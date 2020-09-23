"Нафтогаз" за перше півріччя показав збитки 11,5 млрд грн, але замість виправлення недоробок займається маніпуляціями, - колишній виконавчий директор Вітренко

Консолідований чистий збиток групи "Нафтогаз" за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року, становить 11,5 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Як зазначив у Facebook колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, ці цифри довго не показували, "затримуючи публікацію звітності в порушення вимог законодавства".

"І це національна компанія, якій безкоштовно передали практично всі дозволи на видобуток газу, підземні сховища газу, нафтотранспортну систему тощо. Замість того, щоб показувати прибутки, адекватні доходності на вкладений капітал (гроші українського народу), ця компанія стала збитковою", - пише він.

На думку Вітренка, "найсумніше в цій історії те, що "Нафтогаз" прикривається світовою кризою і коронавірусом".

"При цьому нам маніпулятивно розповідають про рекордні дивіденди, які були сплачені у 2020 році, забуваючи сказати, що вони були заплачені з грошей, які наша команда змусила "Газпром" заплатити за рішенням Стокгольмського арбітражу ще в минулому році.

Це замість того, щоб чесно сказати про власну технологічну відсталість, про критичні проблеми з якістю управління, про нерозуміння та/або відсутність політичної волі щодо реформ, боротьби з корупцією та протистояння з "Газпромом"", - заявляє екскерівник НАК.

Він просить звернути увагу на такі моменти:

Коли звітували за 2019 рік "Нафтогаз" показував прибуток, "забуваючи" сказати, що без доходів від "Газпрому" були би збитки. І коли звітували за 1 квартал 2020 року "забули" сказати, що через девальвацію гривні "газпромівські долари" на рахунках "Нафтогазу" збільшили свою вартість у гривнях, і без цих "курсових різниць" "Нафтогаз" був би збитковим.

"Заради власного піару керівництво "Нафтогазу" приховувало збитковість решти "Нафтогазу" за загальними прибутками, до яких вони мали опосередкований стосунок. Тобто коли прибутки, то керівництво "Нафтогазу" молодці, а коли – збитки, то це провина коронавірусу?", - уточнює Вітренко.

Він упевнений, що з таким підходом до фінансової звітності залишається відкритим питання щодо повноти відображення проблем "Нафтогазу".

"Наприклад, чи був переоцінений до поточної ринкової вартості весь газ в підземних сховищах газу? Без цього порівняння з компаніями, які це зробили, втрачає сенс (це вже на кажучи про те, що порівняння Нафтогазу з міжнародними видобувними компаніями є взагалі некоректним, оскільки Нафтогаз в значній мірі є інфраструктурною компанією та оптовим торговцем)!

Як у звітності відображений той факт, що за поточної якості управління компанією малоймовірним є отримання позитивного грошового потоку від капіталовкладень у видобуток газу? Або той факт, що навряд чи боржники "Нафтогазу", облгази, облгазсбути, тепловики, будуть погашати свої борги в умовах, коли вони не можуть оплачувати в повній мірі навіть поточні поставки, і в держбюджеті не закладені видатки, які б стали реальним джерелом для погашення цих боргів?

Що у "Нафтогазу" з ковенантами по єврооблігаціях? За поточних тенденцій, чи не виникне реальна загроза необхідності їхнього дострокового погашення, що може призвести до дефолту? Чи вся надія на те, що держава з держюджету знову дасть гроші і таким чином "Нафтогаз" стане прибутковим?" - запитує Вітренко.

Також його цікавлять, як тепер пояснити величезні витрати на "благодійність" та найдорожчу рекламу в українському Форбсі з боку збиткового "Нафтогазу"?

Вітренко нагадав, що у "Нафтогазу" ще залишилася частина "газпромівських грошей", він продовжує отримувати гроші за організацію транзиту, є право отримувати дивіденди від роботи окремого оператора газотранспортної системи, у якого є прибутки через той же контракт на транзит, тобто "багато ще чого "проїдати".

