"Нафтогаз" за перше півріччя показав збитки 11,5 млрд грн, але замість виправлення недоробок займається маніпуляціями, - колишній виконавчий директор Вітренко

Консолідований чистий збиток групи "Нафтогаз" за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року, становить 11,5 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК.

Як зазначив у Facebook колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, ці цифри довго не показували, "затримуючи публікацію звітності в порушення вимог законодавства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" замовив додаткові потужності для транзиту газу через нашу ГТС у жовтні, - "Нафтогаз"

"І це національна компанія, якій безкоштовно передали практично всі дозволи на видобуток газу, підземні сховища газу, нафтотранспортну систему тощо. Замість того, щоб показувати прибутки, адекватні доходності на вкладений капітал (гроші українського народу), ця компанія стала збитковою", - пише він.

На думку Вітренка, "найсумніше в цій історії те, що "Нафтогаз" прикривається світовою кризою і коронавірусом".

"При цьому нам маніпулятивно розповідають про рекордні дивіденди, які були сплачені у 2020 році, забуваючи сказати, що вони були заплачені з грошей, які наша команда змусила "Газпром" заплатити за рішенням Стокгольмського арбітражу ще в минулому році.

Це замість того, щоб чесно сказати про власну технологічну відсталість, про критичні проблеми з якістю управління, про нерозуміння та/або відсутність політичної волі щодо реформ, боротьби з корупцією та протистояння з "Газпромом"", - заявляє екскерівник НАК.

Також читайте: Колишнього чиновника "Нафтогазу" спіймали на розкраданні мільйонів, - МВС

Він просить звернути увагу на такі моменти:

  1. Коли звітували за 2019 рік "Нафтогаз" показував прибуток, "забуваючи" сказати, що без доходів від "Газпрому" були би збитки. І коли звітували за 1 квартал 2020 року "забули" сказати, що через девальвацію гривні "газпромівські долари" на рахунках "Нафтогазу" збільшили свою вартість у гривнях, і без цих "курсових різниць" "Нафтогаз" був би збитковим.

"Заради власного піару керівництво "Нафтогазу" приховувало збитковість решти "Нафтогазу" за загальними прибутками, до яких вони мали опосередкований стосунок. Тобто коли прибутки, то керівництво "Нафтогазу" молодці, а коли – збитки, то це провина коронавірусу?", - уточнює Вітренко.

  1. Він упевнений, що з таким підходом до фінансової звітності залишається відкритим питання щодо повноти відображення проблем "Нафтогазу".

"Наприклад, чи був переоцінений до поточної ринкової вартості весь газ в підземних сховищах газу? Без цього порівняння з компаніями, які це зробили, втрачає сенс (це вже на кажучи про те, що порівняння Нафтогазу з міжнародними видобувними компаніями є взагалі некоректним, оскільки Нафтогаз в значній мірі є інфраструктурною компанією та оптовим торговцем)!

Як у звітності відображений той факт, що за поточної якості управління компанією малоймовірним є отримання позитивного грошового потоку від капіталовкладень у видобуток газу? Або той факт, що навряд чи боржники "Нафтогазу", облгази, облгазсбути, тепловики, будуть погашати свої борги в умовах, коли вони не можуть оплачувати в повній мірі навіть поточні поставки, і в держбюджеті не закладені видатки, які б стали реальним джерелом для погашення цих боргів?

Що у "Нафтогазу" з ковенантами по єврооблігаціях? За поточних тенденцій, чи не виникне реальна загроза необхідності їхнього дострокового погашення, що може призвести до дефолту? Чи вся надія на те, що держава з держюджету знову дасть гроші і таким чином "Нафтогаз" стане прибутковим?" - запитує Вітренко.

Читайте: НАБУ вручило 5 підозр у справі про мільйонні махінації з газом на ТЕЦ Дубневичів

  1. Також його цікавлять, як тепер пояснити величезні витрати на "благодійність" та найдорожчу рекламу в українському Форбсі з боку збиткового "Нафтогазу"?

Вітренко нагадав, що у "Нафтогазу" ще залишилася частина "газпромівських грошей", він продовжує отримувати гроші за організацію транзиту, є право отримувати дивіденди від роботи окремого оператора газотранспортної системи, у якого є прибутки через той же контракт на транзит, тобто "багато ще чого "проїдати".

Читайте: Цена газа для населения выросла на 45%, - "Нафтогаз"

Нафтогаз (4455) збитки (1456) Вітренко Юрій (633)
+29
Ну вот же ж !!!

