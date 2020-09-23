Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time

Авторитетний журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей світу за 2020 рік. Персоналії розділили за категоріями "Титани", "Новатори", "Діячі мистецтва", "Лідери", "Кумири".

Серед "Лідерів" цього року опинилися канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, його опонент на майбутніх виборах Джо Байден, голова КНР Сі Цзіньпін, президент Бразилії Жаір Болсонару та інші.

Варто зазначити, що президент РФ Володимир Путін не потрапив до рейтингу найвпливовіших людей.

До "Титанів" видання віднесло епідеміолога з Китаю Чжун Наньшань, гендиректора Google Сундара Пічаї, главу МВФ Крісталіну Георгієву та інших.

До категорії "Новаторів" увійшли астронавти NASA Джесікаи Мейр і Крістіна Кук, один з провідних вірусологів Уханьского інституту вірусології Ши Чженлі й інші.

"Митцями" визначено південнокорейського режисера Пон Чжун Хо, співачку Селену Гомез, віолончеліста Йо Йо Ма й інших.

До "кумирів" віднесли засновників руху "Black Lives Matter", правозахисницю Анджелу Девіс, тенісистку Наомі Осаку і інших.