати весь коментар
23.09.2020 14:55 Відповісти
Су-30 сбит пушкой СУ-35 под Тверью вчера.Вояки не проверили боекомплект,пушки оказались заряжены боевыми.Варвары.
показати весь коментар
23.09.2020 14:22 Відповісти
ну почему сразу варвары?може у них форма протеста такая.
на коленях бунтовать да бить своих
показати весь коментар
23.09.2020 14:26 Відповісти
Нет, своих они бьют что-бы чужие смеялись
показати весь коментар
23.09.2020 14:39 Відповісти
Основатели BLM-категория кумиры?Забавно.
показати весь коментар
23.09.2020 14:23 Відповісти
Вот и мне подумалось, а почему и самого джоржика флойда Таймс к "Кумирам" не причислил?
Биография у него - лучше не придумаешь.
показати весь коментар
23.09.2020 15:18 Відповісти
...ввести еще одну категорию "*****" - будет там единственным и неповторимым
показати весь коментар
23.09.2020 14:24 Відповісти
Надо признать честно. ***** удалось невероятное. Огромную страну с неблагоприятным климатом, где бананы не растут принципиально, сделать самой настоящей банановой республикой!
показати весь коментар
23.09.2020 14:24 Відповісти
обидели ********...пряник не дали.
показати весь коментар
23.09.2020 14:24 Відповісти
Жаль нет категории "клоун", наш бы точно туда попал
показати весь коментар
23.09.2020 14:24 Відповісти
Какэта??? Кто ещё в мире ходит в туалет с шестью охранниками?!!!
Путин не вошел в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time - Цензор.НЕТ 2106
показати весь коментар
23.09.2020 14:25 Відповісти
Ким Чен Ын?
показати весь коментар
23.09.2020 14:30 Відповісти
Очень трудно быть "влиятельным человеком" постоянно сидя в БУНКЕРЕ.
И пугая мир одними лишь МУЛЬТИКАМИ.
показати весь коментар
23.09.2020 14:26 Відповісти
_Таймс покончил с восславлением людоедов, надо понимать? То у этих нравственных калек шилькгрубер человек года, то путлер... Недоумеваю почему они в 2001 бен ладена не признали.
показати весь коментар
23.09.2020 14:29 Відповісти
Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 8069
показати весь коментар
23.09.2020 14:29 Відповісти
Ну так это ж список людей, а не ******.
показати весь коментар
23.09.2020 14:29 Відповісти
Анжела Девис и Основатели Черных Жизней - это люди ? Им в один ряд с путиным будет самый раз .
показати весь коментар
23.09.2020 20:33 Відповісти
Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 1087
показати весь коментар
23.09.2020 14:30 Відповісти
Не стоило рога спиливать, с ними ты выглядел бы круче
показати весь коментар
23.09.2020 14:32 Відповісти
все от категорий зависит.
была бы категория "*******" - вошел бы первым номером..
показати весь коментар
23.09.2020 14:32 Відповісти
Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 3739....
показати весь коментар
23.09.2020 14:39 Відповісти
а пока постой отам в сторонке, дай людям пройти...
показати весь коментар
23.09.2020 14:40 Відповісти
Я думаю уже в ближайшее время будет создан новый список, угадайте где этот список появится,и тогда он займёт всё призовые места.
показати весь коментар
23.09.2020 14:34 Відповісти
фигня! зато он имеет личное всемирно известное погоняло - *****!
кто еще может таким похвастаться? )))) а? то то же!!! ))))
(думаю его миссия уже выполнена... кровавый след уже оставлен...потомками уже переоценен...и надо бы в мавзолей потихоньку ( а не потихоньку еще лучше) передвигаться... )
показати весь коментар
23.09.2020 14:35 Відповісти
Путлєр - терорист номер один в світі і вбивця мілліонів людей в світі ( Сирія , Грузія , Украіна , Чечня і т.д) список можна продовжувати , але ж він цього не визнає ніколи , тому і сприйняв цю новину з сумом !
показати весь коментар
23.09.2020 14:35 Відповісти
А оно ему надо, к себе внимание привлекать? Вчера, на ассамблее ООН, что то мямлил как школьник на конкурсе чтецов. Мы за мир, Миру мир. Зато никого не обидел.
показати весь коментар
23.09.2020 14:36 Відповісти
Х*йло - бесконечно-малая величина, значимостью которой можно пренебречь
показати весь коментар
23.09.2020 14:40 Відповісти
Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 7921
показати весь коментар
23.09.2020 14:40 Відповісти
Похоже, и так же как и ты, безрогие
показати весь коментар
23.09.2020 14:42 Відповісти
милашка и гадёнышь.
показати весь коментар
23.09.2020 15:54 Відповісти
Сдулся шарик.
показати весь коментар
23.09.2020 14:43 Відповісти
пєндоси всьо дєлают, штобе унізіть расісюшку - вєлікую дєржаву!
показати весь коментар
23.09.2020 14:44 Відповісти
щас Білорусь захватить і ввійде
показати весь коментар
23.09.2020 14:47 Відповісти
невезуха сегодня у **************...то ***** ни во что не ставят,то военный до ужаса корабль получил пробоину после тарана контейнеровоза .хорошо хоть контейнеровоз,а не овцевоз