Работают

Энергоатом пошел в убытки, Центрэнерго в убытки, Нафтогаз в убытки

Побороли коррупцию и отодвинули Пороха от корыта
показати весь коментар
23.09.2020 14:37 Відповісти
+16
та Порох вообще жёстко зебилов подставлял - доплачивал из своего кармана чтобы была прибыль!
показати весь коментар
23.09.2020 14:39 Відповісти
+10
Бхахахаха, зебилы, как вам это? При Порохе прибыль и вставили газпрому по самое никуда! На миллиарды долларов!!! А тут убытки! Бездари пустоголовые неграмотные!
показати весь коментар
23.09.2020 14:51 Відповісти
По кацапські це називається ОТРІЦАТЄЛЬНАЯ ДІНАМІКА РОСТА, наші зелебобікі вчаться у "старшого брата"
показати весь коментар
23.09.2020 17:03 Відповісти
вот это турборежим
показати весь коментар
23.09.2020 14:40 Відповісти
Добавьте Кобалеву ЗП, а то без мотивации плохо работает...
показати весь коментар
23.09.2020 14:40 Відповісти
Кто о чем, а люмпен о зарплате. Коболев не плохо работает, Коболев не имеет прикрытия и власти. И когда надо коломойскому продать нефть в пол цены, то он не может на это влиять ине допустить этого. А это просто самый громкий пример. Это при Порошенко нафтогаз был хороший плюс. А сейчас тоже плюс, но нужным людям. Чтобы эти нужные люди на своих каналах расказывали быдлу о том, что надо бороться с олигархами и выбрать клоуна еще раз.
показати весь коментар
23.09.2020 15:59 Відповісти
вы адекватный человек? Неплохо работает ???? "согласно справке http://www.dus.gov.ua/ ДУСа , президент Украины Владимир Зеленский получил за июнь 2019 года ровно 28 тыс грн. Или 1473 грн за каждый рабочий день на посту.В то же время, среднемесячная зарплата Коболева на посту главы правления НАКа составляет 28,5 млн грн, или 1,5 млн грн в день!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!." Это в нищей стране возможно такое????
показати весь коментар
23.09.2020 16:14 Відповісти
а за шо Зеленский получил такие деньги ?

Он же ни минуты не работает,

только по экскурсиям на шару катается
показати весь коментар
23.09.2020 18:19 Відповісти
Поток сознания. Флуд.
Как понимать "когда надо коломойскому продать нефть в пол цены"?
Это можно понять как: "когда [Коболев хочет] Коломойскому продать нефть в пол цены".
Или можно понять как: "когда [кто-то хочет вопреки Коболеву] Коломойскому продать нефть в пол цены". И тому подобные дебри сознания.
показати весь коментар
23.09.2020 16:23 Відповісти
но интуитивно-то ты же понял, о чём речь
показати весь коментар
23.09.2020 18:20 Відповісти
В украинской экономике осталось что-то еще, что оказалось не в жопе при этой власти?
показати весь коментар
23.09.2020 14:43 Відповісти
ферросплавные комбинаты
показати весь коментар
23.09.2020 14:44 Відповісти
Ну да, еще не в жопе, но уже рядом. Украина в первом квартале сократила выпуск ферросплавов на 24,8% - 04 Мая 2020
показати весь коментар
23.09.2020 14:54 Відповісти
Бхахахаха, зебилы, как вам это? При Порохе прибыль и вставили газпрому по самое никуда! На миллиарды долларов!!! А тут убытки! Бездари пустоголовые неграмотные!
показати весь коментар
23.09.2020 14:51 Відповісти
Какие же они бездари? Они грамотные ВОРЫ, а не бездари.
показати весь коментар
23.09.2020 15:14 Відповісти
Я имею ввиду зебилов 73%-ных
показати весь коментар
23.09.2020 15:16 Відповісти
Продают народу народный газ, и получают убытки.
Да за это, по законам военного времени ...
показати весь коментар
23.09.2020 15:06 Відповісти
Это быдло, что выбрало клоуна - получает убытки. А хозяева клоуна очень даже прибыль.
показати весь коментар
23.09.2020 16:00 Відповісти
ЗеДауны, а ВСЕГО полтора года тому назад, Нафтогаз был ПРИБЫЛЬНЫМ, как и Центрэнерго. Но это при барИге, а при фигляре стал убыточным. Совпадение?
показати весь коментар
23.09.2020 15:12 Відповісти
Просто перестали красти як борига.
показати весь коментар
23.09.2020 17:56 Відповісти
Зебилята, готовьте дополнительно 25-40% к тарифам по теплу и горячей воде. Минус субсидии. А результате получаем вид хомозебиликус, что в переводе означает - зебилоид думающий. Это пока ещё не венец эволюции, но важная веха на этом пути.
https://censor.net/ru/comments/locate/3220852/019214b8-8255-71a6-8bbb-340aaed2a13f
показати весь коментар
23.09.2020 15:14 Відповісти
Головне, що встигли все пробачити кацапському "газпрому", а збитки, то таке.
показати весь коментар
23.09.2020 15:16 Відповісти
Ни одного зебила в коментарях...
показати весь коментар
23.09.2020 15:17 Відповісти
Все зебилы смотрят Г+ Г им не до интернета
показати весь коментар
23.09.2020 15:29 Відповісти
Все до чого торкаються копита Клоуна перетворюється в гавно. Для Бубочки - в легенді цар Мідас перетворював все в золото, а не в лайно, Віслюку ти неосвічений.
показати весь коментар
23.09.2020 15:41 Відповісти
Лапша+уші= лохи
показати весь коментар
23.09.2020 16:24 Відповісти
Дорогуша,убытки они только показывают для лохов,вся прибыль осела в прокладках на офшорах,и ты про это знаешь.
показати весь коментар
23.09.2020 16:47 Відповісти
Поясню,як вони рахують "убитки"...Мали здерти з населення двадцять (для прикладу) міліардів...Здерли лишень вісімнадцять...Значить - два міліарди "убитку"...
показати весь коментар
23.09.2020 17:42 Відповісти
Файно зализав.
показати весь коментар
23.09.2020 17:57 Відповісти
"убытком" нафтогаза нызываются деньги, полученные чиновниками нафтогаза наличными....
показати весь коментар
23.09.2020 20:22 Відповісти
а при Порохе были в прибыли..
верните барыгу обратно!
показати весь коментар
23.09.2020 21:39 Відповісти
Зелёная шобла превратилась во множество мелких жадных януковичей. После них - хоть потоп...
показати весь коментар
24.09.2020 10:52 Відповісти
 
 