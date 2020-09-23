МЗС України проведе нараду, щоб визначити позицію щодо оцінки інавгурації та політичного статусу Лукашенка, - Кулеба
Міністерство закордонних справ України проведе додаткові наради і консультації, щоб визначити позицію щодо оцінки інавгурації та політичного статусу Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Як ви правильно зазначили, інавгурація була таємна. Щоб ви розуміли, жоден іноземний посол не був запрошений на цю інавгурацію, навіть посол РФ, союзної держави, яка повністю підтримує Лукашенка. Ви знаєте, що позиція України дуже чітка: вибори в Білорусі не були вільними, чесними і прозорими. Щодо оцінки інавгурації і політичного статусу президента Лукашенка ми зараз будемо терміново проводити додаткові наради і консультації, для того, щоб визначити нашу позицію", - зазначив міністр.
Нагадаємо, сьогодні в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.
Узурпатор влади, диктатор, злочинець, н'ю-адольф, ленинсталин в одному флаконі. І ніяк інакше.
Ведь оно как может быть: листинги за присутствие в сетях украинскими поставщиками заплачены... а тут оппа и неприззнание. Сети государственные или под контролем государства. Санкции на укр. товары.
Дальше - продолжать?
Так что мне очень интересно... как себя поведут те, кого выдвинул бизнес (всегда выдвигает)
Перефразирую.
Захотят ли украинские олигархи платить за свободу беларусов... вопрос открытый.