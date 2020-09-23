УКР
МЗС України проведе нараду, щоб визначити позицію щодо оцінки інавгурації та політичного статусу Лукашенка, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України проведе додаткові наради і консультації, щоб визначити позицію щодо оцінки інавгурації та політичного статусу Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Як ви правильно зазначили, інавгурація була таємна. Щоб ви розуміли, жоден іноземний посол не був запрошений на цю інавгурацію, навіть посол РФ, союзної держави, яка повністю підтримує Лукашенка. Ви знаєте, що позиція України дуже чітка: вибори в Білорусі не були вільними, чесними і прозорими. Щодо оцінки інавгурації і політичного статусу президента Лукашенка ми зараз будемо терміново проводити додаткові наради і консультації, для того, щоб визначити нашу позицію", - зазначив міністр.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лінкявічюс назвав інавгурацію Лукашенка фарсом: Його нелегітимність - факт

Автор: 

Білорусь (8027) інавгурація (233) Лукашенко Олександр (2686) МЗС (4245) Кулеба Дмитро (3605)
Топ коментарі
+2
Що там взагалі визначати? Відзивати посла.
23.09.2020 14:41 Відповісти
+2
МИД Украины проведет совещание, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6958
23.09.2020 14:42 Відповісти
+2
МЗС України проведе нараду, щоб визначити позицію щодо оцінки інавгурації та політичного статусу Лукашенка, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3305
23.09.2020 15:17 Відповісти
Що там взагалі визначати? Відзивати посла.
23.09.2020 14:41 Відповісти
Спершу свого осла треба відізвати.
23.09.2020 15:34 Відповісти
Та воно десь на підході. Головне, щоб осла-2 не вибрати.
23.09.2020 15:40 Відповісти
МИД Украины проведет совещание, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6958
23.09.2020 14:42 Відповісти
Виносити тре переговорний майданчик в іншу країну...
23.09.2020 14:43 Відповісти
определить позицию/Линкявичюс назвал инаугурацию Лукашенко фарсом: Его нелегитимность - факт/Украина, Польша и Литва договорились о создании "Люблинского треугольника"/ Кулеба о "Люблинском треугольнике": Сможем эффективно противостоять агрессивной политике РФ, и не только в военном измерении./ Как от слов надо перейти к делуу кодлана Коломойского начинается запор.
23.09.2020 14:49 Відповісти
Думаю зебилы признают Бацку
23.09.2020 14:53 Відповісти
политические импотенты это нужно было сделать меся назад
23.09.2020 14:56 Відповісти
Ну мало ли что за этот месяц могло произойти.
23.09.2020 15:01 Відповісти
Політичні імпотенти вже півтора роки на Цензорі лише повітря псують!)))
23.09.2020 15:34 Відповісти
Та що там визначати?
Узурпатор влади, диктатор, злочинець, н'ю-адольф, ленинсталин в одному флаконі. І ніяк інакше.
23.09.2020 14:57 Відповісти
МЗС України проведе нараду, щоб визначити позицію щодо оцінки інавгурації та політичного статусу Лукашенка, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3305
23.09.2020 15:17 Відповісти
Хм. А ведь вопрос...
Ведь оно как может быть: листинги за присутствие в сетях украинскими поставщиками заплачены... а тут оппа и неприззнание. Сети государственные или под контролем государства. Санкции на укр. товары.
Дальше - продолжать?
Так что мне очень интересно... как себя поведут те, кого выдвинул бизнес (всегда выдвигает)
23.09.2020 15:19 Відповісти
Свобода безплатною не буває.
23.09.2020 15:45 Відповісти
Это то понятно.
Перефразирую.
Захотят ли украинские олигархи платить за свободу беларусов... вопрос открытый.
23.09.2020 16:13 Відповісти
А шо там визначатися? Вова купує білєт до Ростова. Собі і Саші. І Єрмаку. Вагнерівцям не треба, вони уже приїхали... десь там в Лівії.
23.09.2020 15:38 Відповісти
Completely nuts-крепкий орешек в переводе Лукашенко - провёл тайную инаугурацию, даже без кацапских братушек и ******** Тудэй, и действительно, оказался completely nuts,что у нас в Нью Йорке переводится как « полный идиот». Президентом вменяемые политики его нигде в мире не признают, а вот то, что он completely nuts- уже признано😁
23.09.2020 15:43 Відповісти
Бізнес інтереси окремих груп знову переможуть і буде прийнято гібридне рішення.
23.09.2020 15:44 Відповісти
еженедельные массовые выходы белорусов на улицу под национальной символикой, несмотря на угрозы, аресты, пропаганду и все прочее, сделали свое дело. Лукашенко теперь не всенародно избранный и признаваемый всем миром лидер Беларуси, а испуганный, цепляющийся любыми способами за власть выживший из ума пожилой мужик, имеющий поддержку исключительно тех людей, кому он платит зарплату. Да и то не всех".
23.09.2020 16:02 Відповісти
А чего там собираться и "думать". Какая инаугурация такой и президент. Теперь его место в потайном погребе, говорят от тель в жопу видней.
23.09.2020 16:34 Відповісти
Треба Україні робити вигляд, що ми про інавгурацію лукашенка навіть не чули, бо українців на ній не було і українських дипломатів туди не запрошували.
23.09.2020 17:40 Відповісти
Позиція вже втроблена всіма нормальними державами , до союзу з якими ми прагнемо . В тому числі нашими партнерами по Люблінській угоді , Польщею та Литвою . Україні залишилось лише готове озвучити , щоб на нас не дивились , як на дибілів і полу-промосковський непотріб .
23.09.2020 18:07 Відповісти
Нелегитимен....!!!
23.09.2020 18:25 Відповісти
ОТ шо эти зебилы там курят? В очередной уже который раз. Если выборы сфальсифицированы то и и президент не легитимный. Или признавайте выборы, тогда да можно и президента признать. Правда тогда вообще весь мир у виска покрутит. а то выборы конечно туфта но президент легитимный. Окуеная позиция. так они и у нас так смогут выборы проводить.
23.09.2020 22:16 Відповісти
 
 