Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time
Авторитетний журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей світу за 2020 рік. Персоналії розділили за категоріями "Титани", "Новатори", "Діячі мистецтва", "Лідери", "Кумири".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт видання.
Серед "Лідерів" цього року опинилися канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, його опонент на майбутніх виборах Джо Байден, голова КНР Сі Цзіньпін, президент Бразилії Жаір Болсонару та інші.
Варто зазначити, що президент РФ Володимир Путін не потрапив до рейтингу найвпливовіших людей.
До "Титанів" видання віднесло епідеміолога з Китаю Чжун Наньшань, гендиректора Google Сундара Пічаї, главу МВФ Крісталіну Георгієву та інших.
До категорії "Новаторів" увійшли астронавти NASA Джесікаи Мейр і Крістіна Кук, один з провідних вірусологів Уханьского інституту вірусології Ши Чженлі й інші.
"Митцями" визначено південнокорейського режисера Пон Чжун Хо, співачку Селену Гомез, віолончеліста Йо Йо Ма й інших.
До "кумирів" віднесли засновників руху "Black Lives Matter", правозахисницю Анджелу Девіс, тенісистку Наомі Осаку і інших.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на коленях бунтовать да бить своих
Биография у него - лучше не придумаешь.
И пугая мир одними лишь МУЛЬТИКАМИ.
была бы категория "*******" - вошел бы первым номером..
кто еще может таким похвастаться? )))) а? то то же!!! ))))
(думаю его миссия уже выполнена... кровавый след уже оставлен...потомками уже переоценен...и надо бы в мавзолей потихоньку ( а не потихоньку еще лучше) передвигаться... )
https://twitter.com/Krychek5
https://twitter.com/Krychek5 Krychek
Никогда такого не было, и вот - опять!
Российский малый противолодочный корабль "Казанец"столкнулся с контейнеровозом в Эресуннском проливе. Авария произошла на юге Эресуннского моста в датских водах.
У корабля пробоина выше ватерлинии.Ползёт в Балтийск своим ходом.
https://twitter.com/Krychek5/status/1308729504823750657/photo/1
Анжела Дэвис - ообще из 70-х.
И эти люди влиятельнее вороватого любителя маленьких мальчиков.
Это просто дискриминация, что нет номинации "самый мерзкий педофил".
Давайте ще ордловців нагородимо,ті також за свої права борються.Зовсім в світі по дуріли.
Самые влиятельные 2020 - разработчики COVID-19 !
------------------------------------------------
эта та которая убила федерального судью ? госпади , население со временем становиться еще тупее .
-------------------------------------------------------------
Трамп это понятно , ему только за ближневосточное соглашение о мире между Израилем и арабскими странами можно дать Нобелевскую Премию Мира , а Байден тут как оказался ? Или Джо отметили за оказание им преференций китайским финансовым компаниям получившим преимущества на фондовом рынке США перед американскими ?
.