https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Никогда такого не было, и вот - опять!

Российский малый противолодочный корабль "Казанец"столкнулся с контейнеровозом в Эресуннском проливе. Авария произошла на юге Эресуннского моста в датских водах.
У корабля пробоина выше ватерлинии.Ползёт в Балтийск своим ходом.

Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 3826

https://twitter.com/Krychek5/status/1308729504823750657/photo/1
показати весь коментар
23.09.2020 14:49 Відповісти
Путин не вошел в список самых влиятельных людей мира

Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 4491
показати весь коментар
23.09.2020 14:53 Відповісти
В каком-то году он попал в этот список. Интересно, в какой категории? Лидер? Лидер всех, кто считает, что рашке позволено воровать у соседей территории.
показати весь коментар
23.09.2020 16:54 Відповісти
Виолончелист Йо Йо Ма - это герой журнала "Америка" середины 80-х.
Анжела Дэвис - ообще из 70-х.
И эти люди влиятельнее вороватого любителя маленьких мальчиков.
Это просто дискриминация, что нет номинации "самый мерзкий педофил".
показати весь коментар
23.09.2020 14:53 Відповісти
Этот мудель называется *****. В списке негодяев - на первом месте! Смерть поцу - мучительную и длинную!
показати весь коментар
23.09.2020 14:54 Відповісти
К "Кумирам" отнесли основателей движения "Black Lives Matter", правозащитницу Анджелу Дэвис, теннисистку Наоми Осаку и других.Источник: https://censor.net/ru/n3220848

Давайте ще ордловців нагородимо,ті також за свої права борються.Зовсім в світі по дуріли.
показати весь коментар
23.09.2020 15:04 Відповісти
Я бы за Пон Джун Хо (снявшего б-гомерзских Окча и Паразиты) вообще бы бойкотировал тех, кто присваивал им эти звания.
показати весь коментар
23.09.2020 15:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/235566 Та за фільми мови немає.Зараз фігню знімають,для дебілів.
показати весь коментар
23.09.2020 15:11 Відповісти
путин - лох и черт!
показати весь коментар
23.09.2020 15:06 Відповісти
Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time - Цензор.НЕТ 8936
показати весь коментар
23.09.2020 15:08 Відповісти
Вірусологів з Уханя нагородили. Глобалістам дах знесло.
показати весь коментар
23.09.2020 15:09 Відповісти
Фуфло это рейтинг.
Самые влиятельные 2020 - разработчики COVID-19 !
показати весь коментар
23.09.2020 15:10 Відповісти
А Грету чому не нагородили? Це видання напевно ейджисти.
показати весь коментар
23.09.2020 16:05 Відповісти
А нашого бубочки немає? Що ******* забула направити подання, чи єрмак спер?
показати весь коментар
23.09.2020 16:17 Відповісти
Не справедливо как то - надо срочно внести, вперёд ногами.
показати весь коментар
23.09.2020 16:36 Відповісти
А какой на хрен, с путина титан мысли?? тиран и террорист, он и в африке тиран и убийца!!
показати весь коментар
23.09.2020 18:16 Відповісти
правозащитницу Анджелу Дэвис

------------------------------------------------
эта та которая убила федерального судью ? госпади , население со временем становиться еще тупее .
показати весь коментар
23.09.2020 20:24 Відповісти
Среди "Лидеров" в этом году оказались президент США Дональд Трамп, его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден,

-------------------------------------------------------------
Трамп это понятно , ему только за ближневосточное соглашение о мире между Израилем и арабскими странами можно дать Нобелевскую Премию Мира , а Байден тут как оказался ? Или Джо отметили за оказание им преференций китайским финансовым компаниям получившим преимущества на фондовом рынке США перед американскими ?

.
показати весь коментар
23.09.2020 20:29 Відповісти
 
 